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 Політика України
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Все про:ВР (5837) законопроект (785) ЗСУ (349)

 Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство. ВIДЕО

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє виключати дезертирів з лав Збройних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 287 нардепів.

Законопроєктом №1227 "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо вдосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби" пропонується визнати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували з ЗСУ та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, які не входять до складу Збройних сил України. Крім того, документ пропонує зберегти статус військовослужбовців за такими особами на період здійснення кримінальних проваджень в органах досудового розслідування і судах.

Також читайте: Рада ухвалила законопроєкт про право застосування з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами ЗСУ зброї і техніки в особливий період

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151903
 
 
 Топ коментарі
 
А закон о уклонении от службы? ведь будущий главнокоммандующий во время активных боевых действий откосил аж 4 раза Рада приняла законопроект о дезертирстве - Цензор.НЕТ 9911
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По статисці сексологів всі люди ананісти..Але Медведчуківський Ківа унікальни ВР маструбатор.
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А у кивы специфический вкус. Хотя,что взять с нарколыги? И с резиновой куклой ляжет.
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он уже доказал, шо и без куклы неплохо справляется...
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Невдмухувальна якась...
Хоча для Ківи "помучить красного партизана" - якраз норм.
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преЗик должен показать пример и первым сдаться властям !
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Порохоботы, скоро призыв, вы пойдете спасать страну от зе капитулянта или так и будете скрываться от военкоматов и воевать на диванах ?
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за нас не волнуйся, Майдан будет полным, Украину спасем !
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Спасатель нашелся, уже один 5 лет спасал, еле сдыхались.
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за нас не волнуйся, украинцы-русины 1000 лет сц..аными тряпками власти на Майдане гоняли Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 5986 ... на Ростов
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"мама повестку не передала" - это фишка ЗеДебилов, так что не путай.
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так и будут скрываться. Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 3560 И вообще, они больные.
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при пете большую часть погибших переводили в статус дезертира
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Что ещё не правда? Парады во время котлов и тайны встречи с Медведчуком тоже ? Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 9437
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Слышь *****, значит по твоему 73% голосовавших про Пети, это все сепары, может лучше рот закроешь днище 8%-е.
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Почему, часть из этих 73% проголосовавшиз за Зелю просто бараны. Смирись с этой мыслью и живи дальше.
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Козлам взагалі слова не давали.Це поросяки 8%-і можуть визжати-вони чумкою тут боліють просто-їх жалко-ліків не винайшли-підуть на спалення,бідні.
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Как видишь сейчас одни Зекозлы и решают все. А на твоем примере видно, какое быдло выбрало недоумка. Себя пожалей, неполноценный.
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или записывали в небоевые..

"Небоевые потери ВСУ с 2014 года составили более 10 тысяч человек. Как
заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, власти страны
замалчивают «страшную статистику»."
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Ну так все правильно, так как семьям бойцов погибшим на войне нужно было выдавать квартиры их записывали в небовые, а квартиры шли генералам Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 3529
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Так матиос сам только недавно перестал быть "властью". Когда он это кукарекал,можно ссылочку?
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забанили в гугле? пользуйтесь яндексом

Полторак о заявлении Матиоса по поводу небоевых утрат в ВСУ 112 Украина
https://www.youtube.com/watch?v=qVbDateneMs
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https://www.youtube.com/watch?v=ch8dC90MUvc

