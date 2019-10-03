 Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 287 нардепів.

Законопроєктом №1227 "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо вдосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби" пропонується визнати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували з ЗСУ та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, які не входять до складу Збройних сил України. Крім того, документ пропонує зберегти статус військовослужбовців за такими особами на період здійснення кримінальних проваджень в органах досудового розслідування і судах.

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