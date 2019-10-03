 "Україна має капітулювати", - ватажок донецьких терористів Пушилін про очікування від політики Зеленського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі російських пропагандистів на телеканалі "Росія".
"Якщо коротко, то, звісно ж, Україна має капітулювати", - сказав ватажок "ДНР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі російських пропагандистів на телеканалі "Росія".
"Якщо коротко, то, звісно ж, Україна має капітулювати", - сказав ватажок "ДНР".
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Ну шо зебилы? Устали от войны?
Это конечно "прогресс", "дали слово" мошеннику МММ-скому, а оно сидит и трясется - лифт ли за ним приедет, или "классику" сделают что здоровый бык ВНЕЗАПНО поймал инфаркт микарда, два рубца
Обосранная ЧеПушилка на подсосе ФСБ.
Кстати, уже ж два начГРУ поймали "недостаточность" в спецклинике ФСБ, как-то так было. Что-что, а заметать следы "Контора" умела всегда. Самоедская "Служба" КГБ.
дело времени
Они могут только выносить горшки за кацапами или ляхами.
На большее не способны.
Склад ума - дебил.
но в глубине души.. так обидно за немощь и позорную картину и так противно, что какая-то вошь может себе позволить так говорить.. интересно, кто-то из властьпоимевших ответят хоть что-то своему
халявщикупартнеру по договорнякам... или он далее будет страмить повселюдно гордо держащих голову ЗЕзасранцев
Мацква в екстазі у Скотобеевоі прихований оргазм в прямому ефірі.
ДовбоЗЕби, бачите, який подарунок ви зробили нашому ворогу, коли обрали клована.
теперь скажите мне,за ПЯТЬ лет петиного мудрого кэрування эти малороские шныри обьявлены в розыск по линии ГПУ,СБУ,НП?
и пжлста,по каким статьям.в списке Миротворца-не щитово.
спасибо.
что,неудобный вопрос для пете-раста?
в конце еще новорос-попочленец отписался с пете-юристами.(Alegrom Zradovin)
Но это только им решать, а не нам возле компов!
Есть в Киеве умные люди? Остались в Украине еще патриоты страны? Остановите этого идиота!!!!!!!!
Так может рашка сливает Донбасс, просто Пушилину туго доходит? Договорится он, разгневает лифтера
При сопле санкции отменили, ну оно и понятно он то сам с ней торговать хочет, но теперь еще весь мир считает украинцев аборигенами (читай западную прессу), поговорил с Трампом и разругался со всеми лидерами стран, один раз клоун съездил и на самит так обосрался по полной, но при этом виноваты во всем папередники, у росиян тоже Обама в подъездах гадит
Ніякого особливого статусу і фінансової допомоги бандитам з ДАУНБАСУ . "Путін приді" хай фінансує. Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Ніяких формул кремлівських запроданців типу Штайнмаєра ....
Формула одна:
Всі хто стріляв в бійців ЗСУ, добровольців, правоохоронців під час війни злочинці і їх судити по законах військового часу а не так як сьогодні відпускають. Терміни відповідно вини, якщо стріляв - мінімум 15 років, якщо вбивав - розстріл, якщо знущався від довічного до розстрілу.
Смерть ворогам України! ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ УРОКИ МАЙДАНУ.
об зеленого навіть кончєні даунбаські мммемщики копита витерли
вдруге!
перший раз коли заявили що контролю над границею не бачити
Що скажете пановє ЗЕ?
все о чем писал поэт это бред" (с)
спасибо 73-му нариду )))))
Кремлевский окурок застрелится от перспективы посадить себе на шею этот гныднык без перспектив внедрить этого троянского орка в Украину. Европейские тайные возлюбленные ***** тоже охренеют. И дальше строить нормальную европейскую Украину без этой хрени по большому счету нам уже и не нужной.
При этом объявить - не значит провести. И идут все Штанмайеры с их формулами на нормандский формат!