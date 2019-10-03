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Все про:ВР (5837) ТСК (90) Формула Штайнмаєра (34) Пипа Наталя (1)

 У Раді зібрали необхідні підписи для ініціювання створення ТСК щодо "формули Штайнмаєра", - нардепка від "Голосу" Піпа. ВIДЕО

У Верховній Раді ініціюють створення ТСК з питання "формули Штайнмаєра".

Про це заявила нардепка від "Голосу" Наталя Піпа, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Раді згадували про "формулу Штайнмаєра" лише фракції "Голосу" і "ЄС". Ми уважні до цієї теми і вважаємо її дуже гострою. Сьогодні вже зібрані підписи для створення тимчасової слідчої комісії, яка буде вникати в цю тему і матиме більше повноважень, щоб зрозуміти, які процеси відбуваються і звернути на це увагу влади, інформувати про це громадськість", - розповіла парламентарій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії Зеленського у зовнішній політиці контролює Єрмак, який до вчорашнього дня займався зйомками кіно. МЗС відсторонений від процесу, - Безсмертний

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151945
 
   
 Топ коментарі
 
прийняти то можуть, але звіт цієї комісії буде оприлюднено
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Вова, Вовчик, Вовочка, Ваванчик, скоро тебе йолка. В Раде собрали необходимые подписи для инициирования создания ВСК по "формуле Штайнмайера", - нардеп от "Голоса" Пипа - Цензор.НЕТ 9685
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А почему то, о чем говорил "барыга" припекло имплементировать именно сейчас и по самому хреновому сценарию?
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ахахаха
Та что они там собираются?
ОПЗЖ + слуга урода все примут и без этих, пятипроцентных.
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прийняти то можуть, але звіт цієї комісії буде оприлюднено
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И ГЛАВНОЕ ВСЕГДА ТЕ КТО ИНИЦИИРУЕТ СОЗДАНИЕ ВСК ЕЕ И ВОЗГЛАВЛЯЕТ..А ОТЧЕТ КОМИСИИ ПОШЛЮТ И В ГОСДЕП ПЕТЯ ТОЧНО ПОСТАРАЕТСЯ И ЕС И ОБСЕ И НАТО И МВФ ТАК ЧТО ЗЕБОБИКАМ В РАДЕ С МАМКОЙ ЗЕМОНИКОЙ И БАРЫГОЙ БОГДАНОМ СКОРО БУДЕТ ОХ КАК ВЕСЕЛО..... В Раде собрали необходимые подписи для инициирования создания ВСК по "формуле Штайнмайера", - нардеп от "Голоса" Пипа - Цензор.НЕТ 5838
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Какие же вы ПЕТИныКАНТРОПЫ смешные! Вы что не слышали, как Запад одобрил подписание писем Сайдику? Там нечего расследовать - всё очень просто: подписали письма на деревню дедушке Сайдику, и тем самым усадили Пуйло за стол переговоров, где и будет всё решаться по поводу деталей.
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о да зебилодаунам даже в Амэриках трудно понять что Запад это не только Макрон и Меркель о Меркель вовсе иная песня ей пора сваливать а куда Северный Поток № 2 пока раком встал у Дании где она должна стать Директором.. а Макрону со своими проблемками разобраться в политике немаОДОБРЕНИ ИДИОТ В ПОЛИТИКЕ ЕСТЬ КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА НА КОНКРЕТНЫЙ МОМЕНТ И ВСЕ... как Там Трампушка всех уже матюгальником обложил или не всех.... У Раді зібрали необхідні підписи для ініціювання створення ТСК щодо "формули Штайнмаєра", - нардепка від "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 4251 тот еще оця.. как вы америкосы тако гхм выбрали то куда смотрели в анал...
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Так порохонутые дебилы не в курсе, что Штаты тоже одобрили подписание писулек дедушке Сайдику?!

