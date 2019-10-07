 "Ми будемо під наші танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 тих не давили", - жителі Золотого вимагають не відводити ЗСУ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Новини Харкова, опитані жителі Золотого категорично проти відводу ВСУ і загрожують "лягати під танки", щоб перешкоджати виходу військових на позиції передбачені підписаними в Мінську документами.
"Ми повинні до кордону дійти, а не по своїй землі задкувати ... Ми будемо під свої танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 році тих не давили, а нас тим більше не будуть", - говорить одна з мешканок міста.
Вооруженные силы Украины снова займут свои позиции на Донбассе, если оккупанты не будут выполнять условия разведения сил. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник в Киеве.
Пытаюсь себе это представить.
ВСУ: дорогие оккупанты, шота Вы тут как-то фулюганите не по условиям. Мы оставили Вам все фортификационные сооружения, а Вы не оправдали наших надежд. Не могли бы Вы вернуться на свои прежние позиции и стать в угол.
Оккупанты: Ой, как неудобно получилось. Завтра же возвращаемся назад. Только подметём за собой.
Сумасшедший дом какой-то...
Хотьбы кто-то из них сказал: - раз у ВСУ не хватает сил для победы, то я пойду на передовую воевать. Нет, в тылу оно глотку рвать и флагами махать безопасней.
Половина из этих 800 тыс. которые бежали, сейчас в России, еще половина - в Украине, небольшая часть (самых богатых ) бежали в Европу и США....
При чем подавляющая часть тех, которых бежали в Украину..... бежала недалеко.. В Мариуполь, прифронтовые города, городки и села..... чтобы можно было контролировать имущество, которое там еще осталось..... своих престарелых родителей или родственников-инвалидов, которые там остались.......
И об этом РУССКИЕ хорошо осведомлены.... Оставить эти городки, села без защиты ВСУ..... это означает, дать возможность русским устроить настоящий геноцид ПРОУКРАИНСКОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА!!!!! Как это было например в Чечне.... Когда русские непокорных чеченцев уничтожали целыми селами и аулами.....
Поэтому, в этих ПРИФРОНТОВЫХ ГОРОДАХ, концентрация ПРОУКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ может быть даже выше, чем в Харькове или даже Одессе.... Нельзя этих людей оставлять без защиты!!!!!
2. Не нужно заблуждаться на жителям Золотого. Вышло несколько семей, остальные - бойцы в гражданке или не местные из Нацкорпуса.
А жителі Широкіного не будуть лягати під танки. Бо їх там нема. Жителів. З 14го року. Тому шо там не було війська. Ніякого. Тому там і нема жителів. У 19му. Ніяких...
И вообще, какой спрос с Вовы Шмаркли ,он что президент?
выборы => злочинна панда => майдан => патриоты у власти => выборы => злочинна панда => майдан => патриоты....
18 років злочинці і бандити при владі!
Пан Олександр
@itheasus
Міністром внутрішніх справ було представлено пересувний мобільний комплекс «Космолот-1», що призначений для підсилення захисту населених пунктів у зоні ООС
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
А вот реальная информация. Голосование на парламентских выборах в 2019 году, 112 округ (в который входит и Золотое):
1. Оппоплатформа - за життя - 54,64%.
2. Слуга народа - 25,21%.
3. Партия Шария - 4,51%.
4. Оппоблок - 4,33%.
5. Европейская солидарность - 2,44%.
Это более чем красноречивая информация. Это голосование людей не в 2013 и даже не в 2014, а несколько месяцев назад.
440997: За Життя - 217 человек, СН - 72, Батькивщина - 32, Оппоблок - 14, Партия Шария - 5, Европейская солидарность - 5
440998: За Життя - 246, СН - 48, Оппоблок - 13, Шария - 9, Батькивщина - 4, ЕС
440999: За Життя - 171, СН - 137, ЕС -52, Оппоблок - 22, Свобода - 18, Шария - 9
441000: За життя - 481, СН - 260, Оппоблок - 32, Шария - 23, Батькивщина - 19, ЕС - 12
441001: За життя - 255, СН - 198, Оппоблок - 25, Шария - 12, Батькивщина - 10, ЕС - 7
441002: За життя - 188, СН - 97, Батькивщина - 12, Оппоблок - 9, ЕС - 5
441003: За життя - 200, СН - 129, Шария - 17, Оппоблок - 15, Батькивщина - 10, ЕС - 9