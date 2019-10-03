 "Україна має капітулювати", - ватажок донецьких терористів Пушилін про очікування від політики Зеленського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі російських пропагандистів на телеканалі "Росія".

"Якщо коротко, то, звісно ж, Україна має капітулювати", - сказав ватажок "ДНР".

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