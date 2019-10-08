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 Я вклав 100 тисяч доларів в українські ОВДП. Це найприбутковіші облігації у світі - 30%, - Сульжик. ВIДЕО

Фінансист Роман Сульжик вважає, що українські облігації внутрішньої державної позики зараз - це найбільш високоприбутковий інструмент у світі.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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"Я дуже оптимістично дивлюся на нашу країну, я сам купив ОВДП. Коли я купував, курс був десь 29 гривень за долар. Я просто поміняв гроші і купив, бо ставка була 18% і я розумів, що буде позитив в країні. Купив не дуже багато, менше 100 тисяч доларів, тобто я купив невелику суму", - розповів фінансист.

"Я сам не очікував, що мені так дадуть заробити для них. Я був би щасливий, якби курс зміцнився до 27 гривень за долар. Я зміг купити тільки трирічні ОВДП. За такого курсу йдеться про близько 20-30%. Плюс ще за рахунок того, що процентні ставки знизилися ... я не робив переоцінку, але я думаю, що це близько 30%, і це дуже велике повернення", - зазначив Сульжик.

Також дивіться: Ладен посперечатися, що в наступні 3-4 роки ми побачимо один рік зі зростанням 10%, - фінансист, член наглядової ради "Приватбанку" Сульжик. ВIДЕО

"Наші бонди зараз - це найбільш високоприбутковий інструмент у світі, але ось цим якраз я б не пишався. Ми трошки залишаємо гроші на столі. Це добре, що ми даємо інвесторам заробити. Але є різниця: давати їм заробити і трошки залишати гроші. Якби вони заробили трохи менше, вони теж були б щасливі", - резюмував фінансист.

Повне інтерв'ю з Романом Сульжиком дивіться на youtube-каналі "Цензор.НЕТ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152643
 
   
 Топ коментарі
 
Во пошла реклама пирамиды.
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Дал государству в долг под 30% под госгарантии, в то время как в мире ставка от минус 2% до плюс 3%. В счастье для украинцев, банкир ...нов.
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там всё для своих . а остальным работать, чтоб отдать проценты
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Коломойський збирався оголосити дефолт, а ну як вийде?
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давно пора...
сколько можно на наркоманской игле сидеть?
нас кинули с Меморандумом, теперь наша очередь..
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Как в старые добрые времена. Вложил деньги в пирамиду и рекламируешь ее другим тупышкам. Думаешь сможешь деньги вывести перед тем как она грохнет. А вот тупышки не успеют. Очень большой добряк этот финансист.
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вот долги отдадут и будет дефолт. вы что думаете что действительно мировые компании купили эти бонды ? не думаю их купили свои же приближенные к власти через офшоры , поэтому и такие проценты . так что себе они эти деньги вернут , а потом будет и дефолт и всякое другое не приятное.
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он и оплатил уже... или, надеется через три года -- хотя бы вернуть свое???
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Дал государству в долг под 30% под госгарантии, в то время как в мире ставка от минус 2% до плюс 3%. В счастье для украинцев, банкир ...нов.
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А где ты взял эти 100 тыщ.долларов,на ферме заработал или на заводе? держиморда
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Работал всю жизнь инвестиционным банкиром в крупнейших западных банках
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это само по себе уже преступление.

