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 Якщо буде наказ відійти, а громадяни Станиці Луганської, Золотого, Петрівського волатимуть про допомогу, добровольці залишають за собою право зайняти ці позиції, - Лапін. ВIДЕО

Якщо буде дано наказ відійти, а громадяни Станиці Луганської, Золотого, Петрівського проситимуть допомоги, добровольці залишають за собою право зайняти ці позиції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в своєму виступі зі сцени на Майдані заявив екскомандир роти батальйону "Айдар" Ігор Лапін (позивний Зола).

"Я хочу, щоб почули і з того, і з ішого боку - тут зібралися громадяни, а не населення. Так ось громадяни, від імені своїх побратимів- добровольців хочу сказати, що нам тут нав'язують якісь червоні лінії. Для мене червона лінія - це кров мого побратима в цьому окопі, який завтра можуть змусити звільнити. І хто прийде на ці окопи? Сепарня? Росіяни?

Це ми для них повинні звільнити позиції і відійти? Ми залишили в спадщину стабілізований фронт. Ми залишили в спадщину Збройні Сили, які стоять і стримують агресора. І ми залишаємо за собою право продовжувати цю боротьбу. І якщо завтра буде дано наказ відійти, а сліпе ОБСЄ знову не побачить там росіян і російських танків. Якщо громадяни Станиці Луганської, Золотого, Петрівського будуть волати про допомогу, - адже вони з вірою, з Україною в серці, з прапорами українськими там сьогодні стоять, - ми, добровольці, залишаємо за собою право зайняти ці позиції.

Ми будемо просити народний тил і наших волонтерів нас підтримати, тому що я знаю, що ніхто, крім вас, не зможе допомогти вистояти в цій битві. Вони називають нас солдатами першого сезону. Можливо, це буде для нас останній сезон, але я знаю історію. Я знаю, як герої Крут в одному бою зробили стільки, що потім весь світ визнав Україну. Ми не дамо в нормандському форматі тихенько злити і нав'язати нам "русскій мір". Слава Україні!" - сказав у своєму виступі Лапін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В акції на Майдані бере участь близько 10 тис. людей, 300 правоохоронців стежать за порядком, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152360
 
   
 Топ коментарі
 
Оставить своих людей на поругание рузькому миру, может только препиздент зе
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Никуда он не выйдет. Он может общаться с народом только с помощью видеороликов снятых с пятого дубля и склеенных в десяти местах.
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Самое интересное что от войны устали те кто даже не воевал.
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Жовто-блакитні наші прапори
Ми непереможні, шаблі догори
Буде вільна Україна, буде Ненька самостійна
Гей москалів на ножі, на ножі!
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Якщо буде наказ відійти, а громадяни Станиці Луганської, Золотого, Петровського волатимуть про допомогу, добровольці залишають за собою право зайняти ці позиції, - Лапін - Цензор.НЕТ 2692А я що казала, що ніхто не дозволить здати інтереси України.
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400 лет дурят Украину, а свои воши помогают....
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порив і жертвенність чіпають за нєрви, але напрямок дій неправильний - нам тра' перемогти, а не героїчно загинути.
Добровольці нарвуця к на кацапів з лугандонами так і на свої війська та поліцію, бо по тому мінському зговору недержавні збройні ормування заборонені.
А от йти до парламенту та ОП шоп поміняти владу буде ефективніше. Щоправда, при кожному Майдані ***** мародерськи відгризатиме від України все більші шматки. На часі - Харківська "наротна ріспубліка", Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська - ***** пробиватиме калідор суходолом до Криму та придністров'я
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Привет всем!!!Слежу за новостями братской Украины! сильно переживаю за Вас!!! прочитал статью...про отвод украинских подразделений ООС...я считаю пусть будет так !!! НО жители Станицы Луганской, Золотого, Петровского остаются в серой зоне...но тут вопрос ? а почему же ребята и добровольных батальонов не могут стать жителями этих населенных пунктов? по закону Украины т.е прописаться там))) и с оружием в руках защищать свой дом и землю))) спасибо за понимание ...что пишу на руском ! сам я беларус!!!
Слава Україні!
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А это и есть свой дом и своя земля и прописки тут не надо
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