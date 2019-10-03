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 Наступного тижня планується новий обмін полоненими, - Пристайко. ВIДЕО

Наступного тижня планується новий великий обмін полоненими.

Про це в ефірі 1+1 заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

"План Зеленського" - це спробувати дотягнутися до народу, який залишився за лінією розмежування, відновити мости, відновити зв'язки між людьми, припинити стріляти, розвести війська, почати виплачувати в повному обсязі пенсії, повернути наших полонених, які сидять за гратами в ОРДЛО, Росії й окупованому Криму. Всі ці кроки поступово здійснюються.

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Ви бачите, що нам вдалося обміняти наших людей. Найближчим часом, буквально наступного тижня, ми плануємо ще масштабніший обмін", - сказав Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3152020
 
 
 Топ коментарі
 
Роман Доник с Roman Donik.
Вчера в 20:51 ·

Зеленский знает, что по станичке разведение не прошло. Ему все докладывают. Он знает, но врет о том, что разведение прошло успешно. А ещё, Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы, после них, делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что станичка не разведена. Только сам Зеленский, лично, военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию. Никто не понимает куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом, по отведению, мы отходим на 1 км в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще, в Золотом около 4 тысяч человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать 7 дней. 7 дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в спортлото? Или в лигу смеха? А после заявления двух клоунов из дыры, орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.
Как он сможет выполнить свое обещание?
Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать с кого потом спрашивать. И даже когда наконец то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в ОП.
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Пошли заманухи. Обменяем 100 человек на суверенитет Украины.

А Роисе не жалко. Она еще наловит.
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беня уже приторговывает российским электричеством.. разве не профит?
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По соевой методичке
- Зе сдал страну в апреле когда выиграл выборы
- Зе ещё раз сдал страну в мае до инаугурации когда роиссю вернули в ПАСЕ
- потом Зе сдал страну в мае после инаугурации ещё разок
- потом распустил Раду и опять сдал страну *****
- потом выгнал прекрасных петиных «специалистов» в отпуск с ряда должностей, чем в очередной раз сдал страну *****
- затем СН выиграл парламентские в июле, и это была окончательная сдача страны *****
- потом отправили в отставку старый кабмин и ГП и вот, сдали страну *****
- назначили свой кабмин - и это снова сдача *****
- развод вооружений в станице Луганской - капитуляция (сдача страны *****)
- обменяли пленных - это ужас какая сдача Украины

Вопрос: сколько стран у Зе во владении?
И это сейчас основные только «капитуляции» перечислила. Так по мелочи каждый день не по разу.
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Зрады должно быть много. И она должна быть постоянно. Иначе адепты зрады начинают в зраде сомневаться.
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В "ДНР" украинского военного приговорили к 30 годам лишения свободы за "террористическую деятельность".
Как сообщается, украинца обвиняли по пяти статьям "Уголовного кодекса "ДНР", среди которых "насильственный захват власти", "диверсия", "незаконное пересечение границы "ДНР".Боевики заявили, что украинский военный "принимал участие в обстрелах подконтрольного "ДНР" города Докучаевска из артиллерии, минометов и стрелкового вооружения, в результате чего были разрушены и повреждены жилые дома, погибли и получили телесные повреждения мирные жители".https://kriminal.tv/news/v_dnr_ukrainskogo_voennogo_prigovorili_k_30_godam_lishenija_svobody.html
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Впервые пишу такое о Мосийчук. По результатам сегодняшней "Права на владу":

