 Коли підписуються документи, відірвані від блоку безпеки, це створює ризики для мирного населення і ЗСУ, - Ірина Геращенко. ВIДЕО

Про це заявила народний депутат від фракції "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Російська влада облаштувала під Дебальцево та Новоазовськом свої військові бази. Там і нині залишаються бойовики та російські окупаційні війська. Чому вони не відходять? Чому ці населені пункти не передають Україні згідно з мінськими угодами?

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Коли підписуються якісь документи, відірвані від ключового безпекового компонента, це створює ризики. По-перше, цивільному населенню. По-друге, Збройним Силам, які відводять в зимку в чисте поле без фортифікаційних споруд. Хтось порахував скільки це буде коштувати? Хтось прорахував масштаб викликів, які створюються?

Суспільство має право почути відповідь на ці питання, які дуже бентежать.