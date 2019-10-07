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 Політика України
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Все про:Чорновол Тетяна (99) Євромайдан (580) Труба (140)

 Труба судився з місцевими радами через їхню підтримку Євромайдану, - "5 канал". ВIДЕО

Нинішній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, перебуваючи на посаді прокурора Пустомитівського району, в 2013-2014 роках активно оскаржував у судах рішення місцевих рад про підтримку Євромайдану.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Спостерігач" на "5 каналі", передає Цензор.НЕТ.

"Листопад 2013 року. На Майдані Незалежності в Києві саме починаються протести. Зі Львова до Києва вирушають автобуси з мітингувальниками. Але їм намагаються перешкодити, перекриваючи трасу. Чиновник львівської мерії Андрій Шевців втручається в ситуацію. Але невдовзі отримує від тоді ще прокурора Пустомитівського району Романа Труби підозру – мовляв саме він перекрив трасу. Справу проти євромайданівця Шевціва прокурор вів особисто. Сьогодні Шевців відмовляється говорити про Трубу – з політичних мотивів. А відео, де він згадує цей інцидент, було видалено з мережі", - йдеться в програмі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Злочинна бездіяльність керівника ДБР Труби карається за законом 5 роками в'язниці, - Чорновол

Як прокурор району Роман Труба неодноразово судився з Пустомитівською райрадою і місцевими сільрадами, вимагаючи скасувати їхні рішення на підтримку Євромайдану.

Труба судився з місцевими радами через їхню підтримку Євромайдану, - 5 канал 01
Труба судився з місцевими радами через їхню підтримку Євромайдану, - 5 канал 02
Труба судився з місцевими радами через їхню підтримку Євромайдану, - 5 канал 03

"Він дуже наполегливо заперечував. На відміну від інших прокурорів, які робили те семе", - згадує нардепка VIII скликання Тетяна Чорновол.

"Суди тоді радо підтримували позови прокурора – аж поки Революція Гідності не перемогла. Після чого прокурор Труба раптово відкликав решту своїх позовів. А згодом – звільнився. Якраз напередодні ухвалення закону про люстрацію", - розповідається в програмі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152442
 
 
 Топ коментарі
 
Сепар вонючий. А еще рассматривает кляузы на Порошенка, которые строчит портнов
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а зачем мне писать это, если у меня есть специально обученый человек "Чо Ойю" для этого? Труба судился с местными советами из-за их поддержки Евромайдана, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 1204
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Иначе петька его бы не назначил на эту должность. Петруха и есть антимайдан, он победил в 2014.
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Ну ты конечно патриот. Вчера был на акции "Нет капитуляции!" ??
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Петя после себя оставил дерьмо, а петикантропы вопят, что это Зе усрался. Лицемеры.
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ПРОЕКТ "ПОРОШЕНКО" - найуспішніша антиукраїнська афера за останні 100 років. Так обдурити українців не вдавалось ще нікому!
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своя "труба" в гбр - это мечта любого портнова...
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Кто-то вообще смотрит биографии подобных "деятелей" перед назначением? Его ж при пэце назначали. Или всем пох? Ну что за дичь,блеать?!
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та хоть при пертре первом
назанчл то не он. конкрус типа был и всекие там межнуродные эхперты. которые даже не знавд что учатсие в корнкрусах такое прибыльное дело
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Це ще та гнида я вам скажу. Так що нічого неочікуваного в його діях не бачу. Але скільки мотузці не витися, а кінець їй всерівно прийде
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а вы думали что он с портновым просто так мутит воду?
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Портнов+Труба+(судья?) и круг для реванша малоросов замкнется )))
Мои поздравления
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Что тут можно сказать? Фейспалм... Алё, оппозиция, мозги есть? Сами же выбрали эту трубу. Слишком много ошибок было допущено в кадровых вопросах. Пожинайте...
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такие полезные церберы нужны любой власти...
как поклонская-им реально похер кому лизать сапог.
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И чего это ЗЕбилы так возбудились на защиту канализационной Трубы?
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Охренеть. Как этот ***** вообще попал на такую должность? И был бы умным хотя бы. Так это просто ватная моль. То-то он с энтузиазмом начал служить новой прокацапской власти.И лично Портнову.
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ооооо..."цензор" стал черпать "информацию" с петиной помойки!!!!!! "правильной" дорогой шагает редакция...
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Починай мантру " Порохоботи гонять фейки про трубу і партнова" .
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