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Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
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 "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко стверджує, що у влади є плани дій на випадок, якщо в процесі реалізації передбачених формулою Штайнмаєра домовленостей щось піде не так.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішній уряд мав змінити і тактику, і стратегію. Специфіка моєї роботи така, що я не можу розголошувати все, але повірте, у нас є і план А, і план Б", - заявив Пристайко.

Також читайте: "План Б" завжди є, - Пристайко щодо проведення виборів на Донбасі

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і пояснив останні дії влади щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, він пояснив, що означає "страшилка" останніх тижнів - "формула Штайнмаєра".

Повірте, у нас є і план А, і план Б - Пристайко про формулу Штайнмаєра 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152254
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по тому, какой у вас ХРЕНОВЫЙ "план А", то "план Б" вообще нельзя никому показывать!
"Поверьте, у нас есть и план А, и план Б" - Пристайко о формуле Штайнмайера - Цензор.НЕТ 8467
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Ще до виборів моніка розповідала в інтерв"ю, що вона дуже доколуплива й навіть може нескінченно колупатися в олів"є. Це його рівень.
Не тільки президент, а просто політик повинен бачити олів"є, тарілку в який олів"є лежить, стіл на якому тарілка, хто за столом, де стіл, де примішення, в якому приміщенні, в якому населеному пункті приміщення, тощо.
От зараз і маємо, що моніка загорілося ремонтом мосту по якому ходять "аніжетожелюді" і за це готовий віддати все, що було завойоване кров"ю та потом навколо.
Просто жах!
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Шууруй погань мокшанская в в Ростов батюшку.
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В ситуації коли "на передку" некомплект досягає до 50% (Бутусов писав) , а зброї і *********** за 5 років стало в рази менше - вибору просто нема !
І всі це знають і розуміють ...а думка диванних вояк нікому не цікава .
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Если рашка не будет отводить войска, что тогда.
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В тому то й проблєма !
Рашка може (під камери ) відвести своїх пару частин але - залишаються озброєні формування Луганди , які ОБСЄ офіційно визнав "непідконтрольними" РФ - що з ними робити ?
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после твоей ссылки на притулин форум "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. - Цензор.НЕТ 4157 50 % некомплекта в стрелковых "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. - Цензор.НЕТ 4157 да ещё на известного среди нас Юру по прозванию фельдмарщаль
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Пристайко, шо у тебя точно есть, так это затёртые штиблеты..., в ООН видели. "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. - Цензор.НЕТ 4924
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Роспропаганда запустила мульку про цю формулу для своїх баранів як перемогу.
Одночасно барига для своїх баранів запустив як зраду.
Але можна на всі 100% говорити,що якби потрох залишився на другий термін,то зараз би цю формулу підносили як правильну та послідовну,відвід військ теж частиною найгеніальніших мінських домовленостей і всі оці барани,що зараз блеють на владу,були б тоді в захваті і вихваляли і мінськ і формулу , відвід військ частиною домовленостей ,і жодного б слова про капітуляцію не прозвучало
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100%
Насправді - фактично Зеленський зараз робить те , що робив би Офшоренко , як би залишився на 2-й термін ...
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Ну так це прекрасно всі розуміють,навіть де хто з його стада,але поки платять гроші,не зізнаются
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а їм і не треба розуміти - їм треба "зраду" по форумах розганяти ... добре , що їх все одно ніхто не читає ! ..))
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Вони лайкають один одного і раді як слони,думають вони щось значать.
Наразі конешно їм тут рай,ресурс на їхньому боці,атаманша вже права качає модерам в приказному порядку,але це ненадовго,все міняєтся і тут перевзуются,тільки багатьом невдобно та соромно буде
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а тебе , бідолашну , ніхто не лайкає ... "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. - Цензор.НЕТ 5941........
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Зебілятки, зустріньтесь та полайкайте один одного поза межами форуму.
