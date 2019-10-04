EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  1464  11
Матеріали за темою:
Все про:корупція (2588) медицина (792) суд (5567)

 Суд відправив під нічний домашній арешт затриманого на хабарі завідувача відділення трансплантації печінки. ВIДЕО

Голосіївський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт лікаря-трансплантолога Олега Котенка, якого напередодні затримали на хабарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео ТСН

"Застосувати щодо Котенка Олега Геннадійовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою, зазначеною в рішенні, в період часу з 21:00 по 07:00", - зачитала рішення суддя.

Дата закінчення домашнього арешту 1 грудня 2019 року.

Нагадаємо, вчора СБУ в Києві викрила керівників відділення одного з інститутів Національної академії медичних наук, які вимагали кошти у пацієнтів за проведення операцій.

Під час проведення невідкладних слідчих дій у робочому кабінеті затриманого і в його приміщеннях вилучено предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти в сумі понад $60 тис.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У затриманого на хабарі лікаря-трансплантолога з банківської комірки вилучили $840 тис., - Максимець. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152128
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В Америці був би мільйонером, а тут - злісний хабарник )
 показати весь коментар
 
да был бы но налогов бы выплатил процентов 40% а у нас все в карман
 показати весь коментар
 
 
Суд отправил под ночной домашний арест заведующего отделением трансплантации печени, которого задержали на взятке.



нашли у ентой ссуки 800 000$ в банковской ячейке. Вчера.

откудава? укрпациентов разбирал на органы и гнал печени-легкие на запад??

даааа

уже дома.
поделился.

ахахаха


 показати весь коментар
 
 
Это и всего? А все прелести Лукьяновского СИЗО отведать???
 показати весь коментар
 
 
"На фото 840 тисяч доларів США.
Ці кошти були вилучені вчора з банківської скриньки лікаря-трансплантолога, затриманого на хабарі.
З урахуванням всіх обшуків загальна сума вилучених коштів складає близько 1 млн доларів США."
 показати весь коментар
 
" а что же мы? И мы не хуже многих. Мы тоже можем много выпивать. И бродят многочисленные йоги, их, правда, очень трудно распознать."
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору