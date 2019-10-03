 Зеленський лізе в пастку, яка призведе до втрати суверенітету, - Білецький про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

00:20 - Оцінка узгодження Україною так званої "формули Штайнмаєра"

1:13 - "Ми ризикуємо легалізувати проросійські територіальні анклави у власній країні"

3:42 - Чому Петро Порошенко послабив українську позицію на зовнішньополітичній арені

5:17 - Зеленський готовий прискорити мінський процес заради лайків у фейсбуці

6:25 - Президент лізе в пастку, яка може призвести до втрати незалежності

7:20 - Про безпеку запобіжників "формули Штайнмаєра"

08: 53 - Про перспективи звільнення українських заручників в обмін на політичні домовленості

10:17 - "Навіть якщо Путін видасть всіх заручників, він набере нових"

12:09 - Обмін за будь-яку ціну - це ще більші втрати в майбутньому

14:01 - Про плани опору "формулі Штайнмаєра"

15:42 - Зеленський має виходити з пастки мінського формату

17:56 - Заклик на акцію протесту, заплановану на 14 жовтня



Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".