честный человек должен работать дворником или бездарным инженером
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Мінімальна сума, на яку можна купити бонди - 1 млн. грн/40 тис. баксів. ЦЕ типу щоб пересічні українці не могли на них заробляти? Чому я не можу купити облігацій умовно на 10 тис. грн?
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там всё для своих . а остальным работать, чтоб отдать проценты
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Не переймайся, ще все попереду. За союза облігаціями з терміном погашення 3 роки зарплату давали. Поїсти купити ні за шо, зате багатий саюзік в тебе примусово гроші безвідсотково зайняв.
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Найдите ещё 99 человек и сможете купить вскладчину.
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не для вас схема придумана . вы в этой схеме , долги отдавать будете . да и зато курс какой хороший ))))многим радостно . хотя не когда и не покупали валюту
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возьми кредит в банке , и купи бонды проценты разные .
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С каким риском!? Оно доллары вложило, оно доллары и заберёт. С процентами!
Тут пострадают пэрэсичные дурни, за счёт которых и будут расплачиваться! А Маркарова с Гончаруком и всеми остальными миловановыми себе уже "заработали" нехилое пожизненное содержание которое будут получать за счёт тех же пэрэсичных дурней которых ОбВГеЗят! Я вклав 100 тисяч доларів в українські ОВДП. Це найприбутковіші облігації у світі, - Сульжик - Цензор.НЕТ 2117
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Облигации продавались за гривну... её сначала нужно было купить, поэтому так выросла.... погашаться -- тоже будут за гривну... поражает степень его оптимизма..))
А в остальном -- Вы прав.....
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Кто отдовать будет? На глазах у всех этот сульжик забирает у наших детей 30000$ а ждунам похер. За это наши дети нас не пожалеют и будут правы. Таких сульжиков набролось на 9 млрд.$ Через год надо отдать 12 млрд$ Ау страна непуганых идиотов. А в
ответ тишина. Картина через пять лет реформ.
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Какие ещё дети, ты о чём? Пожинать плоды этих облигаций с неадекватным процентом будем мы . Вернее уже пожинаем, учитывая что выпускать их начали ещё пару лет назад.
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эти облигации за этот год.Нам своих долгов до конца жизни не отдать с таким керевництвом а овгз выпускают для своих но отдвать уже будут наши дети.
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Да. Я просто ещё к тому, что ещё года два назад читал новости о том, что наши прикорытные начали выпускать облигации под дикие проценты. То есть ты и я и вон тот парень уже как минимум год расплачиваемся за эти проценты, что уж там про детей говорить.
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Это естественно, ведь в Украине - самая быстро растущая экономика в мире. Мы ведь на 1 месте по росту ВПП, потому у нас и облигации самые доходные в мире.

