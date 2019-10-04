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Все про:Житомир (183) Зеленський (3043) Лукашенко (410)

 Зеленський на зустрічі з Лукашенком: Пишаюся тим, що наші народи ментально близькі. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Житомирі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент Зеленський зазначив, що радий зустрічі з Лукашенком, а також сказав, що Україна і Білорусь практично не має кордону, а український і білоруський народи близькі ментально.

"Вітаю Олександра Григоровича Лукашенка Президента Республіки Білорусь на нашій Житомирщині ... Можу навіть розмовляти українською мовою, тому що Президент Білорусі Олександр Григорович Лукашенко, ми один одного розуміємо, тому що наші мови дуже схожі. Мені дійсно дуже приємно, що у наших країн немає кордонів. Справді, немає кордонів між нашими країнами, чому, тому що я перш за все говорю про людей. Наші люди дружні, наші люди ментально, я вважаю, аболютно близькі й однакові. І я пишаюся цим. Упевнений, що кожен українець пишається тим, що у нас такі добрі сусіди", - сказав Зеленський.

Лукашенко також розділив думку Зеленського і сказав, що "приїхав на близьку, рідну землю".

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"Дякую Вам від всієї нашої делегації, вона величезна, майже півтисячі людей приїхали на близьку нам, можна сказати, рідну землю ... Немає жодних кордонів, ми дійсно розуміємо один одного, хоча і розмовляємо різними мовами порівняно. Мови наші близькі і зрозумілі і людям нашим вони також зрозумілі. Багато писатимуть, про те що ми з Вами познайомилися, нічого подібного, ми з Вами знайомі дуже давно, правда заочно. Сьогодні ми живцем зустрічаємося тут, віч-на-віч, для того щоб ще раз звірити наші годинники, пройти порядком денним наших відносин", - заявив Лукашенко.

Президент Білорусі переконаний, що все про що він домовиться із Зеленським, буде виконуватися.

"Ніколи ви взагалі не мали проблем з територією Білорусі і з Білоруссю ви ніколи не будете їх мати".

Нагадаємо, сьогодні Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з робочим візитом в український Житомир, де проведе переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у пленарному засіданні II Форуму регіонів України та Білорусі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152072
 
 
 Топ коментарі
 
Шо, и лукашенко еврей?
А как умело притворялся!
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а что вы ожидали от зеленского ?
он совок, который не ведает об исторических чаяниях украинцев.
человек - подданный российской империи
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Та йому нема коли про Батьку розмірковувать,треба ж допомогти Зеле зробити с українського Донбасу кацапську колонію..
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Знаєте, я була здивована, коли дізналась, що і серед бєларусів є зебіли.. Зеленський на зустрічі з Лукашенком: Пишаюся тим, що наші народи ментально близькі - Цензор.НЕТ 5196
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В мене є такий сусід,у самого в огороді вовки виють ,а він ходе по вулиці і вказує людям що їм робити.Скоріш за все зе такий беларус як і Літвін що тут пише, кацапська ботоферма ,що якби висловлює думку братьського народу.
Дивиться ,мовляв,-навіть беларуси за те щоб зеля капітулював,продовжуйте.
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Ты не просто трус, а еще и трус-лицемер.
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Ну ты и мразь. Впрочем, вижу что далеко не в единственном числе.
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Ja konecno ne prezident,no mne kazetsia u vas raznyje jest puti.Odin v EC a drugoj gubernyjej rosiji.Tak tut sovsem raznyje veci
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СНГ працює, независимой Украине нужно больше тянуться к европейским странам,а не к рабским колониям Московии.
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Никогда вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью вы никогда не будете их иметь....

Кого дурять? Нас з вами. Згадайте арешт Гриба на території Білорусі , та передачі його ФСБ.Зебіли можт і повірять, розумні люди спочатку подумають.
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Последний диктатор Европы остался удовлетворён.
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Зе надыбал для себя союзника? "Мы ждали, жали, и наконец дождались."
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СЯБРЫ, ВЫ ТАК БЛИЗКИ С ЕГО НАРОДОМ. Зеленський на зустрічі з Лукашенком: Пишаюся тим, що наші народи ментально близькі - Цензор.НЕТ 7995

От я лично таки путаюсь, где тут белоруссы, а где .....

