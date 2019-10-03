 16-річний підліток на батьківській машині влаштував ДТП на Одещині, загинув 75-річний пенсіонер, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes - 16-річний хлопець, взяв машину у батьків, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з "Москвичем" і Honda", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ДТП 75-річний водій "Москвича" загинув на місці, а його 68-річну пасажирку було госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.

Автомобіль Honda зазнав незначних механічних пошкоджень.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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