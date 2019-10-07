 Труба судився з місцевими радами через їхню підтримку Євромайдану, - "5 канал". ВIДЕО

Про це йдеться в розслідуванні програми "Спостерігач" на "5 каналі", передає Цензор.НЕТ.

"Листопад 2013 року. На Майдані Незалежності в Києві саме починаються протести. Зі Львова до Києва вирушають автобуси з мітингувальниками. Але їм намагаються перешкодити, перекриваючи трасу. Чиновник львівської мерії Андрій Шевців втручається в ситуацію. Але невдовзі отримує від тоді ще прокурора Пустомитівського району Романа Труби підозру – мовляв саме він перекрив трасу. Справу проти євромайданівця Шевціва прокурор вів особисто. Сьогодні Шевців відмовляється говорити про Трубу – з політичних мотивів. А відео, де він згадує цей інцидент, було видалено з мережі", - йдеться в програмі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Злочинна бездіяльність керівника ДБР Труби карається за законом 5 роками в'язниці, - Чорновол

Як прокурор району Роман Труба неодноразово судився з Пустомитівською райрадою і місцевими сільрадами, вимагаючи скасувати їхні рішення на підтримку Євромайдану.







"Він дуже наполегливо заперечував. На відміну від інших прокурорів, які робили те семе", - згадує нардепка VIII скликання Тетяна Чорновол.

"Суди тоді радо підтримували позови прокурора – аж поки Революція Гідності не перемогла. Після чого прокурор Труба раптово відкликав решту своїх позовів. А згодом – звільнився. Якраз напередодні ухвалення закону про люстрацію", - розповідається в програмі.