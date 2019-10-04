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 Політика України, Київські новини
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Все про:Зеленський (3043) міст (317) Пристайко (178) Станиця Луганська (75)

 "Нам довелося тримати його за руки, щоб він не пішов пішки до самого Луганська", - Пристайко про візит Зеленського в Станицю Луганську. ВIДЕО

Під час візиту в Станицю Луганську Президент України Володимир Зеленський хотів пішки йти до Луганська, але його відрадили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей випадок розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Чесно кажучи, нам довелося тримати його за руки, щоб він не пішов пішки до самого Луганська. Тому що він сказав: "Це все моя земля, це все - українська земля". Те, що ми бачили, як люди там живуть, як вони тягають цими тачками через розбомблений міст, він їм сказав, не ховаючись за спинами охорони: "Я відремонтую цей міст". Якщо ви бачили, від сьогодні люди почали переходити по цьому тимчасовому мосту. І будується новий міст", - повідомив Пристайко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152078
 
   
 Топ коментарі
 
Пришло время охуи..ельных историй.
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У 2014 було страшно, але не було так гидко! Зе - Зрадник!

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Да он просто под коксом был, невменяемый
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И ЭТО ,МЛЯ,МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ?????? НЕСЕТ КАКОЙ ТО БРЕД---держали его за руки,патриот,уря-уря !!! ТЫ,НЕДОУМОК,БОЙЦЫ ЖИЗНЯМИ ПЛАТИЛИ ЗА КАЖДЫЙ МЕТР ЗЕМЛИ,А СЕЙЧАС КУДА ОТВОДИТЬ--В ЧИСТОЕ ПОЛЕ ???????? И ЗРИТЕЛИ В ЗАЛЕ-НАПОМИНАЕТ ЗОМБИКОМАНДУ У КИСЕЛЕВА---хлопают в ладоши,как дебилы !!!!! КУДА ТЫ КАТИШЬСЯ УКРАИНА ????????????
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Шо?
К своим потянуло?
Чуть не спалился.
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Це тіпа єврейська драка... Суть: двоє наче хочуть битися і кричать що порвуть лдин одного... а їх інші двоє наче тримають і не дають побитися.. Але все наперед домовлено.... Ніхто не хоче вириватися щоб дійсно побитися
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Зе просто до усрачки боялся возвращаться через позиции ВСУ. Боялся что его там расстреляют. Уж лучше через Луганск, там "наши люди".
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У "СЛУЗІ НАРОДУ" ХОЧУТЬ СКАСУВАТИ ПІЛЬГИ І СОЦВИПЛАТИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ, ЯКІ СЛУЖИЛИ ЗА КОНТРАКТОМ.

У партії "Слуга народу" хочуть скасувати пільги і соціальні виплати учасникам бойових дій, якщо вони служили за контрактом.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат від партії "Слуга народу" Галина Третьякова у інтерв'ю виданню ***********.

"Ми за аудит держави в цілому, зокрема пільг та соціальних виплат, які нині надають військовослужбовцям. Слід передивитися і перелік пільговиків. Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, - це був його вибір і тільки так", - заявила Третьякова.
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Тим ветеранам, які голосували за блазня, має сподобатися.
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преЗЕдент реалізовує свою передвиборчу обіцянку: "Я вам нічєво нє должєн".
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Пристайко должен быть все время возле Зе.
Вдруг на какое-то мероприятие коварные порохоботы прикатят рояль и поставят его на видном месте? И Гарант инстинктивно ломанется к роялю расстегивая штаны на ходу! Тут Пристайко и будет его держать за что-нибудь, чтоб конфузу не вышло, пока служба безопасности не укатит рояль от греха подальше
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Аж слезу прошибло...
Зел Чен Ым?
Бурдымурдымухамедов (или как там)?
Не рано?
"Это все моя земля"!!!
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Резонанасний момент. Але невже це все, що виніс з учорашнього ефіру Цензор Бутусова?! Там же ж розставлені усі крапки над Ї і Бутусов сам брав у програмі участь!
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Краще б відпустили, назавжди! Мабуть був під ка...м!
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К людям не скрываясь за спинами охраны?Не смешите мои бейцы,он как пуганнпя ворона,от журналистов бегает,Зендель грудью на ег защиту становится,готова всем своим телом пахана накрыть.
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Цирк)
Когда уже нашу бубочку монику запустят в море за амфорами? В тренажере уже был, когда полет будет с журавлями?))
Как это смешно выглядит, украинцы не кацапы, не будет тут царьков НИКОГДА!
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Дуже здивувала Юля - зрозуміла, що бути суперпатріотом зараз у тренді, вибори йдуть . Але її виступ був дуже крутий й добрячий лікбез для наступних протестів людей .
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вот что кокс животворящий с ЧУВАКАМИ делает
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Зачем хватать за руки? Одели бы смирительную рубашку и всё......
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а може не треба було йому заважати,хай би пішов і не повернувся?
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Падлюка ти, Пристайко. І висіть тобі з рештою зе-банди на одному стовпі чи тікать ...
Будеш і далі так брехати - язик попухне.
Воно - не українець (як і ти, по ходу), і ця земля - не його ... Чуже це все для нього ...
Воно мови не знало сорок років, насміхалося-глузувало-принижувало, Україну паплюжило ...
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Це приблизно як оте привітання його маманьки на день народження.
Дуполизство вже на рівні Казахстану та Туркменистану.
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Гголова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат від партії «Слуга народу», Галина Третьякова. Ця шановна Слуга хоче залишити пільги УБД лише «тим, хто щось утратив на війні»

"Нам довелося тримати його за руки, щоб він не пішов пішки до самого Луганська", - Пристайко про візит Зеленського в Станицю Луганську - Цензор.НЕТ 1829
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Ой лишенько, тримайте цього навіженого, щоб не загубився

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Ой, держите меня всемером, а то вшестером не удержите!
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Ждем полет со стерхами и ныряние за амфорами....
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а может.... мальчик хочет в Ростов ?

направление верное учуял "Нам довелося тримати його за руки, щоб він не пішов пішки до самого Луганська", - Пристайко про візит Зеленського в Станицю Луганську - Цензор.НЕТ 5842
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Срочно! Алярм! Ахтунг!
Надо немедленно снимать многосерийный фильм, под названием:
"Как Пристайко, Зеленского за руки держал!"
В этом фильме, надо отразить роль В. Зеленского, как отца двух народов, величайшего лидера Европы и второго, ну или третьего лидера в Мире, после Трампа и Путина!
Так же широко осветить его роль в достижении мира во всём ОРДЛО и героически не состоявшегося похода пешком на Луганск!
Спасибо товарищу Брежневу, за моё счастливое детство, а господину Зеленскому, за мою весёлую старость)))
Отдельное спасибо, профессиональному лгуну и лизуну, пардон дипломату, Пристайко!
Он сделал мой день!
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А что делал глава мида на украинской территории с официальным визитом? Точно не подготавливал место для посольства?
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а за Х... вы его там не держали, чтобы по рояли Х... не клацал?
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