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 Політика України, Суспільство
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 "Україна має капітулювати", - ватажок донецьких терористів Пушилін про очікування від політики Зеленського. ВIДЕО

Ватажок донецьких терористів Денис Пушилін заявив, що отримає цілковите задоволення від політики офіційного Києва тільки в разі повної капітуляції України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі російських пропагандистів на телеканалі "Росія".

"Якщо коротко, то, звісно ж, Україна має капітулювати", - сказав ватажок "ДНР".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я не кажу про Київ. Потрібно пройти Берлін і взяти Британію. Англосакси - все зло російське. Якщо ми її візьмемо, настане "золотий вік" Росії", - бойовик Захарченко про плани "ДНР". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151864
 
   
 Топ коментарі
 
вот и ответ вовке от шавки кремля "Украина должна капитулировать", - главарь донецких террористов Пушилин об ожиданиях от политики Зеленского - Цензор.НЕТ 4806
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путин уже дал ПУБЛИЧНЫЕ указание зеленой шмаркле, теперь и пушилин ноги вытер о монику "Украина должна капитулировать", - главарь донецких террористов Пушилин об ожиданиях от политики Зеленского - Цензор.НЕТ 3326
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Да кто этих петиков найдет? Вы их на улице встретите, - Зелю будут хвалить лучше всех!
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Тогда начнем судить еще с 2014 года за оскорбления Порошенко!
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Он не является никаким президентом. И мы в отличии от тебя, не на России, а Украинцы будут говорить, то что хотят.
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Все, кто оскорбляет Президента Украины будут привлечены к уголовной ответственности.
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З таким членомкомандуючим цілком можливо.
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СЛУГИ УРОДА доиграются, шо их с Печерских холмов попрут на хрен, в Ростов
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Нет, мы их отправим к вам на ростов.
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Вот в этом и проблема украинцев - слишком терпеливы и добры.
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При Порохе эти шавки, даже рот не открывали в адрес Украины и президента!
Ну шо зебилы? Устали от войны?
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та, ну? так дрожали, так дрожали, при одному виді шоколадної плитки з сої
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Да, дрожали и не гавкали!
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Все идёт по плану. Все « бывшие» возвращаются в Украину - это народ проглотил. Вчера митинги собирали в разных городах- власть конкретно проигнорировала, никакого заявления или выхода к людям, все мирно разошлись по домам. Обстрелы Каждый День - перестали шокировать народ. Видим наглую рожу Пушилина заявляющего о капитуляции ... день покажет как отреагирует народ.
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ЗЕбил зубожилый, подскажи хоть где попробовать этот шоколад из сои? Соевые мрази это вы, жрете из сои колбасу, сосиски, консервы, тыворог, сыр и т.д. а вместо того что бы работать и жить лучше, сидите перед телавизором и ждете шару!
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Какие шавки конкретно не открывали рот, лугандонские постоянно что-то вякали, мертвечук постоянно то-то вякал, сепары кернес и КО постоянно что-то вякали, ахметов вместе с барыгой и мародером грабили страну, да, все так замечательно было, просто писец. Хорошо, что порохоскот хоть назад в стойло загнали, оттуда можете мычать.
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Такого позора не было за 28 лет независимости, нет слов
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Пенис Душилин!За полным удовлетворением обращайся к Киеве!Свободен!
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Ролик не смотрел. Обезьянка с рукой в жёппе что-то там высрала ртом.
Это конечно "прогресс", "дали слово" мошеннику МММ-скому, а оно сидит и трясется - лифт ли за ним приедет, или "классику" сделают что здоровый бык ВНЕЗАПНО поймал инфаркт микарда, два рубца
Обосранная ЧеПушилка на подсосе ФСБ.
Кстати, уже ж два начГРУ поймали "недостаточность" в спецклинике ФСБ, как-то так было. Что-что, а заметать следы "Контора" умела всегда. Самоедская "Служба" КГБ.
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Этого дядю начальник его охраны просто пристрелит по звонку из москвы. А ему тут слово дают и плачут от умиления.
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8%-процент геев на Мацкве , давно готовы капитулировать . но они бздят перед 30-40 % патриотов и прикидываются хероями освободителями .8%от ПЕС и 20 % от ЗЕ идите наХ, на Россию домой .Не вводите смуту осло бы .
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нет.зеЛя будет на ростове вместе с остальной зелеНОй падалью.
дело времени
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нельзя их на Ростов пускать. Вопрос должен быть решен на Крещатике. В назидание будущим правителям.
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Попускають Моніку перед нормандським форшмаком...
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мммщика нарядили в галстук, он сделал высер, камера выключилась, ему дали поджопник и вновь отвезли на подвал...вот кратко
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ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ ВСІ І ПЕРЕДАЙТЕ ВАТНО-ЗЕЛЕНІЙ ГНИДІ. УКРАЇНА БУДЕ НЕЗАЛЕЖНОЮ І НЕ БУДЕ КАПІТУЛЮВАТИ НІ ПЕРЕД КИМ ПОКИ ЖИВИЙ ОСТАННІЙ УКРАЇНЕЦЬ ЯКИЙ В ЗМОЗІ БУДЕ ТРИМАТИ АВТОМАТА В РУКАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Украинец - это тупое быдло, которое не достойно своей государственности!
Они могут только выносить горшки за кацапами или ляхами.
На большее не способны.

