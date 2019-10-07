 Там має бути безпечно, і там має бути вибір, - Разумков назвав умови проведення виборів в ОРДЛО. ВIДЕО

Про це політик сказав в ефірі Свободи слова на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про складову безпеки, то це основна умова проведення виборів. Коли там будуть озброєні люди, коли у нас не буде контролю за кордоном, коли у нас не буде можливості моніторингу, коли у нас не буде спостерігачів, коли у нас не буде доступу ЗМІ - то це можна називати як завгодно, але це не вибори.

Вибори мають відбуватися виходячи з того, що там буде безпечно і там буде вибір.Там буде доступ українських партій, українських кандидатів, доступ українських ЗМІ і вибори відбудуться за українським законодавством", - заявив Разумков.

Він зазначив, що одна з позицій - вибори проходитимуть одночасно з виборами на території України.