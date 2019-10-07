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Все про:Кремль (210) окупація (2121) пропаганда (1255) Соловйов (29)

 "Проєкт "Новоросія" лише починається. У найкоротший термін не Луганськ і Донецьк, а вся Україна буде нашою", - кремлівський пропагандист Соловйов. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов ще в 2015 році розповів про плани інтеграції ОРДЛО в Україну і подальшу російську агресію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це 29 травня, коли Соловйов під час своєї моновистави у МХАТі заявив, що інтеграція окупованих частин Донецької і Луганської області стане "успішним прикладом" повернення до "своєї історії" для інших регіонів України.

"Якщо Луганськ і Донецьк будуть у складі України з дотриманням усіх своїх інтересів і автономії, то така Україна ніколи не буде антиросійською. Піднімуть голову Харків, Одеса, Дніпропетровськ. Вони почнуть голосувати, вони згадають свою історію... У найкоротший термін не Луганськ і Донецьк будуть нашими, а вся Україна", - сказав Соловйов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловйов на росТБ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152496
 
   
 Топ коментарі
 
так бывает когда во время войны меняешь порох на вазелин
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Спасибо зеленскому предателю что дал воспрять духом рашистам и сепарам. Ато они в конце 18 года вообще уже во всем разочаровались и готовы били просто так сдаться.
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С таким президентом Украины скорее все украинцы скоро будут сосать и хотеть получить паспорт Лугандонии-приднестровья имеющие все привилегии и льготы
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Короче все голосуйте за Барыгу и его Свинарчуков!!!!
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Ну, и зачем рекламировать соловья пометыча мудозвонова?!
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Это для тех, кто " устал от войны" и хотят мира любой ценой. Картина маслом, так сказать. что нас ждет, при реализации формулы Штайнмайера!
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может, он заплатил Бутусову?
первое, что пришло в голову
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Вороги Україні у захваті від діяльності нової влади ,здаются національні інтереси свідомо чи від тупості ,а де голос наших патріотів ,інтелекгенції ,громадських активістів ? Хто захистить Україну від цієї чуми.
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Вечерний Мудозвон уже пять лет говорит о завтрашнем крахе Украины. Смысла и правды в его словах меньше, чем в пердеже. Все его высеры исключительно для внутренней аудитории, хотя и она в последнее время хавает это дерьмо со скрипом, посмотрите по дизам в ютубе.
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Завали їдало, нелюдь мацковська. У вас у 2020-му у раші як заштормить, дивись, щоб ми біженців не приймали.
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Как то слабовато.Покойный Захарий обещал до Лондона дойти.Спекся и не дошел.
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что и требовало доказать...
кремль вместе с коломойским поставил зеленского слить Украину полностью в рабство росии
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Зеприматам за это не известно - они в это время смотрели квартал и слугу урода.
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2008 год, Вечерний Мудозвон (соловьёв) и Гриценко: "Ещё немного подышите, пока мы не занялись вашим Крымом и восточной Украиной."
https://youtu.be/sg61JhfbeRE
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Просто завал кремлевской пропаганды и фейков от порохоскота сегодня, отрабатывают кремлевские 30 сребреников. Цензор превратился в самый прокремлевский сайт в Украине, это просто писец."Проєкт "Новоросія" лише починається. У найкоротший термін не Луганськ і Донецьк, а вся Україна буде нашою", - кремлівський пропагандист Соловйов - Цензор.НЕТ 7353
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Хорошая у болтуна поза....И пендель и бутылку чеченскую -все удобно!
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Странный если не сказать ужасающий зипун нацепил выродок Соловьев. Это не мелочь, такие вещи тщательно продумываются спецами по коммуникации, в Кацапстане лучше всех в мире умеют работать с сублиминальным уровнем потребителя ( это который подсознательный) и поэтому этот сюртучок не просто так появился. Эдакая отсылка к Сталину и Мао? Френч смешной конечно, но и страшный в то же время. Радует, что это все таки агнония, кто бы что ни говорил ,такой тотальрный поворот к прошлому ведет только к яме, а какой увидим, как бы ни огромной от владивостока до курска.
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Що я й втовкмачую вам усім в голови. Донбас - це анклав, який приліплений до України Сталіним, аби розбавляти українське населення ватним пролетаріатом. Ту ж саму функцію після долучення Західної України почав виконувати Крим. Литовці розумніші за нас - їм тричі пропонували приєднати Калінінградську область, але вони відмовились
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Меня сразил не моноспектакль Мудозвона , меня сразил аплодирующей московский зал МХАТа - зал наполненный руссофашиствующей интеллигенцией . Хотя... актеры приняли директорство Прилепина , и там уже подохли много старых выживших из ума совдеповских ************* звезд ... Москвичи водят во МХАТ своих деток !!! есть слова у кого по отношению к кацапии ??? Приношу извинения у Айдера Муждабаева и Бабченко за осуждение их резкости к московской богеме - ГОРЕТЬ ЕЙ В АДУ
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а він що сам собі балакає? там же ті в залі хто хоче васстанавіть с укрАіной мір
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цікаво , що Мудозвон інтерпритува ту пісеньку Гребенщікова або для ЗЕ нашого (бо його рошен , яким він НЕ займається зараз, а тільки вичитує про себе, називається "вєчєрній") або для Урганта ( теж вєчєрній)
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