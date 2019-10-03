 Зеленський лізе в пастку, яка призведе до втрати суверенітету, - Білецький про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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00:20 - Оцінка узгодження Україною так званої "формули Штайнмаєра"
1:13 - "Ми ризикуємо легалізувати проросійські територіальні анклави у власній країні"
3:42 - Чому Петро Порошенко послабив українську позицію на зовнішньополітичній арені
5:17 - Зеленський готовий прискорити мінський процес заради лайків у фейсбуці
6:25 - Президент лізе в пастку, яка може призвести до втрати незалежності
7:20 - Про безпеку запобіжників "формули Штайнмаєра"
08: 53 - Про перспективи звільнення українських заручників в обмін на політичні домовленості
10:17 - "Навіть якщо Путін видасть всіх заручників, він набере нових"
12:09 - Обмін за будь-яку ціну - це ще більші втрати в майбутньому
14:01 - Про плани опору "формулі Штайнмаєра"
15:42 - Зеленський має виходити з пастки мінського формату
17:56 - Заклик на акцію протесту, заплановану на 14 жовтня
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Прежде чем мудрствовать в своих комментариях учите матчасть.
"...ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать один лиш тільки раз - і вже крадеться 3.14здєц своєю усмішкою хижей..."
Не верите? В 1919 тоже не верили
государством ....." ,то в Украине нынешний президент ниже кухарки .
Трамп заявил о необходимости поладить с Россией: Это будет "умным решением" и мы это сделаем
скоро окажется что они агенты кремля.
в историю войдут как соглашатели-предатели Украины.
Закон об особом статусе означает переход к федерализации Украины, энергично проталкиваемой Путиным с 2014 года
Первое обязательство Зеленского - принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей - означает, что в Украине появятся территории с особым правовым статусом, отличающимся от правового статуса остальных украинских регионов. Тем самым ликвидируется унитарный характер государственного устройства Украины и осуществляется переход к федерализации страны, энергично проталкиваемой Путиным как минимум с весны 2014 года. По сути, президент Зеленский публично подписался под обязательством разрушить единое государственное тело Украины.
Второе обязательство президента Зеленского заключается в том, что закон об особом статусе начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стандартам этой организации. Иными словами, значительная часть государственной власти в Украине передается от ее легитимных органов - Верховной Рады, президента, ЦИК, судебных органов - к неподотчетным Украине чиновникам международной организации.
По сути, это означает, что глава украинского государства передает важнейшие властные полномочия на территории Украины зарубежным лицам, не имеющим, строго говоря, прямого отношения к Украине. Это прямая сдача государственного суверенитета страны. Властные полномочия в государстве, какие были делегированы Владимиру Зеленскому и другим органам, избранным украинскими гражданами, теперь передаются зарубежной организации.
Ситуацию усугубляет то, что именно эта организация - ОБСЕ - нашпигована под завязку агентурой российских спецслужб.