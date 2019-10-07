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 У низці українських міст створено штаби опору капітуляції. ВIДЕО

Масові протестні акції проти "формули Штайнмаєра", які відбулися в Києві та інших містах України в неділю, 6 жовтня, майже всюди закінчилися створенням штабів опору капітуляції України.

За підрахунками поліції, в протестних акціях у Києві в неділю, 6 жовтня, взяли участь близько 10 тисяч осіб. Громадяни провели віче "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності, а також пройшлися ходою до Офісу Президента та Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Так, у Запоріжжі учасники антикапітуляційного віче заявили про створення відповідного штабу, який покликаний об'єднати всіх противників "формули Штайнмаєра" у місті та області. На віче під будівлю Запорізької облдержадміністрації прийшло понад тисячу людей.

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У Харкові штаб опору капітуляції створено ще три дні тому і активно працює. Сьогодні на головну площу міста у межах протестів вийшли сотні людей.

"Штаб національного опору капітуляції України" 6 жовтня створили просто в будівлі Івано-Франківської облдержадміністрації представники громадських та політичних організацій області, а також ветерани й бійці АТО. Аналогічний штаб створили у Черкасах.

Штаби опору капітуляції були створені і в інших містах України, а також у низці міст Донецької та Луганської областей – Маріуполі, Торецьку та інших.

Також читайте: В Україні відбулись акції "Ні капітуляції". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152429
 
   
 Топ коментарі
 
Сама видела, как маленького мальчика прибили к вилисапеду, всунули ему в попу булаву, привязали к маршрутке "Киев-Кривой Рог" и, на глазах у Лизы Б. отправили домой...
У низці українських міст створено штаби опору капітуляції - Цензор.НЕТ 2349
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Ну и насмешили! Кто содержал этих перечисленных вами врагов Украины, а некоторые из них ещё и были его представителями. Не пишите глупостей что это совершенно противоположные президенты - они одно и тоже, и оба не выполняют законы Украины, и проводят одну и туже политику.
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Штаби вже є. Залишилося знайти сотні тисяч протестувальників. Звісно Зєбєня в цьому допоможе. Йому б тільки на Самміт добратися...
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А Богдан свистав що все проплачено? Українці знов самоорганізувались. У низці українських міст створено штаби опору капітуляції - Цензор.НЕТ 5989
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Почему в разных? У низці українських міст створено штаби опору капітуляції - Цензор.НЕТ 2740
Нужно в: Золотое, Новотроицкое, Авдеевке, Богдановке ...
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Лучше бы ты был с ребятами в окопах в ООС-АТО, повелитель клавиатуры и властелин монитора диванный.
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В смысле готов с ними в ШТАБЫ?
Не, ну не на фронт же , правда?
В штабах оно уютнее...
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Не обращай внимания на шлюх **********,делай что должен.
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Эти штабы будут собирать тысячи добровольцев, вооружать хотя бы охотничьим оружием, бутылками с зажигательной смесью и отправлять воевать за освобождение оккупированных территорий, но не в Донбасс, а в Крым. насчет Крыма нет никаких запретов его освобождать, там такие же оккупационные российские войска, как на Донбассе, так что воевать за освобождение могут все желающие, там нет запретов ни от минских соглашений, ни от нормандского формата, украинский закон ничего не запрещает, так что все 10 000 000 героев-добровольцев могут проявить там себя в боях, тем более, что население, угнетенное оккупантами, сразу их поддержит.
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Эти штабы будут собирать тысячи репортёров, и им будут втирать, втирать, втирать, что ДРУГИЕ должны продолжать воевать, пока они в штабах сидят...
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Нет! Они все пойдут воевать за Севастополь до победы или смерти!
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Мародьора треба терміново селити до буцигарні бо наробить лиха
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Згоден на всі 100%. ЗЕ треба чим коріше садити за грати, поки він не просрав всю країну.
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А тобі виделкою язика до столу приколоть... Або відрізать... Самій непотрібний, у тебе, орган... До нього ще мізки повинні буть у комплекті, однак, на "Лахті", з ними, - дефіцит...
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Они из штабов сразу на фронт двинут?
Нет?
Ах да, из тёплых кабинетов сопротивляться оккупации гораздо уютнее чем в окопе...
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Лугандон вже мертвий, шановні. Не треба його приєднувати в будь який спосіб. Почин йому.
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Штаби спротиву не тільки капітуляції, а й зеленому зраднику. Навіть якщо зараз він зі своєю 95-ю бандою ввімкне задню, то пізніше все одно вчинить якусь х.ню зрежисовану пукіним
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Не лякай шоблу зарано, бо з переляку щось утнуть.
Спротив зеленому зраднику можна (і треба) готувати під вивіскою "спротив капітуляції". Нехай буде сюпрайз. У низці українських міст створено штаби опору капітуляції - Цензор.НЕТ 7915
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Молодец порох, сначала подписал Минск, теперь протестует
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Ти Штанмайєра з Мінськом плутаєш, зебобік.
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а чего ж это ты своих западных партнеров не слухаешь?? Украина це ж Европа???
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вот именно, так что собирай манатки и пилуй в расею, там тебя ждут
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та нет, родной..а ты вы попилуете со свинарями на нары...
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В них повний штанмаєр головного мозгу У низці українських міст створено штаби опору капітуляції - Цензор.НЕТ 7418
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А Петьке шоколадному похер, он опять к власти рвется. Еще не известно, на кого Петруха работает. А то, шо-то сильно его "ненавидят" в Рассее. Аж подозрительно.
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Шо опять президентом будет, наверное как Пуйло, пожизненно, какой ужас!!!
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Вот куда идут денежки, списженные Порошенко-Свинарчуками, - на организациюидиотских протестных акций против Зеленского.
Расчет Путина оправдался: в Украине начался срачь.
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дайте городским военкоматам списки "штабов"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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