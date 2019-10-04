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Все про:Житомир (183) Зеленський (3043) Лукашенко (410)

 "Я злякався. Думаю: невже я "Володимир Володимирович" сказав? Вибачте", - Лукашенко обмовився під час виступу в Житомирі. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обмовився під час свого виступу на Другому форумі регіонів України і Білорусі в Житомирі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко сказав "регіонів Росії" замість слів "регіонів України". Президент України Володимир Зеленський виправив його.

"Я злякався. Думаю: невже я "Володимир Володимирович" сказав", - відреагував на зауваження Лукашенко.

"Слава Богу, ні", - сказав Зеленський, а Лукашенко, вибачившись, продовжив виступ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152147
 
   
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Просто осознаёт что Беларусь легко может стать ещё одним регионом рашки.
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Вот только он это по отношению к Украине сказал.
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А кто его знает о чём он в тот момент думал, об Украине или Беларуси. Если первое, то не дождётся.
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Ообмовка по Фрейду: "говорю Зєлєнскій, подразуиєваю - пуцин".
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да просто больше рашки там у него, чем Украиньі. вот по Фрейду и получилось.
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она и так почти дефакто под ******.есть мелкие нюансы
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вусатий сказав - єта плащадка регіонов РОСІЇ
тобто назвав нас рашкою ?????
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а ще він сказав, що в 2012 в нас був 12 % товарооббіг, який потім впав до 4 %
тобто ЗЕ повертає нас в януковицькі роки і до раіські
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А это уже намёк на денежку, умное теля ведь с двух маток сосёт, вот он хочет и тут получить копейку на посредничестве-с рашки клянчит дешёвую нефть, нам впаривает перефасованные креветки, так ему ещё хочется хоть чем-то забарыжить.
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С него станется, после Гриба верить ему, конечно же, нельзя.
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нашому зелькі вірити тим більше не можна.
воно пхається в тайожний союз.
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Не, в одну реку дважды войти нельзя, поезд уже тю-тю, даже если бы и хотелось.
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Т.е. регионы Украины для тебя какие то шибзды. Понятно.
Та и армия Украины для тебя не профи, помню.
Ехай ты взад, откуда приперлась, если то не легенда про беженку
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да куда клоуну до *****, пэдра вон пытался и то только бледной копией был
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У рыгозебилов пуйло всегда богом было... Так что не удивительно от тебя это читать
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так рыгосоевые всегда на свои грехи в других пальцем тычут. Так, что тродолжай
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ты чмошное пошел на выборы и сдал страну, так что не примазывайся теперь к нормальным людям, ты так и останешься зебилом, даже если начал на него гнать
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Не причисляй себя к нормальным, потому как нормальные не являются чмошными соевыми подстилками.
И не агитируют за жоппоблок.
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Как бы тут не извивался-таким как ты будут в морду теперь плевать
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то, шо соевые - бесноватые, это давно известно. Как и уровень их коммуникативности "Я злякався. Думаю: невже я "Володимир Володимирович" сказав? Вибачте", - Лукашенко обмовився під час виступу в Житомирі - Цензор.НЕТ 9983
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Это по Фрейду...Лука то реально боится Путлера и союзного государства, о котором 20 лет назад с Ельцыным договаривался. Он то думал что Ельцин отойдёт и этим объединениес он, Лукашенко будет рулить....а во как получилось. Теперь уже Путлер давит и требует, хочет опять президентом уже новой страны.
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Ну а кто не боится психов с ядерным оружием из кремля. Бояться - это нормально, но надо это контролировать и развивать сообща экономику своих стран. А они пусть сами в соку варятся, там все терпилы, но раз в столетие бабахает так что будь здоров. Российская империя накрылась, СССР накрылась, и россиюшка тоже накроется. Ничему не учит их историч
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Немає сенсу все это абсолютно. Давай,прямо скажем что Украине повезло с ЧеГеварами. Как будто россияне не подтянулись бы, объяви кто бессрочку.
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та сказал бы прямо: "Вольдемар Ссаныч!".. и все бы поняли, кого имеют ввиду..
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Вибачте, що не в тему..
"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату Верховної Ради 5-8 скликань Сергію Пашинському у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження."

