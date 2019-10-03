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Все про:Ківа (73) Слуга народу (330) Тищенко Микола (3)

 "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп від "Слуги народу" Тищенко пояснює "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко спробував пояснити журналістам суть "формули Штайнмаєра" на прикладі насоса, надувної ляльки та автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, така образність пояснення виявилася дещо невдалою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп з Опоблоку Ківа мастурбував у залі Ради після листування з моделлю. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151827
 
 
 Топ коментарі
 
Титьщенко и Кива могли бы быть красивой и популярной парой "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп о "Слуги народа" Тищенко объясняет "формулу Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 567
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Далі гумової ляльки інтелект у Тищенко не розвинувся ...І таке чмо закони приймає..
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Мужик сам не розуміє і не здатен пояснити. Йому видно спічрайтери щось намагалися пояснити про наповнення змістом документа але, навіть на прикладі ляльки він не зміг зрозуміти.
До того ж, "формула" це, не лялька, а затичка. ЇЇ не наповниш, вона для того аби лялька ОРДЛО не здулася.
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дебил, мля...
Жаль, что его тетки на банковой не отмудохали...
Иди, дурак, тараканов по кухням гоняй... Великий слуга.
Тьху... Даже у реагонов таких тупиц не было! "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп від "Слуги народу" Тищенко пояснює "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7039
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Зауважу це народний депутат в приміщенні вищого державного закладу.
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Навіть Янукович мав більше гідності і почуття доброго смаку. Українці віддали свою країну в наругу деґенератам.
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А он - один из тех трех слуг, которым можно общаться с прессой?
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Это лучший из них. За ним теперь идет охота
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Кто там смеялся с казака Гаврилюка?
Вы рады что выбрали этого Тищенко?
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Там такой казак один был, а тут полфракции зеленой олигофрены...
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Тіщенко упоротий. Тормозить конкретно. Не схоже, що це алк, бо його сушить, рот сухий і слини нема. Тіщенко - нардеп? Це дупа, шановні
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Кива, Тищенко...…, один дрочит, другой о женщине резиновой бормочет...… ИЗВРАЩЕНЦЫ!!!!

Жопоблок, реальные лица!
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Я так понял у Коли негласная конкуренция с Кивой кто из них больший зашквар устроит... страшно представить что там в дальнейшем эти 2 деятеля-интеллектуала выкинут
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Коля в Трускавце прогулял лекцию "Как с утра обдолбаться и не спалиться"--вот и результат))
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Этот кретин в 90-х был бандитом, а сейчас стал зебилом.
Кончит резиновой лялькой. И в него)))
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Тупі мерзотники обрали президентом тупогомерзотника і депутатами тупих мерзотників. Хохлуї не гідні мати свою державу...
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ЗЕхолуї як раз і мають цю державу. По повній програмі. Країну захопила ЗЕлена чума.
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боггггдан и команда полудурки.
скоро окажется что они агенты кремля.
в историю войдут как соглашатели-предатели Украины.
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Цікаво, Тищенко вдув цій ляльці чи не вдув? Він наче засмучений. Може у нього насос зламався?
Зебіли, він порівняв Україну з насосом. Як вам таке?
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Тот случай когда лучше молчать чем говорить ! "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп від "Слуги народу" Тищенко пояснює "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7877
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Не судите строго, слуги обмывали первую зарплату !
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белобилетники зелённые.
Если порошенко подписал предательство минское, так какого **я зеленский идёт той же дорогой, ещё хуже?
Он же олень идёт по граблям порошенко.
Эту формулу вообще тогда на*** послали, а эти вытянули и веселятся.
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Ну, культурний розвиток Тищенка не є найвищим в державі. Як і моральний порошка та його челяді. Бо Рада віддзеркалює зріз суспільства. Це реалії. Проте якщо культурний рівень Тищенка може зрости, то у випадку порохні, як і його лакеїв - все безнадійно.
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Ты ж не забудь нам позвонить, как только культурний рівень Тищенка возрастёт.
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Як цей тупий рекетир попав в Раду?Адже хтось його рекомендував,комусь він заносив,хтось включав у списки...Оце стиль роботи,поспіх і доцільність...Погано,що цей стиль переноситься і на законотворчість...Будемо мати закони,як і цей нардеп - тупі,хамовиті і недороблені...
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Ну как можно было голосовать за таких дегенератов? Он же ничего сложнее надувания резиновой бабы в жизни не делал. Вот и приводит такие примеры. Причем он уверен, что все так делают и это нормально. Новости из Рады в последнее время поражают. Прям заповедник дибилов.
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миколка тищенко становится любимым самым тупым депутатом у журналюг)) Эльбруса Тедеева во много раз превзошел)
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Я вам зебилоиды говорил, что "новаэ лыцо" не означает лучше. В предыдущем парламенте хоть и были уроды, но законы принимали проукраинские. А эти новые лица страну развалят к чертям. На Пороха молится еще будете, если Майдан эту зеленую плесень не вразумит пока не поздно.
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Плесень не вразумляют. Плесень уничтожают...
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Что-то мне подсказывает, что многие из зеленовастых молиться на Порошенко не будут, так как они сознательно голосовали за ярого украиноненавистника.
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Шо самое страшное, это безмозглое тело чуть ли не самое вумное среди всей фракции слуга народа...
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как наглядом ОБСЕ??? ОБСЕ с ДНР вместе патрулируют местность есть видео и был скандал! в ОБСЕ полно русских работающих на разведку России. вы в своем уме вообще??? имбицылы!
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Феерический далба#об🙉🙉🙉🙉🙉
Залдостанов-хирург на фоне Тищенко кажется, минимум, профессором философии.
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. Та да ,высший пилотаж . Закрутил мыслю так что без стакана водяры и не разберёшь .Может он это специально ,, чтобы отбить у журналюг охоту , задавать ему вопросы .!?
Я знаю такие примеры . Когда к моему товарищу очень настойчиво липла одна подруга , с которой он не хотел встречаться , он "включил дурачка " , неадеквата , даже кулаки кусал , и она быстро отцепилась . "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп від "Слуги народу" Тищенко пояснює "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 492 .
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До сих пор не могу отойти от шока, что киевляне выбрали по все округам депутатов от Слуги Урода. В том числе и этого придурка. Дебилы, бл...
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Пля... Такой Рады в Украине точно ещё не было!
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