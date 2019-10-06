 Мікроавтобуси з товаром 5 день блокують кордон на в'їзд в Україну на КПП "Тиса" на Закарпатті. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Uzh Inform.

Від початку зміни 2 жовтня в пункт пропуску почали заїжджати мікроавтобуси, в яких перевозилися товари. Зараз на КПП накопичилося близько 60 транспортних засобів. Починаючи з 2 жовтня на митне оформлення були подані документи тільки на 8 транспортних засобів, з яких щодо 6 надані картки відмови, оскільки люди відмовилися надати документи, які є підставою для переміщення товарів. Щодо 2 транспортних засобів проводиться митний огляд.

Люди не виконують законних вимог митниці надати товар і документи для митного огляду. Щодо всіх транспотрних засобів, які розташовані в пункті пропуску, документи для митного оформлення подані не були. Як тільки громадяни будуть подавати документи, буде прийматися рішення про їхній пропуску на митну територію України або про відмову в пропуску", - розповів заступник начальника Закарпатської митниці ДФС Микола Ясевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті виявлено підпільне виробництво побутової хімії відомої торгової марки, вилучено 100 тонн фальсифікату, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Він зазначив, що вимоги громадяни не висувають, але і не подають для митного оформлення необхідні документи. "Вони пройшли прикордонний контроль, а документи для митного контролю не подали", - пояснив Ясевич.