 Я вклав 100 тисяч доларів в українські ОВДП. Це найприбутковіші облігації у світі - 30%, - Сульжик. ВIДЕО

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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"Я дуже оптимістично дивлюся на нашу країну, я сам купив ОВДП. Коли я купував, курс був десь 29 гривень за долар. Я просто поміняв гроші і купив, бо ставка була 18% і я розумів, що буде позитив в країні. Купив не дуже багато, менше 100 тисяч доларів, тобто я купив невелику суму", - розповів фінансист.

"Я сам не очікував, що мені так дадуть заробити для них. Я був би щасливий, якби курс зміцнився до 27 гривень за долар. Я зміг купити тільки трирічні ОВДП. За такого курсу йдеться про близько 20-30%. Плюс ще за рахунок того, що процентні ставки знизилися ... я не робив переоцінку, але я думаю, що це близько 30%, і це дуже велике повернення", - зазначив Сульжик.

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"Наші бонди зараз - це найбільш високоприбутковий інструмент у світі, але ось цим якраз я б не пишався. Ми трошки залишаємо гроші на столі. Це добре, що ми даємо інвесторам заробити. Але є різниця: давати їм заробити і трошки залишати гроші. Якби вони заробили трохи менше, вони теж були б щасливі", - резюмував фінансист.

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