Я за Трампа не голосовал, так что придержи-те свою реплику для кого-нибудь другого.
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вот потому что Трампушка на зарплате у Вовы сидит и видимо так крепко что импичмент покажется раем по сравнению со смертной казнью в США... У Раді зібрали необхідні підписи для ініціювання створення ТСК щодо "формули Штайнмаєра", - нардепка від "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 4235
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макрону зараз вірити не можна. макрона поставили в позу жовті желети організовані ******. У випадку непокори макрона ***** знову активізуються желети.
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а почему Порох в 2016 году говорил о формуле Штайнмаера 5:40 https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/868164773317916/ А сейчас говорит что никакой формулы Штайнмаера никогда не существовало?
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А почему то, о чем говорил "барыга" припекло имплементировать именно сейчас и по самому хреновому сценарию?
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Сейчас припекает то, что Северный поток -2 достраивают.
Как в 2014 году до окончания Олимпиады в Сочи ***** не рыпалось, так и сейчас пока не достроят оно сидит смирно.
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Он все эти пять лет что-то строил, и ни чего не мешало.
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***** не развязал полномасштабную войну в Украине, потому что его "западные партнеры" не согласны мерзнуть зимой без транзитного газа, о поставки которого скорее всего пришлось забыть. По-этому ускоренными темпами строятся газопроводы в обход Украины, чтобы такие неудобства от войны в Украине, не досаждали "западным партнерам".
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Сам-то понял, что написал? Путин не развязал, потому что Европа не хотела мерзнуть. Он оказывается о Европе думал.
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Потому что тогда было "путен нападет", а сейчас на допросы по ГБРам таскают.
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Лахта, в 2016 году земля была плоская, а в 2019 году появилась "формула Штайнмайера" с которой Штайнмайер обещал завтра познакомиться, если у него будет время, как он сказал, b узнать - что у него в той формуле.
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А вы что не видели отдельные писульки Сайдику, которые подписала ТКГ?! 3аПОРОШенный историей пытается на этой писулькe вскарабкиваться снова на президентское кресло.
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Забавный мокшанин из Ленинграда, прикрывающийся американским флагом и притворяющийся зелебобиком.
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Да было и говорили о ней в 2016 году. Ну ее никто не захотел подписывать.
До вчерашнего дня ни один представитель Украины ни в устной, ни в письменной форме не поддерживал эту формулу. И я как непосредственный участник переговоров в нормандском формате говорил, что эту инициативу неоднократно пытался продавить Владимир Путин. "Формула Штайнмайера" придумана в Кремле и защищает российские интересы", - заявил экс-президент.
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Вы что не слышали, как Запад одобрил подписание писем Сайдику? Bсё очень просто: подписали письма на деревню дедушке Сайдику и тем самым усадили Пуйло за стол переговоров, где и будет всё решаться по поводу деталей.

