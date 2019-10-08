EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України, Події, Суспільство
  2424  14
Все про:Австралія (89) хабар (2769) Держприкордонслужба (2273) депортація (184)

 "П'ять тисяч доларів за в'їзд в Україну?", - "Так", - громадянин Австралії пропонує хабар прикордоннику в аеропорту "Жуляни". ВIДЕО

Громадянин Австралії, який прибув в Україну, рейсом із Польщі запропонував прикордоннику хабар розміром 5 тисяч доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, іноземцю було відмовлено у в'їзді через відсутність необхідних документів. Австралійця такий хід подій не влаштовував і він, під час очікування зворотного рейсу, підійшов до співробітника Держприкордонслужби та заявив про готовність дати хабар розміром до 5 тисяч доларів. Одночасно іноземець заявив, що розуміє незаконність своєї пропозиції.

Через спробу підкупу австралійцю заборонили в'їзд в Україну на три роки і відправили з України зворотним рейсом.

Також читайте: Заступника командира 222 Центральної артилерійської бази боєприпасів затримано на хабарі 15 тис. грн від колишнього підлеглого. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152684
 
 
 Топ коментарі
 
неудавшаяся подстава чистой воды...
 показати весь коментар
 
Блин ну чего граждане Украины уезжают из неё, если иностранцы готовы платить такие деньги за приезд сюда? Это новая зе реклама или новый сюжет из 95 квартала?
 показати весь коментар
 
за такие бабки пограничник станет рикшей и довезет гражданина на родину.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Дешовая подства.
Ни ума, ни фантазии.
 показати весь коментар
 
Блин ну чего граждане Украины уезжают из неё, если иностранцы готовы платить такие деньги за приезд сюда? Это новая зе реклама или новый сюжет из 95 квартала?
 показати весь коментар
 
 
та то такой же иностранец, как из клоуна президент, видать место рыбное и хотели коллегу "подвинуть" замутив палевную подставу
 показати весь коментар
 
за такие бабки пограничник станет рикшей и довезет гражданина на родину.
 показати весь коментар
 
 
За 5 штук нельзя. А за сколько ж можно? Хоть бы намекнули..
 показати весь коментар
 
Хочь би сказав що йому тут треба за такі бабки. Заінтригував.
 показати весь коментар
 
 
Просто чистокровный австралиец. Все мы этих бывших каторжников хорошо знаем: курчавые черные волосы, плоские и широкие носы, толстые губы и радикально черный цвет кожи. Одним словом, настоящий и неподдельный англосакс...
 показати весь коментар
 
Абориген, тобто? Та ні, ті собі живуть у буші і по закордонам не вештаються. Та й ззовні вони трохи інакше виглядають.
 показати весь коментар
 
Да за 5 шт можно было прямо в Германию прилететь
 показати весь коментар
 
в авштралию ни ногой кобры питоны в душах..ворон жрут..кингуру..та спс..
 показати весь коментар
 
Не повезло, это была хорошая смена, не та, продажная, которая была при выезде по поддельным документам Петрушки мародера на Мальдивы, так кого угодно могла и впустить и выпустить.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору