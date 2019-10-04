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Все про:Київська область (1022) Нацполіція (8291) Правоохоронні органи (198) проституція (79)

 Диспетчери, водії, повії: Нацполіція накрила мережу борделів, в якій працювали десятки людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Нацполіції припинили діяльність великої мережі борделів, які працювали у столиці та Київській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"Організаторами виявилися жінка під конспіративних іменем "Рената" і її співмешканець, які забезпечували "квітучу" діяльність свого злочинного "бізнесу", контролювали свій "робочий штат". Це майже 20 осіб, серед них диспетчери, які приймали дзвінки від клієнтів на рекламні номери, адміністратори в кублах, де працювали повії, водії-таксисти, які перевозили дівчат на певні адреси та забезпечували їхню охорону в разі виникнення конфліктних ситуацій з клієнтом", - повідомляють у пресслужбі.

Диспетчери, водії, повії: Нацполіція накрила мережу борделів, в якій працювали десятки людей 01

Послуги "жриць кохання" коштували від 800 до 3000 гривень за годину. За даними поліції, щомісячний оборот "бізнесу" становив близько 70-100 тисяч гривень.

Диспетчери, водії, повії: Нацполіція накрила мережу борделів, в якій працювали десятки людей 02

"У ніч на 4 жовтня працівники оперативного підрозділу спільно зі співробітниками Генерального слідчого управління НПУ України провели 22 санкціоновані обшуки за місцями утримання притонів, де надавалися сексуальні послуги. У дев'яти салонах, розташованих у центрі міста Києва, розкрито 50 повій і 8 адміністраторів. Затримано 6 операторів, які приймали дзвінки на рекламні номери і листувалися з потенційними клієнтами", - додали в поліції.

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Крім цього, обшуки пройшли за місцем проживання фігурантів. Вилучено документацію, прайси, візитки, графіки чергувань і гроші.

Диспетчери, водії, повії: Нацполіція накрила мережу борделів, в якій працювали десятки людей 03

Зараз вирішується питання про повідомленні згаданим особам підозри за ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство). Санкція за цією статтею - від 5 до 10 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152207
 
 
 Топ коментарі
 
а все потому что у них не было кассовых аппаратов! стыдно!
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чесно заробляли...як і квартал 95 - розважали людей, податків не платили..
за що їх так ? ще і на підлогу...
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а все потому что у них не было кассовых аппаратов! стыдно!
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Я прочитал заголовок и сразу подумал, что статья о фракции Слуга Народа в Верховной Раде
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видишь и моника там, и богдана с мендель та почти все , а кляті порохоботи іздівалісь над бубочками. Диспетчери, водії, повії: Нацполіція накрила мережу борделів, в якій працювали десятки людей - Цензор.НЕТ 9108
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а ты та в оранжевом халатике с капюшоном
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А сначала показалось, что в аппарате Верховной Рады обыск провели..
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***
проститутка, избранная депутатом, на первом заседании обратилась с трибуны к залу
- уважаемые коллеги…
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И в прямом и переносном смысле, она была права!

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чесно заробляли...як і квартал 95 - розважали людей, податків не платили..
за що їх так ? ще і на підлогу...
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Диспетчеры, водители, путаны

Тоже самое и в составе фракции слуга урода...один в один...
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а бачили як терещенка штирило ?
за колону добкіна ховався.
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Що за оборот такий у сітки борделів,як у пари бомжів на пустих пляшках? За що вони працювали, там одних повій 10к + диспетчери, водії.
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тому і пов'язали, бо не було чим за кришу заплатити )
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Курвам байдуже, а от сутірів на зоні чекає теплий прийом.
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Странные фотографии.
Это их в кабинет к следователю приволокли и на пол положили?
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И кровати тоже притащили к следователю, что бы сразу с вещдоками)
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Вручить кассовые аппараты(только не обзывайте меня зебилом) и пусть трудятся на благо отечества. В конце концов они на свой хлеб честно зарабатывают, в отличие от чиновников и ментов.
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Гідні до членства у СН
тільки у Трускавці пройти курс тискання на кнопки.
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Легализовать давно пора, криминал лишится бабла, причем не малого.
Хай путаны налоги платят, в ПФ отчисляют, военный сбор также.
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Менты лишаться бабла, причем не малого...
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Ты шо вообще Авакова без зароботка оставить хочешь??? Ты *ля смотри а то Порошенко нападэ!
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Если у Авакова забрать девочек, у него все равно останутся мальчики-нацжены.
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Да легализуйте наконец этот бизнес! В нормальных странах Европы эти труженницы давно и исправно платят налоги и обязаны проходить мед-контроль каждый месяц. Только в нашей ПГМнутой стране это никак не решат, ибо бабки с хоругвами на Майдан выйдут.
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А чого в нас поліція по кайцапські розмовляє ?
Вони не держслужбовці на роботі ?
Що за ляйство ?
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Потрібна легалізація,те саме і з порно потрібно зробити.Але навряд чи найближчим часом це буде.
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Зе б так у підлогу поклали за його порнографічні формули Штанмаєра
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Это давление на малый бизнес! Геть злочину владу!! ЗЕ на нары!!
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Давно бы легализировали, и получали деньги в бюджет, как и в многих цивилизованных странах.
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"раскрыто 50 проституток" - аж страшно себе представить, что там было
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Что это у мусарни за мода, людей на пол мордами укладывать. Ну реально, не понимаю,они что были вооружены, оказывали сопротивление? Зачем это унижение? Как же люди одни других ненавидят, а мусоров ненавидят вообще ВСЕ
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шлюх везде крышуют мусара, тут хозяин не захотел делится
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За проституцию в зРаде и ОП на пол не бросают связанными.
Тем более женщин.
А за честный труд (каждый волен распоряжаться своим телом) = прям звери наши "правоохранители".
Разгадка проста: за задержание "проститутки-депутата" можно в ногу из пистолета получить и "ответить по закону", сев в тюрьму лет на 15.
А за "задержание проституток" можно цены поднять на "крышевание".
В результате кого задерживают?
Правильно! Угадали!
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та хай би платили по 5 тисяч в місяц податку і займалися хоч класікою хоч аналом.... Давно пора вже легалізувати їх.
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На фоточках 13 человек. Если они имели 100к в месяц, средняя ЗП у них была что-то около 7.5к гривен. Как-то бедно.
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ДА ЛЕГАЛИЗУЙТЕ УЖЕ, ПУСТЬ НАЛОГИ ПЛАТЯТ И РАБОТАЮТ!
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