Как же вы не поймёте, что заПОРОШенный историей пытается на этой писулькe вскарабкиваться снова на президентское кресло.
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З того що я бачу на відео, він з'їхав з формули лише її згадавши. Не факт що зараз при Порошенко не було б те саме з імпліментацією, але судячи з відео він за неї не топив.
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То что порох предатель - это не значит, что нужно продолжать его предательские делишки теперешнему президенту ! Спрашивать нужно с ОБОИХ !
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ну і что он там такого сказал? Признал?
Просто ДИПЛОМАТІЧНО послал на йух вместе с этой самой формулой.
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А почему ты эту куйню постишь второй день ? Новые методички не подвезли ? Тебе уже не раз говорили - обещать , не значит жениться . Но ты , как заезженная пластинка .
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ордловець, от піди запитай у того пороха, зараз мова йде про Україну
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Тоесть теперь о прогрессе п№здеца нас будут информировать в прямом эфире.
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Ура, петики, за вас всё сделали! Приходите после Нового года.
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Вова, Вовчик, Вовочка, Ваванчик, скоро тебе йолка. В Раде собрали необходимые подписи для инициирования создания ВСК по "формуле Штайнмайера", - нардеп от "Голоса" Пипа - Цензор.НЕТ 9685
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комиссию создать, затем подкомиссию и потом подкомитет.. иначе никак не разберешься.
И это депутаты В Раде собрали необходимые подписи для инициирования создания ВСК по "формуле Штайнмайера", - нардеп от "Голоса" Пипа - Цензор.НЕТ 4327
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Там нечего расследовать - всё очень просто: подписали письма на деревню дедушке Сайдику и тем самым усадили Пуйло за стол переговоров, где и будет всё решаться по поводу деталей.
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С носом конечно проблемы, а с тем шо сказано - ..... ну, был уже Грушевский - поп.робуем, можид не будет плохо, таки да?
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Молодцы!
Конечно, зебилы не проголосуют.
Но это лучше, чем ничего!
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Порохонутые дебилы в курсе, что подписали письма на деревню дедушке Сайдику и тем самым усадили Пуйло за стол переговоров, где и будет всё решаться по поводу деталей?
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Ніхто Вам ніяких повноважень не дасть, приймуть тихесенько під вечір у п"ятницю "формулу" як закон і все, через 3 дні підпише, бо в телефонній розмові з Ху.м він про все домовився і тут може бути тількі відстрочка на 25 грудня аби меньше западян вилізло на Майдан. А так Беня всіх українців буде тримати за я....
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Бред сивой кобылы! Там нечего расследовать - всё очень просто: подписали письма на деревню дедушке Сайдику и тем самым усадили Пуйло за стол переговоров, где и будет всё решаться по поводу деталей.
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Ещё лет на семь всё это растянут.
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Та не мешайте людям отрабатывать 200 или сколько там гривен им платят за то что бы стоять против формулы которую Порох ещё в 2016 году поддержал В Раде собрали необходимые подписи для инициирования создания ВСК по "формуле Штайнмайера", - нардеп от "Голоса" Пипа - Цензор.НЕТ 8716
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и чья ты пипка, свынюкина? только барыге и свинярчукам выгодна война-это их бизнес
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Вроде наоборот... Свиноматка же против митингующих,-то есть за зебилят!
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Здесь для зеленского тупик - раз он самостоятельно принимает такие решения, без народного участия, значит народ без него имеет право на Майдан.
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А после Майдана - возможно и прямой импичмент по вновь принятому закону. Эти 5 месяцев показали, что зеленский не может руководить и теперь он делает всё, чтобы его побыстрее сместили. И дело теперь за нами!
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подписали письма на деревню дедушке Сайдику и тем самым усадили Пуйло за стол переговоров, где и будет всё решаться по поводу деталей.
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Петро Порошенко 20 жовтня 2016 року у Берліні розповідає, що перемоги України попереду, бо у «нормандській четвірці» він домовився про дорожню карту імплементації Мінських угод і впровадження «формули Штайнмаєра» щодо виборів на Донбасі.. А теперь эта гнида опять брешет Порох -мразюка,подлое
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может скинемся на билет вовке до Израиля - мы добрые пока - не в Ростов же его отправлять без мендель ведь,а там и обидеть могут ))))))
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Похоже Зеленский хочет пройти между струек, не замочившись. Мы много не знаем. Не Зеленский пять лет занимался обогащением на войне. Нужно двигаться, иначе пристрелят. Украина уже всем надоела своей повальной коррупцией и соплями вместо действий. Нужна инициатива без сдачи своих интересов. Кто сказал, что это просто? Сложно, даже очень, переиграть кровожадного и мощного противника в прямом столкновении при полном развале своей страны. Бравые заявления и лапша на уши в течении пяти лет уже не работают.
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Ця формула знищить державність України і закабалить кожного українця сплачувати террористам данину.
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А вы что не видели отдельные писульки Сайдику, которые подписала ТКГ?! Как же вы не поймёте, что заПОРОШенный историей пытается на этой писулькe вскарабкиваться снова на президентское кресло!

Если не в курсе, то напомню: подписали письма на деревню дедушке Сайдику и тем самым усадили Пуйло за стол переговоров, где и будет всё решаться по поводу деталей.
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У порохоботов раздвоение личности. С чего все началось
===Отож, яким бачив Президент Порошенко статус Донбасу:
- згідно Закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який голосувався тричі в 2015,2017 та 2018 році з ініціативи Порошенка це фактична територіальна автономія - особливий порядок призначення прокурорів та суддів;
відмінний від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності;
затвердження державної цільової програми для відновлення економіки;
право на укладення угод з Росією про прикордонне співробітництво;
створення загонів народної міліції;
регіональний статус російської мови;
недопущення кримінального переслідування

Наступним кроком узаконення особливого статусу Донбасу стала пропозиція Президента Порошенка про внесення до Конституції відповідно до Розділу 15 "Перехідні положення" пункту 18 з таким текстом: "Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей визначаються окремим законом".
За визначення особливого статусу Донбасу в Конституції України проголосували 265 депутатів:
115 з Блоку Петра Порошенка на чолі з керівником фракції Юрієм Луценком та Володимиром Гройсманом з Іриною Геращенко;
69 - Народного фронту з Андрієм Парубієм;
38 - Опозиційного блоку на чолі з Бойком, Льовочкіним, Шуфричем й позафракційним Ківаловим;
14 - Волі народу (Онищенко,Поплавський. Литвин..);
11 - Відродження (Яценко, Зубик, Кіссе..)
5 - Самопомочі (Гопко, Кривенко, Єднак, Пташник,Кишкар).

