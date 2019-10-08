 Поліцейські на Одеському залізничному вокзалі б'ють затриманих. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба.

"Двоє поліцейських на Одеському залізничному вокзалі незаконно затримали двох осіб та доправили у відділок. Там просто таки "вибивали" зізнання у вчиненні крадіжки золотого ланцюжка. Психологічний тиск, погрози розправи, застосування гумового кийка, приниження – ось методи, якими правоохоронці хотіли отримати потрібні покази від громадян", - розповів Труба.

За словами Труби, в ДБР є кілька проваджень за фактом жорстоких дій з боку правоохоронців.

"Насилля та катування – далеко не ті методи, за якими мають працювати ті, хто захищає закон і бореться зі злочинністю", - підкреслив директор Держбюро.

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