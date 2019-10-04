 "Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив у кулуарах програми "Право на владу" депутат фракції "Слуга народу", глава комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.
"Ми мусимо відверто сказати, що для багатьох учасників подій з того боку, які не вбивали, не були причетні до злочинів, ми маємо знайти формулу прощення. Інакше ніколи на нашій землі не настане мир", - сказав Яременко.
а скільки там , "при порохе" Україна виплатила данини Лугандону пенсіями і поставками води і електрики ... не підкажеш ?
По воде и электроэнергии отдельная тема.
Бородатый мудак Моники Зеленски хочет простить Пушилина и прочую сепаратистскую срань, которая лично никого не убивала, но активно руководила этим процессом.
Бородатый мудак Моники Зеленски хочет простить непримиримых и принципиальных врагов Украины.
Бородатый мудак Моники Зеленски уверен, что его за это потом простят?
Может, врут?
Иначе никак.
Риббентроп тоже лично никого не убивал, но его повесили за активное участие в организации убийств и массового геноцида.
Подивіться, яке рило втомлене.
Хидрант вон, рвался намедни, аж за руки с трудом его Пристайко удерживал.
Может, всех их туда отправить, в ЛДНР?
Пенделем?
Они нарушили законы молодых республик?
Перевернутый мир...
Украину думаешь ты" - оооо! еще мыслечитающий! Сейчас я тебе разжую и рот
положу. Обсуждаемая тема какая? Поиск формулы прощения "для тех, кто не
убивал, но был участником событий на той стороне". Я в своем комментарии сделал
замечание, что участниками событий на той стороне были и патриоты Украины,
которые в 2014-м проводили митинги и акции За единую Украину под украинским
флагом. Я некоторых знаю, которые с той стороны передавали данные о дислокации
и передвижениях подразделений российских наемников. По отношению к таким нужна
эта формула прощения? Конечно же нет. На мой взгляд не должно быть одинакового отношения к участникам событий на
той стороне. Теперь понятно?
Если нарушения закона нет об амнистии не говорят.
Из моего окружения переселенцы на референдум не ходили.
А те кто ходили на референдум из знакомых те не переселенцы.
Поэтому подсказать что то мне сложно по этой ситуации.
Сначала ходили на референдум а потом вернутся лишь в случае возвращения украинской власти.
Возможно что то личное?
Отжали машину или посадили на подвал и потребовали денег.
Что с ними делать?
Ничего.
Они уже сами себе все сделали.
А как родителям погибших? Они будут видеть в каждом "оттуда" убийцу сына.
О, как. Этот мордоворот - глава комитета по внешней политике.
Это отныне ваша официальная внешняя политика, ЗЕбобики, дружба-жвачка с ЛДНР.
Если не убивал, а просто убийц финансировал - то простить, обнять, и вместе плакать (о потерянном бизнесе, конечно).
А чтобы вам, ЗЕбобики, налог не ввести, на восстановление ЛДНР, "разрушенного ВСУ"?
А то форум инвесторов в ЛДНР в Мариуполе, обещанный хидрантом, не состоялся по причине отсутствия оных.
С каждого ЗЕбила 10% зарплаты на ЛДНР, не маловато будет, нет?
А, может, по 25%?
Ну, чтобы оправдать надежду ЗЕбилов, что все будет только лучше?
а я думал надо згидно з диючым Законодавством убийц и предателей щемить..
а оно вона чо,Михалыч...формула бородатого питорка...
А тут другой случай совсем
Поэтому не подходит.