Зеленський на зустрічі з Лукашенком: Пишаюся тим, що наші народи ментально близькі - Цензор.НЕТ 6089 Зеленський на зустрічі з Лукашенком: Пишаюся тим, що наші народи ментально близькі - Цензор.НЕТ 7884
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это он про евреев или про адиннарот ?
))))
зеля перещеголял даже пукина )))
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Скоро Моника будет рассказывать про триединный русский народ: Украина, Россия , Беларусь
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Вернулася з міста, розказую. Я хотіла піти в сторону ОДА, побачити, але мала свої справи.
Зате народ говорив, то передаю. Зачистили. Людей не пропускали ... жалілися, що до Київстару не могли навіть потрапити (біля Соборного Майдану). Менти чергують вже від пед-університету (дві машини стоїть), на Великій Бердичівській вимкнули світлофори, лише жовте мигає.
А Форум - гарний. Були вчора на Михайлівській, там Ярмарок, купили сувеніри, ще сьогодні підемо - докупимо і на Соборному виставку техніки хочемо побачити. Організовано нормально, тільки, на наметах не написано, який регіон, то ми питали. З білорусами спілкувалася винятково українською, в одному наметі такі =ватніци= сиділи =нє панімалі=, то я не захотіла нічого у них купувать.
Наших теж вітали на нашій землі Зеленський на зустрічі з Лукашенком: Пишаюся тим, що наші народи ментально близькі - Цензор.НЕТ 1369, підходили до харків*ян, тернополян, львів*ян.
І наші також - розкішні, я =захворіла= на такі пречудові мотанки, навіть не знаю, яку вибрати, дуже гарні роботи.
А білоруси гарно приготувалися, в костюмах, такі корони в жінок плетені на голові, витинанки, поробки ... Я власне хотіла сувеніри на згадку з їхніми візерунками-орнаментами.
Тих, кого чула, пре-зе-дента на прізвище не називають, а інакше ... Дуже критично настроєні, сказати не бояться. Слава Богу, ще 37-й вони не влаштували ... У них поки інші пріорітети: якнайшвидше ганебно здати Україну рашці і фюреру особисто.
Обідати два персонажі будуть не в місті.
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"Мені дійсно дуже приємно, що у наших країн немає кордонів. " -Е-е-е-е-е-е-е-е ??? Ну,в нормальних країнах це якось не дуже добре.Чи,може,якісь прикордонники там все-таки тиняються ?
Типовий совкодрочєр.Тільки в них залишились "братскіє народи і страни".
Зеленський на зустрічі з Лукашенком: Пишаюся тим, що наші народи ментально близькі - Цензор.НЕТ 4773
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Ну да. Русский с китайцем - братья навек!
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https://www.zhitomir.info/news_187350.html

