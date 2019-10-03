 Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосували 287 нардепів.
Законопроєктом №1227 "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо вдосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби" пропонується визнати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували з ЗСУ та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, які не входять до складу Збройних сил України. Крім того, документ пропонує зберегти статус військовослужбовців за такими особами на період здійснення кримінальних проваджень в органах досудового розслідування і судах.
Хоча для Ківи "помучить красного партизана" - якраз норм.
не думаю !
призыв в Грудене, на ЙОЛКУ !
Вот поросенок от нас бегает-его ловим!
"Небоевые потери ВСУ с 2014 года составили более 10 тысяч человек. Как
заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, власти страны
замалчивают «страшную статистику»."
Полторак о заявлении Матиоса по поводу небоевых утрат в ВСУ 112 Украина
https://www.youtube.com/watch?v=qVbDateneMs
Разговор очевидцев о вагонах трупов «дезертиров» ВСУ
Клоун не ждет!
Мы просто адаптировали под независимую от совка страну.
И это понятно что если человек может выбирать власть(чего не было в совке), то он полноценный гражданин.
Так что закон - наверное нормальный(если украинцы принимали, т.е. вдумчиво читали, дискутировали и т.д.)
Но вот..... ну не знаю, мне хватает что попы вопят о всяких царствах, а у нас демократия, так что либо попы - злые, либо раввины.
не, дожились мы нормасик - только и нужно шо на Тутмаса надеяться. Ну, как сказал кое-кто - сотни лет "молились и ждали".....
ненавижу - всех.
Це як цю частину розуміти?
Перший заступник міністра оборони Іван Руснак, коментуючи законопроект №9454, заявив, що цим документом пропонується впровадити поняття "призупинення військової служби"."Це пов'язано з тим, що на сьогодні 9 тисяч 268 осіб дезертирували зі Збройних сил України. Тому це поняття буде застосовано до осіб, які самовільно залишили військову частину, дезертирували з військової служби або добровільно здалися в полон", - зазначив перший заступник міністра.Він додав, що ці військовослужбовці будуть визнані такими, що не виконують своїх військових обов'язків, і будуть виключені з чисельності ЗСУ.