Склад ума - дебил.
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Хорошо сама себе дала характеристику.
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к сожалению, она дала характеристику большинству "виборців" с украинскими паспортами.
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а чего еще должна сделать армия хероев после семи котлов и пяти лет сидения в окопах?
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Многие к сожалению еще не понимают всей серьезности ситуации. ***** не простит никому 2014 год. И не допустит больше такой ошибки как в 2014 году. Он выполнит свою мечту уничтожить Украину и украинцев полностью и на корню. А украинскую землю зеселит бурятами, сибиряками и росийскими чекистами, как ето сейчас делает в окупированном крыму. Так что зря надеетесь что все обойдется просто восстановлением торговли с РФ и все будет как прежде братья и сосание в засос.
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розумні давно все зрозуміли, а тупим це і не потрібно. це недоразумєніє буде рано ,чи пізно розділене між ліцами заінтєрєсованнимі. кацапстаном, угорцями, поляками румунами.
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За свою сраку переймайся, бо її будуть ділити не тільки подовж, а й поперек.
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По крайней мере, президенту персонального бурята уже прикрепил.
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Нет, они просто сумашедшие. А конченые ето те которые с ними какие то договора подписывают и думают что ети сумашедшие будут их выполнять
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Дениска забыл,что после воинственных заявлений обычно с главарем ДНР что-то происходит.
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мне конечно пофиг, что гавкает дворняга...
но в глубине души.. так обидно за немощь и позорную картину и так противно, что какая-то вошь может себе позволить так говорить.. интересно, кто-то из властьпоимевших ответят хоть что-то своему халявщику партнеру по договорнякам... или он далее будет страмить повселюдно гордо держащих голову ЗЕзасранцев
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Покажите мне такую страну на карте мира-ДНР-ЛНР.
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Идёт сдача страны,последние событие не комментирует главный клоун,брифинг 10 мин протявкал что то и все на странице в фейсбуке Том Круз до сих пор,и тысячи его ботов в восхвалением его вплоть до противного зализывания, 10 % реальных комментов только
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Ну где все Великие Зелеботы которые кричали про прорыв??? Ладно Монике не привыкать стоять в позе, но за что всю Страну так?
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за глупость - надо исправить ,а то и до дел дойдет,а пока это только слова
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*****, скоти гвинорогі.
Мацква в екстазі у Скотобеевоі прихований оргазм в прямому ефірі.
ДовбоЗЕби, бачите, який подарунок ви зробили нашому ворогу, коли обрали клована.
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народ попрошу ка всех не оскорблять монику - не в Ростов он побежит ,а в землю обетованную, то бишь на Израиль ,поближе к коломойскому - во как а то в Ростове его янык будет сильно обижать ,а мендель там не будет )))))))
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не думаю. Побежит на Ростов ее хозяин - Беня, а Монику кинет на растерзание холопам, как отвлекающую косточку.
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Після того, як "таємно" відвідала поминальні заходи в "Бабиному яру"? ДУЖЕ сумніваюсь, що його там ДУЖЕ чекають
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Зюзя - хабаднік, як і Бєня. Хабадніки ще зададуть нам жару.
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про капитуляцию я понял,пете-юристы.
теперь скажите мне,за ПЯТЬ лет петиного мудрого кэрування эти малороские шныри обьявлены в розыск по линии ГПУ,СБУ,НП?

и пжлста,по каким статьям.в списке Миротворца-не щитово.
спасибо.
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Забудь про петю. Ваш дурак-маланец у власти.
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так петя и подписал минский договор, абы спасти хероев из котлов! сейчас хотят продолжить их исполнения
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список пете-юристов получил-не получил ответа..
что,неудобный вопрос для пете-раста?
в конце еще новорос-попочленец отписался с пете-юристами.(Alegrom Zradovin)
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Все зависит только от передка, если они не захотят отходит и пошлют Зе в жопу это одно, а если нет....
Но это только им решать, а не нам возле компов!
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Рашка почала гарячково запихувати Лугандон в Україну. То може краще Вовік піде на лікарняний? Візьме відпустку за особистих обставин? Може жеж бути у людини проблеми у особистому? "Україна має капітулювати", - ватажок донецьких терористів Пушилін про очікування від політики Зеленського - Цензор.НЕТ 394
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зачем это цитировать, не понимаю..., есть какие-то марионетки, чья цена - рубль-ведро в базарный день, а все почему-то воспринимают их всерьез..., а они вякают только тогда, когда им поступила команда - "фас"....
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Дурака-кокаиниста макают в лайно даже террористы.
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Мля, два дня подряд Петушилины Зелю мордой по говну таскают, а тот и слова в ответ. Где вот эти выпученные глазки, где вот это "думай-Те"?!
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Ну а на что надеялись, когда на должность верховного главнокомандующего во время войны выбрали шута. А за страну обидно...
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Конечно, это оолько позерство, но все равно брать назад таких стремновато, возможна жесткая конфронтация уже внутри объединенной войны. интересно, а вообще без донецка и крыма, если временно на них забить, страна смогла бы стать успешной?
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Бодай. коли вже в нас до влади прийде правильна хунта?
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до нового года должно все быть разрулено , не каких майданов , революций . везде должно быть спокойно , все буйные должны быть загнанные под шконку . патамушто заграничные дяди которые хотят хотят купить нашу землю , хотят быть уверенными за свои деньги
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Вы реально верите, что Зелинский сможет переиграть Путина и русских по Донбассу? Он запорол отношение с американцами..... не вышел сам сухим из этой неприятной истории.... а самое главное, не вывел достойно Украину из этого неприличного, мирового скандала......