А теперь что этих кровавых нелюдей опричников убийц )(уйла нельзя будет трогать только потому пришла новая антиукраинская власть продажных капитулянтов, этих Иуд- ЗЕбилов, которая оккупантов и бандитов - сепаратистов, террористов больше любит чем украинский народ, и хочет им кровавым выродкам убийцам по строгому повелению кремлёвских фашистов любезно предоставить амнистию. Да такого никогда не будет, просто украинский народ не позволит им убийцам даже не смотря на то что у нас пока временно продажная прокремлёвская антиукраинская власть ЗЕбилов этих Слуг но не украинского народа а кремля. Всё равно за все свои кровавые преступления они все до единого строго ответят по Закону вместе со своими подельниками продажными ЗЕбилами -капитулянтами.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
Видно що всі високі керівники Ізраїлю не шкодуючи сил і самовіддано дуже таки сильно ******* свою рідну єврейську державу Ізраїль. На відміну від наших вищих чиновників-правителів Української держави продажних євреїв, як старих корупціонерів Порхатого так і нових продажних таких же корупціонерів та ще і капітулянтів, Іуди... резидента, главаря ЗЕбілів екс- клоуна з "Слуг" але точно що не українського народу. І які просто помінялися місцями але прийшли не кращі, а видно що й гірші бо такі ж самі злодії - корупціонери і притому ще і ворожі антиукраїнські -прокремлівські. І любов яких до Української держави її територіальної цілісності і суверенітету і до Українського народу небезпідставно викликає дуже дуже дуже великі сумніви.
Спросите у себя, почему за эту формулу так ратует Путин, Песков и правительство в Украине? Почему они торопятся, почему так хотят, чтобы Украина пошла на «компромисс во имя мира»? ВВП пропихивает эту формулу с 2014 года. Почему вам кажется, что он отступится сейчас? Россияне настаивают, чтобы Украина говорила напрямую с вождями ЛНР и ДНР, и я была провидицей, когда неделю тому назад написала о том, что эти вожди, под руководством Кремля, захотят распространить особый статус на всю Донецкую и Луганскую области. Сегодня эта информация уже не секрет.
В-третьих, вы поедите на эти переговоры с эмоциональным посылом, что украинские защитники каждый день гибнут на фронте, пленные все еще находятся в плену, а сотни людей вынуждены каждый день пересекать линию разграничения. Все эти вопросы можно решить по-другому, без формулы Путина-Штайнмаейра. Ведь вы же прекрасно знаете, что Путин, Штайнмайер и Шредер - это одна компания друзей. И вы в эту компанию не входите. Во всяком случае, пока. Надеюсь, что вас там не будет и в будущем. Меркель в свое время была против вступления Украины в НАТО, а сейчас она строит Северный поток 2. Вы думаете, кого-то ваши эмоции там заденут? Вы думаете, вы их «сделаете»? Извините за банальность, но миром правят политики и их спонсоры, что означает, что миром и народами управляют деньги и интересы.
Трамп вас послал, сказав: «решайте ВАШУ проблему с Путиным». Вы не принесли ему голову Байдена на золотом блюде, теперь ваш «учитель» от вас отвернулся.
В-четвертых, в вашей колыбельной я не услышала ни повестки дня, ни государственных интересов. Так будут в ЛДНР проводится выборы без фактора безопасности или нет? Другими словами, будут там проводиться выборы без закрытия границы и вывода всех военизированных бандформирований и военных группировок или выборы будут проведены так, как этого хотят Путин и Штайнмайер? Где тот край компромисса, дальше которого вы не пойдете? Вы действительно верите, что Путин сделает шаг назад, потому что на него давят санкции? Это часть вашей колыбельной, поверьте, никто в это не верит. Верят в то, что Путин хотел и хочет или присоединить Украину или ее уничтожить.
Завтра приезжает Лукашенко. Думаю, что речь пойдет о том, что Украина должна перестать корячиться, присоединиться к великому и дружному союзу и тогда войны не будет и экономика расцветет. Не говоря уже о демпинговых ценах на газ. А когда убаюканная Украина вернется туда, откуда пытается вырваться, она потихоньку сможет торговать и с коллективным Западом. Никто ж ей запрещать не будет. А, еще лучше, расколоть Украину на части и пусть каждая часть выбирает свой путь. В эту перспективу и рынок земли ложится как нельзя лучше.........(c)
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.Вот такие - пироги ,, Вовчик .. !!