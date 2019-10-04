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Все про:амністія (71) війна (1749) Донбас (13193) колабораціонізм (37)

 "Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі. ВIДЕО

Для проросійських жителів Донбасу, які брали участь у подіях "на тому боці", але не причетні до вбивств та інших злочинів, необхідно відшукати "формулу прощення".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив у кулуарах програми "Право на владу" депутат фракції "Слуга народу", глава комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.

"Ми мусимо відверто сказати, що для багатьох учасників подій з того боку, які не вбивали, не були причетні до злочинів, ми маємо знайти формулу прощення. Інакше ніколи на нашій землі не настане мир", - сказав Яременко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дактилоскопія і складання присяги на вірність РФ: 64 жителі ОРДЛО отримали російські паспорти за "спрощеною програмою" Путіна. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152137
 
   
 Топ коментарі
 
ууу.. "формулы прощения"... "они же дети!"... "они - не убивали!"
План зеленского для тех, кто "не убивал":

"Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі - Цензор.НЕТ 3634
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это пришла антинародная власть
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Кастрация+лишение гражданских прав.
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А почему не экзамен по Украинскому языку "Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі - Цензор.НЕТ 2272
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и Гимн пусть гниды споют. Ошибся - розги "Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі - Цензор.НЕТ 1803
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А парад на 9-е по Донецку уже все забыли "Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі - Цензор.НЕТ 4698
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когда сепаров всячески ублажают, и мост им, и особый статус и собственное правительство и армию, и территорию в собственность и управление, и деньги ес на восстановление, любой каприз за их обстрелы, у военных может возникнуть вопрос, а в ту ли сторону они направляют оружие
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Ну ты же не хотел олигархов уничтожать. Вот и кушай на здоровье.
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нет, это вы сделали, не надо уже отмазываться. при порохе сепаров мочили а не ублажали
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подписывает все законы для сепаров зеля а не ахметов
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сепаров мочили а не ублажали

а скільки там , "при порохе" Україна виплатила данини Лугандону пенсіями і поставками води і електрики ... не підкажеш ? "Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі - Цензор.НЕТ 1038
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и че зеля это не прекратил, уже 100 дней прошло. так он ещё воду в крым подаст
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питання - чому ***** всі 5 років "это не прекратил" - хто йому заважав ?
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А нет юридического механизма отказать человеку в выплате пенсии.
По воде и электроэнергии отдельная тема.
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Є юридичний механізм не пускати людей на захоплену терористами територію !
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так хто заважав "папереднікам" 5 років це втілювати ?
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Тому що вони не вважали що є такий механізм.
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Кловану поролоновий ніс і довгі черевики заважають?
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сколько уже зеля виплатил данини Лугандону пенсіями і поставками води і електрики ... не підкажеш ?
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От мені подобаєтьься. Коли тикаєш носом у косяки Моніки ШанПанЗЕ, то платні зебіли завжди починають свою пісеньку, а от порох те, а от прох се. Ну добре, Порошенко дійсно накосячив дай Боже, але ж ви навіщо глосували за свого Шан Пан Зе, щоб він такого не робив, а робив краще? Так навіщо ви постійно на Порошенка киваєте, виправдовуючи значно більші косяки з боку вашої макаки? Чому ж він краще не робить? Він же за чотири місяці вже накосячив стільки, що Прошенко і за 5 років такого не наробив.
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Ну,ахметов с ефремовым тоже не убивали. Поэтому их простили. Еще при питре ляксеиче. Ничего нового не услышал. Лохи остались лохами,а лапшу заваривают по новой.
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Бородатый мудак Моники Зеленски хочет простить тех, кто не ему отрезал гениталии, носы, уши.

Бородатый мудак Моники Зеленски хочет простить Пушилина и прочую сепаратистскую срань, которая лично никого не убивала, но активно руководила этим процессом.

Бородатый мудак Моники Зеленски хочет простить непримиримых и принципиальных врагов Украины.

