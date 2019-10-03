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 Суспільство, За кордоном
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Все про:протест (993) Росія (20080) українська мова (296)

 "Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестувальники проти ватажка "ДНР" Трапезнікова на посаді мера столиці Калмикії заговорили по-українськи. ВIДЕО

Під час акцій протесту в російському місті Еліста проти призначення Дмитра Трапезнікова - колишнього ватажка підтримуваного Росією збройного угруповання "ДНР" - протестувальники, етнічні калмики, заговорили українською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українською мовою заговорив один із промовців.

"Хочу звернутися до Трапезнікова ненависною йому українською мовою ... Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту та Калмикію, щоб знищувати калмицьку мову", - сказав він.

Також дивіться: "Хочуть цих щурів у нас прилаштувати": мешканці Елісти вийшли на збори проти призначення мером терориста "ДНР" Трапезнікова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151874
 
   
 Топ коментарі
 
сука, калмыки могут украинский выучить за те пару дней, пока протестуют, а некоторые имбецилы его за 20 лет на уровне платежек не осилят. путенпамаги! зла не хватает.
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калмик розмовляє на український набагато краще, ніж 73% хохлов
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там зайва хромосома.. вона не дозволяє ні думати їм, ни розмовляти.. До того ж "стрАение челюсти такое"
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Аваков, Азаров і Зеленський теж азіати "Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестующие против главаря "ДНР" Трапезникова на посту мэра столицы Калмыкии заговорили по-украински - Цензор.НЕТ 7089
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яка краса!!! трапезнікову мова солов"їна і там жити спокійно не дає! от невдача)))
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Трапеза,мабуть, почервонів з переляку і там його бандерівці дістали.
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Калмики, оніть нах** цю прокацаплену кремлівську шлюху назад в динири ми їх скоро утилізувати будем, що нам меньше роботи було їх по мордору збирати. Виділем одну якусь шахту і все це кацапсяче бидло туди на 1000 метрів. Нехай в вугілля перетворюються, а нащадки спасибі скажуть за нього "Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестующие против главаря "ДНР" Трапезникова на посту мэра столицы Калмыкии заговорили по-украински - Цензор.НЕТ 3657
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Окремий респект, що виправився: "не на Украине, а в Украине. Извините."
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Супер! Это просто чудесное видео! 1000плюсов в карму калмыку! Это наши союзники и братья.
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Калмыко -бандеровцы, жидо-калмыко-бандеровцы, хвашисты, на святое покусились! ******, введи вайска!
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=QXBZZ7TBTTo

Драка между чиновницами и украинским пограничником в Меловом


Меловое (подконтрольная Украине часть Луганской области) рядом с баром
«Джон» на улице Школьная. Матерящийся мужчина - украинский пограничник
(служащий Меловского пограничного отряда) по имени Роман. А две женщины -
специалист Меловского отделения Ощадбанка и депутат Меловского
поселкового совета. Конфликт между вышеуказанными персонажами произошел
на бытовой почве - пограничник Роман, прикомандированный из города
Хмельницкий, напившись начал выкрикивать лозунги украинских
националистов (Слава Украине!), а после того как женщины сделали ему
замечание, принялся оскорблять их и попытался избить. Однако, как видим,
в итоге женщины сами избили украинского пограничника. Вот такая вот
«веселая жизнь» на подконтрольных Украине территориях бывшей Луганской
области.





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Депортация
калмыков или Операция «Улусы» - форма политических репрессий по национальному
признаку, операция НКВД, принудительная высылка из мест постоянного проживания
этнических калмыков в 1943-1944 годах в районы Урала, Сибири и Средней Азии, признанная российским парламентом как акт геноцида...
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Калмыкам респект и уважуха, классно протроллил ! )
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Калмик мені - брат... як про калмика Сашко Гарматкін казав: " і дрюк стіпей кальмік"...тьфу, нечиста, їіопта...
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В лучшем случае будем усмирять кремлевскую дрянь вместе с калмыками.
Уважение к активисту конечно, но не факт шо это - "многоходовочка" Сремля.