Далі, коли стало зрозуміло, що у ВР не має 300 голосів, депутати БПП та НФ звернулися до КС щодо можливості розглядати ці зміни до Конституції не на наступній черговій, а на будь-якій сесії. І принциповий КС погодився з цим. Таким чином, ініціатива Порошенка конституційно узаконити статус Донбасу досі не скасована!===
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сейчас у вас, зебилоботов, есть реальный шанс всё исправить, а не продолжать вражескую Пецину деятельность.
Вперед и с пестней, а не звиздеть тут с методичек У Раді зібрали необхідні підписи для ініціювання створення ТСК щодо "формули Штайнмаєра", - нардепка від "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 6848
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А вы что не видели отдельные писульки Сайдику, которые подписала ТКГ?! 3аПОРОШенный историей пытается на этой писулькe вскарабкиваться снова на президентское кресло.

Подписали письма на деревню дедушке Сайдику и тем самым усадили Пуйло за стол переговоров, где и будет всё решаться по поводу деталей.
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Та там і виправляти нічого і не потрібно: ці пропоновані зміни до Конституції були лише тактичним кроком, для замилення очей *****, Анжеліки та Франсуа. Щоб отримати передишку у війні заради стабілізації фронту (після вторгнення "ихтамнет"), для стабілізації економіки, для отримання кредитів МВФ і оформлення технічного дефолту під благозвучним "реструктуризація" для розбулови ЗСУ та інших мілітарних інституцій держави, тощо. Зміни ж не були прийняті остаточно! І при Порошенку - ніколи і не були би прийняті. То й обмежилися щорічно пролонговуваним законом "Про особливий статус". І нічого більше.
До речі, проколіпащу тут думку Аркадія Бабченко, буде доцільно: "Когда новая власть говорит, что никто не допустит никаких выборов под дулами автоматов, у меня только один вопрос - серьезно? Нет, когда это говорила прошлая команда, у меня не было ни капли сомнения. Я был уверен - не допустят. Потому что таки и не допустили. Потому что Порох, Климкин, вся делегация нардепов в ПАСЕ, ни разу, ни на шаг, не ухудшили положения Украины. Порох в политике оказался вообще зубром. Подписать в Минске эту филькину грамоту, не самую выгодную для себя, лишь бы только остановить продвижение противника, и умудриться сделать так, что за эту филькину грамоту все пять лет международное сообщество драло Россию - его политическое мастерство становится понятно только сейчас. Так что при прошлой команде я б не сомневался ни разу." (текст блогу "Формула Штайнмаера")
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Ага, тактичний крок. Порошенко ломал через колено, чтобы протолкнуть путинские изменения в Конституцию, но 31.08.15 народ реально вышел на сопротивление. Погибло 4 человека.
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пипа... У Раді зібрали необхідні підписи для ініціювання створення ТСК щодо "формули Штайнмаєра", - нардепка від "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 310
пипа вспотела... У Раді зібрали необхідні підписи для ініціювання створення ТСК щодо "формули Штайнмаєра", - нардепка від "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 310
неоднозначное хвамилие..
и жаба есть такая...
Жаба пипа У Раді зібрали необхідні підписи для ініціювання створення ТСК щодо "формули Штайнмаєра", - нардепка від "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 8550
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Сразу же после подписания украинской делегацией в Минске так называемой "формулы Штайнмайера" российские политики и журналисты стали напоминать, что в этом "компромиссном подходе" нет ни слова о выводе войск с оккупированных территорий как условии проведения выборов; главы так называемых "народных республик" выступили с требованием "не диктовать условия" этим самым республикам, а начать с ними прямой диалог; "голос Суркова" политолог Чеснаков предупредил, что "ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе, если он не будет согласован с ними". Все идет по российскому плану: неопытного президента Украины и его дилетантское окружение заманивают в новую ловушку - ловушку прямых переговоров с "ополченцами". "Формула Штайнмайера" была лишь первым этапом в этом заманивании.
Красивая фамилия бывшего министра иностранных дел, а теперь президента Германии в названии этой формулы не должна никого обманывать. Франк-Вальтер Штайнмайер - представитель той самой политической партии, последний федеральный канцлер от которой - Герхард Шредер - доблестно трудится сейчас во имя исполнения задач "Газпрома" и строительства "Северного потока - 2", что позволит наконец-то покончить с украинским транзитом и сделать всю украинскую территорию уязвимой для российской военной экспансии. Для многих немецких социал-демократов Украина - всего лишь досадное продолжение России, которую нужно если не вернуть хозяйке, то поставить обратно в российское стойло. Вот почему бывший президент Украины Петр Порошенко для многих западных политиков - и не только немецких социал-демократов - стал врагом, когда под давлением общественности отказался от политики односторонних уступок, на которые сегодня идет его преемник.