Бородатый мудак Моники Зеленски уверен, что его за это потом простят?
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Бородатый может и дурак. Но как быть с ахметовым,который тоже не стрелял,а все это организовал ? Он же не убивал,лично.
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А говорят, что Ахметова еще в 2014 того, канонизировали.
Может, врут?
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В Донецке Ахметова канонизировали еще в 90-х.
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Следствие, суд, приговор, наказание.

Иначе никак.

Риббентроп тоже лично никого не убивал, но его повесили за активное участие в организации убийств и массового геноцида.
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Бородатый мудак Моники Зеленски просто очень «устал от войны».
Подивіться, яке рило втомлене.
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Так, может, в Луганск его отправить, на отдых, к близким ему по духу людям?
Хидрант вон, рвался намедни, аж за руки с трудом его Пристайко удерживал. "Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі - Цензор.НЕТ 5407
Может, всех их туда отправить, в ЛДНР?
Пенделем?
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Участниками событий на Донбассе, в Донецке и Луганске, были и те, кто в 2014 году участвовал в акциях и митингах "За единую Украину" под украинским флагом. Правда, таких людей там мало было.
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И что?
Они нарушили законы молодых республик?
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тебе виднее, житель молодых республик.
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Странно что житель молодых республик я а об амнистии для участников митингов за единую Украину думаешь ты.
Перевернутый мир...
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"а об амнистии для участников митингов за единую
Украину думаешь ты" - оооо! еще мыслечитающий! Сейчас я тебе разжую и рот
положу. Обсуждаемая тема какая? Поиск формулы прощения "для тех, кто не
убивал, но был участником событий на той стороне". Я в своем комментарии сделал
замечание, что участниками событий на той стороне были и патриоты Украины,
которые в 2014-м проводили митинги и акции За единую Украину под украинским
флагом. Я некоторых знаю, которые с той стороны передавали данные о дислокации
и передвижениях подразделений российских наемников. По отношению к таким нужна
эта формула прощения? Конечно же нет. На мой взгляд не должно быть одинакового отношения к участникам событий на
той стороне. Теперь понятно?
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А оно не может быть одинаковым потому что одни нарушили закон а другие нет.
Если нарушения закона нет об амнистии не говорят.
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У нас в Харькове я знаю с десяток переселенцев из Луганска. Они принимали участие в "референдуме", но летом 2014 бежали оттуда. Уже шестой год живут на подконтрольной территории и возвращаться будут лишь в случае восстановления там украинской власти. Они участники событий с той стороны. Никого не убивали.Они подпали под мощную российскую пропаганду. Таких много. Как на твой взгляд, вот что с такими делать?
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Я с такими не знаком.
Из моего окружения переселенцы на референдум не ходили.
А те кто ходили на референдум из знакомых те не переселенцы.
Поэтому подсказать что то мне сложно по этой ситуации.
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Трудно представить от чего такие зигзаги.
Сначала ходили на референдум а потом вернутся лишь в случае возвращения украинской власти.
Возможно что то личное?
Отжали машину или посадили на подвал и потребовали денег.
Что с ними делать?
Ничего.
Они уже сами себе все сделали.
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"Возможно что то личное? Отжали машину или посадили на подвал и потребовали денег" - нет, у них ничего не отжимали и не требовали. Бежали по причине близости военных действий, испуг, страх. А теперь главное - они за эти годы привыкли к украинской среде и та среда, которая не неподконтрольной территории, им не знакома и они ее опасаются, относятся уже с недоверием или сомнением Это влияние нашей пропаганды. Людей надо постепенно переубеждать, можно сказать, перевербовывать, завладевать их сознанием. А в этом плане мы значительно уступаем кремлевской пропаганде, особенно на той стороне. Да и во времени много потеряли.
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Звичайно що так, але фільтраційні заходи мають бути проведені. Чи ви будете всім на слово вірити?
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Каким методом,этот бородатый олигофрен предлагает это определять? Брать честное пионерское? Или по каждому "трактористу и шахтеру"проводить масштабное расследование,в том числе вызывать дух Моторылы и Захерченко в свидетели? Зебилы они во всем дебилы,за что не возьмутся!
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тварюка бородата,ох,и доиграются убёки..
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Ярёменко, а сколько тебе из Москвы отсыпали за эту работу ?
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Если нет видеодоказательств, значит не убивал? "Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі - Цензор.НЕТ 6372
А как родителям погибших? Они будут видеть в каждом "оттуда" убийцу сына.
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Сепари один одному свідками будуть. Звинувачуватимуть у всьому бандєрафцев і правосеков.
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"глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко." Источник: https://censor.net.ua/v3152137

