 "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Нинішній уряд мав змінити і тактику, і стратегію. Специфіка моєї роботи така, що я не можу розголошувати все, але повірте, у нас є і план А, і план Б", - заявив Пристайко.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і пояснив останні дії влади щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, він пояснив, що означає "страшилка" останніх тижнів - "формула Штайнмаєра".
І всі це знають і розуміють ...а думка диванних вояк нікому не цікава .
Рашка може (під камери ) відвести своїх пару частин але - залишаються озброєні формування Луганди , які ОБСЄ офіційно визнав "непідконтрольними" РФ - що з ними робити ?
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Одночасно барига для своїх баранів запустив як зраду.
Але можна на всі 100% говорити,що якби потрох залишився на другий термін,то зараз би цю формулу підносили як правильну та послідовну,відвід військ теж частиною найгеніальніших мінських домовленостей і всі оці барани,що зараз блеють на владу,були б тоді в захваті і вихваляли і мінськ і формулу , відвід військ частиною домовленостей ,і жодного б слова про капітуляцію не прозвучало
Насправді - фактично Зеленський зараз робить те , що робив би Офшоренко , як би залишився на 2-й термін ...
Наразі конешно їм тут рай,ресурс на їхньому боці,атаманша вже права качає модерам в приказному порядку,але це ненадовго,все міняєтся і тут перевзуются,тільки багатьом невдобно та соромно буде
Жоден,запамятай це,жоден з воювавших ніколи на цензорі не питав і не вихвалявся так як ти.Тому що так принято у нормальних мужиків.Тебе може й призивали як багатьох лудонів,але ти не воював,це стовідсотково,просидів у клітці для аватарів,інакше не чіплявся б до всіх
Буде нам наука
А нынешние - гутаперчевые мальчики
Если у нас только один запасной вариант, значит нам точно писец.
План А: "Аааа, все пропало!", план Б : "Б..ть, все пропало!"
а ну шо посмешнее ?
Поляки отримали безвіз США
&
Очільник України обговорив спільне майбутнє з смішним дебільнуватим диктатором совкової колонії
(C)
@hu_lviv
🤔
Порошенко тоже думал, что такой хитросделанный, когда договаривался с путиным насчет Иловайска, а в результате получил Иловайский котел.
Та й як зараз провести вибори - на окупованій лютим ворогом частини території Донбасу, невже так як в Криму під дулами проклятих російських фашистів загарбників? Це такі вибори для того щоб вибрати у владу "Особливого бандитського статусу Донбасу" тільки одних кривавих нелюдей кремлівських окупантів, цих фашистів опричників - вбивць ... уйла і бандитів сепаратистів, комунофашистів, терористів ,колабораціоністів. Та зазвичай завжди, і всюди, всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога загабника. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім через деякий час проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
Виходить що і наша нова продажна влада проклятих ЗЕбілів -капітулянтів хоче створити бандитський - кацапський анклав - бандустан на окупованому Донбасі таку собі союзну паРаші державу і навіть фіктивно ніби то в складі України щоб знищити її.
План говориш у вас є? Ну тоді, нехай Зеленський збере прес-конференцію годин так на 5-6. Збере журналістів з усіх телеканалів! З усіх. Блогерів, активістів що у 2013 році виходили на майдан, запросить ветеранів АТО. Та протягом 6 годин, пояснить, що вони підписали, які їх план дій. Чому Украіна, має відводити свою армію з своєї території. Чому поновився імпорт єлектроенергії з росії? Яку роль у офісі президента виконую пан Богдан та Коломойсбкий? Чому місія МВФ поїхали з країни, навіть без конференції та жодних коментарів? Чому мініст оборони має бізнес звязки з оточенням *****? Чому представники партії слуга нороду, заявляють що рух лр НАТО не на часі? Чому представник слуг народу, заявляє, що плани внесення змін до конституції буде узгоджено з росією? Чому пан зеленський відмовляється оприлюднути стенограми розмов з ******? Чому пан Зеленький називає генпрокурора своєю людиною, якщо Конституція це забороняє? Чому в суспільстві почались розмови про відновлення водопостачання до Криму? Чому не порушенні кримінальні впровадження проти Богдана та Медведчука? Хто надав право підписати Кучмі домовленність з террористами? Чому президент Украіни зустрічається з президентом Білорусі, яка голосує проти Украіни в ООН, а на террторії цієї краіни російське ФСБ краде Украінців? Чому президент Украіни порушує Конституцію Украіни, перетворюючи Украіну з парламентсько президентськох, фактично у президентську республіку? Чому до Украхни плвертаються Портнов, та інши вбивці Украінців в 2013-14 рр. Чому росія була повернена до ПАРЄ а Украаіна на це ніяк не відреагувала? Чому президент Украіни вперше за 28 років. не прийшов в Бабин Яр, де сталась така велика трагедія? Чому президент Украіни дозволяє собі так необочно ставитись до Німечини та інших краін Европи, які нам допомогли зберегти краіну. А президент в розмові з Трампом каже що вони нам не допомагають? Чи правильно вважає президент, що ринок землі на часі, під час військової агресій Росії? Чому президент Украіни введе акаунти в соц-мережі на російській мові, якщо забов'заний на державній. Та ще, щонайменшне 250-300 питань які виникли у суспільства за неповні 5 місяців президентства? Якщо вам не має чого приховувати, то проведіть конференцію, дайте відповіді на питання,що хвилюють суспільство, та заспокойте Украінців! І питання вирішене.
,Б, - бежать.
а "зраду" від соєвих кацапів все одно ніхто не читає ..))
докі воно само за себе? - нема претезій до дурка, нехай шумить.
за народ от тількі не треба......
марширует и поет - "I'm human after all"! )))