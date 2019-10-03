 Українські бійці на Світлодарській дузі відкрили вогонь по ДРГ окупантів, яка почала рух із сірої зони в бік позицій ЗСУ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на телеканал Україна, українські воїни деякий час спостерігали рух противника у сірій зоні, а потім відкрили вогонь із кулемета.

"Я помітив ДРГ противника у складі трьох осіб. Озброєні і рухалися в наш бік. Я дав адекватну відповідь і вони втекли", - говорить один із бійців ЗСУ.

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