EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  1363  50
Матеріали за темою:
Все про:Геращенко Ірина (946) Донбас (13222) Європейська Солідарність (132) Формула Штайнмаєра (75)

 Коли підписуються документи, відірвані від блоку безпеки, це створює ризики для мирного населення і ЗСУ, - Ірина Геращенко. ВIДЕО

Суспільство має право почути відповіді на запитання, які виникають у зв'язку з підписанням владою "формули Штайнмаєра".

Про це заявила народний депутат від фракції "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Російська влада облаштувала під Дебальцево та Новоазовськом свої військові бази. Там і нині залишаються бойовики та російські окупаційні війська. Чому вони не відходять? Чому ці населені пункти не передають Україні згідно з мінськими угодами?

Читайте також: "Ми застерігаємо владу не вірити Путіну і не потрапити в пастку", - Ірина Геращенко про імплементацію "формули Штайнмаєра"

Коли підписуються якісь документи, відірвані від ключового безпекового компонента, це створює ризики. По-перше, цивільному населенню. По-друге, Збройним Силам, які відводять в зимку в чисте поле без фортифікаційних споруд. Хтось порахував скільки це буде коштувати? Хтось прорахував масштаб викликів, які створюються?

Суспільство має право почути відповідь на ці питання, які дуже бентежать.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152571
 
   
 Топ коментарі
 
Очень-очень нелегко верить человеку,тесно сотрудничавшему с кучмой,питюней мальдивским и всей шайкой отказников Минска1,2. Вы же его подписывали ? Или это Зинка была ?
 показати весь коментар
 
Лучшая новость за сегодня.

Целый день лупят по позициям под Золотым. Целый день наши молчали ибо у нас "развод". Но в какой то момент кто то плюнул и по сепарам врезала батарея 2С1 "Гвоздик" в эфире сепаров стоит вой. Наши накрыли позиции и судя по всему артзапас.
 показати весь коментар
 
Сегодня хуйлу 67 лет, и Моника хотел подарить плешивому отвод войск.....отаке воно зелене гівно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Фото обнимашек с новинским и медведчуком - в студию ! Скелеты в шкафу,тебе геращенко и поссать спокойно не дадут ))
 показати весь коментар
 
 
Очень-очень нелегко верить человеку,тесно сотрудничавшему с кучмой,питюней мальдивским и всей шайкой отказников Минска1,2. Вы же его подписывали ? Или это Зинка была ?
 показати весь коментар
 
 
Вона Зєбєні не указ... Голова є...у Путлєра на плечах. Як він скаже, так укрохерант зробить.
 показати весь коментар
 
 
мужайся - она ваш будущий президент и за неё и проголосуйте - Амин.
 показати весь коментар
 
 
Ща швали набежит, обгадят все что она сказала, хотя сказала она все по делу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Здравствуй! Ты первый Когда подписываются документы, оторванные от блока безопасности, это создает риски для мирного населения и ВСУ, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 40
 показати весь коментар
 
 
Да им все пофиг, их уже и чепушилин с пасечником послали, и пуйло сказал что настамнет, песков с козаком послали нахер, а ЗЕболваны не уймутся, бредут как обреченные на край пропасти...
 показати весь коментар
 
 
На этот край пропасти они тянут страну((((((
Если бы только сами в нее бросались - не моя головная боль
 показати весь коментар
 
 
Люди за них проголосовали, все справедливо.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня ***** 67 лет, и Моника хотел подарить плешивому отвод войск.....отаке воно зелене гівно.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Otec Pigidiy - любимая жена, если знает дату рождения Ху.ла.
 показати весь коментар
 
 
В следующем году, ***** начнёт рубилово за Беларусь... -- там проблема Лука... ...а население, давно "с донбаса" -- совок элитный! Украина мешает! ...уже почти не мешает... Но есть проблемы с нац. меньшинством -- с украинцами.
...или я неправ?
 показати весь коментар
 
 
Это называется - "ставить телегу впереди лошади".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дура,к кому она обращается,если к ***** то бесполезно,если к всу то они стоят на смерть
 показати весь коментар
 
 
Она обращается к тем, кто умеет видеть, слышать, читать, думать...
 показати весь коментар
 
 
Неправильно диды в ВОВ воевали. Надо было:
- прекратить огонь,
- отвести советские войска от линии фронта,
- принять закон об амнистии захватчиков и коллаборантов,
- оккупированной части СССР дать особый статус, провести там местные выборы.

