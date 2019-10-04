 Гончарук представляє в Раді програму діяльності уряду. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію виступу прем'єра.
1582 37
Програма діяльності уряду готова і буде внесена в Раду відповідно до закону, - Гончарук. ВIДЕО
Рада розгляне програму діяльності уряду 4 жовтня, - Разумков
Перше пленарне засідання Верховної Ради 9 скликання. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Новий уряд представить програму впродовж місяця, - Гончарук
Комітет ВР із нацбезпеки розглядає законопроекти про протимінну діяльність та комплектування ЗСУ резервістами. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
+15
учителя новыми зарплатами по 4000 евро очень довольны!
+13
опустять всіх, але не тарифи
+9
зебильо, то что вы сейчас массово косите под идиотов вам не поможет-первое требование к седьмому президенту лишить вас голоса, как в Прибалтике
а эти бедняжки думают что это моника зеленски специально для зебилов газ удешевила
Минрегион предложил списать поставщикам тепла 10 миллиардов долгов
аналогичный по своей сути законопроект был принят Верховной Радой и подписан президентом в 2016 году.
2) диджитализация поможет бизнесу быстро оплачивать растущие налоги (гордые денег не одалживают,а кто-то должен пополнять казну)
3) Украина- экономическое чудо 21века!!!! (в тезах на папер! та в думках мр!йника-великого анал!тика)
Тепер ми вміємо воювати. У вас не вийде нав'язати нам "русский мир".
Ми ті, кого ви називаєте "атошники".
Не треба злити нас". - Oleksandr Makhov (з фб)
04.10.2019, 15:42 • 332 • 0
Данило Гетманцев (зліва)
"Зрозуміло, що є нюанс із ухиленням від податків при виплаті зарплат через ФОП. Але якщо поєднати ці речі (підняття порогу максимального доходу для того, щоб мати право працювати на спрощеній системі оподаткування - ред.), щоб це не можна було використовувати ФОП при виплаті зарплат, наприклад, прибрати послуги, залишити тільки торгівлю і виробництво, то я не бачу проблем для держави в цьому".
Читайте також: Мрії Азарова збуваються: "Слуга народу" утверджує податкове свавілля законом
Ось таке заявив голова податкового комітету Верховної Ради, депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев в інтерв'ю "РБК-Україна".
Читайте також: Альтернатива розкритикованому податковому законопроєктові "слуг" виявилася ще більш драконівською
"Слуга" Гетманцев не бачить проблеми для держави в тому, щоб люди, які надають послуги і працюють на себе, не могли більше самі себе утримувати й пішли в тінь чи стали безробітними. Чи дурень, чи пропащий "совок". Дуже це схоже на Азарова, який також мріяв всіх дрібних підприємців загнати на заводи.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube
Ольга ЛЕНЬ