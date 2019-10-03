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 "Кричить, за руки хапає, а що буде далі?" - журналіст Гришин передав Зеленському повідець, нашийник і намордник "для співпраці" з Мендель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналіст Сергій Гришин приніс в Офіс президента і передав Володимиру Зеленському намордник, ошийник і повідець для прессекретарки глави держави Юлії Мендель.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Історія проста. У нас є прессекретарка президента Юлія Мендель, яка поводиться не дуже адекватно. Вона це продемонструвала тричі, як мінімум. Один раз під час спілкування з Крістофером Міллером, журналістом, і двічі із Сергієм Андрушком. Я сподівався на певну реакцію президента. Але позавчорашній брифінг і жарт президента: "Юлю, ви сьогодні нікого не штовхали?", - кажуть, що він знає цю ситуацію і вона його влаштовує. Якщо вона його влаштовує, це його вибір. Нехай вона працює, просто потрібно обмежити її спілкування з журналістами і тримати під контролем, тому що це небезпечно. Спочатку кричить, потім за руки хапає, а що буде далі? Тому я передаю президентові такий подарунок від себе для його співпраці з його прессекретаркою", - заявив журналіст Гришин.

До журналіста з ОП ніхто не вийшов і він залишив намордник, ошийник і повідець для прессекретарки глави держави Юлії Мендель у бюро перепусток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналісти вимагають звільнити Мендель

Кричить, за руки хапає, а що буде далі? - журналіст Гришин передав Зеленському повідець, нашийник і намордник для співпраці з Мендель 01
Кричить, за руки хапає, а що буде далі? - журналіст Гришин передав Зеленському повідець, нашийник і намордник для співпраці з Мендель 02
Кричить, за руки хапає, а що буде далі? - журналіст Гришин передав Зеленському повідець, нашийник і намордник для співпраці з Мендель 03
Кричить, за руки хапає, а що буде далі? - журналіст Гришин передав Зеленському повідець, нашийник і намордник для співпраці з Мендель 04
Кричить, за руки хапає, а що буде далі? - журналіст Гришин передав Зеленському повідець, нашийник і намордник для співпраці з Мендель 05
Кричить, за руки хапає, а що буде далі? - журналіст Гришин передав Зеленському повідець, нашийник і намордник для співпраці з Мендель 06
Кричить, за руки хапає, а що буде далі? - журналіст Гришин передав Зеленському повідець, нашийник і намордник для співпраці з Мендель 07
Кричить, за руки хапає, а що буде далі? - журналіст Гришин передав Зеленському повідець, нашийник і намордник для співпраці з Мендель 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151930
 
   
 Топ коментарі
 
Это лютый плюс!!!!! теперь моника мендель!
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Молодец, Сергей Гришин!Грамотно хайпанул!Только таких писак как ты по 12 на дюжину, через неделю никто и не вспомнит ни твою фамилию, ни издание, в котором работаешь. Разве что будут вспоминать мол был мол такой парняга, ошейник подарил, а кстати, как же его звали...
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Ну, журналісти могли б приходити на брифінги в костюмах для тренування собак. Дарю ідею.
"Кричит, за руки хватает, а что будет дальше?" - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник "для сотрудничества" с Мендель - Цензор.НЕТ 9810
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"Кричит, за руки хватает, а что будет дальше?" - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник "для сотрудничества" с Мендель" - молодец, но через чур вежливо, но дело в том, что Вовчик наблюдал за её поведением, и ничего не сказал, так может Мендельша получила такую команду?
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Я тобі скажу так, я можу мати особисте ставлення до будь кого, як приватна особа. Але як посадова особа я не маю права навіть вигляду подати. Є таке поняття, як "не царська справа", яке розуміли папєрєдніки. Кучма міг висловити думку про Гонгадзе але навіть його прес-секретар не подумав би штовхаться з Гонгадзе. Хоча троєщинське бидло може це, його рівень.
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Ну так и Гонгадзе наверное не был журнашлюхой которая думает что можно провоцировать президента и ничего н ******. Это не янык не кучма не ющ и даже н елюбимый всеми колхозниками парасенька... Это президент которого мы сами выбрали. Да он злой клоун. Клоун может стать злым клоуном, а барыга нет.
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"З сортиру чути огидливе пердіння" (с) Лесь Подерв'янський
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Отдайте Мендель Киве,он знает ,что с этим делать.
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Ту думаешь что Моника чем-то начала управлять.
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Якось за історією з тою бидлуватою шавкою всі забули про стильний шкіряний костюмчик для вигулу самого Вофкі . Тим паче всі необхідні розміри вказані на сайті Монікі Зелінскі в розділі "Дама з собачкою" 😕
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якщо в дворі зла собака, то і хозяін гівно.
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Я неадекватных (не совсем психически здоровых людей) на глаз определяю почти сразу, мне нужно от 8 до 30 секунд для вынесения диагноза (богатый жизненный опыт) эта мендель из той категории впрочем как и бывшая минздрав супрун!
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Слушай, в ведь от тебя самого зеленым говнецом пованивает.
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ещё одно гавно под видом журналиста пиарится... одна срань кругом и других слов нет...

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Інсайдерська фотогріфія: партійна вечірка "Слуги Народу"... XDDDD


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Если бы вы имели хоть малейшую совесть и не мешали работать, то вас бы никто не "толкал". А вот как раз клоунада Сирёжи Гришина и вызывает сомнения в его адекватности и как журналиста и как общественного субъекта.
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Где работа, а где Зеленский? Это, как две галактики в разных концах Вселенной.
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придурок захотел дешёвой славы на час.
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