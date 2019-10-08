 Я вклав 100 тисяч доларів в українські ОВДП. Це найприбутковіші облігації у світі - 30%, - Сульжик. ВIДЕО

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
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"Я дуже оптимістично дивлюся на нашу країну, я сам купив ОВДП. Коли я купував, курс був десь 29 гривень за долар. Я просто поміняв гроші і купив, бо ставка була 18% і я розумів, що буде позитив в країні. Купив не дуже багато, менше 100 тисяч доларів, тобто я купив невелику суму", - розповів фінансист.
"Я сам не очікував, що мені так дадуть заробити для них. Я був би щасливий, якби курс зміцнився до 27 гривень за долар. Я зміг купити тільки трирічні ОВДП. За такого курсу йдеться про близько 20-30%. Плюс ще за рахунок того, що процентні ставки знизилися ... я не робив переоцінку, але я думаю, що це близько 30%, і це дуже велике повернення", - зазначив Сульжик.
"Наші бонди зараз - це найбільш високоприбутковий інструмент у світі, але ось цим якраз я б не пишався. Ми трошки залишаємо гроші на столі. Це добре, що ми даємо інвесторам заробити. Але є різниця: давати їм заробити і трошки залишати гроші. Якби вони заробили трохи менше, вони теж були б щасливі", - резюмував фінансист.
Повне інтерв'ю з Романом Сульжиком дивіться на youtube-каналі "Цензор.НЕТ".
сколько можно на наркоманской игле сидеть?
нас кинули с Меморандумом, теперь наша очередь..
честный человек должен работать дворником или бездарным инженером
Тут пострадают пэрэсичные дурни, за счёт которых и будут расплачиваться! А Маркарова с Гончаруком и всеми остальными миловановыми себе уже "заработали" нехилое пожизненное содержание которое будут получать за счёт тех же пэрэсичных дурней которых ОбВГеЗят!
А в остальном -- Вы прав.....
ответ тишина. Картина через пять лет реформ.
Это же логично, правда?
"Хто добре везе, того й поганяють ..."
Роман Рябчук
@ryabtchuk_roman
Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс заявил, что иностранные инвесторы обходят Украину стороной, поскольку в стране процветают коррупция, рейдерство и продажные судьи.
Западные инвесторы рапортуют о небывалом коррупционном и фискальном давлении. Многие из них готовы бежать из страны и рассказать Европе, как на самом деле выглядит "привлекательный инвестклимат", о котором много говорит официальный Киев
07.08.2014 Президент Петр Порошенко провозгласил лозунг дня: П, П и еще раз П
«Реформой реформ» глава государства назвал реформу судебной системы. «Законы родятся мертвыми - если за их соблюдением не будет следить честный и беспристрастный, независимый и непродажный суд. Поэтому судебная реформа должна стать первой и главной нашей реформой, которая даст стране возможность жить по-новому», - заявил он.
Реально выгоду можно получить, вложив больше миллиона гривен.
Там много всяких скрытых обязательных страхований, отчислений на обслуживание и пр.
В 2018 году я сообщил в ПриватБанк, а потом Генпрокуратуру, что вас грабят, получая кредиты под фиктивные фирмы. Перечислил фирмы. Нулевая реакция.
ВИДЕО. Страну просто грабят.(авт.)
раскрывайте кошельки зебенята, вас грабить будут )))