Есть в Киеве умные люди? Остались в Украине еще патриоты страны? Остановите этого идиота!!!!!!!!
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Кремляди топят за Украину? С пеной у рта, перекрикивая друг друга? Неожиданно ))
Так может рашка сливает Донбасс, просто Пушилину туго доходит? Договорится он, разгневает лифтера "Україна має капітулювати", - ватажок донецьких терористів Пушилін про очікування від політики Зеленського - Цензор.НЕТ 4398
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При Порошенке Украину уважали и санкции против россии были
При сопле санкции отменили, ну оно и понятно он то сам с ней торговать хочет, но теперь еще весь мир считает украинцев аборигенами (читай западную прессу), поговорил с Трампом и разругался со всеми лидерами стран, один раз клоун съездил и на самит так обосрался по полной, но при этом виноваты во всем папередники, у росиян тоже Обама в подъездах гадит
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После смены позорной власти нужно вводить какую то ответственность для голосовавших за Зе
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Для цього вибори мають бути не з таємним голосуванням, а відкритими, з відміткою у пашпорті. Щоб кожен виборець(навіть похєрівший вибори) ніс відповідальність за свої дії, або бездіяльність.
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тепер кловуну залишилось вибачитися і стати перед пушиліним на коліна.
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Ця тварина відкритим текстом озвучила закручені висери Зєлєнского.Сенсації немає.
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У пениса душилина по ходу головокружение от успехов. То, что там чучма какую-то бумажку о намерениях подписал, так это еще очень далеко не победа.
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А хто то у якості хлопчика для побиття у цьому кацапському балагані? )) Потрібно розуміти що москалі для отари оголосять перемогу над Україною і тихенько здадуть лугандон, а потім і АРК. Передбачувані як і усі тоталітарні режими, що найбільше за усе бояться власного народу. Зюзя звісно падло безродне та викидень денацифікації, але й москалів можна зрозуміти: не можуть же вони просто так капітулювати, врешті-решт, після стількох років сколєновставана та десятків тисяч зажмурених іхтамнєтов!
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Мне одному кажется, что с пушилина скоро пушок полетит в каком нибудь кафе "сепарок-пушок" ?!
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І що цей недоносок звездить? Ніякої капітуляції не буде. Кому Даунбасс ваш потрібний!? Розкурочений, розкрадений кремлівським бандою. Годувальники! Себе попробуйте прогодувати. Нехай і дальше бидло залишаються в ілюзіях совкового світу.
Ніякого особливого статусу і фінансової допомоги бандитам з ДАУНБАСУ . "Путін приді" хай фінансує. Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Ніяких формул кремлівських запроданців типу Штайнмаєра ....
Формула одна:
Всі хто стріляв в бійців ЗСУ, добровольців, правоохоронців під час війни злочинці і їх судити по законах військового часу а не так як сьогодні відпускають. Терміни відповідно вини, якщо стріляв - мінімум 15 років, якщо вбивав - розстріл, якщо знущався від довічного до розстрілу.
Смерть ворогам України! ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ УРОКИ МАЙДАНУ.
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***....***....****...нах....***....
об зеленого навіть кончєні даунбаські мммемщики копита витерли
вдруге!
перший раз коли заявили що контролю над границею не бачити
Що скажете пановє ЗЕ?
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"лукоморья больше нет
все о чем писал поэт это бред" (с)
спасибо 73-му нариду )))))
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А шо если объявить В УКРАИНЕ проведение референдума об отделении от этой онкологии?
Кремлевский окурок застрелится от перспективы посадить себе на шею этот гныднык без перспектив внедрить этого троянского орка в Украину. Европейские тайные возлюбленные ***** тоже охренеют. И дальше строить нормальную европейскую Украину без этой хрени по большому счету нам уже и не нужной.
При этом объявить - не значит провести. И идут все Штанмайеры с их формулами на нормандский формат!
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