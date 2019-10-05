EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Суспільство
  1336  6
Все про:гелікоптер (213) озброєння (1143) випробування (176) Міноборони (2837)

 Фахівці проводять випробування комплексів некерованого і керованого ракетного озброєння на вертольотах, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки в Чернігові активно працюють із новими українськими розробками для Збройних сил України.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, зараз на півночі України тривають спеціальні випробування комплексу некерованого ракетного озброєння Б8В8МСБ на вертольотах Мі-2МСБ. Паралельно проводять етап державних спільних випробувань комплексу протитанкового керованого ракетного озброєння "Бар'єр-В" на вертольоті Мі-8МСБ-В. Робота пов'язана з бойовим застосуванням телеметричних ракет для оцінки характеристик роботи системи управління комплексом.

Дивіться також: Новий малий артилерійський броньований катер прибув до Одеси для випробувань. ФОТО

"Це перша спроба заміни ще радянського комплексу керованого ракетного озброєння "Штурм-В" за рахунок зміни системи управління комплексом і заміни самої ракети. І система управління, і ракета - виробництва українських підприємств", - розповів т.в.о. начальника науково-дослідного відділу випробувань пілотованих літальних апаратів ДНДІ ВС ОВТ Євген Рашевський.

Випробування комплексу "Бар'єр-В" проводяться на вертольотах Мі-8МСБ-В із перспективою апробації на вертольотах типу Мі-24.

Фахівці проводять випробування комплексів некерованого і керованого ракетного озброєння на вертольотах, - Міноборони 01
Фахівці проводять випробування комплексів некерованого і керованого ракетного озброєння на вертольотах, - Міноборони 02
Фахівці проводять випробування комплексів некерованого і керованого ракетного озброєння на вертольотах, - Міноборони 03
Фото: mil.gov.ua

Читайте також: Частину Чорного моря закриють через проведення ракетних стрільб. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152320
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Телеметрических ракет?
 показати весь коментар
 
специальная ракета для испытаний, передает параметры
 показати весь коментар
 
Не служив, але наші авіаційні частини, ВПС ЗСУ, будуть прикривати нас - призвану піхоту, і ми будемо знати шо орків фігачать нові ракети, в тому числі. Слава амії, не здамося. можливо. як буде потрібно - автомат з моїх рук або вирвуть орки, або він буде розплавлений(атомна атака н Україну - ***** зійде з розуму(там його і не було))
 показати весь коментар
 
Какой смысл в вертолётах,когда капля Новичка может больше
 показати весь коментар
 
А где МИ-24? В Африке? Только жестянки МИ-8 остались?
 показати весь коментар
 
негайно вiдновити ядерний статус
України!!!! види те ли от украины устали??? напали и убивают и от нас устали? ЯДЕРНЫЙ СТАТУС ПРЯМ СЕГОДНЯ
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору