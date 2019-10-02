 Україна не випадає з нормального графіка переговорів з МВФ, - Маркарова. ВIДЕО

Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода, пише Цензор.НЕТ.
"Це вже третя програма, над якою я особисто теж веду перемовини. Можу вам сказати, що найшвидше, коли нам вдавалося домовитися від початку ініціювання програми до моменту отримання staff level agreement – це було кілька місяців. І щоразу одні й ті ж самі експерти писали, що "ай-ай-ай, місія поїхала, держави не домовилися", – сказала Маркарова.
Вона наголосила, що практично неможливо домовитися про фінансування під час двотижневої місії.
"Тобто перемовини мають свою динаміку. Є ініціація, є обмін інформацією, є місія, яка формально приїжджає, проводить зустрічі. Зараз у нас тривають дискусії, ми обговорюємо проєкти документів. Сподіваюся, найближчим часом ми ці дискусії фіналізуємо. Однак ми точно не випадаємо з нормального графіку", – заявила міністр.
Маркарова додала, що Україна планує візит урядової делегації на річні збори Міжнародного валютного фонду в середині жовтня.
"Там заодно продовжимо перемовини, але ще раз – ці перемовини тривають сьогодні, завтра. Для цього не потрібно бути фізично в одному місці", – наголосила посадовець.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту в Україну керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів.
ПорошенкоЗеленський набере кредитів які віддаватимуть ваші онуки?
Думаю, при Зе Украина очень быстро выйдет из кредиторской зависимости
Потому что землю собирается продать? Это все, что осталось.
ср... Голобородько не послав МВФ, як в серіалі?
Представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук пояснила, что "премьер поставил амбициозную задачу увеличить прожиточный минимум до 4,5 тыс. грн". Упоминание о такой цели в законопроекте о бюджете на 2020 год позволяло предположить, что прожиточный минимум постараются повысить в течение именно 2020 года. Однако из слов Алексея Гончарука во время презентации Программы работы правительства, скорее, следовало, что это задача более отдаленного периода.
"Для того, чтобы обеспечить такой прожиточный минимум, экономике необходимо вырасти очень сильно. По нашим расчетам, минимум - на 33%. Чтобы каждый человек, который нуждается в такой помощи от государства, получил достаточно денег, чтобы считаться над чертой бедности. Полностью это явление преодолеть в ближайшие годы будет очень сложно, но мы точно хотим приблизиться к решению этого вопроса", - сказал, в частности, премьер...
а як би було добре - щоби випала, щоби все стало на свої місця і все поверунлося так, як має бути.
Можете не отвечать, ибо вопрос чисто риторический - любой нормальный человек понимает, что зе-банда просто нагло ВРЕТ.
какие проекты документов они уже обсуждают если ниче не понятно по принципиальным вопросам типа бени и независимости нбу куда наехал зелебоба
Правда Зеленский предал украинцев связавшись с МВФ.
С таким настырным МВФ, насильственными европорядками, украинцы скоро с радостью будут сдаваться россии.
заставляют тебя подтираться в туалете мокша?