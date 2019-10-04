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 Момент передачі українського журналіста Шаройка на білорусько-українському кордоні. ВIДЕО

Офіс Президента оприлюднив відеозапис передачі українського журналіста Павла Шаройка на білорусько-українському кордоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як журналіста привозять на мікроавтобусі, і він іде до іншої машини, яка перевозить його на українську територію.

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Павло Шаройко був затриманий співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачено у створенні в Білорусі шпигунської мережі з-поміж громадян країни, "які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері".

20 листопада КДБ Білорусі офіційно заявив, що українського журналіста Шаройка затримано за шпигунство, а радника посольства України оголошено персоною нон-грата.

12 лютого 2018 року стало відомо, що в Білорусі вже призначили судове засідання у справі Шаройка.

23 травня стало відомо, що Верховний суд Білорусі засудив кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка до понад восьми років позбавлення волі, звинувативши в шпигунстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152177
 
 
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Вітаю! Дежавю - раніше багато разів саме тут перетинав кордон "Нові Яриловічи"
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А Пеца даже и забыл о нем,и если бы не Зеленский то мотал бы двадцатку ни зачто
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Ниправда. Патриот Порошенко освободил Сенцова, а предатель Зеленский отдал кацапам Цемаха. Момент передачі українського журналіста Шаройка на білорусько-українському кордоні - Цензор.НЕТ 7900
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Прям, пародия на "Мертвый сезон" - а где шпион беларусский..почему видео отсутствует..?))
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да єто все входит в благодарность за подписание угоди по штайнмайеру
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Данилов встречал .. пытается на Турчинова походить..
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Главное, чтоб Крым без боя не отдал. Хотя о чём это я?
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