 У Раді зібрали необхідні підписи для ініціювання створення ТСК щодо "формули Штайнмаєра", - нардепка від "Голосу" Піпа. ВIДЕО

Про це заявила нардепка від "Голосу" Наталя Піпа, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Раді згадували про "формулу Штайнмаєра" лише фракції "Голосу" і "ЄС". Ми уважні до цієї теми і вважаємо її дуже гострою. Сьогодні вже зібрані підписи для створення тимчасової слідчої комісії, яка буде вникати в цю тему і матиме більше повноважень, щоб зрозуміти, які процеси відбуваються і звернути на це увагу влади, інформувати про це громадськість", - розповіла парламентарій.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Та что они там собираются?
ОПЗЖ + слуга урода все примут и без этих, пятипроцентных.
Я за Трампа не голосовал, так что придержи-те свою реплику для кого-нибудь другого.
Как в 2014 году до окончания Олимпиады в Сочи ***** не рыпалось, так и сейчас пока не достроят оно сидит смирно.
До вчерашнего дня ни один представитель Украины ни в устной, ни в письменной форме не поддерживал эту формулу. И я как непосредственный участник переговоров в нормандском формате говорил, что эту инициативу неоднократно пытался продавить Владимир Путин. "Формула Штайнмайера" придумана в Кремле и защищает российские интересы", - заявил экс-президент.
Как же вы не поймёте, что заПОРОШенный историей пытается на этой писулькe вскарабкиваться снова на президентское кресло.
Просто ДИПЛОМАТІЧНО послал на йух вместе с этой самой формулой.
Хоть щось
И это депутаты
Конечно, зебилы не проголосуют.
Но это лучше, чем ничего!
Если не в курсе, то напомню: подписали письма на деревню дедушке Сайдику и тем самым усадили Пуйло за стол переговоров, где и будет всё решаться по поводу деталей.
===Отож, яким бачив Президент Порошенко статус Донбасу:
- згідно Закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який голосувався тричі в 2015,2017 та 2018 році з ініціативи Порошенка це фактична територіальна автономія - особливий порядок призначення прокурорів та суддів;
відмінний від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності;
затвердження державної цільової програми для відновлення економіки;
право на укладення угод з Росією про прикордонне співробітництво;
створення загонів народної міліції;
регіональний статус російської мови;
недопущення кримінального переслідування
Наступним кроком узаконення особливого статусу Донбасу стала пропозиція Президента Порошенка про внесення до Конституції відповідно до Розділу 15 "Перехідні положення" пункту 18 з таким текстом: "Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей визначаються окремим законом".
За визначення особливого статусу Донбасу в Конституції України проголосували 265 депутатів:
115 з Блоку Петра Порошенка на чолі з керівником фракції Юрієм Луценком та Володимиром Гройсманом з Іриною Геращенко;
69 - Народного фронту з Андрієм Парубієм;
38 - Опозиційного блоку на чолі з Бойком, Льовочкіним, Шуфричем й позафракційним Ківаловим;
14 - Волі народу (Онищенко,Поплавський. Литвин..);
11 - Відродження (Яценко, Зубик, Кіссе..)
5 - Самопомочі (Гопко, Кривенко, Єднак, Пташник,Кишкар).
Далі, коли стало зрозуміло, що у ВР не має 300 голосів, депутати БПП та НФ звернулися до КС щодо можливості розглядати ці зміни до Конституції не на наступній черговій, а на будь-якій сесії. І принциповий КС погодився з цим. Таким чином, ініціатива Порошенка конституційно узаконити статус Донбасу досі не скасована!===
Вперед и с пестней, а не звиздеть тут с методичек
Подписали письма на деревню дедушке Сайдику и тем самым усадили Пуйло за стол переговоров, где и будет всё решаться по поводу деталей.
До речі, проколіпащу тут думку Аркадія Бабченко, буде доцільно: "Когда новая власть говорит, что никто не допустит никаких выборов под дулами автоматов, у меня только один вопрос - серьезно? Нет, когда это говорила прошлая команда, у меня не было ни капли сомнения. Я был уверен - не допустят. Потому что таки и не допустили. Потому что Порох, Климкин, вся делегация нардепов в ПАСЕ, ни разу, ни на шаг, не ухудшили положения Украины. Порох в политике оказался вообще зубром. Подписать в Минске эту филькину грамоту, не самую выгодную для себя, лишь бы только остановить продвижение противника, и умудриться сделать так, что за эту филькину грамоту все пять лет международное сообщество драло Россию - его политическое мастерство становится понятно только сейчас. Так что при прошлой команде я б не сомневался ни разу." (текст блогу "Формула Штайнмаера")
пипа вспотела...
