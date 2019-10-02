EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  711  57
Все про:МВФ (581) Маркарова (63)

 Україна не випадає з нормального графіка переговорів з МВФ, - Маркарова. ВIДЕО

Українська влада "не випадає з нормального графіку" переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода, пише Цензор.НЕТ.

"Це вже третя програма, над якою я особисто теж веду перемовини. Можу вам сказати, що найшвидше, коли нам вдавалося домовитися від початку ініціювання програми до моменту отримання staff level agreement – це було кілька місяців. І щоразу одні й ті ж самі експерти писали, що "ай-ай-ай, місія поїхала, держави не домовилися", – сказала Маркарова.

Вона наголосила, що практично неможливо домовитися про фінансування під час двотижневої місії.

Дивіться також: Підписання нової програми співпраці з МВФ планується в грудні, - Гончарук. ВIДЕО

"Тобто перемовини мають свою динаміку. Є ініціація, є обмін інформацією, є місія, яка формально приїжджає, проводить зустрічі. Зараз у нас тривають дискусії, ми обговорюємо проєкти документів. Сподіваюся, найближчим часом ми ці дискусії фіналізуємо. Однак ми точно не випадаємо з нормального графіку", – заявила міністр.

Маркарова додала, що Україна планує візит урядової делегації на річні збори Міжнародного валютного фонду в середині жовтня.

"Там заодно продовжимо перемовини, але ще раз – ці перемовини тривають сьогодні, завтра. Для цього не потрібно бути фізично в одному місці", – наголосила посадовець.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту в Україну керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151781
 
 
 Топ коментарі
 
В Международном валютном фонде (МВФ) подозревают, что Киев хочет пойти на сделку с Игорем Коломойским, бывшим владельцем банка, и если это случится, то Украине могут отказать в новой программе поддержки.
 показати весь коментар
 
Вначале надо отдать то что набрал Порошенко
 показати весь коментар
 
Вы о чем,у Украины 2 года впереди максимальных выплаты долгов,это ,что зеля набрал,который не был ни разу в госслужбе в отличие от свиньи порошенка,который там был всю независимость.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В Международном валютном фонде (МВФ) подозревают, что Киев хочет пойти на сделку с Игорем Коломойским, бывшим владельцем банка, и если это случится, то Украине могут отказать в новой программе поддержки.
 показати весь коментар
 
 
Подозреваю что им можно не подозревать
 показати весь коментар
 
Теперь мы будем брать кредиты чтобы восстанавливать и содержать даунбас-приднестровье?
 показати весь коментар
 
 
Ви дійсно не розумієте, що Порошенко Зеленський набере кредитів які віддаватимуть ваші онуки?
 показати весь коментар
 
Щоб потім віддавати те, що набере Зеленський?
 показати весь коментар
 
Отдают кредит чтобы отдать. Условия такие.

Думаю, при Зе Украина очень быстро выйдет из кредиторской зависимости
 показати весь коментар
 
Впевнений! Цьому дуже сприяє програма "держава у смартфоні". Не дуже важко буде "зламати на гроші". Впевнений, що міністерство цифрових технологій, молоді й спорту оприлюднить відповідні чіт-коди.
 показати весь коментар
 
 
Робота у неї така. Раніше я вважав, що вона дійсно так думає. Але людина не може бути такою... Як би це сказати... Ну Ви зрозуміли
 показати весь коментар
 
Вы о чем,у Украины 2 года впереди максимальных выплаты долгов,это ,что зеля набрал,который не был ни разу в госслужбе в отличие от свиньи порошенка,который там был всю независимость.
 показати весь коментар
 
 
Звісно, те, що Зеленський не був держслужбовцем допоможе вашим онукам з виплатою кредиту.
 показати весь коментар
 
Нет мне поможет потеряные с петей 5 лет бездарно.Нужно идти дальше.
 показати весь коментар
 
 
Гітлера теж немає! Й це дуже позитивно для нової команди. Ось коли Гітлєр був у команді папередників...
 показати весь коментар
 
За последние 15 лет, основная задача всех правительств Украины взять в долг у МВФ.
 показати весь коментар
 
 
Украина не выпадает из нормального графика переговоров с МВФ,

Потому что землю собирается продать? Это все, что осталось.
 показати весь коментар
 
 
А що ж таке? Голоср... Голобородько не послав МВФ, як в серіалі?
 показати весь коментар
 
 
Послав, хіба не бачиш що приїжають, а їх посилають і посилають,а вони їдуть і їдуть, понаехи, не ми ж до них їздимо, а вони до нас.
 показати весь коментар
 
кому цікаво куди ти 18ти відсоткова лярва випадаєш ...ти тварь банкрутуєш Україну ...гніда
 показати весь коментар
 
 
То папереднікі банкрутили. Кредит МВФ взятий молодою командою - суцільне добро, що сприяє розвитку країни, диджиталізації й антикорупційним реформам!
 показати весь коментар
 
...В Программе деятельности правительства, опубликованной на сайте Кабмина говорится, что каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума. В проекте госбюджета на 2020 год Кабмину было поручено "предпринять решительные шаги", чтобы довести показатели прожиточного минимума до реального уровня.
Представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук пояснила, что "премьер поставил амбициозную задачу увеличить прожиточный минимум до 4,5 тыс. грн". Упоминание о такой цели в законопроекте о бюджете на 2020 год позволяло предположить, что прожиточный минимум постараются повысить в течение именно 2020 года. Однако из слов Алексея Гончарука во время презентации Программы работы правительства, скорее, следовало, что это задача более отдаленного периода.

"Для того, чтобы обеспечить такой прожиточный минимум, экономике необходимо вырасти очень сильно. По нашим расчетам, минимум - на 33%. Чтобы каждый человек, который нуждается в такой помощи от государства, получил достаточно денег, чтобы считаться над чертой бедности. Полностью это явление преодолеть в ближайшие годы будет очень сложно, но мы точно хотим приблизиться к решению этого вопроса", - сказал, в частности, премьер...
 показати весь коментар
 
Голобородько берет кредит в МВФ, хорошо что у зебилов нет мозгов, бо поплохело бы.
 показати весь коментар
 
 
После сегодняшнего дня у многих зебобиков начался катарсис.
 показати весь коментар
 
 
не випадає?
а як би було добре - щоби випала, щоби все стало на свої місця і все поверунлося так, як має бути.
 показати весь коментар
 
А МВФ об этом знает?
Можете не отвечать, ибо вопрос чисто риторический - любой нормальный человек понимает, что зе-банда просто нагло ВРЕТ.

 показати весь коментар
 
 
фсе хорошо, прекрасная маркиза

какие проекты документов они уже обсуждают если ниче не понятно по принципиальным вопросам типа бени и независимости нбу куда наехал зелебоба
 показати весь коментар
 
хм.. Так зелебоба ж мвф послал на три буквы... Чи то не зелебоба был? Україна не випадає з нормального графіка переговорів з МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8762
 показати весь коментар
 
А потом еще удивляются, что украинцы выбрали Зеленского.
Правда Зеленский предал украинцев связавшись с МВФ.

С таким настырным МВФ, насильственными европорядками, украинцы скоро с радостью будут сдаваться россии.
 показати весь коментар
 
> насильственными европорядками

заставляют тебя подтираться в туалете мокша?
 показати весь коментар
 
так ты шо, подтираться не желаешь, гордый мокша
 показати весь коментар
 
зеля пол лярда под 16% взял чтоб до кредита продержаться... все хорошо типа )
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору