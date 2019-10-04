 "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішній уряд мав змінити і тактику, і стратегію. Специфіка моєї роботи така, що я не можу розголошувати все, але повірте, у нас є і план А, і план Б", - заявив Пристайко.

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Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і пояснив останні дії влади щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, він пояснив, що означає "страшилка" останніх тижнів - "формула Штайнмаєра".