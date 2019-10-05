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 Моя поведінка не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент, - Мендель про конфлікт із журналістами. ВIДЕО

Речниця Зеленського Юлія Мендель прокоментувала свій конфлікт із журналістами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BIHUS.Info.

Мендель сказала, що навіть якщо вона поводилась неправильно, це "не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент" і знайти спільну мову і налагоджувати діалог "ми зможемо, коли почнемо говорити не лише про свободу слова, але і про стандарти журналістики".

"Наскільки я зрозуміла, оскільки зі мною зв'язалися з комітету зі свободи слова, ми маємо зустрітися з паном Андрушком, який зі мною зв'язувався, але жодного разу не порушував тему вибачень або ж якихось образ. Я розумію ситуацію з Крістофером Міллером. Я не знаю третього журналіста. Почалася якась маніпуляція: мені почали говорити вже відверто абсурдні речі, мовляв, я когось там домагалася", - зазначила прессекретар президента.

Дивіться також: "Кричить, за руки хапає, а що буде далі?" - журналіст Гришин передав Зеленському повідець, нашийник і намордник "для співпраці" з Мендель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мендель закликала громадськість розуміти, де "закінчується дискусія і починається просто цькування".

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152319
 
   
 Топ коментарі
 
Наглая шалава...знает что жопа зебобиком прикрыта...
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Менделі заслуговують пенделів Мое поведение не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент, - Мендель о конфликте с журналистами - Цензор.НЕТ 4933 Може тоді і щось зрозуміють.
Її потрібно добити, бо добють і продадуть всякі шменделі Україну
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Висловлюсь за допомогою евфемізму, що має відношення до давньоєврейської історії.
Хай йде в центральну частину скульптури Давіда
(сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі)
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удивительная способность членов коземанды. причем всех без исключения - влезать в херню на ровном месте а потом оправдываться. ни дня без зашквара.
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Фото на котором она с ленточкой Раша Тудей, то правда???
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Сподіваюся зеленому бидлу сподобалось
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какой у нєйо рєдкій мєндєльскій діалєкт.
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на женских форумах есть определение ТП (тупая *****) Думаю дальше не стоит развивать диалог
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Боже мой какой текст какие слова... Но все-таки должно: хамство наказуемо.
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Похоже что эта шмара-мендель проходила, практику на россии, потому как методы работы у нее как у сливного бачка-скабеевой
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Всё шоколадно парашная гидота зорко следит за действиями любого члена команды Зеленского. Цель - дискредитация. Поэтому организовываются митинги, травля и т.д.
Параша есть параша, эта гадина будет гадить до Нового года, а потом ему времени не будет хватать.
Моя поведінка не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент, - Мендель про конфлікт із журналістами - Цензор.НЕТ 6922
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