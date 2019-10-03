 Наступного тижня планується новий обмін полоненими, - Пристайко. ВIДЕО

Про це в ефірі 1+1 заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.
"План Зеленського" - це спробувати дотягнутися до народу, який залишився за лінією розмежування, відновити мости, відновити зв'язки між людьми, припинити стріляти, розвести війська, почати виплачувати в повному обсязі пенсії, повернути наших полонених, які сидять за гратами в ОРДЛО, Росії й окупованому Криму. Всі ці кроки поступово здійснюються.
Ви бачите, що нам вдалося обміняти наших людей. Найближчим часом, буквально наступного тижня, ми плануємо ще масштабніший обмін", - сказав Пристайко.
- Зе сдал страну в апреле когда выиграл выборы
- Зе ещё раз сдал страну в мае до инаугурации когда роиссю вернули в ПАСЕ
- потом Зе сдал страну в мае после инаугурации ещё разок
- потом распустил Раду и опять сдал страну *****
- потом выгнал прекрасных петиных «специалистов» в отпуск с ряда должностей, чем в очередной раз сдал страну *****
- затем СН выиграл парламентские в июле, и это была окончательная сдача страны *****
- потом отправили в отставку старый кабмин и ГП и вот, сдали страну *****
- назначили свой кабмин - и это снова сдача *****
- развод вооружений в станице Луганской - капитуляция (сдача страны *****)
- обменяли пленных - это ужас какая сдача Украины
Вопрос: сколько стран у Зе во владении?
И это сейчас основные только «капитуляции» перечислила. Так по мелочи каждый день не по разу.
Как сообщается, украинца обвиняли по пяти статьям "Уголовного кодекса "ДНР", среди которых "насильственный захват власти", "диверсия", "незаконное пересечение границы "ДНР".Боевики заявили, что украинский военный "принимал участие в обстрелах подконтрольного "ДНР" города Докучаевска из артиллерии, минометов и стрелкового вооружения, в результате чего были разрушены и повреждены жилые дома, погибли и получили телесные повреждения мирные жители".https://kriminal.tv/news/v_dnr_ukrainskogo_voennogo_prigovorili_k_30_godam_lishenija_svobody.html
Мосийчук, ты- СУ КА!!! Пыталась вложить в головы зрителей, что у нас- "гражданская война"! В стиле "как нам примириться (с дырой), когда между нами- 13 тысяч погибших?" То есть ты, шмара, забыла, как с территории раши Украину обстреливали грады??? А эшелоны с военной техникой/"гумконвои", идущие на дыру- забыла??? И ихтамнетов, бурятов, овцей*пов- тоже забыла??? Спасибо Тимошенко, что просекла эту тему и осадила тупую ма*ду!!!
Недавно один зебил из Франковска, крайне был удивлен капитулянской позицией Моники и не понимал, как патриот Беня может сливать интересы Украины.
На аргументы, что Беня патриот своего кармана, а не Украины, зебиленок отвечал, что Беня называл в 2014-м путина ******!...
Эта ситуация очень подчеркивает всю глубину инфантилизма и низкого интеллекта зебилёнков
Будем надеяться на прозрение хотя бы части зебилов - это даст шанс Украине хотя бы остаться при своих.
Если все зебилы окажутся такими же одноклеточными как этот максимка, то Украина обречена на колониальный статус.
Более того, эти дауны этого не поймут, даже когда их загонят и захлопнут вольер
Если будут бойцы ЗСУ, можно простить министру и Зе, умолчание. деталей обмена., которые так хотят узнать консервы ***