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 Під час автоперегонів у Черкасах збили глядача. ВIДЕО

У неділю, 6 жовтня, в Черкасах під час автомобільних перегонів один з учасників в'їхав у глядачів, які стояли на узбіччі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт provce.ck.ua

"Автоперегони Timeattac почалися сьогодні, 6 жовтня, в Черкасах на кільцевому перехресті на вулиці 30-річчя Перемоги. Проте новий черкаський асфальт виявився дуже слизьким: деякі автомобілі ще до початку змагань зачепили бордюри, декого розвернуло, хтось втратив колесо. Через це на автоперегонах сталася біда", - йдеться в повідомленні.

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Подію  підтвердили в пресслужбі співорганізатора перегонів - Автомобільного клубу "Черкаси". За їхніми словами, машина справді зійшла з дистанції з невідомих наразі причин і збила глядача. Деталі з'ясовуються.

У патрульній поліції Черкаської області повідомили, що потерпілого, 1988 р.н., госпіталізовано з важкими травмами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152394
 
 
 Топ коментарі
 
Сбитый ,автоматически из зрителя ,становится участником гонок...
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Просто не привыкли к асфальту, видать качественно положили, В ДИКОВИНКУ.
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Ты тупорылое на свой асфальт посмотри, половина свинособакии вообще без дорог
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Сбитый ,автоматически из зрителя ,становится участником гонок...
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Просто не привыкли к асфальту, видать качественно положили, В ДИКОВИНКУ.
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Ты тупорылое на свой асфальт посмотри, половина свинособакии вообще без дорог
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Ты, вообще включаешь мозги, когда шо то читаешь или просто Звездонуть хочется, что нибудь,?
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Организатора под суд. Должны быть ограждения, там где зрители стоят.
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Всю дорогу не оградишь, а машина врезалась не в огражднение.
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Одужання постраждалому... моторошно його підкинуло і вертіло...
ось сумна статистика жертв аварій в україні по рокам (( https://www.youtube.com/watch?v=ylF2quR7RJc
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похоже немного как арабы у ся там дрифтуют. зачастую вылетают и так же как один из героев ролика, подлетают ввысь....
а, ну да, здоровья и счастья водителю.....(в СИЗО). ну, мне жаль и все дела.
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Во время автогонок в Черкассах сбили зрителя
***********
А Зеленського не запрошували на автоперегони?
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Оно ж у нас спец по лисепетам. А по поводу приглашения, так приглашали сегодня на Майдан выйти к народу, так зелёная ссыкля де то в бункере спряталась.
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ЗЕКУРВА до цього часу ніяк не прокоментував сьогоднішнє віче бо його мозга Богдан у Туреччині : Богдан відпочиває у Туреччині і звідти розказує, що Майдан у Києві проплачений Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/bogdan-vidpochivaje-u-turechchini-i-zvidti-rozkazuje-shcho-majdan-u-kijevi-proplachenij-foto-630550.html?fbclid=IwAR083EZbR1HXc9fifrS6uQXYaGpiQqKerTPhxg7DHFrkKrJM2dOJREcSNn0
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Пострадавшему выздоравления, но думаю при нашей медицине которую нам устроила быдло-элита у него шансов нет, бо вряд ли денег хватит выжить.
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