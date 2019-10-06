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 В Україні відбулись акції "Ні капітуляції". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У багатьох містах України, а також у Празі 6 жовтня відбулись акції "Ні капітуляції".

У Львові участь в акції взяли кілька політичних партій, Комітет Майдану Львівщини та Студентське братство, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Акція відбулась без партійних прапорів, обласне та міське керівництво мітинг проігнорувало. Серед понад тисячі львів'ян, які прийшли на віче, були місцеві громадські діячі, представники кримської громади, політики, більшість - учасники Революції Гідності.

В Україні відбулись акції Ні капітуляції 01

Дивіться також: Те, що сьогодні ми тут, - абсолютно правильне рішення, - Порошенко на Всеукраїнському віче "Зупинимо капітуляцію". ВIДЕО

В Україні відбулись акції Ні капітуляції 02

У Сумах учасники акції тримали українські прапори і плакати з написами: "Не дамо злити країну", "Україна - не рояль!", "Ні капітуляції!", "Ти загрався!", повідомляє Радіо Свобода. Захід відбувся у форматі "відкритого мікрофона", де кожен охочий міг виступити. На захід прийшли представники різних політичних партій і громадських організацій, а також деякі депутати міської та обласної рад Сум. У своїй резолюції учасники віче закликали "всіх небайдужих громадян до загальнонаціональної мобілізації для організації широкого спротиву незаконним і антиконституційним діям влади".

В Україні відбулись акції Ні капітуляції 03
В Україні відбулись акції Ні капітуляції 04

Читайте також: Якби Зеленський прийшов на віче, був би несподіваний хід ферзем, а так - повторює історію Януковича, - ветеран АТО Франчук

За інформацією UA: Харків, близько сотні людей зібралися на площі Свободи біля намету "Все для перемоги". Серед учасників - представники проукраїнських громадських організацій та Євромайдану Харкова. Пікетувальники тримали в руках плакати "Вороги України, геть із нашої землі", "Відведення тільки за поребрик". Вигукували гасла: "Ні капітуляції".

Подібні акції також відбулись у Запоріжжі, Херсоні, Івано-Франківську, Дніпрі, Чернівцях, Вінниці, Тернополі, Кропивницькому, Миколаєві, Хмельницькому, Полтаві, Одесі, Чернігові, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Ужгороді, Кривому Розі, Маріуполі, Краматорську, Сєверодонецьку, Мелітополі, Нікополі, Рівному, Козятині, Славуті, Бердянську, Кременчуці.

Читайте також: Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 6 жовтня в центрі Києва відбулась акція "Зупинимо капітуляцію".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152400
 
   
 Топ коментарі
 
Трусливую Монику чморят по всей Украине По Украине прошли акции "Нет капитуляции" - Цензор.НЕТ 5047
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Зевата видите сколько проплаченых?
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Це початок кінця казки "Голобородько"
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Їх потрібно позбавити голосу.
Загальне виборче право в даний момент - не для України.
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всех этих горе-майданщиков давно пора помирить с мгб лугандона, с путиным и с трампом.
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Все правильно. Люба влада в Україні повинна почувати себе сидячою в бочці з лайном. Трохи стратив - пірнув.
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Що не так, зебіл ? Ти за це голосував, тому доведеться відповідати раніше чи пізніше.
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"Канадські" пецріоти повернулись додому підтримати баригу?
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О. Так. А то придурювався у попередньому коменті. Маскуватися надумав.

Я Україну підтримую. Бо не хочу, щоб стала фєдєральним окруґом раісі.
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Роскажи ще що ****** гетьман. Як ви вже запіпчили, боти.
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???
Ну, я ж не ти ... Дурниць не мелю.
Ти обрав свого ж-гетьмана, то про нього і розказуй.
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Роскажи мені краще про клятуюльку, що всевкрала і хіхікала. Тоді буде десь близько правди мого голосу на виборах.
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Быть жидобандеровцем или жидоватой для супербарыги жида зависит от погоды и выгоды жида. бывший по выгоде жидобандеровцем,сегодня топит за капитуляцию,чтобы выудить свою рыбу в мутной воде. И по максимуму что удасться продать под шумок что еще лежит общенародное. Украине приходиться с самым меньшим антисемитизмом в европе, быстро поднять уровень антисемитизма до красного уровня ,чтобы жыдо хунта не распродала украину и не продала народ в кацапское рабство под видом что все будет хорошо "и зрада отменяется","все же хотят мира-капитуляцию" . но кому хорошо?жидам.
Потому пора начать вырезать жидовату,жидобандеровцам как портникову респект и уважуха. нужно срочно в целях самозащиты от ********* жидов саморегулируемо поднять уровень антисемитизма. потому что жиды ******** по определению. эти ублюдки подводят украину под капитуляцию.
МОЧИТЕ ЖИДОВ,ОСОБЕННО ТАКОЙ БИОМУСОР КАК КОЛОМОЙСКИЙ И ЕГО ОБА ХРЕБТА запятой глаз и слуга его тупой и его еще тупее.
Все законы которые напринимали против украины это свора ******* нельзя считать легитимными. все кто подчиняются антинародным .законам жидовни должны быть линчеваны вместе жидомордами.
3 пистабрата ко-зе-бо сдают украину под условия путала и формулу путика, который еще в 14м выдвигал эти требования.петя стоял на выдачу границы всу,а потом все остальное. жыди продают сначала выборы путина по формуле путина,а потом эту гангрену всунуть в тело украины. вы же сильнодействующий чк вирус и чуму руцболот и крови типа гангрены даже со стопой не будете оставлять,чтобы не сдохнуть через пару месяцев от гниения всех костей. потому если обосранный дрыщ не может отдать приказ на наступление,то этот организм не имеет права считаться главнокомандущим.по военным законам войны это дерьмо подлежит расстрелу. ап должна быть сожжена,военные должносные преступники и предатели захватившие обманом ап расстреляны и погребены под завалами.
долой предателей и преступников зе и бо и бенефициара кукловода этими двумя ублюдками.
не дайте им сбежать,валите стингерами и зу23 все вертолеты с ап.
предатели верхнего звена должны ответить за суперзраду.
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"жидобандеровцам как портникову респект и уважуха. нужно срочно в целях самозащиты от ********* жидов саморегулируемо поднять уровень антисемитизма. потому что жиды ******** по определению. эти ублюдки подводят украину под капитуляцию." По Украине прошли акции "Нет капитуляции" - Цензор.НЕТ 8519
https://www.youtube.com/watch?v=-T65dS0j9Y0

Чудо неумное, у тебя все авторитеты такие как Портников? Или ты из ихних, поцреот? По Украине прошли акции "Нет капитуляции" - Цензор.НЕТ 8519
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На президента-еврея в Украине смотрит весь совок, смотрит внимательно, наблюдает и если зе обосрётся и окажется очередным барыгой, казнокрадом или предателем это ударит по всему еврейству на всём постсоветском пространсве особенно в параше - уровень антисимитизма просто подпрыгнет. Это обычная аналитика. Что касается, что власть что-то продаст .. то как продадут так всё и вернётся, причём с конфискацией и посадками. Майдан он же перманентный и рано или поздно выстрелит.
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😁 Та да Зеленский еврей не то шо Гройсман
Вот тот чистокровный украинец
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Евреи бывают разные-нормальные и тораобразные. В Україні відбулись акції "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 6717
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Развод войск почему то планируется в населенных пунктах только тех где стоят именно украинская армия. Скажите а как назвать армию которая бросает своих людей, своих жителей которые им верили, на расправу врагу? Я уже не говорю о том что отведение войск ето расширение фронта которое намного сложнее будет контролировать и на которое нужно дополнительные силы бойцов. Так же потери наших бойцов вырастут в разы. Ведь теперь вы не будете сидеть в укрепленном окопе и наблюдать за врагом в перископ, а будете обходить серую зону, где кажды человек может оказаться вражеской ДРГ и вставить вам нож в спину или заложить мину.
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Петя путчив, путчив, та не випутчив )
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Спочатку контроль на кордоні, а потім вибори.
По Украине прошли акции "Нет капитуляции" - Цензор.НЕТ 1135
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Контроль на кордоні + достатньо часу і лише потім нехай приймають участь у звичайних виборах.
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Петя гонит беса.
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А бєс навіть до людей не вийшов зі свого офісу...
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Йому кришка рояля на хер впала і прищемила .тому й не вийшов.
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У випадку виконання підрозділами Збройних Сил України злочинного наказу залишити виборені кров'ю позиції на Донбасі, а також якщо мешканці утвореної "сірої зони" проситимуть про захист від російсько-терористичних військ, а ОБСЄ не зможе їх захистити, тоді свій конституційний обов'язок із захисту Батьківщини виконають воїни-добровольці
Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив народний депутат Ігор Лапін, передає Еспресо.TV.

