 "Я злякався. Думаю: невже я "Володимир Володимирович" сказав? Вибачте", - Лукашенко обмовився під час виступу в Житомирі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко сказав "регіонів Росії" замість слів "регіонів України". Президент України Володимир Зеленський виправив його.
"Я злякався. Думаю: невже я "Володимир Володимирович" сказав", - відреагував на зауваження Лукашенко.
"Слава Богу, ні", - сказав Зеленський, а Лукашенко, вибачившись, продовжив виступ.
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тобто назвав нас рашкою ?????
тобто ЗЕ повертає нас в януковицькі роки і до раіські
воно пхається в тайожний союз.
Та и армия Украины для тебя не профи, помню.
Ехай ты взад, откуда приперлась, если то не легенда про беженку
И не агитируют за жоппоблок.
"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату Верховної Ради 5-8 скликань Сергію Пашинському у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження."
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/4/7228135/
Гидко дивитись.
надо срочно звонить Баканову за этих чертей!
Папахер спалил хатку.
вот его фото в молодости, в свитере-водолазке:
по обличью - натуральный цыган-мошенник с фотографии на стенде "Их разыскивает милиция".
https://24smi.org/celebrity/692-aleksandr-lukashenko.html
Лука родился вне брака у незамужней 30-летней ткачихи Екатерины Трофимовны ЛУКАШЕНКО, когда ей пошёл уже 4-ый десяток.
Вот текст из биографии "выдающегося политического деятеля современности", побившего все рекорды узурпаторского сидения на троне:
Мать Екатерина Трофимовна Лукашенко (1924-2015) до 1941 года жила в деревне Александрия Шкловского района Могилёвской области, а после войны устроилась на работу на Оршанский льнокомбинат; родив сына в 1954 году, вернулась в деревню и стала работать дояркой в колхозе: сын Александр рос и воспитывался без отца. В школе был трудным учеником и стоял на учёте в милиции.
А в конце сказал - Владимир Александрович, вы полностью НАШ ЧЕЛОВЕК...