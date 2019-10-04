 "Нам довелося тримати його за руки, щоб він не пішов пішки до самого Луганська", - Пристайко про візит Зеленського в Станицю Луганську. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей випадок розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" глава МЗС України Вадим Пристайко.
"Чесно кажучи, нам довелося тримати його за руки, щоб він не пішов пішки до самого Луганська. Тому що він сказав: "Це все моя земля, це все - українська земля". Те, що ми бачили, як люди там живуть, як вони тягають цими тачками через розбомблений міст, він їм сказав, не ховаючись за спинами охорони: "Я відремонтую цей міст". Якщо ви бачили, від сьогодні люди почали переходити по цьому тимчасовому мосту. І будується новий міст", - повідомив Пристайко.
К своим потянуло?
Чуть не спалился.
У партії "Слуга народу" хочуть скасувати пільги і соціальні виплати учасникам бойових дій, якщо вони служили за контрактом.
Про це заявила голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат від партії "Слуга народу" Галина Третьякова у інтерв'ю виданню ***********.
"Ми за аудит держави в цілому, зокрема пільг та соціальних виплат, які нині надають військовослужбовцям. Слід передивитися і перелік пільговиків. Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, - це був його вибір і тільки так", - заявила Третьякова.
Вдруг на какое-то мероприятие коварные порохоботы прикатят рояль и поставят его на видном месте? И Гарант инстинктивно ломанется к роялю расстегивая штаны на ходу! Тут Пристайко и будет его держать за что-нибудь, чтоб конфузу не вышло, пока служба безопасности не укатит рояль от греха подальше
Зел Чен Ым?
Бурдымурдымухамедов (или как там)?
Не рано?
"Это все моя земля"!!!
Когда уже нашу бубочку монику запустят в море за амфорами? В тренажере уже был, когда полет будет с журавлями?))
Как это смешно выглядит, украинцы не кацапы, не будет тут царьков НИКОГДА!
он что наруках шел?
вниз головой??
Будеш і далі так брехати - язик попухне.
Воно - не українець (як і ти, по ходу), і ця земля - не його ... Чуже це все для нього ...
Воно мови не знало сорок років, насміхалося-глузувало-принижувало, Україну паплюжило ...
Дуполизство вже на рівні Казахстану та Туркменистану.
направление верное учуял
Надо немедленно снимать многосерийный фильм, под названием:
"Как Пристайко, Зеленского за руки держал!"
В этом фильме, надо отразить роль В. Зеленского, как отца двух народов, величайшего лидера Европы и второго, ну или третьего лидера в Мире, после Трампа и Путина!
Так же широко осветить его роль в достижении мира во всём ОРДЛО и героически не состоявшегося похода пешком на Луганск!
Спасибо товарищу Брежневу, за моё счастливое детство, а господину Зеленскому, за мою весёлую старость)))
Отдельное спасибо, профессиональному лгуну и лизуну, пардон дипломату, Пристайко!
Он сделал мой день!
Уже никто никуда не идёт.