неоднозначное хвамилие..
и жаба есть такая...
Жаба пипа
Красивая фамилия бывшего министра иностранных дел, а теперь президента Германии в названии этой формулы не должна никого обманывать. Франк-Вальтер Штайнмайер - представитель той самой политической партии, последний федеральный канцлер от которой - Герхард Шредер - доблестно трудится сейчас во имя исполнения задач "Газпрома" и строительства "Северного потока - 2", что позволит наконец-то покончить с украинским транзитом и сделать всю украинскую территорию уязвимой для российской военной экспансии. Для многих немецких социал-демократов Украина - всего лишь досадное продолжение России, которую нужно если не вернуть хозяйке, то поставить обратно в российское стойло. Вот почему бывший президент Украины Петр Порошенко для многих западных политиков - и не только немецких социал-демократов - стал врагом, когда под давлением общественности отказался от политики односторонних уступок, на которые сегодня идет его преемник.
Зеленский для этих людей - всего лишь беспомощный инструмент превращения Украины в бессмысленное рыхлое образование, которое забудет о своих европейских и натовских потугах и будет вечно метаться из стороны в сторону под мудрым совместным управлением Запада и России. И, конечно, не будет мешать западным бизнесменам - да и политикам, чего уж там - зарабатывать деньги в Москве.
Но эти люди не понимают Путина. Путину не нужна даже рыхлая Украина. Ему нужна Россия. Россия в Украине. Россия в Киевской области и Харьковской, в Винницкой и Сумской. А Галичину он оставит Польше - чтоб не бузила и пусть подавятся. Такой простой и ясный план. Зеленский для Путина - инструмент не кастрирования Украины, как для западных "доброжелателей" этой страны, а ее ликвидации. Ну а перед ликвидацией - дестабилизации. Чтобы в стране вспыхнул настоящий пожар, который уже никто не сможет погасить. Никто, кроме Путина, разумеется. Он - известный пожарный, посмотрите на Алеппо.
Надежды на то, что Зеленский собирается "перехитрить" Путина, что он просто старается угодить своему электорату, продемонстрировать миролюбие и стремление остановить войну, но вовремя остановится, базируются на непонимании не то чтобы психологии самого Зеленского, но миллионов таких, как Зеленский, - миллионов жителей восточных и юго-восточных областей Украины. Эти люди все еще живут в Советском Союзе. Для них настоящий президент - Путин. Да, многие из них могут на него обижаться за то, что забрал у них, таких маленьких и миролюбивых, Крым и лишил возможности спокойно загорать в курятниках, - и потому они, бывшие избиратели Януковича, голосуют за Зеленского, а не за какого-нибудь Бойко. Но подспудно они понимают, что Путин был прав, что нечего было скакать на Майдане, что крымчане сами хотели и так далее. Я встречаю таких людей в университетских аудиториях Харькова, Одессы или Днепра - и если так думают студенты, будущие политологи и журналисты, то даже не спрашивайте меня, что думают на рынках или в такси.Зеленский - их плоть от плоти. Он родился среди них, воспитывался среди них, жил среди них и другой Украины не знает, не понимает и знать не хочет. Именно поэтому в бытность свою комиком он называл Томос "термосом", а в бытность президентом появился у мемориала в Бабьем Яре только после публичного скандала. Именно поэтому он пойдет туда, куда будет зазывать его кремлевский обитатель. Тем более что Макрон и Меркель будут его туда подталкивать - пока не поймут, что уже поздно. А Трамп, конечно же, не будет мешать - с чего бы это Трампу мешать Зеленскому?
Поэтому надежда - она не на Зеленского. И не на Запад. Она на украинский народ, который в решающий час способен будет бросить вызов даже не своему президенту, а своему обывателю.
А не будет способен - никакой Украины не будет.
Будет "формула Штайнмайера".---------------
Виталий Портников, блог, https://graniru.org/opinion/portnikov/m.277589.html
Подписали письма на деревню дедушке Сайдику и тем самым усадили Пуйло за стол переговоров, где и будет всё решаться по поводу деталей.
Я більше довіряю єврею Портникову; і зовсім не довіряю єврею Зеленському. Бо Портніков - український націоналіст, вже неодноразово довівший свою відданість Україні. А зебіл, як і всі зебіли - граються долею України.