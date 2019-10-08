 Поліцейські на Одеському залізничному вокзалі б'ють затриманих. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба.
"Двоє поліцейських на Одеському залізничному вокзалі незаконно затримали двох осіб та доправили у відділок. Там просто таки "вибивали" зізнання у вчиненні крадіжки золотого ланцюжка. Психологічний тиск, погрози розправи, застосування гумового кийка, приниження – ось методи, якими правоохоронці хотіли отримати потрібні покази від громадян", - розповів Труба.
За словами Труби, в ДБР є кілька проваджень за фактом жорстоких дій з боку правоохоронців.
"Насилля та катування – далеко не ті методи, за якими мають працювати ті, хто захищає закон і бореться зі злочинністю", - підкреслив директор Держбюро.
К *свободным гражданам,,, в США прекрасная система правосудия, мусора могут легко залететь в тюрьму.
Очень приятно, что в Украине не оставляют такие случаи.
В Европе никогда не слышно о насилии со стороны полицаев.
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А судьи хто? Где лучшее, грань добра и зла?Вон Азиров третьего дня выступал у Гордона. Так у него все запукринцы - преступники.Война с Расеей - "конфликт в Украине". А сам он белый и пушистый.
А покажи ка мне АРГУМЕНТЫ в твоей фразе "Мусора на соевых похожи агрессивностью и хамством." - и я готов признать твою правоту!
ПС: советую перед этим посмотреть в Гугле значение слова "аргументы".
Но мвинопасы не джентельмены, а унылое быдло
В большинстве случаев это вызывает волнения среди черных халявщиков и бандюшанов, но полицию все равно оправдывают.
а потом скиглите, что преступность развелась...
раньше пиндюдей дали и бандит показал где спрятал похищенное...
терпила - доволен..
а сейчас все паны, нужно на вы и шепотом..
потому и раскрываемость 10% и то, если вор паспорт потерял на месте преступления..
Сейчас, с приходом молодой Зе-команды и нового министра МВД, такое - не возможно.
Реформа провалилась????....а ее и не было.
До такой степени считают себя безнаказанными.