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Порох міг все просрати в 14 і відмазатися мовляв не рівня ми щоб з парашою піськами мірятись (як садовий наприклад). Де логіка щоб 5 років відбудовувати армію вибиати санцїкції проти параші і капітулювати? Ви стадо баранів!
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а в чому "відбудованість армії" на прикладі цифр можеш написати - на скільки менше , за 5 років , в ЗСУ стало озброєння , техніки , ***********... ?!
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ух ты мля "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. - Цензор.НЕТ 8374 тебе оплот в масле или как "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. - Цензор.НЕТ 5863 норматив для ВСУ на 2014 й уставной по броникам напомнить "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. - Цензор.НЕТ 5863 "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. - Цензор.НЕТ 8374
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Хош я тобі напишу наскільки менше стало китайських тапочок і жовтих шкільних автобусів у нашої армії?
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Ваня,ти в тій відбудованій армії був,шо гавкаєш.Ось сходи на контракт і подивишся,гавкалку на довго заціпить
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сектор хвиля вч давай мой кукарача- 3 хвилини на відповідь
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Аватар,ти знову за старе,про твою хвилю та вч з 15 року чуєм.
Жоден,запамятай це,жоден з воювавших ніколи на цензорі не питав і не вихвалявся так як ти.Тому що так принято у нормальних мужиків.Тебе може й призивали як багатьох лудонів,але ти не воював,це стовідсотково,просидів у клітці для аватарів,інакше не чіплявся б до всіх
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Гарсія ти як під іспанським флажком гавкав то ти мабуть під віллою порошенка сидів і все бачив і знав? І тепер все знаєш скільки порох вкрав американської допомоги і продав комута-гдета ? А памятаєш як в 15 році кацапи і сєпари пижились що до києва дійдуть, а дійшли до марїнки на початку червня і смачно всралися, з тих пір до аиєва хіба жирік своїм писком доходить разом зі скатєєвою
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от трясця зник кукарача "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. - Цензор.НЕТ 5126 втік від тапку
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Спамлять задроти на льоту,привикли в повітрі перевзуватись та кістку хапати
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Брехня. Петя на равных давил сепаратистов на донбассе. По второму президентскому сроку он бы дожал кремль до конца и чистил бы донбас от оккупантов.
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не говори им что на саммите в июне (который вазелин просрал бо не успел подготовиться) уже решенный вопрос миротворцев должен был реализован в бумажном виде...
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У нас Будапештский Меморандум реализован в "бумажном виде". Это сильно помогло?
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Будапештский меморандум - бумажка о моральных обязательствах и Порошенко приходилось, не поссорившись, добиваться помощи...
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Ты намекаешь, что наши основные западные союзники оказались аморальными?
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Я не намекаю, а прямо говорю, что инфантильные мечтания не совпадают с реальностью...
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Дык я не спорю. Украина отдала свое ядерное оружие 25 лет назад за "ба-а-альшое человеческое спасибо".
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Так само як чехія в 1938, польща в 1939
Буде нам наука
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Потому и нужно было большое искусство, чтобы получить что-то реальное по необеспеченному чеку...
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Вот за это Петра и убрали, понимали что дожмет. У человека есть стержень.
А нынешние - гутаперчевые мальчики
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У нас, украинского народа план А и Б заключается в первую очередь в безопасной составляющей Минских соглашений, а у зели в том, чтоб языком мести каждый день одно и тохе, как мантру.
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Многоходовочник вам дуболомам подскажет даже план В
Если у нас только один запасной вариант, значит нам точно писец.
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План А: "Аааа, все пропало!", план Б : "Б..ть, все пропало!".
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А П 6d5dcd2e
План А: "Аааа, все пропало!", план Б : "Б..ть, все пропало!"
"Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. - Цензор.НЕТ 9314

