 "Ми будемо під наші танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 тих не давили", - жителі Золотого вимагають не відводити ЗСУ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Новини Харкова, опитані жителі Золотого категорично проти відводу ВСУ і загрожують "лягати під танки", щоб перешкоджати виходу військових на позиції передбачені підписаними в Мінську документами.

"Ми повинні до кордону дійти, а не по своїй землі задкувати ... Ми будемо під свої танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 році тих не давили, а нас тим більше не будуть", - говорить одна з мешканок міста.

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