И наступил бы мир…
(C)
@Marichka_Iv
🤔
 показати весь коментар
 
 
может и не поверишь, но приблизительно так и предлагал, правда Адик не совсем согласился и потом отгрёб как захватчик или асвабодитель руцких ямель, вот с того место где отгрёб - пожелаю и русне и по полной, чтоб по дворам прятались.
 показати весь коментар
 
 
Лучшая новость за сегодня.

Целый день лупят по позициям под Золотым. Целый день наши молчали ибо у нас "развод". Но в какой то момент кто то плюнул и по сепарам врезала батарея 2С1 "Гвоздик" в эфире сепаров стоит вой. Наши накрыли позиции и судя по всему артзапас.
 показати весь коментар
 
 
всех формулистов и их симпатиков надо пригласить нать детектор лжи
 показати весь коментар
 
 
Насколько я знаю в Дебальцево российских баз нет. Несколько зданий в городе занято боевиками, к примеру четырёхэтажное здание общежития Железнодорожного техникума, и несколько 2-х этажных домов возле ж.д. вокзала. Но там расквартированы местные сепаратисты.
 показати весь коментар
 
поддерживаю продолжительньій вой
 показати весь коментар
 
 
Так чего ж мародера не отговорила подписьівать?
 показати весь коментар
 
 
Убоге, а чому кацапи вили й нічого зробити не могли? Бо Порох вимагав виконання "безпекового блоку", а потім все інше. Що завадило зеленим зробити теж саме, навіщо кинулись виконувати умови кацапів, переписувати законодавство та ще й односторонньому порядку? Це поясни
 показати весь коментар
 
 
Вся ця возня з розведенням військ, нормадським (чи #лядским форматом), припиненням обстрілів, місіями ОБСЄ і т.д. і т.п. на Донбасі -гівно варта. Не для того Путін все це затівав щоб тепер шукати миру для України. Обстріли йому якраз і потрібні щоб дестабілізовувати Україну і, в кінці-кінців, зробити нас Малоросією або взагалі стерти з карти. Останнє вірогідніше. Є лише два виходи а) капітулювати і тоді Путін цим бойовикам сам глаз на жопу нятягне, бо ця бандитська братва йому непотрібна. б) наносити російським (ЯКРАЗ РОСІЯНАМ) окупантам такі втрати, щоб Путін отримав проблеми вже в себе. Як було з Афганістаном. А все решта: формули Штанмайера, засраєра, Зеленського+ зусиля світової ліберально - путінсько- занефтодоларевої спільноти, як я вже писав вище, ГІВНО ВАРТІ.
 показати весь коментар
 
 
Это очевидно. Достаточно посмотреть на Приднестровье, Абхазию , Осетию, везде один сценарий. Но наши дятлы истории не знают, они решили, что так одарены талантами, что придумают велосипед...
 показати весь коментар
 
 
Ира, что ж ты вопросы не задавала Порошенко в 16 году, когда он эту же самую формулу пиарил? Или вам всем повылазило, что нового здесь ничего нет?
Ира - такая служака, что ещё и поискать нужно.
Ей нужно мемуары писать, в ее жизни много такого, что детям не расскажешь))
Вот где настоящая украинская Моника левински))
 показати весь коментар
 
 
Мінські домовини і формула Лаврова- різні речі. У вас українців взагалі дурними вважають?
 показати весь коментар
 
 
Это подлец петя украинцев за слабоумных держит. Петикантропы не в счет.
 показати весь коментар
 
 
Эта формула, это наброски на трех листах мелким текстом, лавров выбрал два абзаца нужные себе, Кучма их подписал неделю назад. А у дураков все Петя виноват...
 показати весь коментар
 
 
Проверь кальсоны, может Порох туда тебе наклал...
 показати весь коментар
 
 
У нас своя формула: Слава Нації! Смерть ворогам!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сосулька трех господ хрень морозит, обиженка, блин
 показати весь коментар
 