Зеленский для этих людей - всего лишь беспомощный инструмент превращения Украины в бессмысленное рыхлое образование, которое забудет о своих европейских и натовских потугах и будет вечно метаться из стороны в сторону под мудрым совместным управлением Запада и России. И, конечно, не будет мешать западным бизнесменам - да и политикам, чего уж там - зарабатывать деньги в Москве.
Но эти люди не понимают Путина. Путину не нужна даже рыхлая Украина. Ему нужна Россия. Россия в Украине. Россия в Киевской области и Харьковской, в Винницкой и Сумской. А Галичину он оставит Польше - чтоб не бузила и пусть подавятся. Такой простой и ясный план. Зеленский для Путина - инструмент не кастрирования Украины, как для западных "доброжелателей" этой страны, а ее ликвидации. Ну а перед ликвидацией - дестабилизации. Чтобы в стране вспыхнул настоящий пожар, который уже никто не сможет погасить. Никто, кроме Путина, разумеется. Он - известный пожарный, посмотрите на Алеппо.
Надежды на то, что Зеленский собирается "перехитрить" Путина, что он просто старается угодить своему электорату, продемонстрировать миролюбие и стремление остановить войну, но вовремя остановится, базируются на непонимании не то чтобы психологии самого Зеленского, но миллионов таких, как Зеленский, - миллионов жителей восточных и юго-восточных областей Украины. Эти люди все еще живут в Советском Союзе. Для них настоящий президент - Путин. Да, многие из них могут на него обижаться за то, что забрал у них, таких маленьких и миролюбивых, Крым и лишил возможности спокойно загорать в курятниках, - и потому они, бывшие избиратели Януковича, голосуют за Зеленского, а не за какого-нибудь Бойко. Но подспудно они понимают, что Путин был прав, что нечего было скакать на Майдане, что крымчане сами хотели и так далее. Я встречаю таких людей в университетских аудиториях Харькова, Одессы или Днепра - и если так думают студенты, будущие политологи и журналисты, то даже не спрашивайте меня, что думают на рынках или в такси.Зеленский - их плоть от плоти. Он родился среди них, воспитывался среди них, жил среди них и другой Украины не знает, не понимает и знать не хочет. Именно поэтому в бытность свою комиком он называл Томос "термосом", а в бытность президентом появился у мемориала в Бабьем Яре только после публичного скандала. Именно поэтому он пойдет туда, куда будет зазывать его кремлевский обитатель. Тем более что Макрон и Меркель будут его туда подталкивать - пока не поймут, что уже поздно. А Трамп, конечно же, не будет мешать - с чего бы это Трампу мешать Зеленскому?
Поэтому надежда - она не на Зеленского. И не на Запад. Она на украинский народ, который в решающий час способен будет бросить вызов даже не своему президенту, а своему обывателю.
А не будет способен - никакой Украины не будет.
Будет "формула Штайнмайера".﻿---------------
Виталий Портников, блог, https://graniru.org/opinion/portnikov/m.277589.html
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А вы что не видели отдельные писульки Сайдику, которые подписала ТКГ?!

Подписали письма на деревню дедушке Сайдику и тем самым усадили Пуйло за стол переговоров, где и будет всё решаться по поводу деталей.
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якби то так.
Я більше довіряю єврею Портникову; і зовсім не довіряю єврею Зеленському. Бо Портніков - український націоналіст, вже неодноразово довівший свою відданість Україні. А зебіл, як і всі зебіли - граються долею України.
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А я бы никому на слово не верил, а просто подождал этих самых переговоров. Куда не глянь - везде сплошные НостраДАУНусы.
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Портніков - один з небагатьох тих, кого не впіймано не лише на брехні, а й на помилках в прогнозах.
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Не согласен, в 16м негативно отозвался о блокаде Крымского титана Семененко и Ленуровым. С тех веры ему нет.
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Ох, плохо Беня со своей шоблой закончит!
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Пися хоть понимает,что заменив формулу Штайнмайера,на формулу Штангенциркуля,ничего не поменяется,главное.что там по сути будет написано и будет-ли оно выполняться.
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По минским значит никакой комиссии не было, а тут-подавай?
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Скоро весь мир плюнет Украине в лицо за двуличное поведение, это не прогноз , это ближайшее будущее.
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