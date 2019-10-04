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Все про:Байден (149) ГПУ (3243) Злочевський (39) США (5571) Рябошапка Руслан (129)

 ГПУ переглядає близько 15 справ, серед них пов’язані з компанією Burisma Злочевського, - Рябошапка. ВIДЕО

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що епізод із закриттям справи компанії Burisma ("Бурісма") буде переглянуто.

"Зараз ми проводимо аудит тих проваджень, які здійснювалися раніше Генеральною прокуратурою. У тій сфері, про яку ви говорите, де можуть бути причетними і можуть бути фігурантами Злочевський (ексміністр екології Микола Злочевський. - Ред), Курченко (український бізнесмен Сергій Курченко . - Ред.) та інші люди або компанії - таких проваджень півтора десятка. Ми зараз переглядаємо всі провадження, які були закриті або роздроблені, або розслідувалися раніше, для того, щоб прийняти рішення в тих випадках, де були винесені незаконні процесуальні рішення, переглянути їх", - сказав він, відповідаючи на запитання про притягнення до відповідальності фігурантів справи Burisma ("Бурісма"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте: Рябошапка виніс догану Луценкові. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор зазначив: "Ми проводимо аудит всіх резонансних справ, які були закриті або розглянуті попереднім складом органів прокуратури. І за результатами вивчення цих справ і ревізій ми будемо розуміти, які рішення там можна і необхідно прийняти. Зараз наперед ми не можемо прогнозувати рішення".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи стосуються розслідування 15 справ Байдена і Burisma, він сказав: "Ключові слова були не Байден і не Burisma. Ключовими словами були ті провадження, які закриті або розслідувалися попереднім керівництвом, в тому числі серед цієї великої кількості справ можуть бути і ті - з цими двома словами ".

За словами Рябошапки, передовсім Генпрокуратуру цікавлять справи, в яких фігурували високопосадовці і в яких державі було завдано збитків.

Відповідаючи на питання, яка була реакція Рябошапки на згадку його прізвища в стенограмі розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, генпрокурор сказав: "Моя реакція була спокійною і професійною. Прокуратура поза політикою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміни у складі правління компанії Burisma Limited, куди входив син Байдна, не були і не є предметом розслідування НАБУ, - Бюро

Нагадаємо, Хантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.

У 2014 році Генеральна прокуратура України пред'явила Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування щодо компанії Burisma, в якій раніше працював Хантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Хантер не порушував ніяких українських законів.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневий телефонній розмові Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, в звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, в звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з його стенограмою в її первісному вигляді

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152075
 
 
 Топ коментарі
 
Карманный прокурор или ручной, вот в чем вопрос ГПУ пересматривает около 15 дел, в том числе касающихся компании Burisma Злочевского, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4968
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Естественно! Свой в доску!
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Карманный прокурор или ручной, вот в чем вопрос ГПУ пересматривает около 15 дел, в том числе касающихся компании Burisma Злочевского, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4968
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Земрази втянули нас в выборы США, причем на стороне этого мерзкого любителя *****.
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самая ржака, что рябошапка только подтвердил: Трамп давил на монику шмаркль, а тот - на него, рябошапку. В результате пересмотр дел). что только на пользу Байдена и "+" к импичменту трампа.
Застав идиотов богу молится - они и лоб расшебут - это про шмарклю и Ко
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Ты совсем не в теме?
Байден все, с позором ушел и спрятался под лавку, после обвинений в коррупции. И обвинения правильные, он заляпался конкретно.
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Він якийсь млявий,погляд відсторонений...Так як би не розумів,куди попав і що від нього хочуть...Щось розповідає,загальні фрази,обтічні речення...Думаю,його спишуть,і на нього спишуть...і почнуть з початку пісню про боротьбу з корупцією...
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То есть, ты признаешь, что Зе! тебя развёл как лоха?
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Прокуратура вне политики".(с)
Да?! У читывая, как быстро ты побежал пересматривать дела Буризмы, возникают сомнения))) Ты ж "на 100% человек" презика.
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Вообще, сын Байдена получал официальную зарплату за должность в совете компании. Официальную. В чем коррупция?
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Коли нічого не робиш і отримуєш зарплату, це означає, що за тебе щось робить тато.
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что значит ничего? **..ом торговал, как это это делают все рекламные модели..
их тоже за коррупцию сажать?
бред от карманно- ручного прокурора
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В том, что когда в 2014 Буризму начали прижимать, Байден затормозил выделение помощи Украине и поставил условие чтобы убрать Шокина. И потом еще и хвастался этим. Дебил
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А как там мертвечук? Или он ничего не нарушал? ?
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Его трогать нельзя - Путин запретил! ГПУ переглядає близько 15 справ, серед них пов’язані з компанією Burisma Злочевського, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4294
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Все слова... слова... посмотрим как будет на деле!
ГПУ пересматривает около 15 дел, в том числе касающихся компании Burisma Злочевского, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6658
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рябая шапка теперь - бог прокуратуры - назвначает и снимает всех прокуроров - а при пете по конкурсу - почувствуйте разницу
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Действительно, по конкурсу попадали только нужные, бриллиантовые да янтарные, а этот Рябошапку просто тьфу, назначает неизвестного кого, ганьбаааааа!))
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Зря он начал тянуть мазу за Трампа. Еще неизвестно, кто в следующем году победит.
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Падла!!!!! Закройте ваши гребанніе рті!!!! Чума Зеленая!!!!! Есть ли ли там мозг??? хотя бы куриный????? Идиоты Зеленые запхнитесь уроды!!!
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Порошенко Свинарчук украл фабрику Карла Маркса
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Да уж...Из за такого действительно надо подымать кипиш про зраду и звать соевых идиотов на майдан, чтобы в тюрьме не провести остаток жизни. ГПУ переглядає близько 15 справ, серед них пов’язані з компанією Burisma Злочевського, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2954
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Якщо добавити,що Волкер сьогодні злив Лузика-картина маслом-Лоліта тягне на перевищення повноважень у знятті Шокіна за гроші від Байдена.
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не было грошей от Байдена. Байден сказал что если не снимут Шокина, то Украина не получит 1 млрд. помощи от США. Украина, а не Порошенко.
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перевищення повноважень -це для посадових осіб
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То все орали что зрада потому что Порошенко не снимает коррупционера Шокина, после того как снял теперь ноете про какое-то "перевищення повноважень" - вы уж определитесь, крестик или трусы.
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Чтобы экономика страны нормально развивалась надо сломать хребет коррупции. Порошенко это и не подумал сделать, наоборот по сути стал Гарантом коррупции. Сделает ли это Зеленский? Пока что видно как он раздает должности одиозным личностям, а вот Михаилу Саакашвили и Давиду Сакварелидзе ничего не предложил. А ведь они могут внести существенный вклад в борьбе с коррупцией. Но надо ли это Зеленскому?! Пока вопрос открытый.
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петро Україну продав-нема чим торгувати.
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Вот и посмотрят как там тот Байден, какаха или няшка. Ну, и стоило ли демократам огород городить, караван идёт.
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