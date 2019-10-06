 Під час автоперегонів у Черкасах збили глядача. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт provce.ck.ua

"Автоперегони Timeattac почалися сьогодні, 6 жовтня, в Черкасах на кільцевому перехресті на вулиці 30-річчя Перемоги. Проте новий черкаський асфальт виявився дуже слизьким: деякі автомобілі ще до початку змагань зачепили бордюри, декого розвернуло, хтось втратив колесо. Через це на автоперегонах сталася біда", - йдеться в повідомленні.

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Подію підтвердили в пресслужбі співорганізатора перегонів - Автомобільного клубу "Черкаси". За їхніми словами, машина справді зійшла з дистанції з невідомих наразі причин і збила глядача. Деталі з'ясовуються.

У патрульній поліції Черкаської області повідомили, що потерпілого, 1988 р.н., госпіталізовано з важкими травмами.