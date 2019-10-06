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 Кажуть про розширення контрольно-пропускних пунктів "Каланчак" і "Чонгар", фактично - будується кордон, - Гданов. ВIДЕО

"Тимчасові споруди" на адмінмежі з окупованим Кримом зводять капітально.

Про це повідомив у фейсбуці колишній заступника постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз час, коли говорять одне, а роблять інше - те, що вголос сказати бояться. Фактично будується кордон", - прокоментував Ізет Гданов відео, опубліковане 2 жовтня UA:Херсон.

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На відео зафіксовано будівельні роботи на КПВВ "Чонгар".

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Помітив Гданов й інший "збіг обставин": "Окупанти на захопленій території активно готують русло Північно-Кримського каналу, напевно, для запуску навесні. Приводять у робочий стан залізничне полотно на окупованій частині, яке пов'язує АРК із материком, хочуть запустити поїзди! "Кутаранська дамба" (насосна станція, яку ППУ та СБУ зупинили в 2018 році) забезпечувала сировиною заводи хімічної промисловості в Криму, зараз щодня запускається для "прокачування".

Він також повідомив, що моніторить процес, але "ніхто не реагує".

"Це що? Такий процес повернення територій?" - запитує активіст.

Кажуть про розширення контрольно-пропускних пунктів Каланчак і Чонгар, фактично - будується кордон, - Гданов 01

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом.

Пізніше в пресслужбі Херсонської ОДА повідомили, що введення в експлуатацію контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративній межі з тимчасово окупованою АР Крим заплановано на 15 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152389
 
   
 Топ коментарі
 
Моника Зеленски обменяла Украину на рояль!
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Походу Зеля-предатель не только договорился об отводе украинцев из дамбаса а и еще водичку с ж/д сообщением в окупированный крым пустить. Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 7530
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А что вы хотели???? Состояние де факто пр водится к де юре. Моника Зеленски обменяла Крым на Донбасс
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Ну а шо, проходной двор оставлять ?
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может и там КПП перенести в глубь территории . на случай если снова ****..... обманут Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 7987
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В де житель міста Херсон, який розповідав про те, що канал не готують до подачі води?
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А де видно, що готують? Я без підкола. Просто не чув.
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А ты уверен что ты услышишь что вода в окупированный крым пошла? Власть предателей до последнего будет ето отрицать. Так же как отрицали что мы до середины 2015 года поставляем окупантам в пол цены електроенергию, пока *бобры* електроопоры не перегрызли и Парашенко с Ахметовым не поднял вой о зраде
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Электричество не видно, а воду по проводам не пустишь. Но думаю, что воду не дадут.
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Я бы небыл так уверен. Завтра Зелепадло и ***** найдут 100500 доводов что воду в окупированный крым нужно открыть. Например в обмен на пленных. Зелепадло скажет вы же хотите освободить наших людей или нет? Чем ето предательство хуже отвода наших войск из дамбаса? А у ***** етих пленных 5 миллионов. Хватит на подписание капитуляции Киева и Львова и выхода последнего украинцы за польскую границу. Зеленский от ***** получит 1млрд. баксов на офшорные счета и все подпишет и свалит в Израиль или в Маскву
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Я думаю это может быть, но для того, чтобы этого не произошло есть мы.
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Не зузи. Услышу обязательно. До Крыма канал 120 км идет по территории Херсонской области. И, если вода исчезнет у херсонских хлеборобов, значит шума будет достаточно.
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"Гдановым верить, себя не уважать" (с) ......народная мудрость. Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 8526
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А что вы хотели???? Состояние де факто пр водится к де юре. Моника Зеленски обменяла Крым на Донбасс
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Моника Зеленски обменяла Украину на рояль!
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Так даунбас никто Украине и не даст. Нам дадут возможность только содержать даунбас-приднестровье.
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Меняют шо то, если оно у тебя есть, У ЗЕ, да и у Порошенка, Крыма нет. а вот кто потерял шо то, тот и пусть отвечает. Трудновато понять, да?
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леха ты не только косой но и ватный урод.
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ни на что она не обменяла она отдала в придачу еще и этот донбасс кацапам
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Ну, ладно Ахламон, но ты, МИКОЛА, как можно отдать то, что отдал Пэтя?
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Ну не всё ж погранцам в бытовках ночевать. Пора отстроиться.
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А из канала они пить будут, по Вашей логике?
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На линии фронта возводить многоетажки и магазины? Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 4702
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Походу Зеля-предатель не только договорился об отводе украинцев из дамбаса а и еще водичку с ж/д сообщением в окупированный крым пустить. Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 7530
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правильно делают. надо ж\б стену поставить.
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Если серьезно Украина должна вести такую же гибридную войну против оккупантов России так, как и Россия ведет против нас войну. Санкции это все хорошо но они не дадут 100%. Вон посмотрите из мировой практики - Северная Корея. Её загнали санкциями и шоооооо???? Нужно сделать невыносимым оккупацию территорий Украина. Украина должна была за 2014-2019 год разработать серию мощного нелетального оружия (называется оно системы комплексы радиоэлектронной борьбы), например для того чтобы глушить мобильную сотовую цифровую спутниковую связь: глушить все радиолокационные системы наземного, воздушного и морского базирования.
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идея хорошая, вот только разрабатывать некому и строить негде. кадры разбежались, заводы развалили. можно попытаться купить , но ни одна страна не продаст самую современную систему РЭБ, а продадут устаревшую и и за немеренную цену
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Все политики включая и предыдущую власть говорили что потеря Крыма это надолго, если реально смотреть до развала РФ на пол сотни государств ( произойдет ли это когда то или нет ни кто предсказать не берется, больше питают надежды, как и мы все) поэтому как то нужно устраивать межу оккупации в Крыму тем более что там пока не стреляют. Только если мы признаем что на нас напали и оккупировали территорию и осознаем что силой ближайшие десятилетия нам их не вернуть, то тогда ни КПП нужно строить а перешеек перекопать и пустить воду Сиваша, а вдоль минные поля и заграждения. А если мы обустраиваем "границу" значит мы не только смирились с создавшейся ситуацией но и фактически признали Крым российским. Вперед туристы, отдыхающие, поездки по делам и в гости. Ну и само собой восстановление транспортного , воздушного , морского, жд сообщения и конечно же подача ВОДЫ. ( а как же, "без этого ни как..."), но чуть позже с конца весны видимо.
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То добре. Треба ще візовий режим, мінні поля і ров з крокоділами. Ну ладно, замість крокоділів можна у рів запустить Юльку Мендель, - вона кого хош загриЗЕ. Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 1734
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Трасса москва-симферополь капитально ремонтируется на всём протяжении до самой границы. Я имею ввиду по российской стороне. Кремль что-то знает.
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дебилы ***** деньги некуда тратить .... граница с оккупантами должна выглядеть в виде вышек с пулеметчиками, колючей проволоки, дзотов и рвов с крокодилами Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 8358 Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 1715
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...и подогревом воды во рву! (чтоб крокодилы зимой не помёрзли)
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Правильно! Каждому крокодилу по джакузи и бассейну с голубой водичкой! Комнату для релакса! Стриптиз тоже можно). А будут возражать, то сожрут всё и всех на своём пути)
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Крокоділи, - вони животні полєзні. Не то шо кацапи. )))

Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 5218
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Новина із рубрики "ОБС"(одна бабця сказала).
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Сейчас информация от *бабцi* более правдивая и своевременная чем информация от официальных властей
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Але ж не довіку там в палатках хлопцям жити, чекаючи на звільнення кримнашу від кацапів. Там повинна бути лінія капітальних споруд і для побуту прикордонників і для захисту в разі нападу.
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Какие нах. прикордонныкы на линии фронта? У нас что крым уже официально сдали? Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 3013
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Поинтересуйтесь - все 5 лет там и сидят пограничники с таможенниками. А ВСУ дальше стоят
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У нас і на лінії розмежування з клоакою ОРДЛО стоять п'ять років прикордонники, якщо ви не знали того.
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А что, нужно чтобы ещё 5-10 лет наши погранцы в вагончиках жили? Особенно когда у кацапов на их стороне - капитальный КПП? Вот так и выглядит пропаганда - мол, у них хорошо все, а у "тупых хахлов" - вагончики.
Нужно только чтобы эти здания с расчетом на использование в качестве ДОТов строились)))
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Ети твари каждый день цинично убивают и калечат наших людей а мы им строим инфраструктуру и подачу ресурсов? За такое вообще то смертная казнь положена
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А что, сейчас граница с Крымом более безопасная, чем граница с Рашкой где кроль построил сетку-рабицу, а остальные деньги украл?
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А в полях,куда выгоняют на зиму бойцов под видом "разведения сторон" зелебаны ничего капитального не хотят построить?
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Всё правильно строят. Эта граница на десятилетия. Или кто-то хочет идти освобождать Крым военным путём? Такая же граница нужна и по линии разграничения на Донбассе. Как возвращение Донбасса военным путём, так и "возвращение" его в Украину по всяким формулам Штайнмайера со всякими пушилинами во главе и "народной милицией" - это авантюры, которые уничтожат Украину. Давайте будем реалистами.
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Ты лапотник тут ватную зраду безнадеги не разгоняй из за поребрика.
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Ничего в этой стройке ужасного нету. Да, действительно по обе стороны дороги строят с десяток зданий, как говорят там будет автовокзал, гостиница, сервисный центр, обменники денег и прочие кафе - шантаны с ******* и виски. Пока только заливают фундаменты. Там до окончания работ еще очень далеко.
В общем сегодня ктото из удмуртов сомневался в том, ято я там был. Вот подтверждение
Каланчак
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бетонні споруди треба робити,бункери та бойниці,рогаті можуть полізти як саранча клята...
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Нужно засыпать канал от перешейка до дамбы. Как вы думаете?
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а чего удивляться? свиновальц с удмуртами братьянавек. он на мордовии и не прекрашал мыролюбствовать все эти годы.
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я про другое. очень много болтовни и фэйковой зрады. уже готовы сами себя перебить на радость русне.
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После горячего молока дуют на воду! Может правильно? Крым колоссальная военная база. Там наиболее подготовленные войска. Да запросто вдруг чего пойдут. там бы заминировать до моря и Сиваша всё. И глубже назад второй эшелон так же. Бережёного БОГ бережёт!
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Мирослав Гай‏ @miroslavgai 24 ч.24 часа назад

Кажуть про розширення контрольно-пропускних пунктів "Каланчак" і "Чонгар", фактично - будується кордон, - Гданов - Цензор.НЕТ 3266

Пристайко говорит, что "нужно готовиться к обороне, если нас в очередной раз обманут".
Лохи национального масштаба.
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