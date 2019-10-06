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 Те, що сьогодні ми тут, - абсолютно правильне рішення, - Порошенко на Всеукраїнському віче "Зупинимо капітуляцію". ВIДЕО

П'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко приєднався до Всеукраїнського віче на Майдані "Зупинимо капітуляцію".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

Петро Порошенко разом із дружиною Мариною поспілкувався з учасниками акції, киянами та гостями міста, які прийшли на Майдан Незалежності.

"Народ знає, що робити. І те, що сьогодні народ так проводить неділю, означає, що він знає, що робить, і що він дуже любить Україну", - зазначив п’ятий президент України.

"Формула Штайнмаєра" написана в Кремлі, до неї приліпити прізвище Штайнмаєра, і Штайнмаєр не знав... І ніхто зміст цієї формули не знає і після того, як події відбуваються зараз, і знати не буде", - сказав Петро Порошенко, відповідаючи на запитання людей.

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"Це суто російський сценарій", - підкреслив він.

"Ми все правильно робимо. І те, що ви сьогодні тут, - це абсолютно правильне рішення", - наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент України також прокоментував заяви щодо розведення військ. "Особливо зараз, коли вони кажуть, що вони збираються відступати по всій лінії, це точно ні з військової, ні з політичної точки зору робити не можна", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152382
 
   
 Топ коментарі
 
Заметте Порошенко вышел к людям. И там только один охранник. И то даже не охранник а мужик с зонтиком. А у зелибобы целый кордон омона охраняет гидранта То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение, - Порошенко на Всеукраинском вече "Остановим капитуляцию" - Цензор.НЕТ 1563
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Таки да, автобус был длинной с километр, для 10 000 человек.
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Сьогодні свято у пороходурнів. Кожному поцька мальдівський по цукерці видасть )
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зелебобові мажуть дупи ваЗЕлином зустрічати лугандонців колорадосів, абхазів.
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а хто то зеленый обещал выйти и шо нужный размер памперса не нашел или сотворил до того Те, що сьогодні ми тут, - абсолютно правильне рішення, - Порошенко на Всеукраїнському віче "Зупинимо капітуляцію" - Цензор.НЕТ 3089
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«Барин приехал». Холст. Масло.

Те, що сьогодні ми тут, - абсолютно правильне рішення, - Порошенко на Всеукраїнському віче "Зупинимо капітуляцію" - Цензор.НЕТ 5698

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Гражданских атсечь!!!! Барига ніяк не заспокоїться, все воду мутить!!!!!!
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Конечно конечно, и проплатил всем тоже он, Богдан из Турции не соврет.
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Порох дійсно патріот... А зеля і його слуги уродів зрадники які бояться власний народ...
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Що куриш , убогий ?
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В данный момент, у вас шанс, сказать это ему прямо в лицо, на Майдане, не стесняйтесь.
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У этого Майдана нет никаких перспектив. Если бы у протестующих была однозначная поддержка со стороны Вашингтона и европейских столиц - тогда перспективы были бы.

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Один енакиевский урка, который благодаря даунам ДАУНбасса, то же так думал. В 2013-2014 гг. И в Параше оказался. Те, що сьогодні ми тут, - абсолютно правильне рішення, - Порошенко на Всеукраїнському віче "Зупинимо капітуляцію" - Цензор.НЕТ 9343
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Але тоді в протестуючих була однозначна підтримка сторін Вашингтона і європейських столиць Те, що сьогодні ми тут, - абсолютно правильне рішення, - Порошенко на Всеукраїнському віче "Зупинимо капітуляцію" - Цензор.НЕТ 6143
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А ти без підримкі гебни тут би срал, мокшанец?
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дурдом....сам этот договор подписал а теперь бастует...сам также воюющие стороны разводил на серые зоны, и здавал сепарам... больше не буду.... кто знает тот знает а кто нет пусть ********* дальше тут понос.... просто смешно всё выглядит ...(( обое хороши....а кто знает как лучше поступать всех спрашивают? никто не знает...а ********* покритиковать все могут...((
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Всё таки порошенко не должно там быть.
Он заложил эту мину, за это один патриоит арестован, четыре лежат в земле.
А он пиариться с жёнушкой, ещё бы сына "атовца" взял бы.
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При Порошенко таких протестов не было - знали, что при нем никакой капитуляции не будет, можно спать спокойно.
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Я надеюсь, что сам Штайнмайер уже на Миротворце. Да?
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