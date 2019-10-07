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 Політика України
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Все про:Донбас (13222) Разумков Дмитро (224)

 Там має бути безпечно, і там має бути вибір, - Разумков назвав умови проведення виборів в ОРДЛО. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав умови, за яких можливе проведення виборів в ОРДЛО.

Про це політик сказав в ефірі  Свободи слова на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про складову безпеки, то це основна умова проведення виборів. Коли там будуть озброєні люди, коли у нас не буде контролю за кордоном, коли у нас не буде можливості моніторингу, коли у нас не буде спостерігачів, коли у нас не буде доступу ЗМІ - то це можна називати як завгодно, але це не вибори.

Вибори мають відбуватися виходячи з того, що там буде безпечно і там буде вибір.Там буде доступ українських партій, українських кандидатів, доступ українських ЗМІ і вибори відбудуться за українським законодавством", - заявив Разумков.

Він зазначив, що одна з позицій - вибори проходитимуть одночасно з виборами на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152618
 
 
 Топ коментарі
 
Лупоглазий ти наш,вибори там будуть можливі,коли ти та Зеля оселитесь у Донецьку в Петровському районі,разом з родинами та дітьми.
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А контролювати буде Мартін Сайдік, кльовий чуваг:

«Мартін Сайдік[2] (нім. Martin Sajdik; нар. 14 січня 1949, Відень[3]) - австрійський дипломат,
Вивчав міжнародне право у Московському університеті (1972-1973)
З 1980 по 1985 р. він працював у Посольстві Австрії у Москві радником і прес-аташе.
Зайдік був керівником прес-департаменту Комісії з безпеки і співробітництва в Європі у Відні (1986-1987), главою Представництва австрійського банку Creditanstalt-Bankverein у Москві (1987-1989) і радником та заступником глави місії у Посольстві Австрії у Москві (1989-1991).»
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У кого это у нас?
Разумков лично будет контролировать?
А кто ему доверяет?
Нет ну серьезно?
Вот скажет Разумков что тут все безопасно и честно и?
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Личные гарантии они могут давать только в том случае, когда Зеля возьмет свою Ленку вместе с детьми и переедут из ОПУ в Золотое. И так же сделает его ЗЕкоманда во главе с Разумковым. Тогда, по крайней мере, можно будет говорить об их личной мотивации. А до сих пор веры в их "благие намерения" ни у кого нет. Они уже много чего напи@доболили. По факту все наоборот.
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Так его никто не тронет.
Вони будет на весь мир.
А обычных людей по тихому гандошат и тишина.
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Так от него и так вони на весь мир хватает. Меня интересует, чем этот поц из 95-го квартала может гарантировать безопасность людям, которые окажутся после отведения наших войск в серой зоне? Это возможно только его личным прикрытием. Но все мы понимаем, что это зеленое говно никого не собирается прикрывать. Как сказал его личный шептун на ухо Богдан после обмена пленными:

"Я же говорю: еще до Нового года поработаем, и все"
"И все..." , - засмеялся в ответ Зеленский.
Если кто не понял, они нам отмерили время "до Нового года". Нам либо принимать это, либо что-то решать с этими клоунами.
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Лупоглазий ти наш,вибори там будуть можливі,коли ти та Зеля оселитесь у Донецьку в Петровському районі,разом з родинами та дітьми.
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А контролювати буде Мартін Сайдік, кльовий чуваг:

«Мартін Сайдік[2] (нім. Martin Sajdik; нар. 14 січня 1949, Відень[3]) - австрійський дипломат,
Вивчав міжнародне право у Московському університеті (1972-1973)
З 1980 по 1985 р. він працював у Посольстві Австрії у Москві радником і прес-аташе.
Зайдік був керівником прес-департаменту Комісії з безпеки і співробітництва в Європі у Відні (1986-1987), главою Представництва австрійського банку Creditanstalt-Bankverein у Москві (1987-1989) і радником та заступником глави місії у Посольстві Австрії у Москві (1989-1991).»
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Человек с неговорящей фамилией - Разумков.
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Разумков не понимает, что его слова всё равно для порохоботов являются зрадой. Просто потому что. Короче все на митинг и так далее.
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Так бесконечно врать можно только зебилам.
Твоему Разумкову никто не верит.
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Ты живешь в тоталитарном олигархическом государстве где идет война часть населения особенно пенсионеры и инвалиды влачат нищенское скществование где нет правосудия и других необходимых функций государства.....
Продолжать список очкарик?
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То есть когда рак на горе свистнет или ХЛО коньки откинет
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Ты это ОБСЕ расскажи, когда ои скажут, что "В ЦЕЛОМ", в целом! все *******! А ваши - сми, *****, доступ, ******** - это все "частности". И кого они и.пут, если с Рашей нужно торговать?? Там миллиарды , а у вас, укров, копейки?
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Выполнить эти условия - ЛЕГКО ! Дамбабвы с калашами на участках обеспечат безопасность, тишину, порядок и голосование и получение гречки "избирателями" строем.
Выбор тоже будет - например ,между кандидатами "Сопля" и "Моторыло-2" .. Послухайте сюда ,Разумков , Ви - таки -точно не идиёт?
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Порошенко на обеспечении безопасности шел к миссии ООН, а эти шмаркли решили подхватить риторику, чтобы упокоить "порохоботов" и провести выборы в понимании "безопасности" от ***** под название формула Штайнмайера...
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а выводить кацапские войска и брать границу под контроль не нужно!?
да зеЛеная мразь!??? Там має бути безпечно, і там має бути вибір, - Разумков назвав умови проведення виборів в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9489
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Вот же **** шоколадная, всё скрывал это, и не говорил, что Порошенко на обеспечении безопасности имел ***** по Минским соглашениям...
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там должен быть выбор, - між бендерівцями та мельниківцями...
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орки уже сказали -- границу не отдадим. а песков сказал, что не может на них влиять. иными словами - приднестровье 2, оптимальный вариант. через 10 - 20 лет уровень жизни скажет кто прав.
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Пристайко: Путин пока что не заинтересован во встрече
"Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Россия пока что не заинтересована во встрече лидеров четырех стран в нормандском формате.
Источник: Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV
Прямая речь: "На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече. Встреча откладывается все дальше и дальше.
Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами.
Сейчас предлагается новый набор дат. Пока мы не слышим от России готовности встретиться в этом формате саммита. какого" Питання: якого біса ви так сильно хочете цієї зустрічі?

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Прочитал заголовок как "Предатель Верховной Рады Дмитрий Разумков..."
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Почему Путин настаивает на отводе ВСУ именно в Золотом и Петровском? Прямая угроза этого разведения в том, что Золотое - это дорога на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Это основные промышленные предприятия нашей территории. Петровское - это прямая дорога на Мариуполь. Как думаете, громада, наши зелебобики просто пока "учатся на своих ошибках", или они пришли именно для того, чтобы оставить нас без ГОСУДАРСТВА?
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О, предлагаю Разумкова в Золотое поселить, чтобы безопасность мониторил и сразу Зелёнке сообчал.
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ми вже знаємо хто в ордло поїде першим зєлю-моніку попсовать - розумков !
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Вибори на Донбасі - це легалізація терористів. Ніяких виборів там бути не може, тільки військова адміністрація.
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