 Українські бійці на Світлодарській дузі відкрили вогонь по ДРГ окупантів, яка почала рух із сірої зони в бік позицій ЗСУ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на телеканал Україна, українські воїни деякий час спостерігали рух противника у сірій зоні, а потім відкрили вогонь із кулемета.
"Я помітив ДРГ противника у складі трьох осіб. Озброєні і рухалися в наш бік. Я дав адекватну відповідь і вони втекли", - говорить один із бійців ЗСУ.
за зраду держави - смертна кара без варіантів.
Кто потом политзаключенному пайку носить будет?
На 7 жовтня заплановано відведення українських військ від Золотого та Петровського.
Совпадєніє ???
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(у вас 4 помилки у слові "*****")
- ворожа ДРГ успішно виконала завдання: без втрат визначила місцезнаходження вогневої точки противника, і завтра воякам прилетить точною наводкою
- наші воїни дали попереджувальну чергу з кулемета - вистріляли дарма патрони та дали себе обнаружити шоп завтра їм прилетіло точною наводкою