 "Я злякався. Думаю: невже я "Володимир Володимирович" сказав? Вибачте", - Лукашенко обмовився під час виступу в Житомирі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко сказав "регіонів Росії" замість слів "регіонів України". Президент України Володимир Зеленський виправив його.

"Я злякався. Думаю: невже я "Володимир Володимирович" сказав", - відреагував на зауваження Лукашенко.

"Слава Богу, ні", - сказав Зеленський, а Лукашенко, вибачившись, продовжив виступ.

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