За його словами, із цим закликом його уповноважили виступити побратими.

"Я прошу всіх зрозуміти, що потрібно зробити повну мобілізацію. Я прошу всіх звернути увагу, що в разі залишення цих позицій Збройними силами України і в разі криків про допомогу тих людей, які з Україною в серці залишаться на тих територіях в Станиці Луганській, в Золотому, в Петровському, а також у разі того, коли сліпе ОБСЄ знову не буде бачити там росіян і сепаратистів на наших позиціях, в окопах, виритих солдатами руками, - в цьому випадку ми залишаємо за собою право виконати вимоги Конституції України і зайти на ці позиції. Ми залишаємо за собою право рятувати наших громадян, які будуть неодмінно розстріляні. Бо ми знаємо. Коли ми виходили з Лутугіно, тих, хто нам допомагав, "сепари" розстріляли. І це всі знають", - зазначив політик.

Зокрема, в Золотому, за даними Лапіна, мешкає близько 500 патріотів України.

"В тому ж самому Золотому близько 500 людей проживає. Вони з Україною в серці, вивісили українські прапори на будинках. Коли звідти відійдуть Збройні сили України, якщо буде відданий такий злочинний наказ, що буде з тими людьми? Ви що, думаєте, там хтось їх буде оберігати? Оте сліпе ОБСЄ, яке не бачить до сих пір жодного російського танка на окупованих територіях? Я хочу звернути увагу, що цих людей або розстріляють, або візьмуть для Путіна у підмінний фонд. Я хочу, щоб це всі зрозуміли. Та ж сама Станиця Луганська, де хлопці з українськими прапорами на будинках приходили і допомагали нам вгризатися у цю донбаську землю, копати окопи і будувати оборонні споруди", - наголосив він.

При цьому Лапін звернувся до добровольчого руху і до волонтерів.

"Я звертаюся до хлопців, моїх побратимів з ДУКу і "Правого сектору", до "Да Вінчі", командира батальйону, до "Барса", мого побратима. Я закликаю Дмитра Яроша, я звертаюся до хлопців-побратимів з "Айдару", з "Донбасу" і "Азова". Шановні "азовці", завтра скажуть віддати Широкине, віддати позиції під Маріуполем - ви медаль за звільнення "Маріка" куди будете ховати? А на тих позиція є такі, знаєте, меморіальчики невеличкі солдатські, які ми робили, коли гинули наші побратими на тих взводних опорних пунктах", - сказав Лапін.

Що ж стосується волонтерів, то без них буде "дуже важко".

"Я закликаю до повної мобілізації народний тил України. Георгій Тука, якщо ти мене чуєш. Тому що без волонтерів нам буде дуже важко. Тому що, якщо будуть даватися злочинні накази, я закликаю Збройні сили України, солдатів, сержантів і офіцерів не віддавати жодного клаптика української землі. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це є здача інтересів. Вас будуть виводити в поле чисте, а на ці позиції прийде "сєпарня" з руськими", - повідомив Лапін.
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Щира подяка всім небайдужим справжнім українцям.!!! 👍👍👍
Сцикливим свинопасам, втомившимся від війни на якій вони ніколи не були - ганьба 👎
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Ладно, петики, надоели. Вы так и не поняли, что Зе-команда поимела вас по полной. Уверен на 100%, что сегодняшние акции были согласованы руководителями "Нет - капитуляции!" с Зелей. Представляете, какая у него теперь поддержка? Приходит Зеля на переговоры и говорит Меркель и Макрону (х.йло не принимаем во внимание, - ему, чем быстрее наш президент слетит, тем лучше): "Вы чо? Хотите, чтобы я это подписал? Вы видите, что у нас делается? Мне тогда нет смысла вообще возвращаться, - сметут прямо в аэропорту!" А ведь этим двум М. надо не договор сам по себе, а чтобы он был выполнен! Иначе, что они скажут своим избирателям? Где мир, который они обещали Европе?