О, как. Этот мордоворот - глава комитета по внешней политике.
Это отныне ваша официальная внешняя политика, ЗЕбобики, дружба-жвачка с ЛДНР.
Если не убивал, а просто убийц финансировал - то простить, обнять, и вместе плакать (о потерянном бизнесе, конечно).

А чтобы вам, ЗЕбобики, налог не ввести, на восстановление ЛДНР, "разрушенного ВСУ"?
А то форум инвесторов в ЛДНР в Мариуполе, обещанный хидрантом, не состоялся по причине отсутствия оных.
С каждого ЗЕбила 10% зарплаты на ЛДНР, не маловато будет, нет?
А, может, по 25%?
Ну, чтобы оправдать надежду ЗЕбилов, что все будет только лучше?
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тю ты,бл..
а я думал надо згидно з диючым Законодавством убийц и предателей щемить..
а оно вона чо,Михалыч...формула бородатого питорка...
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Когда будут просить прощения тогда и формулу будете искать. Дуралей
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а вот и формула. на фотке ведь никто не убивает .....

"Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі - Цензор.НЕТ 9855
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Формула для "тех, кто не убивал" уже придумана давно - денацификация Германии. По выходным, в принудительном порядке тех, кто "не убивал, но поддерживал" вывозили на работы по перезахоронению казненных людей. Чтобы видели своими глазами, и делали своими руками. Да и то, по оценкам психиатра Карла Юнга, после этого оставалось процентов 30 упоротых, не менявшихся после таких процедур и не признававших вину. Ну а про нас если - грустно все это слышать. Это называется безусловная амнистия.
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Тогда не было таких средств массовой информации и они просто не знали.
А тут другой случай совсем