(там відео)
У Житомирі Зеленського зустрічають акціями протесту проти «капітуляції» та на захист «свободи слова»
4 жовтня 2019, 11:09
У Житомирі 4 жовтня проходять акції проти «формули Штайнмаєра» та на захист «свободи слова».
Учасники акцій з плакатами знаходяться на вулиці Леха Качинського, біля приміщення драмтеатру, де вранці почалося пленарне засідання в рамках Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь.
Противники «капітуляції» прийшли з плакатами, з якими вони проводили акцію у Житомирі 2 жовтня. Прихильники каналів NesOne, 112, ZIK, власником яких є народний депутат від «Опозиційної платформи - За життя» Тарас Козак, тримають плакати «Сводобу слова в Украине!», «Зеленский закрывает телеканалы», «Зе против СМИ». - ????? якого ?
Станом на 11:00 год. президент України Володимир Зеленський та Республіки Білорусь Олександр Лукашенко на форум ще не прибули.
Нагадаємо, на час візиту президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка у Житомирі тимчасово обмежать рух транспортних засобів по вул. Київській та по вул. Театральній. З ранку 4 жовтня на центральних вулицях та майданах міста багато співробітників поліції та Нацгвардії.
Як повідомляв Житомир.info, у перший день Другого Форуму регіонів України та Республіки Білорусь 3 жовтня в міській раді відбулося VIII засідання українсько-білоруської консультативної ради щодо ділової співпраці. Засідання завершилось підписанням ділових контрактів між представники українських та білоруських компаній. Зокрема, Житомирське ТТУ підписало угоду з білоруським виробником тролейбусів «Белкомунмаш» про закупівлю нового транспорту для міста - 49 тролейбусів. В ОДА відбулася зустріч українських голів облдержадміністрацій та білоруських губернаторів. На майдані Соборному відкрили виставку великогабаритної техніки, а на Михайлівські розгорнувся ярмарок продукції та виробів декоративно-прикладного мистецтва України і Білорусі. Ввечері для учасників Форуму організували культурну програму.
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І поліціянти майже впритул одне до одного.
Зеленський на зустрічі з Лукашенком: Пишаюся тим, що наші народи ментально близькі - Цензор.НЕТ 242
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Так от люди згадували навіть Ющенка і казали: цей боїться, щоб ніхто нічого не спитав. А інші до людей підходили, руки потискали ...
Ми вийдемо пізніше, хай уже відправлять їх геть ...
Зараз мама з базару вернеться, може, щось теж розкаже.
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Чомусь пригадались Тарапунька і Штепсель.Були колись такі коміки при совдепії...
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Обоє російською мовою варнякають. Як це жалюгідно виглядає.
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"наши народы ментально близки" - и ты, Грыгорыч?
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свинопасов приглашают в таежный совок
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В прошлом году был в Минске.... Специально старался разговорить местных.
На мою фразу "Пусть русские военные уйдут и у нас будет мир...", ментально" близки"е белорусы (в массе своей) отвечали фразой "А за вас воюют французы и американцы"!
Та я манал такую Зе-ментальность!!!
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Зеленский на встрече с Лукашенко: Горжусь тем, что наши народы ментально близки.

укранарод близок с беларускиим,

беларуский близок с расеским

какие выводы атсюдава??

будут запихивать лукашенку на границу-расея-бамбас.
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Радует высокая оценка беларусов со стороны уважаемого президента Зеленского. У нас очень тепло и хорошо к нему относятся.
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Ага, особенно "тепло" на хартии - там его фанатов в пределах статпогрешности
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Обращение Зеленского насчет «формулы Штайнмайера» - это колыбельная для дураков, - мнение Октябрь 4, 2019Без рубрикиКомментарии
Зеленський на зустрічі з Лукашенком: Пишаюся тим, що наші народи ментально близькі - Цензор.НЕТ 8439Спросите у себя, почему за эту формулу так ратует Путин, Песков и весь украинский Жоппоблок, а, иными словами, кремлевское правительство в Украине? Почему они торопятся, почему так хотят, чтобы Украина пошла на «компромисс во имя мира»?
Послушала обращение президента Зеленского…
Об этом минувшей ночью рассказала в ФБ известная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
Во-первых, Владимир Александрович, не стоит обращаться к народу как к ребенку. Фраза «капитуляция отменяется» не производит никакого впечатления, кроме раздражения. В Украине есть украино- и русскоговорящая интеллектуальные элиты и вам, время от времени, стоит читать и слушать, что они говорят. Поверьте мне, они умнее Богдана и многих из тех, кем вы себя окружили.
Во-вторых, не надо лгать. Не стоит продолжать любимое хобби предыдущего президента. Ваше толкование формулы Штайнмайера ничего общего с настоящей формулой не имеет.
Ваша формула - это колыбельная для народа-ребенка, в то время, как весь непропутинский мир прекрасно понимает, что это на самом деле. Кроме того, плохо, что мы узнали о том, что случилось в Минске не от вас или вашего пресс-секретаря, а от тех, кто читает российские СМИ. Скрывать от народа свои решения и шаги глупо, потому что вы имеете дело с такими партнерами, которые вас всегда предадут и подставят.
В тему - Главная цель «формулы Штайнмайера» - гарантии особого статуса Донбасса, - Süddeutsche Zeitung
Формула Штайемайера - это:

