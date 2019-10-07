 Коли підписуються документи, відірвані від блоку безпеки, це створює ризики для мирного населення і ЗСУ, - Ірина Геращенко. ВIДЕО

Про це заявила народний депутат від фракції "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Російська влада облаштувала під Дебальцево та Новоазовськом свої військові бази. Там і нині залишаються бойовики та російські окупаційні війська. Чому вони не відходять? Чому ці населені пункти не передають Україні згідно з мінськими угодами?
Коли підписуються якісь документи, відірвані від ключового безпекового компонента, це створює ризики. По-перше, цивільному населенню. По-друге, Збройним Силам, які відводять в зимку в чисте поле без фортифікаційних споруд. Хтось порахував скільки це буде коштувати? Хтось прорахував масштаб викликів, які створюються?
Суспільство має право почути відповідь на ці питання, які дуже бентежать.
Если бы только сами в нее бросались - не моя головная боль
...или я неправ?
- прекратить огонь,
- отвести советские войска от линии фронта,
- принять закон об амнистии захватчиков и коллаборантов,
- оккупированной части СССР дать особый статус, провести там местные выборы.
И наступил бы мир…
(C)
@Marichka_Iv
🤔
Целый день лупят по позициям под Золотым. Целый день наши молчали ибо у нас "развод". Но в какой то момент кто то плюнул и по сепарам врезала батарея 2С1 "Гвоздик" в эфире сепаров стоит вой. Наши накрыли позиции и судя по всему артзапас.
Ира - такая служака, что ещё и поискать нужно.
Ей нужно мемуары писать, в ее жизни много такого, что детям не расскажешь))
Вот где настоящая украинская Моника левински))
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6 ч. ·
Як кажуть шаолінські монахи - всі проблеми від голови. В Україні купа проблем, і всі - саме від голови. Ми не освічені і не любимо думати, а тому нами радо маніпулюють нечисті на руку політики, а також їх «спонсори». Дуже легко казати на чорне - біле, якщо тебе ніхто не збирається перевіряти. За неписаними законами охлократії нам постійно підкидують «гарячєнькоє»: то утиски російської мови, то проблему вільного ринку землі, то тему пенсії або пільговиків. Кожна з цих проблем або не існує, або має єдине можливе рішення. Але для цього треба її раціонально оцінити. А тут вже геп - ми (народ) не хочемо цього робити. Зате ми радо підхоплюємо ідіотські гасла на кшталт «не продамо нашу землю арабським шейхам». Зі слиною з рота доводимо своєму сусіду, що землю нашу рідну скуплять саме араби, а не китайці.
Та є проблема, яка знаходиться згори, над усім. І саме цим питанням політики жонглюють останні п'ять років. Вони не будуть озвучувати єдине можливе рішення, бо це нівелює можливість маніпулювати невігласами, які раз у п'ять років мають велику владу - вирішувати.
Ця проблема - нерозуміння людьми сьогоднішньої війни. Нерозуміння, що ця війна почалася не в 2014 р, а десь так років 800 тому, з часів першої навали золотої орди, спадкоємцем якої і є сьогоднішня росія. Ми ніяк не усвідомимо, що кінця цій війні не буде, доки існує наш біснуватий сусід. А існувати він буде довго при будь-яких умовах, хто б там що не казав. Це величезна територія з безкінечною кількістю ресурсів, у тому числі й людського м'яса. росія - не бідна країна, там просто люди бідні, у тому числі й морально.
Стан війни - це єдиний варіант для України на самостійне життя. Припинення війни можливе лише за поразки України або зникнення росії. Все. Інших варіантів немає. Варто усвідомити це і не слухати тих, хто вам обіцяє «мир». Я не менше за інших хочу, щоб війни не було. Хочу займатись бізнесом, писати книги, подорожувати, а війна - ну ніяк не сприяє моїм захопленням. Але закривши очі на правду, суть речей не змінити. Саме розмови про «мир вже завтра» привели у владу тони популістів і мерзоти.
Нам треба усвідомити, що ми, наші діти і, можливо, онуки будемо жити з війною. На жаль, іншого варіанту мати самостійність для України не буде. Не при нас ця війна почалась, і не при нас вона скінчиться. Якщо ми хочемо бути українцями, війна має стати частиною нашої культури.
В каком-то смысле я даже петю могу понять, с кем поведёшься, того и наберёшься. Когда привык крутиться среди всяких местных тузов и их шлюх, одетых от карден, то какой-нибудь доброволец в потёртых джинсах с внешностью того же Химкуса ему мягко скажем непонятен.
14 жовтня в Києві буде жарко, якщо ЗЕлені не отямляться