Так как - нету такой подлости шоб Сремль не мог сделать.(как с Гадей нашей произошло)
Так что - слава Калмыкии, но рабам Рашки - веры мало.
Там настолько репрессивный аппарат государственного подавления, что.... поддерживаю, но не верю.
И ведь это говно амеры не допустят к развалу(Рашке не позволят подохнуть), ибо там "новички" и тыща еще заводиков и станций, по выпуску "колбасы", которая легким движением штанов, трансформируется в колбу химического реактива.
Отвалите нафиг, "братья".
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Кстати, даже калмык знает, что правильно будет сказать В Украине))
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дивися я тобі лайк кинула,щось у лісі здохне.
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Ничего, я тоже иной раз ваших лайкаю, если пишут по теме
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Это адепт зеленского,хорошо бы еще бамбас который без границ, научили правильно говорить- в Украине.
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Ааа, ясно. Значит, не наш))). Ну ладно, один раз лайкнуть можно))), правду же сказал
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Выздоровление начинается в мелочей. "Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестувальники проти ватажка "ДНР" Трапезнікова на посаді мера столиці Калмикії заговорили по-українськи - Цензор.НЕТ 6922 У нас Украина одна на всех, думаю это - главное лекарство от мышебратства с казламордыми.
Это должно нас объединить.
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Вот поэтому говорю, что русская либерастня - это операция Кремля по спасению ТЮРМЫ НАРОДОВ, а сам НАВАЛЬНЫЙ - операция под кодовым названием "ПРАВОПРИЕМНИК".... Его периодически то садят, то отпускают.... Хотя по криминальному кодексу Раши, за повторящие рецидивы, он должен уже давно "греть пятнашку" где-то на Колыме...
У Путина нет приличного правоприемника, и после Путина там может наступить такая НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДВИЖУХА, такой ПАРАД СУВЕРИНИТЕТОВ... что мама не горюй....

Украинцы, помогая Навальному, просто действуют на руку Кремля и не в интересах малых народов России, которые жаждут собственной независимости......

Бурятия, Улан-Удэ, Элиста, Калмыкия, Тува..... Этнические русские от нищеты убегают из этих регионов в европейскую часть России, коренное население из сел подтягивается в города..... Так что там очень плачевная ситуация с популяцией русских.....
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Я не єксперт в кацапской политике, но по моему Навальньій подрабатьіват клоуном для слива протестов.
Но если глянуть на других "светил", то то вообще дрова.
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Навальный и московские протесты, и для слива... и как громоотвод для Кремля......

Но Навальный может быть, как план Б в операции "ПРАВОПРИЕМНИК".....
В чем проблемма Путина? Правоприемника он может выбирать либо с ЕДРОСНИ либо из своих СИЛОВИКОВ!!!!!!! Партия "жуликов и воров" с этим дебилом Медведьевым не устраивает и раздражает народ.... И это Путин четко понимает........ Очередной СИЛОВИК не устраивает класс ОЛИГАРХОВ!!!!!
Навальный может стать тем компромисным вариантом, который более или менее устроит и народ, и класс русских олигархов....
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Алеж у грудні - січні 2013-2014, Микола Янович, не підписав дозвіл на використання водометів проти демонстрантів за температури мінус 10℃.
А Міністр охорони здоров'я Расія Богатирьова - підписала...
От такий то пєрдімонокль, малята....
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При СеруСеруСеРе в Областных городах Восточной, Южной и Центральной Украины было всего по ОДНОЙ (!) украинской школе на город.
Во всех остальных школах українську мову та літературу изучали по 2 урока в неделю по 45 минут урок.
Це на тиждень 90 хвилин української мови та 90 хвилин української літератури.
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Чукча правду говорит, только ошибается в одном по поводу причин начало войны.
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ничо не вссал, просто если подумать, то народ более глубокии материи не тянет в смьісле окучивания смьіслов.
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МЗС вже збирає раду безпеки ООН з приводу знищення національних меншин в мордорі?
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Та він калмикобіндєра! Так чисто сказать кіля азірів плаче....
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Вот это дааа...В Калмыкии ставят в пример Украину, а зелюки согласны прогнутся под путлера.
Зелюки во главе со своим капитулянтом,вы -позор гордой Украины.
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Так этот ***** с вами из наварозии приехал, кушай не обляпайся. Думаешь по чему их не штурмовали? Чтобы гнойник полез в РФ
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Бурятия, Саха, Калмыкия, Тува..... Там еще со времен совка была дикая сепарация и сегрегация между русскими и коренным населением..... "Мамбеты, узкоглазые, анекдоты про тупых чукчей".... это только малые эллементы дискриминации по расовому признаку, этих монголоидных народов.....