Это же логично, правда?
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Так і прислів"я про те ж саме говорить.
"Хто добре везе, того й поганяють ..."
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А то! 40% ВВП за 5 лет -- шо два пальца! (об асфальт...))
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Що б вкласти 100 тисяч доларів,треба що б вони були
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Соберитесь семьей, продайте квартиры, поживите годик на вокзале, и купите себе 2 новых автомобиля Жигули.
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Эта пирамида неизбежно рухнет. Вопрос - сумеет ли она похоронить под собой Украину как государство. С высокой степенью вероятности, к сожалению.
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Рука не поднимается поставить "мне нравится".. К сожалению, Вы прав.....
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К весне 2020-го года курс будет 35-40 за енота Я вклав 100 тисяч доларів в українські ОВДП. Це найприбутковіші облігації у світі, - Сульжик - Цензор.НЕТ 3052 Фигляры из театра кала майского нагнут буратингов по полной.
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Правильно писать калО мойсокго. Его предки были "золотари"-ассенизаторы. В РИ евреи не могли быть полноправными членами общества, были поражены в правах. Переворот 1917 , теракты и все предыдущие бунты концы 19 начала 20 века осуществляли они. Им и сейчас терять нечего кроме своих золотых цепей.
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Чушь...РИ была тюрьмой народов, как и ее выкидыши- совок с РФ. И угнетенные нации сбацали революцию с переворотом именно как национально-освободительные движения . Поляки украинцы балтийцы и т.п. За исключением нескольких пролетарских промцентров и Моквы с питером. Недаром совки поначалу способствовали развитию местных культур и языков . Обманули , всех выявили и уничтожили. После чего начали скрещивать обезьян с комсомолками, выводя новую нацию- советский человек. Я вклав 100 тисяч доларів в українські ОВДП. Це найприбутковіші облігації у світі - 30%, - Сульжик - Цензор.НЕТ 8667 Вполне себе успешно.
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Если ты написал чушь, значит в моих словах нет истины. тогда вопрос-откуда ты, лично ты, взял ту информацию, которую написал? что читал, где и когда, может ты кандидат исторических наук, доктор, академик? в какую библиотеку есть пропуск, в какие закрытие архивы, к каким документам под грифом?
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За чушь- извините...не прав. Белиберда. Я вклав 100 тисяч доларів в українські ОВДП. Це найприбутковіші облігації у світі - 30%, - Сульжик - Цензор.НЕТ 3091 Евреи были именно во главе революции из-за своей грамотности и наибольшей угнетенности . Моя информация общеизвестна...или опровергните . Вот в каких листках черносотенных Вы свою нашли- вопрос.
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как понять термин "общеизвестна"? повторить вопрос о научных степенях и званиях, об источниках информации? посмотрите определение слов истина и правда, в чем отличие, без этого сложно разбираться в исторических трактовках.
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Образование профильное имеется Я вклав 100 тисяч доларів в українські ОВДП. Це найприбутковіші облігації у світі - 30%, - Сульжик - Цензор.НЕТ 377 С сопутствующими навыками приобретенными, умением понимать причинно-следственные связи с последующим сопоставлением событий с прецедентами...
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)))))) ВО 90х-2000х, зачеты по 100 экзамены по 300. если нет конкретики, то "общеизвестно" значит документальное кино по ТВ, с особым взглядом автора. истина-объективная реальность. правда -всегда перемешана с собственными взглядами и представлениями. то, что я написал, это первоисточник из "История России в Х!Х веке" , издание СПб, 1907г, книга 560 стр, размером 25х18, 3, 2 кг, домашняя библиотека.
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*****, за эту пирамиду ОВГЗ нужно жестоко бить по яйцам... и папередников, и новые морды.
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Только в облигациях!! И, считайте, что они у вас были! ( деньги, если что...)))
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Роман Рябчук

@ryabtchuk_roman

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс заявил, что иностранные инвесторы обходят Украину стороной, поскольку в стране процветают коррупция, рейдерство и продажные судьи.
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23.04.2011 Иностранные инвесторы бегут из Украины: Тут наглые рейдеры, купленные судьи и озверевшая налоговая
Западные инвесторы рапортуют о небывалом коррупционном и фискальном давлении. Многие из них готовы бежать из страны и рассказать Европе, как на самом деле выглядит "привлекательный инвестклимат", о котором много говорит официальный Киев

07.08.2014 Президент Петр Порошенко провозгласил лозунг дня: П, П и еще раз П
«Реформой реформ» глава государства назвал реформу судебной системы. «Законы родятся мертвыми - если за их соблюдением не будет следить честный и беспристрастный, независимый и непродажный суд. Поэтому судебная реформа должна стать первой и главной нашей реформой, которая даст стране возможность жить по-новому», - заявил он.
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Как грабили Украину и народ при потрохе, так им продолжают при его соплеменнике зе.
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Консультировался.
Реально выгоду можно получить, вложив больше миллиона гривен.
Там много всяких скрытых обязательных страхований, отчислений на обслуживание и пр.
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побольше таких сульжиков и скоро от Украины останутся одни воспоминания
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У нас все функционирует, мы самый прибыльный банк в Украине, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик.
В 2018 году я сообщил в ПриватБанк, а потом Генпрокуратуру, что вас грабят, получая кредиты под фиктивные фирмы. Перечислил фирмы. Нулевая реакция.
ВИДЕО. Страну просто грабят.(авт.)
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Гончарук отдает под 30% но повышать ВВП планирует на 3%. У этого юриста туго с економикой.
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классная пирамида... а кто все это оплатит?? при росте 3%, или даже 7%...
раскрывайте кошельки зебенята, вас грабить будут )))
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