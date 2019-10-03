EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  8534  125
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3025) окупація (2120) Порошенко (9745) Донбас (13181) Бутусов Юрій (1063) Білецький (98) Формула Штайнмаєра (34)

 Зеленський лізе в пастку, яка призведе до втрати суверенітету, - Білецький про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Лідер Національного корпусу Андрій Білецький, який оголосив про безстрокову акцію "проти капітуляції" через підписання Україною "формули Штайнмаєра", розповів, чим загрожують нашій країні такі кроки команди Зеленського щодо деескалації російської агресії на Донбасі.

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

00:20 - Оцінка узгодження Україною так званої "формули Штайнмаєра"

1:13 - "Ми ризикуємо легалізувати проросійські територіальні анклави у власній країні"

3:42 - Чому Петро Порошенко послабив українську позицію на зовнішньополітичній арені

5:17 - Зеленський готовий прискорити мінський процес заради лайків у фейсбуці

6:25 - Президент лізе в пастку, яка може призвести до втрати незалежності

7:20 - Про безпеку запобіжників "формули Штайнмаєра"

08: 53 - Про перспективи звільнення українських заручників в обмін на політичні домовленості

10:17 - "Навіть якщо Путін видасть всіх заручників, він набере нових"

12:09 - Обмін за будь-яку ціну - це ще більші втрати в майбутньому

14:01 - Про плани опору "формулі Штайнмаєра"

15:42 - Зеленський має виходити з пастки мінського формату

17:56 - Заклик на акцію протесту, заплановану на 14 жовтня


Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151817
 
   
 Топ коментарі
 
Билецкий активизировался сейчас, что бы возглавить протестное настроение, а затем акционеры Билецкого (НацКорпуса, Анальных Пружин, Азова) Аваков и Каломойский, просто продадут народный протест Зеленскому за очередные преференции..
Билецкому вертиь нельзя!.. Билецкий это ручная обезьянка Авакова и Каломойского!
Зеленский лезет в ловушку, которая приведет к потере суверенитета, - Билецкий о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 1626
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Участники Майдана были решением суда освобождены от криминальной ответственности еще в 2014 году.
Прежде чем мудрствовать в своих комментариях учите матчасть.
 показати весь коментар
 
 
Прикольно читать опусы Узеленцев. Им всем Порошенко нужен как воздух, как еда и вода... Иначе все придется брать на себя, а кому, кто захочет? Все- ВСЕ! кто критикуют Узеленского по умолчанию порохоботы. То, что Порошенко не панацея для Украины, понятно всем давным давно, его вина лишь в том, что на его фоне Шмаркля выглядит тем, кем и является на самом деле. Ни больше ни меньше. Хохма в том, что зеленчата сами, собственноручно возвели Порошенко на недосягаемый пьедестал и суетятся, плюют дерьмом к его подножию в бессильной злобе! Не будет Порошенко, один другому глотки рвать придется, во де прикол лютый!
 показати весь коментар
 
 
Я ще з початку виборів попереджав прихильників ЮВТ, Свободи, Ляшка тощо про те, що так буде. Що потім, коли вони допоможуть зеленим абізянам "звалити" Порошенка і спробують потім рота відкрити на Лудшего Гідранта Галактікі, їх відразу запишуть в ті самі порохоботи та почнуть гнобити всім табуном.
"...ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать один лиш тільки раз - і вже крадеться 3.14здєц своєю усмішкою хижей..."
 показати весь коментар
 
 
В петлю влазит не Зеленский, и суверенитет потеряет тоже не Зеленский, а вся Украина. И на Колиму поедет тоже не он, а вы и ваши дети.
Не верите? В 1919 тоже не верили
 показати весь коментар
 
 
Если вспомнить тезис Ульянова-Бланк -" ...даже кухарка может руководить
государством ....." ,то в Украине нынешний президент ниже кухарки .
 показати весь коментар
 
 
При зустрічі двох "геніїв" ********** був розроблений план "дружби хАроших парней". Трамп, повелів бубочці подарувати Україну пуйлу. В знак примирення.
Трамп заявил о необходимости поладить с Россией: Это будет "умным решением" и мы это сделаем
 показати весь коментар
 
 
2016 год вспоминаем . порошенко о формуле штанмейера и о прекращении огня и о разводе войск. неужели забыли ребята? зачем раньше времени начинать выводить людей на улицу? что это нам Украинцам даст? вспомните как после фиаско на президентских выборах порошенко открыто заявлял о возможном своем реванше. вы этого хотите? вы хотите возвращения этого мерзавца и лицемера? не будем рассуждать кому сейчас выгодно обострить ситуацию в стране перед встречей в нормандском формате и так все ясно и понятно. да всем все ясно и понятно. и поэтому ребята ничего у вас не получится а вот свое доброе имя вы потеряете если не навсегда то очень надолго. хотите продолжать ? ваше право . но когда в очередной раз будете выходить на майдан попробуйте для начала ответить на один вопрос ..... почему в 2016 при порошенко формула штанмайера зрадой не была а в 2019 при президенте Зеленском все наоборот?
 показати весь коментар
 
Извини дружок- врешь. Что было ПРИ Порошенко, это не собственность Порошенко. И те, кто вредил Порошенко, вредят теперь и Зеленскому в своих и не только интересах. И записав все и вся того времени к "достижениям" Порошенко ты соврал на все 200%. При этом ты не помогаешь Зеленскому- ты гадишь Порошенко (которому пох, открою секрет, поскольку он не през) а потому и не помогаешь ничем Украине.
 показати весь коментар
 