А теперь у них есть под боком УСПЕШНЫЕ КИТАЙЦЫ (такие же узкоглазые, монголоиды по расе), которые выпускают телефоны, строят современные города, запускают скоростные поезда........ и русский Иван, алкаш, тунеядец и неудачник по жизни.... с его Рогозинами, Ладами калина, русским разгельдяйством, дикой коррупцией, плохими дорогами....... Как считаете, с кем эти люди будут себя больше ассоциировать.... с русскими, или с китайцами???
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Да 3,14 здец федерации(которой никогда не было).Все что нужно было зеленскому это строить армии и не рыпаться.Но он сам принёс капитуляцию врагу.
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Все верно..... Просто удивляет, что в Киеве не нашлось умных людей, которые бы заставили этого идиота сидеть с лопаткой в собственной песочнице и не рыпаться в большую геополитику.... Выпустили клоуна в Свет, клоун наломал дров с Макроном, Трампом и Меркель.... Сейчас клоуна с очередным цырковым номером запускают к Путину..... Тут только нужно надеятся, что все обойдется для Украины по минимуму.....
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РЕСПЕКТ ТА ПОВАГА КАЛМИЦЬКОМУ НАРОДУ З УКРАЇНИ.
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Навіть вибачення попросив за "На Україну"поправив "В Україну",а це для українців дорого коштує.Респект і повага виступаючій людині.
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блин, если это задрапезников внесёт свою лепту, чтобы на расии замутился всеобщий майдан, надо будет дать ему Героя Украины!
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Класс! На ватном кацапском сайте такой материал!
"В октябре 1951 года из Песчанлага (Караганда) в Речлаг (Воркута) перевели две враждующие группировки: «оуновцев» и «чечен». На новом месте между ними развернулась жестокая борьба за сферы влияния. Несмотря на то, что к чеченцам примкнули представители кавказских и среднеазиатских народов, в свое время обиженных «западенцами», в этой кровавой резне бандеровцы вышли победителями.

К свободе
В начале 1950-х годов жизнь в большинстве лагерей контролировалась украинскими националистами. В некоторых случаях в качестве их пособников выступали прибалтийские «лесные братья» и русские коллаборационисты. Впрочем, бандеровцам было недостаточно власти над заключенными, они желали диктовать свои условия и лагерной администрации. В некоторых лагерях бывшими членами ОУН и УПА готовились массовые беспорядки, позволявшие рассчитывать на побег. Планы будущих восстаний тщательно продумывались: создавались служба безопасности и техническая служба, отделы политического воспитания и материального обеспечения, боевые отряды и группы по исполнению террористических актов.

Подобное восстание было спланировано и в Степлаге (другое название - Кенгирский лагерь), где украинские и прибалтийские националисты составляли большинство - около 67%. Их поддержали «власовцы», а также значительная часть остального контингента.
Бывший сиделец Степлага А. Е. Фельдман отмечал, что интернациональный состав заключенных в лагере был крайне пестрым: кроме украинцев, белорусов, прибалтов здесь сидели среднеазиаты, китайцы, японцы и даже немцы. «Оуновцы», пользуясь тем, что многие не знали русского языка, обучали всех украинскому. «В общем, большинство заключенных говорило на дикой смеси разных языков и наречий, которую они принимали за русский», - пишет Фельдман.
Возможно такой вот язык межнационального общения и позволил сплотиться разномастным обитателям Степлага, лидерами которых стали Гирша Келлер - еврей, воевавший в рядах УПА, и украинский националист Михайло Сорока, проведший в лагерях ГУЛАГа более 30 лет. В системе самоуправления Кенгирского лагеря почти все ключевые позиции занимали жители Западной Украины.
Спланированные массовые беспорядки в Степлаге начались утром 18 мая 1954 года, когда около 30 заключенных попытались прорваться через хозяйственный двор в женскую зону. Этот рейд охрана отбила, застрелив несколько зэков. Но вечером маршрут бунтарей повторили уже свыше 200 сидельцев. Встречавшихся на пути солдат забрасывали камнями, били палками и арматурой. Служители порядка, как и положено по уставу, открыли стрельбу, однако вскоре применение оружия было отменено начальником УМВД Карагандинской области. Это развязало зэкам руки, и через несколько дней лагерь был полностью в руках восставших."
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У гарячих степах Казахстану
Сколихнулися спецлагера,
Розігнулись потомлені спини,
Бо стогнати тепер не пора.
У святому пориві
Розірвались нариви.
Ми не будем, не будем рабами
І не будем носити ярма.
Впали мури, що нас розділяли,
І зустрілися брат і сестра,
Дочка з батьком, дружина із мужем,
А дівчина стріча юнака.
Перший подих свободи
Об'єднав всі народи.
Ми не будем, не будем рабами,
І не будем носити ярма.
Воєдино всі мови злилися,
Одна віра колише серця,
У тривогах і на барикадах
Дівча разом з плечем юнака.
Наше гасло - свобода
Для усього народа.
Ми не будем, не будем рабами
І не будем носити ярма.
Братня кров Воркути і Норильська,
Колими, Рудника, Кенґіра
Переповнила чашу насильства
І з'єднала усі лагера.
Тим, що впали за волю,
Ми клянемось сьогодні,
Що не будем, не будем рабами,
- Боротьбу доведем до кінця!
Що не будем, не будем рабами, -
Боротьбу доведем до кінця!(Гімн Кенгірського повстання. Михайло Сорока).
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Калмик краще володіє українською мовою ніж Йуля та Зеля
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На втором месте этнические азербайджанцы. Лол.
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Аби татари, башкири, та буряти з якутами встали, то ...йло б всрався!
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Ваша ідея мені подобається. Under the Sign of Khan Tengri!

"Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестувальники проти ватажка "ДНР" Трапезнікова на посаді мера столиці Калмикії заговорили по-українськи - Цензор.НЕТ 2410
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Мда калмик краще говорить за Зелю на українській...
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Вот да. Тоже заметила, что произношение вполне сносное.
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Молодці. Женіть цього цапа безродного Трапезнікова. Він в свій рідний Донбас окупанта привів, а сам втік. І до вас приведе
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Между прочим, неплохое произношение на украинском. Украинская вата и то хуже говорит.
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Якщо прокопати через Манич канал до 25-30 метрів глибиною, вода піде прямо з Азовського моря на Каспій через Калмикію. Тоді б танкери з Казахстану, Азербайджану і Туркменістану могли б напряму, без шлюзів ходити в Маріуполь через Елісту "Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестувальники проти ватажка "ДНР" Трапезнікова на посаді мера столиці Калмикії заговорили по-українськи - Цензор.НЕТ 4041
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НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ОНИ ЗАКАЗАЛИ ЕГО !!! А МЫ ВЫПОЛНИЛИ !!! И ТАК ЖЕ НАОБОРОТ !)
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калмик без акценту заговорив українською,
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і челюсть не поламалась. крєпка челюсть у калмиків однако.
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То ж не кацапи з бонусною хрімосомою, в яких через генетичний шлюб щелепи трапляється травматичний перелам мови.
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Ще одне підтвердження патологічної ліні у кацапів. Як фізичної, так і розумової - аби "челюсть не поламалась" "Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестувальники проти ватажка "ДНР" Трапезнікова на посаді мера столиці Калмикії заговорили по-українськи - Цензор.НЕТ 8756
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Київ. Праспєкт Гєроєв Сталінграда. Оболонські Липки. Почути українську практично неможливо. Це - новобудови у яких мешкають здебільшого новітні нуворіші. І їх, вибачаюсь, не ї...е формула Штанмайєра. Абсолютно...
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Российская империя = тюрьма народов, а украинский флаг = символ Свободы.
Не позвольте зекаломоеву его продать кремлядям!
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Йошкін-кот, калмик українською розмовляє! А кацапам челюсть заважає.
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калмицька вата, яка свого часу, мабуть, вчилася в Україні. Ви хоч слухали перші два речення, що він сказав, що гуртом побігли лайкати? Цитую: "Из-за чего произошел конфликт на Донбассе? Да, из-за того, что был издан закон о необязательном изучении русского языка".
Ця вата вважає події на Донбасі внутрішнім конфліктом. Ну то нехай виступає проти трапєзнікова та захищає калмицьку промовами українською, на вподобайки він все одно не заслуговує
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Головне - зробити наголос на потрібному реченні. Всього іншого барани вже не помічають.
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І що він не так сказав? Чи ти не розумієш, що він мав на увазі? Дебіл, ***..."Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестувальники проти ватажка "ДНР" Трапезнікова на посаді мера столиці Калмикії заговорили по-українськи - Цензор.НЕТ 8297
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