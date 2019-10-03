 "Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестувальники проти ватажка "ДНР" Трапезнікова на посаді мера столиці Калмикії заговорили по-українськи. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українською мовою заговорив один із промовців.

"Хочу звернутися до Трапезнікова ненависною йому українською мовою ... Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту та Калмикію, щоб знищувати калмицьку мову", - сказав він.

Також дивіться: "Хочуть цих щурів у нас прилаштувати": мешканці Елісти вийшли на збори проти призначення мером терориста "ДНР" Трапезнікова. ФОТО