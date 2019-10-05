 Фахівці проводять випробування комплексів некерованого і керованого ракетного озброєння на вертольотах, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, зараз на півночі України тривають спеціальні випробування комплексу некерованого ракетного озброєння Б8В8МСБ на вертольотах Мі-2МСБ. Паралельно проводять етап державних спільних випробувань комплексу протитанкового керованого ракетного озброєння "Бар'єр-В" на вертольоті Мі-8МСБ-В. Робота пов'язана з бойовим застосуванням телеметричних ракет для оцінки характеристик роботи системи управління комплексом.

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"Це перша спроба заміни ще радянського комплексу керованого ракетного озброєння "Штурм-В" за рахунок зміни системи управління комплексом і заміни самої ракети. І система управління, і ракета - виробництва українських підприємств", - розповів т.в.о. начальника науково-дослідного відділу випробувань пілотованих літальних апаратів ДНДІ ВС ОВТ Євген Рашевський.

Випробування комплексу "Бар'єр-В" проводяться на вертольотах Мі-8МСБ-В із перспективою апробації на вертольотах типу Мі-24.







Фото: mil.gov.ua

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