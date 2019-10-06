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Все про:Закарпаття (815) митниця (575) пункт пропуску (460) блокування (196)

 Мікроавтобуси з товаром 5 день блокують кордон на в'їзд в Україну на КПП "Тиса" на Закарпатті. ВIДЕО

У Закарпатській області на КПП "Тиса" водії та пасажири мікроавтобусів блокують кордон на в'їзд в Україну з 2 жовтня. Водії мікроавтобусів заявляють про непропуск митницею їхнього товару з Європи, в ДФС говорять про недотримання правил оформлення митної документації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Uzh Inform.

Від початку зміни 2 жовтня в пункт пропуску почали заїжджати мікроавтобуси, в яких перевозилися товари. Зараз на КПП накопичилося близько 60 транспортних засобів. Починаючи з 2 жовтня на митне оформлення були подані документи тільки на 8 транспортних засобів, з яких щодо 6 надані картки відмови, оскільки люди відмовилися надати документи, які є підставою для переміщення товарів. Щодо 2 транспортних засобів проводиться митний огляд.

Люди не виконують законних вимог митниці надати товар і документи для митного огляду.  Щодо всіх транспотрних засобів, які розташовані в пункті пропуску, документи для митного оформлення подані не були. Як тільки громадяни будуть подавати документи, буде прийматися рішення про їхній пропуску на митну територію України або про відмову в пропуску", - розповів заступник начальника Закарпатської митниці ДФС Микола Ясевич.

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Він зазначив, що вимоги громадяни не висувають, але і не подають для митного оформлення необхідні документи. "Вони пройшли прикордонний контроль, а документи для митного контролю не подали", - пояснив Ясевич.

Мікроавтобуси з товаром 5 день блокують кордон на вїзд в Україну на КПП Тиса на Закарпатті 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152355
 
 
 Топ коментарі
 
Одним своїм писком зє порвав на клапті усю бурштинову мафію. Зараз трохи відпочисть у підвалі, поки на Майдані Віче і розбереться з мікроавтобусниками.
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Ща зубожиолые начнут стучать на радостях по клаве-"Слава Монике" навел порядок. А когда в магазине или на базаре растет цена, они воют, что барыги виноваты, по своей тупости не понимая, что рост цен и Моня=прямая связь. Именно вы, тупые ЗЕбилы оплачиваете за "порядок" (дешевые понты) из своего кармана))))
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Не знаю каким дебилом нужно быть, чтобы защищать контрабанду "чтобы цены не выросли".
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Одним своїм писком зє порвав на клапті усю бурштинову мафію. Зараз трохи відпочисть у підвалі, поки на Майдані Віче і розбереться з мікроавтобусниками.
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Це тобі в Іспанії хто таку дурницю сказав? Мій двоюрідний брат живе в Олевському районі на Житомирщині - позавчора розмовляв з ним по телефону як копали так і копають.
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Так от я ж про те саме - як клоун може щось вирішити в Державі? Лише щось розвалити.
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А хто може? Петюня теж обіцяв проблему із янтарем за пів-року вирішити...у 2015му, здається обіцяв - і що? Чи Петюня теж клоун?
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Ща зубожиолые начнут стучать на радостях по клаве-"Слава Монике" навел порядок. А когда в магазине или на базаре растет цена, они воют, что барыги виноваты, по своей тупости не понимая, что рост цен и Моня=прямая связь. Именно вы, тупые ЗЕбилы оплачиваете за "порядок" (дешевые понты) из своего кармана))))
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Правильно - давай все контрабандой провозить, "чтобы цены были ниже", а потом требовать, чтобы учителям зп подняли и армию вооружали, так?
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Не знаю каким дебилом нужно быть, чтобы защищать контрабанду "чтобы цены не выросли".
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понадеялись,поверили,согласились,поддержали,проголосовали- платите по-новому,не обижайтесь,стройте лучшую украину!!)
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Микроавтобусами нельзя...А фуры??? Как обычно по тарифу?
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Люди платили б податки добровільно,якби бачили,що гроші йдуть на будівництво,а не в кишеню корумпованим чиновникам,як ситуація з дорогами,ні доріг,ні посажених чиновників.
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Дурня. Ці люди живуть за рахунок корупції, вони її розводять і вони не бажають від корупції відмовлятись - і не треба кивати на чинуш, якщо сам таких. Вони просто НЕ БАЖАЮТЬ працювати чесно і чесно платити податки - а потім - претензії, чому дороги погані, чому у вчителів зарплати низькі і таке інше.
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Воруются газ,тарифы,лес,офшоры всем по хрен. А людей стравливают в собачьих боях из- за 700 пачек сигарет. Ну что ж каждому свое.
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То, что кто-то где-то тоже ворует - никак не оправдывает другого воровства. Если так друг на друга кивать - никогда ничего не изменится.
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С таким умным видом людей за пять колосков сажали.Начальство надо воспитывать, а не ждать от него крохи с барского стола. Хиба ревуть воли як ясла повни. Даже скотина борется за свои права.К ждунам это не понять.
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З цього всього ясно лишень одно - стукати яйцями по клавішам набагато легше,аніж навести порядок на митниці...
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евробляхеры уже есть
появились евробусеры
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Все правильно, начинать нужно с малого, бабушке с семечками кассовый аппарат, лоху с баулом тряпок "честную"растаможку, а потом, лет челез надцать и до барыг офшорных доберутся, может быть
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