https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/4/7228135/
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Так оно уже всё... Где-то в стороне мальдив.
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Говорят, что у арабов. Под шейха косит. Ну, с этой клетчатой накидкой на голове и двумя ремнями ГРМ...
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Сегодня мельком прочитал,но не помню точно где оно.Его пустую хату автоматчики охраняют.Уже 2 нед. не показывается
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Наш Ссанич ржав як придурок.
Гидко дивитись.
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Как можно смотреть то, что вызывает гидоту? Надо быть извращенцем.
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потрібно бути збочинцем щоб за це проголосувати "Я злякався. Думаю: невже я "Володимир Володимирович" сказав? Вибачте", - Лукашенко обмовився під час виступу в Житомирі - Цензор.НЕТ 7800
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Поэтому Порошенко обратился за правовой помощью к адвокату, представляющему интересы ФСБ. "Я злякався. Думаю: невже я "Володимир Володимирович" сказав? Вибачте", - Лукашенко обмовився під час виступу в Житомирі - Цензор.НЕТ 5592
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Послухав...Лукашенко фактично назвав Україну та Білорусію регіонами Росії. І ніяка це не обмовка.
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сдендаперы хреновы, шуты гороховые..
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Вот это уровень Моники. Она себя чувствует в своей тарелке. Таёженный союз наше фсё!
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Для сведения - между Беларусью и РФ заключён союз. Это союзные государства. Не все, правда, статьи союзного договора были реализованы. Учитывая сколько лет Лукашенко у власти и сколько ему приходилось толкать речи на союзных мероприятиях - не удивительно, что он оговорился.
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твой интерес, сидеть на русском ху...газе..а будешь пірхаться, пуло твоих зайцев по полю пустит.... картофан.....
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Умиляют аплодисменты в зале, - всех учителей с области позвозили хлопать. Шкрабы, вам уже Зе повысил зарплаты до 4000 долларов, как просчитал Зе.депутат Бабак?
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Из всех воров дураки самые вредные: они одновременно похищают у нас время и настроение. Гете
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Пішло воно холоп ***** на три веселих літе ри.
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меня тоже улыбныло, как он ласково подтявкивает с места. видно "слуга народа" мечтает стать "холуем х#йла".
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Надо отдать батьке должное. Так лаврировать на двух стульях в своё время даже Ялынкович не смог.
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наш квартал зажигает огни, - шапито-шоу, расмеши комика..
надо срочно звонить Баканову за этих чертей!
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ого скільки псів по команді задрали ноги. а сюжет,між іншим, ні про що.
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О! Дід Піхта, ви вже повернулись? Я тільки почала за вами сумувати. Мабуть, не можете без порохоботів жити.
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так це провокатори, яких треба чморити. вони самі мене провокують, а потом як завжди зі скаргами чолом б'ють отаке падлюччя.
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А до мене вчора чого чіплялися? Я вас ніколи не провокувала та ніколи не скаржилась. Тут стільки ольгинських, які косять і під порохоботів, і під зебілів, так що могли би вже звикнути.
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Дедушке Фрейду бы понравилось.
Папахер спалил хатку.
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очки дома забыл? а в расплывающихся перед глазами очертаниях по имени "влядимир" так легко попутаться... но тот заржал - значит упс, конфузик!
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Зачем эту кремлевскую подстилку вообще пригласили? Он уже лег под рашистов и хвостиком виляет под их музыку.
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что за долобёбы в зале там так веселятся и аплодушки ?
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Адным словам, клоун клоуну вока не выдзяўбе.
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видзявбе! - ледь не впісявя від сміху
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Угадайте кто этот студент богемной наружности.

"Я злякався. Думаю: невже я "Володимир Володимирович" сказав? Вибачте", - Лукашенко обмовився під час виступу в Житомирі - Цензор.НЕТ 3058
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Циган по-французьки називають bohémiens - буквально «богемці», жителі Богемії, області на території нинішньої Чехії, де в Середньовіччя жило багато циган; таким чином, неприкаяне життя артистів порівнювалася з життям циган (крім того, чимало ромів самі були акторами, співаками й музикантами).
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Лука - биологический сын цыгана:

вот его фото в молодости, в свитере-водолазке:

по обличью - натуральный цыган-мошенник с фотографии на стенде "Их разыскивает милиция".

https://24smi.org/celebrity/692-aleksandr-lukashenko.html

Лука родился вне брака у незамужней 30-летней ткачихи Екатерины Трофимовны ЛУКАШЕНКО, когда ей пошёл уже 4-ый десяток.

Вот текст из биографии "выдающегося политического деятеля современности", побившего все рекорды узурпаторского сидения на троне:

Мать Екатерина Трофимовна Лукашенко (1924-2015) до 1941 года жила в деревне Александрия Шкловского района Могилёвской области, а после войны устроилась на работу на Оршанский льнокомбинат; родив сына в 1954 году, вернулась в деревню и стала работать дояркой в колхозе: сын Александр рос и воспитывался без отца. В школе был трудным учеником и стоял на учёте в милиции.
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На встрече Луки и Зели Лука все повторял Владимир Владимирович, Владимир Владимирович (ласково так про убийцу украинцев и вора украинской территории).
А в конце сказал - Владимир Александрович, вы полностью НАШ ЧЕЛОВЕК...
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скажи хто твій друх - ***** і Бацька - і стане ясно хто ти - Сцикло Зє!більне
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Белоруссия это регион России и точка.


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У бацьки дальній приціл. Йому потрібен вихід на Захід , у Європу. Шлях йому туди закритий через санкції. І відкрито використовує у цій справі недальновидного зелю. Не було би у бацьки цієї проблеми, йому і на фіг не потрібен зеля з Україною.
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