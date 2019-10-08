 "П'ять тисяч доларів за в'їзд в Україну?", - "Так", - громадянин Австралії пропонує хабар прикордоннику в аеропорту "Жуляни". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, іноземцю було відмовлено у в'їзді через відсутність необхідних документів. Австралійця такий хід подій не влаштовував і він, під час очікування зворотного рейсу, підійшов до співробітника Держприкордонслужби та заявив про готовність дати хабар розміром до 5 тисяч доларів. Одночасно іноземець заявив, що розуміє незаконність своєї пропозиції.

Через спробу підкупу австралійцю заборонили в'їзд в Україну на три роки і відправили з України зворотним рейсом.

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