1. Федерализация Украины. Соглашаясь на эту формулу, даже в качестве предлога попасть на переговоры, вы соглашаетесь на то, что Украина больше не будет единым, унитарным государством. Принимая во внимание историю Украины, это огромная ошибка, которая, скорей всего, приведет к исчезновению государства Украины.
2. Формула Штайнмайера - это потеря суверенитета. Потому что вы перепоручаете ОБСЕ решать, начнет или нет действовать закон об особом статусе на оккупированной территории. После окончания выборов, ОБСЕ должна благословить эти выборы. Вы можете не сомневаться в том, что ОБСЕ благословит любые выборы, потому что эта организация «под завязку нашпигована агентурой российских спецслужб». Я взяла эти слова в кавычки, поскольку они принадлежат Андрею Илларионову, человеку с опытом и знаниями.
Другими словами, формула Ш. забирает полномочия у ВР, ЦИК и у вас лично и передает ее международной организации, которая не подчиняtтся Украине, но которая на короткой ноге с российскими спецслужбами. Если бы вы не назначали на ГУР мужей ваших бывших бухгалтерш, вы бы об этом знали.
Спросите у себя, почему за эту формулу так ратует Путин, Песков и весь украинский Жоппоблок, а, иными словами, кремлевское правительство в Украине? Почему они торопятся, почему так хотят, чтобы Украина пошла на «компромисс во имя мира»? ВВП пропихивает эту формулу с 2014 года. Почему вам кажется, что он отступится сейчас? Россияне настаивают, чтобы Украина говорила напрямую с вождями ЛНР и ДНР, и я была провидицей, когда неделю тому назад написала о том, что эти вожди, под руководством Кремля, захотят распространить особый статус на всю Донецкую и Луганскую области. Сегодня эта информация уже не секрет.
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В-третьих, вы поедете на эти переговоры с эмоциональным посылом, что украинские защитники каждый день гибнут на фронте, пленные все еще находятся в плену, а сотни людей вынуждены каждый день пересекать линию разграничения. Все эти вопросы можно решить по-другому, без формулы Путина-Штайнмаейра. Ведь вы же прекрасно знаете, что Путин, Штайнмайер и Шредер - это одна компания друзей. И вы в эту компанию не входите. Во всяком случае, пока. Надеюсь, что вас там не будет и в будущем. Меркель в свое время была против вступления Украины в НАТО, а сейчас она строит Северный поток 2. Вы думаете, кого-то ваши эмоции там заденут? Вы думаете, вы их «сделаете»? Извините за банальность, но миром правят политики и их спонсоры, что означает, что миром и народами управляют деньги и интересы.
Трамп вас послал, сказав: «решайте ВАШУ проблему с Путиным». Вы не принесли ему голову Байдена на золотом блюде, теперь ваш «учитель» от вас отвернулся. Эта игра не ваша вина, вы ее унаследовали, но почему вы стали ее участником вместо того, чтобы посадить тех, кто ее начал, втянув Украину в скандал?
В-четвертых, в вашей колыбельной я не услышала ни повестки дня, ни государственных интересов. Так будут в ЛДНР проводиться выборы без фактора безопасности или нет? Другими словами, будут там проводиться выборы без закрытия границы и вывода всех военизированных бандформирований и военных группировок или выборы будут проведены так, как этого хотят Путин и Штайнмайер? Где тот край компромисса, дальше которого вы не пойдете? Вы действительно верите, что Путин сделает шаг назад, потому что на него давят санкции? Это часть вашей колыбельной, поверьте, никто в это не верит. Верят в то, что Путин хотел и хочет или присоединить Украину, или ее уничтожить.
Завтра приезжает Лукашенко. Думаю, что речь пойдет о том, что Украина должна перестать корячиться, присоединиться к великому и дружному союзу, и тогда войны не будет и экономика расцветет. Не говоря уже о демпинговых ценах на газ. А когда убаюканная Украина вернется туда, откуда пытается вырваться, она потихоньку сможет торговать и с коллективным Западом. Никто ж ей запрещать не будет. А, еще лучше, расколоть Украину на части и пусть каждая часть выбирает свой путь. В эту перспективу и рынок земли ложится как нельзя лучше.
Я обрисовала несколько путей развития нашей страны. Несмотря на ваши обращения в форме колыбельной для дураков, мы до сих пор не понимаем, куда вы нас ведете.
***
Картинка от Елены Ксантопулос
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