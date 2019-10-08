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Все про:Правоохоронні органи (217) катування (171) Труба (141) ДБР (544)

 Поліцейські на Одеському залізничному вокзалі б'ють затриманих. ВIДЕО

Учора слідчі Миколаївського теруправління ДБР повідомили про підозру в катуванні двом інспекторам Управління патрульної поліції в Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба.

"Двоє поліцейських на Одеському залізничному вокзалі незаконно затримали двох осіб та доправили у відділок. Там просто таки "вибивали" зізнання у вчиненні крадіжки золотого ланцюжка. Психологічний тиск, погрози розправи, застосування гумового кийка, приниження – ось методи, якими правоохоронці хотіли отримати потрібні покази від громадян", - розповів Труба.

За словами Труби, в ДБР є кілька проваджень за фактом жорстоких дій з боку правоохоронців.

"Насилля та катування – далеко не ті методи, за якими мають працювати ті, хто захищає закон і бореться зі злочинністю", - підкреслив директор Держбюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомих, які забили до смерті двох людей на полі в Черкаській області, затримано, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152648
 
 
 Топ коментарі
 
Полицейские на Одесском железнодорожном вокзале избивают задержанных - Цензор.НЕТ 2320 Зелейовбики, вы красавы
Полицейские на Одесском железнодорожном вокзале избивают задержанных - Цензор.НЕТ 3050
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Сергей Тарасов ba5e82b5 - да что с тобой говорить, ты как и все твои соплименники любители рускаво мира, лугандоны и свинорылые кацаПсины уже все сделали, что могли.
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ну да ну да, в штатах полисмены прикасаются исключительно электрошокером к свободным гражданам.
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Мы с мира берём лучшее или худщее?
К *свободным гражданам,,, в США прекрасная система правосудия, мусора могут легко залететь в тюрьму.
Очень приятно, что в Украине не оставляют такие случаи.
В Европе никогда не слышно о насилии со стороны полицаев.
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берём лучшее или худщее?

==
А судьи хто? Где лучшее, грань добра и зла?Вон Азиров третьего дня выступал у Гордона. Так у него все запукринцы - преступники.Война с Расеей - "конфликт в Украине". А сам он белый и пушистый.
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Идиот ваш Трубат (как и фамилия его) словесный понос развел гнида
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Мусора на соевых похожи агрессивностью и хамством.
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соевые вместо аргументов рты затыкать мастаки. Да, интеллектуал?
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Дорогоя Бибися!
А покажи ка мне АРГУМЕНТЫ в твоей фразе "Мусора на соевых похожи агрессивностью и хамством." - и я готов признать твою правоту!
ПС: советую перед этим посмотреть в Гугле значение слова "аргументы".
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обоснуй. Расскажи-ка, как тебя "соевые" каждый день резиновыми палками ******… Поліцейські на Одеському залізничному вокзалі б'ють затриманих - Цензор.НЕТ 2381 Хоть посочувствуем.
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И чем эти полицейские Портнову досадили?
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Да цепочками золотыми делиться не хотят, наверное.
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Это жестко избивают??Ептеть,когда я в ментовке работал,приходилось и ПР-73 загонять в технологические отверстия..Оружейным маслом смазывали,мы же не звери.Но полицаев нужно уволить,как минимум-только долбоебы на камеру избивают)
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Когда имеешь дело с человеческим мусором-не испачкаться не возможно)Есть более эффективные средства,чем избиение задержанных,например-,,ласточка,,Это когда пациента сковывают наручниками сзади и через ногу.И никаких нарушений)Будешь быковать на ментов-тебя это тоже ждет,дружек)
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ты пиши ...пиши мусор ...таких как ты чмырей убивал с одной ...издюлины.Все герои в кабинете людей ломать... а на улице чмыри
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maxx 1ae08eb3 "приходилось и ПР-73 загонять в технологические отверстия" - а тебе не говорили, что такие действия свидетельствуют о наличии латентного гомосексуализма?