Мосийчук, ты- СУ КА!!! Наступного тижня планується новий обмін полоненими, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1720 Пыталась вложить в головы зрителей, что у нас- "гражданская война"! В стиле "как нам примириться (с дырой), когда между нами- 13 тысяч погибших?" То есть ты, шмара, забыла, как с территории раши Украину обстреливали грады??? А эшелоны с военной техникой/"гумконвои", идущие на дыру- забыла??? И ихтамнетов, бурятов, овцей*пов- тоже забыла??? Спасибо Тимошенко, что просекла эту тему и осадила тупую ма*ду!!! Наступного тижня планується новий обмін полоненими, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1657
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Беня патриот он БТРы заправил в 2014-м (с)
Недавно один зебил из Франковска, крайне был удивлен капитулянской позицией Моники и не понимал, как патриот Беня может сливать интересы Украины.
На аргументы, что Беня патриот своего кармана, а не Украины, зебиленок отвечал, что Беня называл в 2014-м путина ******!... Наступного тижня планується новий обмін полоненими, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4077
Эта ситуация очень подчеркивает всю глубину инфантилизма и низкого интеллекта зебилёнков
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Я пока не вижу никакой "капитуляции". Если у тебя есть хоть зачатки интеллекта (а судя по тексту, ты в этом уверен)), то тебе не составит труда поискать в интернете барыгины "оды" во славу "формулы Штанмайера", которые пел во время своей каденции. Хотя лично мне было ещё тогда понятно, что это полная муйня и сдача нац.интересов Украины. Зеленский же говорит совсем о другом. О другой "формуле". Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что и называться она должна иначе. Но если пуйло настаивает именно на таком названии, и без этого невозможно усадить его за стол переговоров, то ради Бога. Наступного тижня планується новий обмін полоненими, - Пристайко - Цензор.НЕТ 445 Главное, что Зеленский, в отличие от барыги, очертил красные линии, в т.ч. выборы после того, как граница будет под контролем Украины. А как будет дальше- посмотрим. Но то, что барыга специально "раскачивает лодку" (ваш, порохоботский термин)), чтобы избежать уголовного наказания по более чем 10-ти открытым на него делам- уже ни у кого не вызывает сомнения. И да, напомню, что именно он подписал ганебный минск.
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Вот на примере максимки мы видим, что зебиленок даже уже после явных сигналов, не в состоянии понять происходящее
Будем надеяться на прозрение хотя бы части зебилов - это даст шанс Украине хотя бы остаться при своих.

Если все зебилы окажутся такими же одноклеточными как этот максимка, то Украина обречена на колониальный статус.
Более того, эти дауны этого не поймут, даже когда их загонят и захлопнут вольер
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Коли ти і такі як ти побачать капітуляцію, а ви її побачите, то вже буде пізно... Очертіл красниє лініі...... Не неси цей бред! Гидко читати. Які ж у нас виродки, а нелюди!
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Порохоскот грустит и плачет на этой ветке....
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Я не мог понять как люди плакали за Сталиным, теперь понял, видя на поведение сторонников шоколадного **** .
Если будут бойцы ЗСУ, можно простить министру и Зе, умолчание. деталей обмена., которые так хотят узнать консервы ***
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Розведення немає, бандити розвели зелю.
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Що завадить пуйлу в найближчому майбутньому захопити нових заручників, яких придуркуваті зелені обмінюватимуть на суверенітет держави ?
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каким надо быть подонком, что бы пиарится на пленных, эта говорящая тыква не понимает разве, что такими публичными заявлениями он провоцирует парашу на задержание наших тупых заробитчан в паРаше, и фабриковку против них дел о шпионаже и терроризме
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шоколадное **** последний раз около 306 террористов на 74. украинца. И то такие вопросы по украинцам были, что долго не могли понять зачем их, а не бойцов ЗСУ из Макеевской колонии.
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Они выполняют то, что им Путин приказывает и Украина капитулирует!
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Беня уже сказал, как 1+1 работает манипулируя! не верю ввобще теперь Зе и Ко! Они поставят Украину на колени перед Путиным!!! Сдают Украину по всем фронтам!
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Какие нафиг мосты там русская оккупация
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отвести войска и стать на колени перед Путиным. Они все работают на Путина - этот Пристайко работает на Путина - он завербованный Россией!!!
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развести войска и формула ватноголового Штайнмаера - они капитулируют!!! Осбый статус ДНР с боевиками и отведение войск с Донбасса с автономным статусом - это слив Украины!!! Это нужно остановить!!! Они беду делают для Украины!!!
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Формула Штайнмаера и отведение войск с Донбасса - это не то что становление Украины на колени - это становление раком перед Путиным!!! Гнать этих кремлевских исполнителей желаний Путина - Зеленского и ватноголовую его Ко.
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