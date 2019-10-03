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 Політика України, Суспільство
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 Українські бійці на Світлодарській дузі відкрили вогонь по ДРГ окупантів, яка почала рух із сірої зони в бік позицій ЗСУ. ВIДЕО

Українські воїни були змушені відкрити вогонь по ДРГ окупантів, яка почала рух із сірої зони у напрямку до позицій ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на телеканал Україна, українські воїни деякий час спостерігали рух противника у сірій зоні, а потім відкрили вогонь із кулемета.

"Я помітив ДРГ противника у складі трьох осіб. Озброєні і рухалися в наш бік. Я дав адекватну відповідь і вони втекли", - говорить один із бійців ЗСУ.

Читайте також: З початку доби ворог здійснив 12 прицільних обстрілів по позиціях ЗСУ, українські воїни застосували чергові вогневі засоби, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151964
 
   
 Топ коментарі
 
сепары облюбовывают подарочные территории от зели
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а ти не лякай...
за зраду держави - смертна кара без варіантів.
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Предлагаю часть атошников прийти в полной амуниции к ОП на банковую,так сказать предупредить пока
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адекватный ответ это не когда убежали после очереди из пулемёта . а легли и перестали дышать
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Нику я себе!вот это новость!на фоне полнейшего "перестать стрелять" шо творят! Их уже наказали?
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сепары облюбовывают подарочные территории от зели
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Предлагаю часть атошников прийти в полной амуниции к ОП на банковую,так сказать предупредить пока
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Смех-смехом, а за такие призывы можно посидеть годик в темнице сырой.
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а ти не лякай...
за зраду держави - смертна кара без варіантів.
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Был бы он медийный человек, то СБУ бы уже на пороге стояла.
Кто потом политзаключенному пайку носить будет?
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Зачем завуалировал? Тут такое одобряется, ещё и ПЕ бонуспункты получишь.
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А сколько в темнице можна посидеть за сдачу и гос измену? Думаю расстрел или пожизненное
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Ну это как продажный суд решит. А собственно как и кто определяет госизмену? Новая власть, которая тоже может присесть.
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главное чтоб зе-команда убежать не успела, желательно провести открьітьій судебньій процесс хотя бьі над частью вьіживших - чтоб остальньім предателям неповадно бьіло
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Мне это не грозит. Я к вам не собираюсь, лучше вы к нам в гости по безвизу.
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Из окопа, небось ,пишешь ? Или с дивана ?
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Ща рябошапка влепит бойцу выговор за стрельбу по врагу без спроса.
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Добре, якщо не під трибунал за спробу вбивства мишобратів.
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7 жовтня - день народження Путіна.
На 7 жовтня заплановано відведення українських військ від Золотого та Петровського.

Совпадєніє ???
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Не думаю (с)
...
(у вас 4 помилки у слові "*****")
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Это хорошо, что отчитались. А то бы был срыв перемирия на 4.10
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Жаль горящими(сгоревшими) сепарами нас давно не радовали...
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а порохоботи хрюкотіли, що забороняють відкривати вогонь.
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Воїни клали на заборони. В фейсбуці та твіттері вже купа звернень від Воїнів до влади капітулянтів.
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а якщо щеб на додаток три тушки копитами до гори,оце б діло було!!
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Они сдаваться шли по формуле Штирлицгершляхтер а они были встречены без ласки и заботы.
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Капитуляции Украины бы они хотели, ****** первобытные ! Молодцы наши парни,что не дают себе в лицо плевать мразям, в отличии от говнокомандующего
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Оборзела орда, разбаловали перемириями и формулами штангенмайерами.
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..ну- экипированы парни по-божески))).., это приятно, не то, что мы в 14-15-ых...
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А где бойцы патроны взяли, ведь все забрали на склад и стрелять неззя.
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шкода що тушки втекли,а так би гарно було щоб до гори копитами там і лягли...смерть маскавітським окупантам!!!!
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а тепер аналіз:
- ворожа ДРГ успішно виконала завдання: без втрат визначила місцезнаходження вогневої точки противника, і завтра воякам прилетить точною наводкою

- наші воїни дали попереджувальну чергу з кулемета - вистріляли дарма патрони та дали себе обнаружити шоп завтра їм прилетіло точною наводкою
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Есть такое понятие как вскрыть систему огня или оборонительных позиций, ДРГ успешно справилась
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