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Ты так говоришь,как будто гомосексуализм-это что то плохое Не у нас же знаменитые марши проводят))Не,вроде не замечал за собой таких наклонностей)
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насілійє і питкі - нє йєдінсвєнний мєтод поліцайєв. Там і убійства, тєррор, іздєватєльства, шантаж, обман, вимогатєльство, грабьож...
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ну, ето завсєгда. Как прєлюдія. Могут і бєз оружейного масла
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а йєстьчьо - сжиганійє зажіво - лягавийє іспитивают болєзнєнную тягу к срєднівєковим інструмєнтам питок
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Если бы подобное случилось во Франции, ублюдка Авакяна уже бы жарили на покрышках
Но мвинопасы не джентельмены, а унылое быдло
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В Штатах полиция ниггеров отстреливает регулярно. Был даже случай, когда пристрелили черномазого в наручниках.
В большинстве случаев это вызывает волнения среди черных халявщиков и бандюшанов, но полицию все равно оправдывают.
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Превышение власти, нанесение телесных. Минимум увольнение по статье, это если договорятся с потерпевшими.
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если бандиты - то правильно дали...
а потом скиглите, что преступность развелась...
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Без внедрения серьезноґо покрытия камер наружноґо и внутреннеґо видеонаблюдения разґовор о каких то друґих следственных действиях, тем более на вокзалах - ну, это все равно, что совещание лемминґов о том, как сяґануть с обрыва ґруппой. Вами просто будут харчеваться разного рода подонки, которые там постоянно трутся. Одни разденут на вокзале, друґие подчистят то, что останется любезно проводив вас до дома в ночное время, на последнем маршрутном такси.
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Те ж мені новина! Таке відбувається РЕГУЛЯРНО у всіх поліцайсько-мусорних околотках країни.
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и шо не правильно?
раньше пиндюдей дали и бандит показал где спрятал похищенное...
терпила - доволен..
а сейчас все паны, нужно на вы и шепотом..
потому и раскрываемость 10% и то, если вор паспорт потерял на месте преступления..
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И этого недостаточно, чтобы СвиноАваков подал в отставку.
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Эти съемки явно сделаны во время кровавого режима Порошенко.
Сейчас, с приходом молодой Зе-команды и нового министра МВД, такое - не возможно.
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хм.......только на ж.д. вокзале?????.......в других ментовских отделениях (ОПГ) нет?????....только в Одессе????....повсеместно!!!!!
Реформа провалилась????....а ее и не было.
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Их не остановила даже камера!
До такой степени считают себя безнаказанными.
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Аваковские реформы. Полиция по детям стреляет помните случай и людей избивает и других куча случаев, как помните начальник вызвал КОРД за то, что за нарушение на дороге остановили. Полиция больше на бандитов похожа в форме. Это полная жесть! Как людям обычным защититься от бандитов, если полиция - бандиты... Смотрел Шапошникова и он про Авакова много всего раскрыл! Аваков состоит в мафии. ОПГ переодели бандитов в форму и этим пользуются! А еще советую посмотреть интервью с Леонидом Ройтманом - это член Украинской мафии, которого мафия отправила в США там свои порядки наводить и ФБР его арестовали и он там отсидел и он вышел и мафия убила руководителя его группировки и он после этого начал давать интервью против мафии и он там многое расказал про всю мафию и про то, как они связаны с властью и он там рассказывал за подразделение Титан, которое мафия одела своих бандюков в форму и они должны были заниматься охранным блоком мафии и оно полностью подчинялось их ОПГ и Ройтман вроде им и управлял. И про Авакова он там рассказывал, что это человек мафии. И ничего не поменялось с тех пор, а стало в разы хуже все! Украиной полностью управляют мафиозные группировки! Он говорит, что в Украине 2 мафиозные группировки всегда были - это Днепровская и это Донецкая и там идет связь еще на русскую мафию с которой они крепко все связаны! От русской мафии смотрящий за Украиной вроде Семен Могилевич, который в списке ФБР, как один из самых разыскиваемых людей ФБР. Короче такая фигня на самом деле, что обычные люди знают за олигархов и думают, что они - это верх пирамиды власти в Украине, а на самом деле нифига! Олигархи - это только смотрящие мафии и есть люди выше над ними! Это мафия, которая не имеет границ! Мафия имеет своих смотрящих во всех странах мира и это не только Украины и России, а и США и в Европы странах и других восточных странах, и по всему миру. У мафии триллионы долларов и олигархи - это их смотрящие во всех странах! Это теневая власть мира! Тот же Трамп связан с мафией и когда у него были проблемы с бабками, то ему русская мафия давала бабки, а сейчас он президент США - самой богатой и великой страны и он должник мафии!!! Путин тоже с мафией связан потому что в 90-е мафия смогла захватить спецслужбы России и Путин связан с мафией с давних времен! Вся информация в интернете есть. Мафия правит миром! Только в одних странах она не съела всю систему, а в таких, как Украина и Россия полностью съела!
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Пам'ятаю коли тільки з'явилася нова поліція, то тоді цих нових поліцейських принижували і били ********, були відео. Взагалі не все так просто, є такі категорії громадян які слів не розуміють, а розуміють лише насильство, таких якщо не бити тоді вони тебе не будуть поважати, а будуть самі тебе принижувати і бити.
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Полиция словила порохобота и провела разьяснительную беседу
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