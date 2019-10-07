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 Політика України, Економіка
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Все про:гривня (79) курс (67) економіка (297) Бутусов Юрій (1065) Приватбанк (316) Сульжик (4)

 Ладен посперечатися, що в наступні 3-4 роки ми побачимо один рік зі зростанням 10%, - фінансист, член наглядової ради "Приватбанку" Сульжик. ВIДЕО

Роман Сульжик - незалежний член наглядової ради "Приватбанку", ексбанкір JP Morgan, Deutsche Bank розповів про перспективи зростання економіки України, навіщо потрібні облігації внутрішньої державної позики, із чим пов'язні причини зміцнення гривні.

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:36 - Про свій фінансовий досвід на тлі кризи 2008 року
1:44 - Хто такі незалежні директори "Приватбанку" і чим вони займаються
02.59 - Що зараз відбувається з гривнею
05:20 - Чому зміцнення гривні - проблема для внутрішніх виробників
8:30 - Чи існує загроза різкого падіння гривні за сценарієм 2008 року
10:15 - "Ладен посперечатися, що в наступні 3-4 роки ми побачимо один рік зі зростанням 10%"
11:35 - Скільки Роман Сульжик заробляє на ОВДП
14:50 - Хто скаржиться на зайве зміцнення гривні
18:00 - Зараз у нас найбільш професійний Нацбанк, який коли-небудь у нас існував
24:15 - Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають
26:08 - Суди щодо "Приватбанку" як чинник ризику для гривні
27:10 - Про останні переговори з МВФ
29:10 - Чому посол США зустрічався з менеджментом "Приватбанку" в Дніпрі
30:30 - "Я не хочу звідси їхати і щоб тут були 90-ті, я хочу, щоб тут була нормальна країна"
31:17 - Чи боїться менеджмент "Приватбанку" Ігоря Коломойського
33:15 - "Зараз "Приватбанк" - найприбутковіший банк в Україні"
35:45 - Про прибуток "Приватбанку" цього року
39:00 - Які чинники зростання призводять до того, що прибуток банку збільшується
40:49 - Чи є ймовірність того, що "Приватбанк" повернуть колишнім власникам,45:00 - Про переговори з МВФ щодо нового стабілізаційного кредиту
46:04 - Як один із творців московської біржі Роман Сульжик переїхав з Москви до Києва під час Євромайдану
59:06 - Як на барикадах Євромайдану Роман Сульжик познайомився з Джоном Маккейном
52:40 - "Після зустрічі на Майдані з Джоном Маккейном почався скандал і довелося звільнятися з роботи в Москві"
55:50 - "Шкода, що у нас такий недорозвинений фінансовий ринок, я тут, зокрема, для того, щоб виправити це"
57:15 - Неймовірно щасливий бути тут і будувати нову Україну

Роман Сульжик почав кар'єру в 1995 році в IT-підрозділах низки технологічних компаній у Нью-Йорку. З 2000 по 2008 рік працював у банку JP Morgan Chase у Нью-Йорку і Лондоні на посаді віцепрезидента. Брав участь у створенні системи ризик-менеджменту і займався торгівлею деривативами.

З 2008-го по 2011 рік був директором і очолював підрозділ торгівлі терміновими фінансовими інструментами в Deutsche Bank у Москві. З квітня 2012-го обіймав посаду керуючого директора з ризиків Московської біржі. Залишив пост у січні 2015 року. Був членом ради ACIRussia - організації фахівців фінансового ринку, входив до ради Національної валютної асоціації (НВА).

Після Майдану повернувся до Києва. Із 30 липня 2019 року - незалежний член наглядової ради "Приватбанку" (Україна).

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152444
 
 
 Топ коментарі
 
с ростом 10%) Маячня для зелипупиков.
10% роста чего?Когда они говорят экономика, что они имеют ввиду? ВВП, бюджет, дефицита, профицита, резервы?
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і це нам забезпечить міністр економіки який ніколи не цікавився ні Україною, ні економікою, а лише парусним спортом і сальсою.
вірю вам ! АГА
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Oчередной продавец воздуха. Все его проценты простому населению глубоко до фени. Люди понимают "проценты роста" так:
- снизилась ли цена "борщевого набора" на 10% ?
- стал ли проезд на метро дешевле на 10% ?
- поднялись ли пенсии на 10% ?
- подешевели ли лекарства в аптеках на 10% ?
Вот это - единственное правильное понимание "процентов роста".
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Ну и что финансист понимает в экономическом росте?
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і це нам забезпечить міністр економіки який ніколи не цікавився ні Україною, ні економікою, а лише парусним спортом і сальсою.
вірю вам ! АГА
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именно поэтому, что он никогда не жил в совке.
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нежил в своке как ты и никуда не сбегал
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Деградант , кому интересно ты и твои тупие мысли ?
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«Никогда не жил в совке и никуда не убегал»-таке враження що спілкуєшся з таким собі легітимним дебілом з лікарні.
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Я не могу поверить в масштаб деградации украинского общества
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Оно точно "финансист" или как обычно в метро диплом купило?
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Тоже захотело? А хренушки, будешь и дальше с детсадовским.
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почему всегда первые отписавшиеся - зрадофилы?
Вполне возможный рост при устранении системной коррупции
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Кем? Сепар Труба - глава ДБР, сепар Диналов - глава СНБО, ген.дир 95 квартала Баканов (жена так и не получила укр. гражданства) - глава СБУ.
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сепар - это на основании какой информации сделали? вешать ярлыки может и 10-летний
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*** , как все запущено в Украины. Деградации нет границ? Никакой отвественности за слова , за свои действия. Это полный перец
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с ростом 10%) Маячня для зелипупиков.
10% роста чего?Когда они говорят экономика, что они имеют ввиду? ВВП, бюджет, дефицита, профицита, резервы?
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три страны в мире с ростом 6-7% а тут такие раз и 10.........господи позорище какое навыбирали зебилы...
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рост 7 процентов - это практически ничего
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_темпам_роста_ВВП

найдите украину и вырабатывайте привычку гуглить перед тем, как что-то написать)
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щас порохоботов будет пучить. Хорошо что через монитор запах не проходят.
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Oчередной продавец воздуха. Все его проценты простому населению глубоко до фени. Люди понимают "проценты роста" так:
- снизилась ли цена "борщевого набора" на 10% ?
- стал ли проезд на метро дешевле на 10% ?
- поднялись ли пенсии на 10% ?
- подешевели ли лекарства в аптеках на 10% ?
Вот это - единственное правильное понимание "процентов роста".
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Интересно было бы узнать за счет чего? единственное во что у нас иностранцы вкладывают деньги это зеленый тариф и частично агросектор, все остальное априори не выгодно, любой полный цикл производства проще и дешевле организовать в том же Китае или Румынии... в нынешних условиях ведения бизнеса такие слова это бред...
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На земле планируют бабла срубить....вот и весь рост...
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То, что я читаю на цензоре - это не критика власти, а буллинг)) общество якобы униженных поражением "патриотов", которым надо в отместку унизить кого-то еще. Только это все вызывает не конструктивную реакцию, а раздражение.
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Критиковать можно действия...а их нет...критиковать можно план действий...а его тоже нет...
Есть только бред сивой кобылы...озвученный тем или иным зебобиком....
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а может вы не хотите видеть ни действий, ни плана?
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на что ты готов поспорить - чего тебе не жалко
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Сказочник или сказочный врун разговорного жанра предпосылки экономичиские где
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Давай поспорим...я ставлю все свое имущество...а ты все свое...（типа ключ на ключ）...согласен？😀
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