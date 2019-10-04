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Все про:журналістика (868) Скрипін (4) ЗМІ (646) Кутєпов (1) Братущак (37) Шарій Анатолій (25)

 Богдан Кутєпов про "п#zдити нещадно", Шарія, Скрипіна і ворожу пропаганду. ВIДЕО

Журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов після пресконференції Олега Сенцова і Олександра Кольченка запропонував журналістам "п#zдити нещадно" тих колег, які ставлять дурні запитання і займаються провокаціями. Незадовго після скандалу він розповів про те, чи вважає себе журналістом, за яких умов готовий сісти за стіл переговорів зі Світланою Крюковою і чому не готовий помиритися з Романом Скрипіним.

Про це дивіться у новому випуску "Цензор Interview" на Youtube-каналі Цензор.НЕТ.

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00:10 - чи вважає себе журналістом
1:30 - Рубрика "Звірка годинників"
4:07 - "Єдине, чого я боюся - втратити сенс"
4:29 - "Це була чиста емоція" - резонансний пост про "саморегуляцію"
6:10 - Про медіа Медведчука
6:57 - "Моя зброя - це слово"
10:18 - "Ми не повинні давати спуску "Країні", Влащенкові або Голованову"
11:41 - "Я радий, що порушено кримінальну справу за ст. 171 (перешкоджання журналістській діяльності)"
13.00 - реакція "Громадського" на скандал через повідомлення про "саморегуляцію"
14:00 - "Перевіряємо слово "п#zдити" в словнику"
18:07 - "Я спеціально почав розкручувати мем "нещадно п#zдити"
21:22 - Якою може бути саморегуляція в журналістському середовищі
26:26 - За яких умов Богдан Кутєпов сяде за стіл переговорів зі Світланою Крюковою
28:29 - Про співпрацю брата Богдана Кутєпова з Анатолієм Шарієм
34: 02 - Про роботу та досягнення "Громадського"
35:00 - Конфлікт із Романом Скрипіним
39:41 - Про те, коли буде готовий помиритися з Романом Скрипіним
46:15 - Рубрика "Війна": Юрій "Пастор" Ленівенко і Василь Сліпак
50.02 - "Неочевидний прогноз"

Як повідомляє Детектор.Медиа, Богдан Кутєпов критично висловився щодо запитань журналістів, які взяли участь у пресконференції Олега Сенцова і Олександра Кольченка 10 вересня. У замітці в Facebook Кутєпов написав: "Я вважаю так: щоб не було потім криків про утиски свободи слова, журналістів мають пиз**ти самі ж журналісти. А журналісток - журналістки. Тих, які ставлять тупі запитання, просто садити на місце або виводити із залу. А тих, хто під виглядом журналістів приходить провокувати від Шарія, Медведчука чи з кремлівських помійок типу Страни.юа - нещадно пиз**ти. С - Саморегуляція".

"Громадське" засудило публічні висловлювання журналіста Кутєпова. Поліція відкрила кримінальне провадження за заявою редакції "Страна.uа", яка поскаржилася на заклики до нібито побиття та перешкоджання професійній діяльності журналістів цього видання.

Редакційна рада "Громадського" рекомендувала виконавчому директору громадської організації, за наявності правових підстав, винести догану Богдану Кутєпову із записом у трудовій книжці, що може бути передумовою звільнення в разі подальших порушень.

Читайте також: "Кричить, за руки хапає, а що буде далі?" - журналіст Гришин передав Зеленському повідець, нашийник і намордник "для співпраці" з Мендель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152179
 
 
 Топ коментарі
 
Собака лает-караван.....Илюха Кива дрочит.Ольгинские! Вот для вас новая методичка- Медведчук заставляет своих однопартийцев маструбировать в ВР Богдан Кутепов про "п#zдити нещадно", Шария, Скрыпина и вражескую пропаганду - Цензор.НЕТ 4911
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Всі хто хоче кращого життя для своїх нащадків повинен забути російську мову для початку.
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просто кутепов мазохист. Хочет, чтоб его тоже кто-то наказал.
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Кто там звуком в этом интервью занимался? Глуховатый жеппорук?
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Durak ты, Листопад, Кутепов в 2013-2014 снимал стрим с Майдана... Тогда Громадське только начинало работать … Скрыпин, Таня Даниленко, Кутепов и др.
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Собака лает-караван.....Илюха Кива дрочит.Ольгинские! Вот для вас новая методичка- Медведчук заставляет своих однопартийцев маструбировать в ВР Богдан Кутепов про "п#zдити нещадно", Шария, Скрыпина и вражескую пропаганду - Цензор.НЕТ 4911
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Всі хто хоче кращого життя для своїх нащадків повинен забути російську мову для початку.
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Такой же журналист, как Сенцов режиссёр. Не поверю, что кто то будет слушать пробитого дауна.
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Сначала ты называешь свою страну порноактрисой.
Затем называешь украинских женщин "туристическим брендом".
А потом весь мир называет тебя именем тётки, прославившейся минетом президенту США. Тысячи людей рисуют фотожабы, придумывают шутки и всячески куражатся вот уже четвёртый день.
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