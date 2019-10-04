 Диспетчери, водії, повії: Нацполіція накрила мережу борделів, в якій працювали десятки людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"Організаторами виявилися жінка під конспіративних іменем "Рената" і її співмешканець, які забезпечували "квітучу" діяльність свого злочинного "бізнесу", контролювали свій "робочий штат". Це майже 20 осіб, серед них диспетчери, які приймали дзвінки від клієнтів на рекламні номери, адміністратори в кублах, де працювали повії, водії-таксисти, які перевозили дівчат на певні адреси та забезпечували їхню охорону в разі виникнення конфліктних ситуацій з клієнтом", - повідомляють у пресслужбі.

Послуги "жриць кохання" коштували від 800 до 3000 гривень за годину. За даними поліції, щомісячний оборот "бізнесу" становив близько 70-100 тисяч гривень.

"У ніч на 4 жовтня працівники оперативного підрозділу спільно зі співробітниками Генерального слідчого управління НПУ України провели 22 санкціоновані обшуки за місцями утримання притонів, де надавалися сексуальні послуги. У дев'яти салонах, розташованих у центрі міста Києва, розкрито 50 повій і 8 адміністраторів. Затримано 6 операторів, які приймали дзвінки на рекламні номери і листувалися з потенційними клієнтами", - додали в поліції.

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Крім цього, обшуки пройшли за місцем проживання фігурантів. Вилучено документацію, прайси, візитки, графіки чергувань і гроші.

Зараз вирішується питання про повідомленні згаданим особам підозри за ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство). Санкція за цією статтею - від 5 до 10 років позбавлення волі.