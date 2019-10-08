 У нас усе функціонує, ми найприбутковіший банк в Україні, чистий дохід становитиме понад $1 мдрд цього року, - незалежний член наглядової ради "ПриватБанку" Сульжик. ВIДЕО

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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"Я не можу коментувати ці речі, тому що наш обов'язок, як Наглядової ради, зробити так, щоб клієнти Приватбанку були задоволені. У нас усе функціонує, найкращий банк в Україні, ми займаємося тим, що повертаємо гроші, які були виведені з банку. Тобто ми повинні створити доказову базу ... Все інше - це не до нас", - зазначив незалежний член наглядової ради "ПриватБанку".

Ситуацію в британських судах Роман Сульжик коментує так: "Я не юрист, у мене немає якоїсь особливо секретної інформації у цій справі".

"Наскільки я зрозумів з того, що сказав суддя, що в цих 500 мільйонів я абсолютно не сумніваюся, що це було шахрайство, у мене питання - це треба судити в Лондоні чи в Україні. Коли буде розгляд по суті справи, вже тоді суддя визначить, чи це шахрайство і наскільки його включати в загальну справу. Тобто зараз триває битва за юрисдикцію", - пояснив Сульжик.

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"Те, що ми зараз програємо у всіх судах раптово всі справи, вони активізувалися за останні місяці, я теж дивлюся на це. Це ніяк не пов'язано зі зміною влади, може, це просто збіг. Раніше ми половину справ вигравали, половину програвали. Хоча наші юристи приходять і кажуть, що у нас залізобетонна позиція і ось такий збіг, що ми 100% усіх справ програємо. Ось така чорна смуга у нас пішла", - вважає незалежний член наглядової ради "ПриватБанку".

"Чим це все закінчиться? Є якісь речі, які ти іноді контролюєш, а є такі, які я не можу в принципі контролювати - суди, прокуратуру, якусь політику, хто там з ким домовляється. І я завжди живу за принципом: "ти робиш те, що ти можеш зробити". Якимись речами краще не спекулювати", - підкреслив Сульжик.

Повне інтерв'ю з Романом Сульжиком дивіться на youtube-каналі "Цензор.НЕТ".