Короче, не буду я долго объяснять. Петики не поняли, благодаря каким технологиям Зеля победил на выборах, и продолжают не понимать дальше. Кто им лекарь?

P. S. Петики, не забывайте о митинге Белецкого 14 октября. Милости просим!По Украине прошли акции "Нет капитуляции" - Цензор.НЕТ 365
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ты не умеешь объяснить при всех 100% уверенности
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Львівщина готова до спротиву капітуляції: активісти створили "Штаб захисту України"

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Повна мобілізація проти зрадника України Моніки Зєлєнські !
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Головний інтелектуал серед 73% інтелектуалів, іноді треба слухати розумних людей. Це корисно. Можна зекономити купу ресурсів, а головне часу бо час ми не можемо відновити.
Захід вже давно вийшов з тих дверей, які ми ще лише бачимо на горизонті і до яких йдемо.
Так от розумні люди з Заходу одразу після виборів сказали - новообраний президент, у вас дуже великий кредит довіри (ДОВІРИ - люди вважають, що не будуть обманутими, як мінімум), поводьтеся з ним дуже обережно і не втратьте його.
Звичною мовою криворізьким гопнікам, люди які бачать зєлєнського наскрізь, сказали- Вова, будь обережним й тримай межу в твоїй брехні.
Так воно навіть не зрозуміло.
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Верно сказал, про исправить ошибку выбора и чётко обосновал.
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когда уже этих безмоглых и безденежных горе-патриотов угомонят?
Вывести и расстрелять в коридоре По Украине прошли акции "Нет капитуляции" - Цензор.НЕТ 1953
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Їдуть у одному авто псковський десантник, данской кізяк, бурятський танкіст та морпіх із Спутніка. А тепер питання: хто за кермом?
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Вот ведь ситуация, как не повернуть а Путин в плюсе.
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давайте придумаем куда порохоботов- патриотов с ихними майданами заслать? Ну реально задрали сцуки.
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надоели вы уже, патриоты тупорылые.
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свіння руская, чаму сваёй трохКАЛорнай анучы саромішся? ад цябе лапцямі за мілю смярдзіць, рускі халоп.
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Искренне сочувствую людям которые ведутся на пропагандистские вбросы. Вбросы, у которых цель открыть второй фронт внутри Украины в помощь *****
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ти би більше зробила для України, російська подруга, якби меньше какала у коменти
а за співчуття дуже дякуємо, це допоможе нам не здати наших людей на Донбасі ворогу
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Петя все любить на халяву )
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"всех неравнодушных граждан к общенациональной мобилизации для организации широкого сопротивления незаконным и антиконституционным действиям власти"_________________________А НА ФРОНТ В ОКОПЫ, НЕ ХОТЯТ ВСЕ ЭТИ "АКТИВИСТЫ"??????
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для порохотварей и им сочувствующим на этом сайте повторяю - А НА ФРОНТ В ОКОПЫ, НЕ ХОТЯТ ВСЕ ЭТИ "АКТИВИСТЫ"??????
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лапоть з балалайкою, звісно хочуть і йдуть.
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"Лишь слегка перефразируя классику:
Сосульку, тряпку приняли за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю... Чему смеетесь? - Над собою смеетесь!.. До сих пор не можем прийти в себя. Вот, подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на президента? Ничего не было! Вот просто ни на полмизинца не было похожего - и вдруг все: президент! президент! Ну кто первый выпустил, что он президент? Отвечайте! Конечно, можно было бы только поржать над такой комедией 21-го века, когда бы не было так не то что грустно - но страшно, чем эта комедия, трагикомедия может обернуться."(с)
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Петя вводит в действие ранее анонсированный план "Шатун", по дестабилизации Украины.
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У китайському Шанхаї 13-річний школяр з України Ваня Лю вистрибнув з вікна квартири на 13 поверсі через знущання вчителя.Тітка хлопчика Ганна Артеменко.
розповiла, вчитель хлопчика Чжан Сяо Цюнь є прихильником нацистської ідеології. Він відкрито називав Ваню «іншим» і вважав, що українцю в Китаї не місце. В Україні відбулись акції "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 674 Украинцам и дома места уже нет...снаружи и внутри их выдавливают со своей земли
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