 
Валерій Ананьєв
6 ч. ·

Як кажуть шаолінські монахи - всі проблеми від голови. В Україні купа проблем, і всі - саме від голови. Ми не освічені і не любимо думати, а тому нами радо маніпулюють нечисті на руку політики, а також їх «спонсори». Дуже легко казати на чорне - біле, якщо тебе ніхто не збирається перевіряти. За неписаними законами охлократії нам постійно підкидують «гарячєнькоє»: то утиски російської мови, то проблему вільного ринку землі, то тему пенсії або пільговиків. Кожна з цих проблем або не існує, або має єдине можливе рішення. Але для цього треба її раціонально оцінити. А тут вже геп - ми (народ) не хочемо цього робити. Зате ми радо підхоплюємо ідіотські гасла на кшталт «не продамо нашу землю арабським шейхам». Зі слиною з рота доводимо своєму сусіду, що землю нашу рідну скуплять саме араби, а не китайці.
Та є проблема, яка знаходиться згори, над усім. І саме цим питанням політики жонглюють останні п'ять років. Вони не будуть озвучувати єдине можливе рішення, бо це нівелює можливість маніпулювати невігласами, які раз у п'ять років мають велику владу - вирішувати.
Ця проблема - нерозуміння людьми сьогоднішньої війни. Нерозуміння, що ця війна почалася не в 2014 р, а десь так років 800 тому, з часів першої навали золотої орди, спадкоємцем якої і є сьогоднішня росія. Ми ніяк не усвідомимо, що кінця цій війні не буде, доки існує наш біснуватий сусід. А існувати він буде довго при будь-яких умовах, хто б там що не казав. Це величезна територія з безкінечною кількістю ресурсів, у тому числі й людського м'яса. росія - не бідна країна, там просто люди бідні, у тому числі й морально.
Стан війни - це єдиний варіант для України на самостійне життя. Припинення війни можливе лише за поразки України або зникнення росії. Все. Інших варіантів немає. Варто усвідомити це і не слухати тих, хто вам обіцяє «мир». Я не менше за інших хочу, щоб війни не було. Хочу займатись бізнесом, писати книги, подорожувати, а війна - ну ніяк не сприяє моїм захопленням. Але закривши очі на правду, суть речей не змінити. Саме розмови про «мир вже завтра» привели у владу тони популістів і мерзоти.
Нам треба усвідомити, що ми, наші діти і, можливо, онуки будемо жити з війною. На жаль, іншого варіанту мати самостійність для України не буде. Не при нас ця війна почалась, і не при нас вона скінчиться. Якщо ми хочемо бути українцями, війна має стати частиною нашої культури.
 показати весь коментар
 
 
Я давно на это говорю-у кацапов Кисель из каждого утюга вещал про распятого мальчика,а что в это время делал Стець?
 показати весь коментар
 
порохоботствовал всем минстецем на всех форумах за бюджетные бабки
 показати весь коментар
 
Отож. А надо было по всем тв каналам крутить что-то вроде Вставай, страна огромная, но с украинским колоритом. Тогда и не был бы похерен тот патриотический подъём, что был в 14-15.
 показати весь коментар
 
 
ну, патриотический подъем подкосила, главным образом, картина того, что, пока люди на фронте с кацапами дрались, офшорники бабло пилили.
 показати весь коментар
 
 
Это скорее следствие,а не причина. Подкосило то, что петя не поверил в народ, пилильщики-откатчики-обнальщики, всевозможные торгаши, деляги и решалы ему были ближе и понятнее, чем какие-то непонятные люди, которые бесплатно сами рвались воевать.
В каком-то смысле я даже петю могу понять, с кем поведёшься, того и наберёшься. Когда привык крутиться среди всяких местных тузов и их шлюх, одетых от карден, то какой-нибудь доброволец в потёртых джинсах с внешностью того же Химкуса ему мягко скажем непонятен.
 показати весь коментар
 
Українці готові довго терпіти низьку з/п, захмарну комуналку, відсутність соцпідтримки, але зраду національних інтересів - ніколи!
14 жовтня в Києві буде жарко, якщо ЗЕлені не отямляться
 показати весь коментар
 
 
Давай сегодня выходи, ещё успеешь. Или у тебя раз в неделю получается?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору