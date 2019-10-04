 "Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив у кулуарах програми "Право на владу" депутат фракції "Слуга народу", глава комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.

"Ми мусимо відверто сказати, що для багатьох учасників подій з того боку, які не вбивали, не були причетні до злочинів, ми маємо знайти формулу прощення. Інакше ніколи на нашій землі не настане мир", - сказав Яременко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дактилоскопія і складання присяги на вірність РФ: 64 жителі ОРДЛО отримали російські паспорти за "спрощеною програмою" Путіна. ФОТОрепортаж