 
ну уж нет товарищ с этим вашим врешь не согласен . попробуйте хоть на одном примере показать где и когда я соврал? не согласен и с утверждением что те кто вредил порошенко теперь вредят президенту это чистой воды манипуляция. почему? да просто я слышал что говорил пять лет президент порошенко и что все пять лет делал президент порошенко и я очень внимательно слушаю что говорил и говорит президент Зеленский и что президент Зеленский делает.по поводу гадишь порошенко . этот товарищ сам себе так нагадил что гадить андрею бондаренко порошенко нет никакого смысла. ну и ничем не помогаю Украине. может быть у кого то сложиться именно такое мнение может быть именно кто то попытается навязать такое мнение другим ...мол такие как андрей бондаренко ....не помогают Украине. ребята я один из 30 миллионов и мне не безразлична судьба моей страны которую я искренне люблю . поэтому я имею полное моральное право говорить и писать то что думаю лично я. а помогаю ли я этим своей стране пусть решают те люди которые читают что я пишу.
 показати весь коментар
 
Пример, значит... Да пожалуйста- на злобу дня: "в 2016 при порошенко формула штанмайера" была всего лишь формулой Штанмайера. Безжизненным набором слов. Все, точка. При президенте Зеленском она обрела жизнь. И Порошенко тому- не причина, не следствие и ничто. И если исходить из утверждения "за все, что было при Порошенко- отвечает только Порошенко", то при Зеленском, с момента его избрания отвечает он и только он. Это игра слов или словоблудие, по научному демагогия- применять сие к одному и обходить другого. А демагогия похожа на правду, но это ущербная, перекрученная правда, т.е. ложь.
 показати весь коментар
 
дружище я очень уважаю простых ребят со Свободы . они заслужили уважение и на майдане и на фронте. вот только я не вижу среди этих ребят тов. порошенко и не могу понять почему Свобода не прошла в вр.
 показати весь коментар
 
боггггдан и команда полудурки.
скоро окажется что они агенты кремля.
в историю войдут как соглашатели-предатели Украины.
 показати весь коментар
 
 
Правильно говорит Белецкий ! Через 10-15 лет мы не успеем оглянуться , как будем в ореале РФ. Шаг за шагом . народу не заметно , а Путлеру приятно . Мы сделали это вместе Порох и теперь Зе.
 показати весь коментар
 
 
Ну это Вы оптимистично - 10-15 лет. Оглянуться не успеем
 показати весь коментар
 
 
Зеля уволил Данилюка и доллар подорожал на гривну....
 показати весь коментар
 
 
да это от кипиша сначала , вообще ни Зе ни ПО не имели дела к курсу доллара И если бы он ипанул бы к 100 .то оба смотрели бы моргали ,думая . как ******* народ и кого обвинить .Думаю скоро поплывет , а как мир фин кризис разразится то и к 40 прилетит .
 показати весь коментар
 
"Принятые Зеленским "два предложения", о которых он сказал на брифинге, означают отказ Украины, во-первых, от унитарного характера государства и, во-вторых, от государственного суверенитета на своей собственной территории.

Закон об особом статусе означает переход к федерализации Украины, энергично проталкиваемой Путиным с 2014 года
Первое обязательство Зеленского - принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей - означает, что в Украине появятся территории с особым правовым статусом, отличающимся от правового статуса остальных украинских регионов. Тем самым ликвидируется унитарный характер государственного устройства Украины и осуществляется переход к федерализации страны, энергично проталкиваемой Путиным как минимум с весны 2014 года. По сути, президент Зеленский публично подписался под обязательством разрушить единое государственное тело Украины.
Второе обязательство президента Зеленского заключается в том, что закон об особом статусе начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стандартам этой организации. Иными словами, значительная часть государственной власти в Украине передается от ее легитимных органов - Верховной Рады, президента, ЦИК, судебных органов - к неподотчетным Украине чиновникам международной организации.
По сути, это означает, что глава украинского государства передает важнейшие властные полномочия на территории Украины зарубежным лицам, не имеющим, строго говоря, прямого отношения к Украине. Это прямая сдача государственного суверенитета страны. Властные полномочия в государстве, какие были делегированы Владимиру Зеленскому и другим органам, избранным украинскими гражданами, теперь передаются зарубежной организации.
Ситуацию усугубляет то, что именно эта организация - ОБСЕ - нашпигована под завязку агентурой российских спецслужб.
 показати весь коментар
 
 
чого чекати так довго вже зараз пора,оно нехай кловун поїде на передок і скаже військовим,усе-приплили...відступаємо і пох на полеглих Українців...((
 показати весь коментар
 
 
О ! Кишеньковий апазіціонєр виліз . Немає тобі віри,підстилка аваківська !
 показати весь коментар
 
Ост, як ви заспівали, Андрій Білецький! А знаєте, хто є небезпечнійший за ворога? - Провокатор, що вдяг на себе шкіру патріота, такий, як ви. Що наказав Путін? Обирайте хоч кого, тільки не Порошенко! І ви зі штанів вискакували, щоб виконати наказ. Топили Порошенко, клепали брехню всі разом з вашим НК. Не демонстрували біля дома Медведчука, боягузи, але знущались над Гладковським. Допомогли обрати неука і хама, ставленика олігархії та московії. О, ви були не один! Злилися в екстазі малоосвічений Гордон, купа «журналістів», Мураєв з Рабіновичем, всі канали, особливо ньюзван та 112, довго продовжувати. Ви, всі разом, з 74 % зрадили, вбили неньку Україну, штовхнули її під чоботи Росії.
 показати весь коментар
 
 
Белецкий-а это случайно не та собака,что на Пороха гавкала?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору