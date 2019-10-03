 "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп від "Слуги народу" Тищенко пояснює "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, така образність пояснення виявилася дещо невдалою.
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Матеріали за темою: Формула Штайнмаєра
Формула "русского мира", план Штайнмаєра, повна версія логотипу "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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+58
Титьщенко и Кива могли бы быть красивой и популярной парой
+37
Далі гумової ляльки інтелект у Тищенко не розвинувся ...І таке чмо закони приймає..
До того ж, "формула" це, не лялька, а затичка. ЇЇ не наповниш, вона для того аби лялька ОРДЛО не здулася.
Жаль, что его тетки на банковой не отмудохали...
Иди, дурак, тараканов по кухням гоняй... Великий слуга.
Тьху... Даже у реагонов таких тупиц не было!
ну вылитый Хирург
Вы рады что выбрали этого Тищенко?
Жопоблок, реальные лица!
Кончит резиновой лялькой. И в него)))
скоро окажется что они агенты кремля.
в историю войдут как соглашатели-предатели Украины.
Зебіли, він порівняв Україну з насосом. Як вам таке?
Если порошенко подписал предательство минское, так какого **я зеленский идёт той же дорогой, ещё хуже?
Он же олень идёт по граблям порошенко.
Эту формулу вообще тогда на*** послали, а эти вытянули и веселятся.
Залдостанов-хирург на фоне Тищенко кажется, минимум, профессором философии.
Я знаю такие примеры . Когда к моему товарищу очень настойчиво липла одна подруга , с которой он не хотел встречаться , он "включил дурачка " , неадеквата , даже кулаки кусал , и она быстро отцепилась . .