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Новини з паралельних вселенних:

Поляки отримали безвіз США
&
Очільник України обговорив спільне майбутнє з смішним дебільнуватим диктатором совкової колонії
(C)
@hu_lviv
🤔
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Это же каким говном нужно быть, что бы отдать территории Украины политые кровью её защитников... добровольно. Моника предатель, трус и четырежды дезертир. С этой сволочью приличный человек ср...ть не сядет на одном гектаре. Сборище ублюдков.
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нужно им объявлять о недоверии народа за предательство и намерения нарушить юридически суверенитет Украины. Они предали Украину и их гнать нужно быстрее, пока они далеко не зашли!
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План Б в любом случае не поможет заново отвоевать землю, которую оставит украинская армия после отвода.
Порошенко тоже думал, что такой хитросделанный, когда договаривался с путиным насчет Иловайска, а в результате получил Иловайский котел.
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"Навіть німці цього кремлівського холуя фашиста Штайнмайера, після поразки у Другій світовій війні, в 1945-48 роках не проводили виборів, так як тоді буквально у всіх опитуваннях німецькі виборці 4 роки підряд віддавали беззастережну перевагу різним замаскованним але прогітлерівським націонал-соціалістичним партіям. Через це вибори перенесли аж на 1949 рік, і тільки тоді з великими труднощами перемогли і прийшли до влади не нацисти а центристи Християнсько-демократичний союз (ХДС).
Та й як зараз провести вибори - на окупованій лютим ворогом частини території Донбасу, невже так як в Криму під дулами проклятих російських фашистів загарбників? Це такі вибори для того щоб вибрати у владу "Особливого ​​бандитського статусу Донбасу" тільки одних кривавих нелюдей кремлівських окупантів, цих фашистів опричників - вбивць ... уйла і бандитів сепаратистів, комунофашистів, терористів ,колабораціоністів. Та зазвичай завжди, і всюди, всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога загабника. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім через деякий час проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
Виходить що і наша нова продажна влада проклятих ЗЕбілів -капітулянтів хоче створити бандитський - кацапський анклав - бандустан на окупованому Донбасі таку собі союзну паРаші державу і навіть фіктивно ніби то в складі України щоб знищити її.
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так люди-мешканці Луганської обл. просять не відводити наших захисників, розповідають, що з того боку навпаки зосереджуються парашинські війська, чепушилін та пасічник відверто(з "благословіння" кремлівського *****) посилають нах. призвіздента, кажуть, що не бачити нам кордону...А вони все рівно про "відвід" торочать...Он відвели від станиці Луганської...І шо? Сєпарня вже по нашій території лазять, як в себе вдома, зривають наші українські прапори....То це ще "квіточки" з того, що вони почнуть робити після цього "розведення"...точно "розведуть"...як кроликів...
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Ні не повіримо!
План говориш у вас є? Ну тоді, нехай Зеленський збере прес-конференцію годин так на 5-6. Збере журналістів з усіх телеканалів! З усіх. Блогерів, активістів що у 2013 році виходили на майдан, запросить ветеранів АТО. Та протягом 6 годин, пояснить, що вони підписали, які їх план дій. Чому Украіна, має відводити свою армію з своєї території. Чому поновився імпорт єлектроенергії з росії? Яку роль у офісі президента виконую пан Богдан та Коломойсбкий? Чому місія МВФ поїхали з країни, навіть без конференції та жодних коментарів? Чому мініст оборони має бізнес звязки з оточенням *****? Чому представники партії слуга нороду, заявляють що рух лр НАТО не на часі? Чому представник слуг народу, заявляє, що плани внесення змін до конституції буде узгоджено з росією? Чому пан зеленський відмовляється оприлюднути стенограми розмов з ******? Чому пан Зеленький називає генпрокурора своєю людиною, якщо Конституція це забороняє? Чому в суспільстві почались розмови про відновлення водопостачання до Криму? Чому не порушенні кримінальні впровадження проти Богдана та Медведчука? Хто надав право підписати Кучмі домовленність з террористами? Чому президент Украіни зустрічається з президентом Білорусі, яка голосує проти Украіни в ООН, а на террторії цієї краіни російське ФСБ краде Украінців? Чому президент Украіни порушує Конституцію Украіни, перетворюючи Украіну з парламентсько президентськох, фактично у президентську республіку? Чому до Украхни плвертаються Портнов, та інши вбивці Украінців в 2013-14 рр. Чому росія була повернена до ПАРЄ а Украаіна на це ніяк не відреагувала? Чому президент Украіни вперше за 28 років. не прийшов в Бабин Яр, де сталась така велика трагедія? Чому президент Украіни дозволяє собі так необочно ставитись до Німечини та інших краін Европи, які нам допомогли зберегти краіну. А президент в розмові з Трампом каже що вони нам не допомагають? Чи правильно вважає президент, що ринок землі на часі, під час військової агресій Росії? Чому президент Украіни введе акаунти в соц-мережі на російській мові, якщо забов'заний на державній. Та ще, щонайменшне 250-300 питань які виникли у суспільства за неповні 5 місяців президентства? Якщо вам не має чого приховувати, то проведіть конференцію, дайте відповіді на питання,що хвилюють суспільство, та заспокойте Украінців! І питання вирішене.
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,А, - А мы вам ничего и не обещали.
,Б, - бежать.
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план Б читали, тоисть если не получиться план А то будет План Б − это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция. "План Б" завжди є, - Пристайко щодо проведення виборів на Донбасі а вот каков план А, - так и не прочитал.
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Народ вірить Зеленському і його команді - все буде гаразд !
а "зраду" від соєвих кацапів все одно ніхто не читає ..))
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угу та волозхов отряд сумский вовків имнням віннк під твеое чоло вже встав "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. - Цензор.НЕТ 9074 До речі коли ти там з ребе оженетесь по посковскому обряду "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. - Цензор.НЕТ 9074
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Забористо, оптимістично. Не пам'ятаю, правда, за кого ти до цього тут топив. Дописувачі,нагадайте,будь ласка, за кого нік nnn до цього був.
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никогда не расписывайся за народ, ордла.. - тока за себя.
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Та це ж сепарська смердючка. Що ви від цього лайна очікували?🤔
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нічего від него не очікував.
докі воно само за себе? - нема претезій до дурка, нехай шумить.
за народ от тількі не треба......
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ребенок - 2.5 проснулся, накушался, нашел себе игрушку,
марширует и поет - "I'm human after all"! )))
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Пристайко это сепар наглый! И он наглухо не хочет слышать, что Особый статус не приемлемое условие для Украины!!! Он работает в интересах россии!
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Майдан Зе и Ко переубедит в том, что путь капитуляции и сдача сувернитета для них кончится на народном Суде Линча!!!
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