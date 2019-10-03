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Все про:ДТП (2535) Одеська область (1080) підлітки (108) Нацполіція (8288)

 16-річний підліток на батьківській машині влаштував ДТП на Одещині, загинув 75-річний пенсіонер, - Нацполіція. ВIДЕО

16-річний хлопець, який взяв у батьків Mercedes, влаштував ДТП біля Чорноморська (Одеська обл.). Унаслідок аварії загинув 75-річний пенсіонер, його пасажирку госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes - 16-річний хлопець, взяв машину у батьків, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з "Москвичем" і Honda", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ДТП 75-річний водій "Москвича" загинув на місці, а його 68-річну пасажирку було госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.

Автомобіль Honda зазнав незначних механічних пошкоджень.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151818
 
 
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уроды малолетние, в школе они неприкосновенны - во всем учителя виноваты, на улице - попробуй замечание кобле сделать- такое услышишь в ответ. Поколение Зе, в общем...
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про уродов написал представитель поколения По, в общем....
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Поколению Зе пару месяцев😀. Однако в одном согласен, гадят часто в подгузники..😀
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Малолетний ублюдок убил человека, кто за это должен ответить? Он же несовершеннолетний, возможно родителей привлекут к ответственности.
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желательно, родителей - ведь машину подросток брал явно не 1 раз, а они знали, что это нарушение Закона, но попустительствовали этому. В США таких бы родителей посадили.
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ему 16, можно сажать
надо кстати ужесточить законодательство урод он и в 16 урод и в 60 тот же самый урод
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