Разговор очевидцев о вагонах трупов «дезертиров» ВСУ
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Не зупиняйся, чудовисько. Педаль в асфільт! Розіп'ятого хліпчика, снігурів та піну - в студію!
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Нахрен полторак и "очевидцы"? Заявления матиоса где?
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а його синок зможе оце повторити на державній мові?
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Навіть пропогандонша Скабєєва, яка розкрутила цей кліп, визнала що син Порошенка, сказав, що вдома розмовляє українською.
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ахахахахахаха)))) ты разницу между "сказал" и "сделал" - понимаешь?))) как говриться, пиз.еть - не мешки ворочать
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выходит, что человек - который не может научить сына - пытается учить всю страну?
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А закон о уклонении от службы? ведь будущий главнокоммандующий во время активных боевых действий откосил аж 4 раза
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Скоро призыв, ты уже выбрал в каких войсках будешь служить ?
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Кацап, порохоботы на передке, счас зебилы "уставшие от войны" должны прийти вместе с 95 кварталом в военкоматы
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Кацап порохоботский, если ты не знаешь в оос проголосовало поровну за зе и за пе Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 2284
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иди уже в военкомат, хватит батрачить, заробитчанин!
Клоун не ждет!
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Гибнуть за олигархов, пока другие после работы будут пиво попивать в Польше, Чехии...?
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ООС, це 50% що на нулі, які проголосували за Порошенка, і 50% тилових щурів, які трясуться, щоб не потрапити на передову.
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для дезеотиров цие будет непоправимым ударом: долго будут безутешно рыдать о необдуманно сделанном шаге и грустить всю оставшуюся жизнь
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Типо от совка не осталось высеров, шо типо если ты не особо любишь оккупацию(совок), то не должен и служить ему.
Мы просто адаптировали под независимую от совка страну.
И это понятно что если человек может выбирать власть(чего не было в совке), то он полноценный гражданин.
Так что закон - наверное нормальный(если украинцы принимали, т.е. вдумчиво читали, дискутировали и т.д.)
Но вот..... ну не знаю, мне хватает что попы вопят о всяких царствах, а у нас демократия, так что либо попы - злые, либо раввины.

не, дожились мы нормасик - только и нужно шо на Тутмаса надеяться. Ну, как сказал кое-кто - сотни лет "молились и ждали".....
ненавижу - всех.
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или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных Сил Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3151903

Це як цю частину розуміти?
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16.01.2019 17:41
Перший заступник міністра оборони Іван Руснак, коментуючи законопроект №9454, заявив, що цим документом пропонується впровадити поняття "призупинення військової служби"."Це пов'язано з тим, що на сьогодні 9 тисяч 268 осіб дезертирували зі Збройних сил України. Тому це поняття буде застосовано до осіб, які самовільно залишили військову частину, дезертирували з військової служби або добровільно здалися в полон", - зазначив перший заступник міністра.Він додав, що ці військовослужбовці будуть визнані такими, що не виконують своїх військових обов'язків, і будуть виключені з чисельності ЗСУ.
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Механизмов полно и так. Дебич пытается высрать типа отправил полк куда-то, а потом его взяли в кольцо. Звонят коммандиру мол *********, не выполняете приказ, значит вы все задним числом дезертиры. Все. Потерь нет. Порося такое самое хотел продвинуть.
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На думку директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака, на початку 2019 року ЗСУ знову переживають кадровий голод. "Престиж служби в армії досить низький, протягом 2018 року відбувся безпрецедентний відтік кадрів, коли тільки за перше півріччя звільнилось 11 тисяч військовослужбовців", - зазначає він. Виходом із ситуації експерт вбачає відмову від регулярних призовів та перехід до професійної контрактної армії.В міноборони натомість пропонують інший спосіб утримання кадрів у лавах армії. У вже згаданому законопроекті пропонується збільшити мінімальний термін першого контракту для випускників військових навчальних закладів з трьох до десяти років. На думку Івана Руснака, мова, у першу чергу, йде про спеціалістів високотехнологічних військових професій - наприклад, льотчиків, офіцерів протиракетної оборони чи кібербезпеки.
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А тепер уявіть коли любий з офіцерів скаже контрактнику - поїхали тобі, тобі і тобі картоплю тре викопать у комбрига, чи якогось хухлопця. Це ж срочники це те армійське корупційне корито, + дешева робочо-селянська сила
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вообще то это не закон о дезертирстве. кто такие названия выдумывает?
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"предлагается признать военнослужащих...или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных Сил Украины."- по новому закону те моряки бы уже никак не смогли называть военнопленными. И не видать бы им было премий, званий, квартир...
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так что обмена военнопленными больше не будет. кто в плен сдался - может идти далеко. мы его не знаем. Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 4828
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нифига подобного. добровольно - и в условиях крайней необходимости, это разные вещи
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Напуя вообще этот цирк ("законы"), если есть устав?
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Командовать парадом буду я, сказала моника дезертирка занюхав дорожку кокса ,одновременно расписываясь зелекаракулями на законопроэктах
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Монику на нары! И судить за предательство Украины.
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Скажите, сторонники имитатора игры х..м на рояле и одновременно владельца фирмы в кипрском офшоре, а вот это ваше недоразумение, за которое вы проголосовали по причине своей отсталости в умственном развитии, оно дезертир или не дезертир?
Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 7494
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