Поэтому не подходит.
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Так и я том же. Все видели, все знали. И таких не 30%. Поэтому Яременко и подводит всех к безусловной амнистии, манипулируя гуманизмом.
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Формула простач,или веревка и каштан на Крещатике, или чемодан-вокзал-россия.
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Все попавшие в плен коллаборационисты - террористы, все как один заявляют что служили только на блокпостах где вежливо проводили осмотр автомобилей. Но эти кровавые нелюди бандиты сепаратисты на оккупированных российскими фашистами территориях Донбасса в бандитской резервации "лугандония", украинским гражданам и пленным массово выкалывали глаза, рубили руки, в спаривали животы , отрезали головы и играли ими в футбол.... Также оккупанты и сепаратисты обливали бензином и заживо сжигали украинских солдат есть ВИДЕО как на оккупированных территориях совершаются зверства.
А теперь что этих кровавых нелюдей опричников убийц )(уйла нельзя будет трогать только потому пришла новая антиукраинская власть продажных капитулянтов, этих Иуд- ЗЕбилов, которая оккупантов и бандитов - сепаратистов, террористов больше любит чем украинский народ, и хочет им кровавым выродкам убийцам по строгому повелению кремлёвских фашистов любезно предоставить амнистию. Да такого никогда не будет, просто украинский народ не позволит им убийцам даже не смотря на то что у нас пока временно продажная прокремлёвская антиукраинская власть ЗЕбилов этих Слуг но не украинского народа а кремля. Всё равно за все свои кровавые преступления они все до единого строго ответят по Закону вместе со своими подельниками продажными ЗЕбилами -капитулянтами.
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Бог простит, нам треба забезпечити сепаратистів якомога скорішою зустріччу з Ним.
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Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые далеко от фронта ПАТРИОТЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
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Понад 13 тисяч і виходить що по братські вбитих російськими фашистами окупантами )(уйла і їх холуями кривавими місцевими терористами - сепаратистами, Захисників нашої Батьківщини воїнів ЗСУ та мирних Українських громадян, десятки тисяч українців поранених, покалічених і зниклих безвісти. А також понад 1,7 мільйона українських громадян переселенців які втекли від кривавих репресій, геноциду ... влаштованих путлінскими опричниками карателями і коллабораціонистами на тимчасово окупованих російськими фашистами загарбниками українських територіях Криму і Донбасу. І далі триває кривава окупаційна війна проти Української держави яка розв'язана кремлівськими фашистами і їх вірними холуями колаборантами, бандитами -сепаратистами з метою спробувати назавжди окупувати суверену українську землю Криму і Донбасу. Так що нам українцям тепер треба капітулювати на милість цієї кривавої путлінської фашистської зарази та кривавих нелюдей терористів як це пропонує ​екс- клоун продажний ....резидент Іуда, ЗЕбіл - капітулянт . Але у всьому світі і кривавих окупантів і терористів, бойовиків без зволікання знищують, а колабораціоністів - сепаратистів таких як з продажної п'ятої кремлівської колони )(уйла в Україні їх надовго ізолюють, а при неможливості ізоляції негайно ліквідують. ...
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Не вбивав, бо не вмів стріляти, але патрони підносив постійно... та банки з медом носив.(((
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Ne mae sliv... Czjogo ********* neobhidno zmusiti zjisti vedro layna pered stratoju!
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Як то запитали одного з ізраїльських генералів, а чи можна пробачити ворога: терориста і окупанта як цього у нас маніакально хочуть продажні прокремлівські Іуди екс -ригоАнали ( життя сепаратіста) і ЗЕбіли ( слуга сепаратіста)? На що він виразно відповів - Бог простить. А наше завдання це просто як можно швидше оперативно-без затримання організувати їх зустріч.
Видно що всі високі керівники Ізраїлю не шкодуючи сил і самовіддано дуже таки сильно ******* свою рідну єврейську державу Ізраїль. На відміну від наших вищих чиновників-правителів Української держави продажних євреїв, як старих корупціонерів Порхатого так і нових продажних таких же корупціонерів та ще і капітулянтів, Іуди... резидента, главаря ЗЕбілів екс- клоуна з "Слуг" але точно що не українського народу. І які просто помінялися місцями але прийшли не кращі, а видно що й гірші бо такі ж самі злодії - корупціонери і притому ще і ворожі антиукраїнські -прокремлівські. І любов яких до Української держави її територіальної цілісності і суверенітету і до Українського народу небезпідставно викликає дуже дуже дуже великі сумніви.
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таки там никто не убивал, все убивавшие уже померли, любой подтвердит
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Давайте запросимо цього шановного пана на ветеранський з*їзд. Там хлопці йому пояснять про бзневинних ополченців
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https://www.facebook.com/kozatske/videos/3597017046978969/?t=38 \\\ Бидлота прокацапська, яка нині дорвалася до влади, і якій байдужа біль Українського Народу, призиває "панять і прастить" цих вурдалаків? Чому вони тут, а не в лугандоні? Тамошні звірі їм рідніші за Україну і Українців.
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А можно больше конкретики? Вот например Пушилин никого не убивал - его прощать?
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Формула Штайемайера - это 1. Федерализация Украины. Соглашаясь на эту формулу, даже в качестве предлога попасть на переговоры, вы соглашаетесь на то, что Украина больше не будет единым, унитарным государством. Принимая во внимание историю Украины, это огромная ошибка, которая, скорей всего, приведет к исчезновению государства Украины. 2. Формула Штайнмайера - это потеря суверенитета. Потому что вы перепоручаете ОБСЕ решать, начнет или нет действовать закон об особом статусе на оккупированной территории. После окончания выборов, ОБСЕ должна благословить эти выборы. Вы можете не сомневаться в том, что ОБСЕ благословит любые выборы, потому что эта организация «под завязку нашпигована агентурой российских спецслужб». Другими словами, формула Ш. забирает полномочия у ВР, ЦИК и у вас лично и передает ее международной организации, которая не подчиняются Украине, но которая на короткой ноге с российскими спецслужбами. Если бы вы не назначали на ГУР мужей ваших бывших бухгалтерш, вы бы об этом знали.
Спросите у себя, почему за эту формулу так ратует Путин, Песков и правительство в Украине? Почему они торопятся, почему так хотят, чтобы Украина пошла на «компромисс во имя мира»? ВВП пропихивает эту формулу с 2014 года. Почему вам кажется, что он отступится сейчас? Россияне настаивают, чтобы Украина говорила напрямую с вождями ЛНР и ДНР, и я была провидицей, когда неделю тому назад написала о том, что эти вожди, под руководством Кремля, захотят распространить особый статус на всю Донецкую и Луганскую области. Сегодня эта информация уже не секрет.
В-третьих, вы поедите на эти переговоры с эмоциональным посылом, что украинские защитники каждый день гибнут на фронте, пленные все еще находятся в плену, а сотни людей вынуждены каждый день пересекать линию разграничения. Все эти вопросы можно решить по-другому, без формулы Путина-Штайнмаейра. Ведь вы же прекрасно знаете, что Путин, Штайнмайер и Шредер - это одна компания друзей. И вы в эту компанию не входите. Во всяком случае, пока. Надеюсь, что вас там не будет и в будущем. Меркель в свое время была против вступления Украины в НАТО, а сейчас она строит Северный поток 2. Вы думаете, кого-то ваши эмоции там заденут? Вы думаете, вы их «сделаете»? Извините за банальность, но миром правят политики и их спонсоры, что означает, что миром и народами управляют деньги и интересы.
Трамп вас послал, сказав: «решайте ВАШУ проблему с Путиным». Вы не принесли ему голову Байдена на золотом блюде, теперь ваш «учитель» от вас отвернулся.
В-четвертых, в вашей колыбельной я не услышала ни повестки дня, ни государственных интересов. Так будут в ЛДНР проводится выборы без фактора безопасности или нет? Другими словами, будут там проводиться выборы без закрытия границы и вывода всех военизированных бандформирований и военных группировок или выборы будут проведены так, как этого хотят Путин и Штайнмайер? Где тот край компромисса, дальше которого вы не пойдете? Вы действительно верите, что Путин сделает шаг назад, потому что на него давят санкции? Это часть вашей колыбельной, поверьте, никто в это не верит. Верят в то, что Путин хотел и хочет или присоединить Украину или ее уничтожить.
Завтра приезжает Лукашенко. Думаю, что речь пойдет о том, что Украина должна перестать корячиться, присоединиться к великому и дружному союзу и тогда войны не будет и экономика расцветет. Не говоря уже о демпинговых ценах на газ. А когда убаюканная Украина вернется туда, откуда пытается вырваться, она потихоньку сможет торговать и с коллективным Западом. Никто ж ей запрещать не будет. А, еще лучше, расколоть Украину на части и пусть каждая часть выбирает свой путь. В эту перспективу и рынок земли ложится как нельзя лучше.........(c)
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"Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі - Цензор.НЕТ 9216 .Вот такие - пироги ,, Вовчик .. !!
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Формула проста- позбавлення громадянства, без права виїзду, примусова робота 10 років по відбудові Донбасу, з утримання 50% зар. плати на підтримку Учасників Бойових Дій! І це ще гуманно!
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