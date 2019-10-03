 "Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестувальники проти ватажка "ДНР" Трапезнікова на посаді мера столиці Калмикії заговорили по-українськи. ВIДЕО

Під час акцій протесту в російському місті Еліста проти призначення Дмитра Трапезнікова - колишнього ватажка підтримуваного Росією збройного угруповання "ДНР" - протестувальники, етнічні калмики, заговорили українською мовою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українською мовою заговорив один із промовців.
"Хочу звернутися до Трапезнікова ненависною йому українською мовою ... Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту та Калмикію, щоб знищувати калмицьку мову", - сказав він.
Також дивіться: "Хочуть цих щурів у нас прилаштувати": мешканці Елісти вийшли на збори проти призначення мером терориста "ДНР" Трапезнікова. ФОТОИсточник: https://censor.net.ua/ua/v3151874
Драка между чиновницами и украинским пограничником в Меловом
Меловое (подконтрольная Украине часть Луганской области) рядом с баром
«Джон» на улице Школьная. Матерящийся мужчина - украинский пограничник
(служащий Меловского пограничного отряда) по имени Роман. А две женщины -
специалист Меловского отделения Ощадбанка и депутат Меловского
поселкового совета. Конфликт между вышеуказанными персонажами произошел
на бытовой почве - пограничник Роман, прикомандированный из города
Хмельницкий, напившись начал выкрикивать лозунги украинских
националистов (Слава Украине!), а после того как женщины сделали ему
замечание, принялся оскорблять их и попытался избить. Однако, как видим,
в итоге женщины сами избили украинского пограничника. Вот такая вот
«веселая жизнь» на подконтрольных Украине территориях бывшей Луганской
области.
калмыков или Операция «Улусы» - форма политических репрессий по национальному
признаку, операция НКВД, принудительная высылка из мест постоянного проживания
этнических калмыков в 1943-1944 годах в районы Урала, Сибири и Средней Азии, признанная российским парламентом как акт геноцида...
Уважение к активисту конечно, но не факт шо это - "многоходовочка" Сремля.
Так как - нету такой подлости шоб Сремль не мог сделать.(как с Гадей нашей произошло)
Так что - слава Калмыкии, но рабам Рашки - веры мало.
Там настолько репрессивный аппарат государственного подавления, что.... поддерживаю, но не верю.
И ведь это говно амеры не допустят к развалу(Рашке не позволят подохнуть), ибо там "новички" и тыща еще заводиков и станций, по выпуску "колбасы", которая легким движением штанов, трансформируется в колбу химического реактива.
Отвалите нафиг, "братья".
Это должно нас объединить.
У Путина нет приличного правоприемника, и после Путина там может наступить такая НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДВИЖУХА, такой ПАРАД СУВЕРИНИТЕТОВ... что мама не горюй....
Украинцы, помогая Навальному, просто действуют на руку Кремля и не в интересах малых народов России, которые жаждут собственной независимости......
Бурятия, Улан-Удэ, Элиста, Калмыкия, Тува..... Этнические русские от нищеты убегают из этих регионов в европейскую часть России, коренное население из сел подтягивается в города..... Так что там очень плачевная ситуация с популяцией русских.....
Но если глянуть на других "светил", то то вообще дрова.
Но Навальный может быть, как план Б в операции "ПРАВОПРИЕМНИК".....
В чем проблемма Путина? Правоприемника он может выбирать либо с ЕДРОСНИ либо из своих СИЛОВИКОВ!!!!!!! Партия "жуликов и воров" с этим дебилом Медведьевым не устраивает и раздражает народ.... И это Путин четко понимает........ Очередной СИЛОВИК не устраивает класс ОЛИГАРХОВ!!!!!
Навальный может стать тем компромисным вариантом, который более или менее устроит и народ, и класс русских олигархов....
А Міністр охорони здоров'я Расія Богатирьова - підписала...
От такий то пєрдімонокль, малята....
Во всех остальных школах українську мову та літературу изучали по 2 урока в неделю по 45 минут урок.
Це на тиждень 90 хвилин української мови та 90 хвилин української літератури.
Зелюки во главе со своим капитулянтом,вы -позор гордой Украины.
А теперь у них есть под боком УСПЕШНЫЕ КИТАЙЦЫ (такие же узкоглазые, монголоиды по расе), которые выпускают телефоны, строят современные города, запускают скоростные поезда........ и русский Иван, алкаш, тунеядец и неудачник по жизни.... с его Рогозинами, Ладами калина, русским разгельдяйством, дикой коррупцией, плохими дорогами....... Как считаете, с кем эти люди будут себя больше ассоциировать.... с русскими, или с китайцами???
"В октябре 1951 года из Песчанлага (Караганда) в Речлаг (Воркута) перевели две враждующие группировки: «оуновцев» и «чечен». На новом месте между ними развернулась жестокая борьба за сферы влияния. Несмотря на то, что к чеченцам примкнули представители кавказских и среднеазиатских народов, в свое время обиженных «западенцами», в этой кровавой резне бандеровцы вышли победителями.
К свободе
В начале 1950-х годов жизнь в большинстве лагерей контролировалась украинскими националистами. В некоторых случаях в качестве их пособников выступали прибалтийские «лесные братья» и русские коллаборационисты. Впрочем, бандеровцам было недостаточно власти над заключенными, они желали диктовать свои условия и лагерной администрации. В некоторых лагерях бывшими членами ОУН и УПА готовились массовые беспорядки, позволявшие рассчитывать на побег. Планы будущих восстаний тщательно продумывались: создавались служба безопасности и техническая служба, отделы политического воспитания и материального обеспечения, боевые отряды и группы по исполнению террористических актов.
Подобное восстание было спланировано и в Степлаге (другое название - Кенгирский лагерь), где украинские и прибалтийские националисты составляли большинство - около 67%. Их поддержали «власовцы», а также значительная часть остального контингента.
Бывший сиделец Степлага А. Е. Фельдман отмечал, что интернациональный состав заключенных в лагере был крайне пестрым: кроме украинцев, белорусов, прибалтов здесь сидели среднеазиаты, китайцы, японцы и даже немцы. «Оуновцы», пользуясь тем, что многие не знали русского языка, обучали всех украинскому. «В общем, большинство заключенных говорило на дикой смеси разных языков и наречий, которую они принимали за русский», - пишет Фельдман.
Возможно такой вот язык межнационального общения и позволил сплотиться разномастным обитателям Степлага, лидерами которых стали Гирша Келлер - еврей, воевавший в рядах УПА, и украинский националист Михайло Сорока, проведший в лагерях ГУЛАГа более 30 лет. В системе самоуправления Кенгирского лагеря почти все ключевые позиции занимали жители Западной Украины.
Спланированные массовые беспорядки в Степлаге начались утром 18 мая 1954 года, когда около 30 заключенных попытались прорваться через хозяйственный двор в женскую зону. Этот рейд охрана отбила, застрелив несколько зэков. Но вечером маршрут бунтарей повторили уже свыше 200 сидельцев. Встречавшихся на пути солдат забрасывали камнями, били палками и арматурой. Служители порядка, как и положено по уставу, открыли стрельбу, однако вскоре применение оружия было отменено начальником УМВД Карагандинской области. Это развязало зэкам руки, и через несколько дней лагерь был полностью в руках восставших."
Сколихнулися спецлагера,
Розігнулись потомлені спини,
Бо стогнати тепер не пора.
У святому пориві
Розірвались нариви.
Ми не будем, не будем рабами
І не будем носити ярма.
Впали мури, що нас розділяли,
І зустрілися брат і сестра,
Дочка з батьком, дружина із мужем,
А дівчина стріча юнака.
Перший подих свободи
Об'єднав всі народи.
Ми не будем, не будем рабами,
І не будем носити ярма.
Воєдино всі мови злилися,
Одна віра колише серця,
У тривогах і на барикадах
Дівча разом з плечем юнака.
Наше гасло - свобода
Для усього народа.
Ми не будем, не будем рабами
І не будем носити ярма.
Братня кров Воркути і Норильська,
Колими, Рудника, Кенґіра
Переповнила чашу насильства
І з'єднала усі лагера.
Тим, що впали за волю,
Ми клянемось сьогодні,
Що не будем, не будем рабами,
- Боротьбу доведем до кінця!
Що не будем, не будем рабами, -
Боротьбу доведем до кінця!(Гімн Кенгірського повстання. Михайло Сорока).
Не позвольте зекаломоеву его продать кремлядям!
Ця вата вважає події на Донбасі внутрішнім конфліктом. Ну то нехай виступає проти трапєзнікова та захищає калмицьку промовами українською, на вподобайки він все одно не заслуговує