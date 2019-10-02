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 Нардеп з Опоблоку Ківа мастурбував у залі Ради після листування з моделлю. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, в яких нардеп з ОПЗЖ Ілля Ківа мастурбує після листування з моделлю.

Як передає Цензор.НЕТ, кадри із залу ВР розміщено на you tube.

Нардеп завершив спілкування по месенжеру з абонентом "Юля конкурс краси Одеса"

Після цього він почав торкати себе руками в районі геніталій.


Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151776
 
   
 Топ коментарі
 
Такой Рады у нас ещё не было.

Это прорыв !!!
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Нардеп из Оппоблока Кива мастурбировал в зале Рады

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Нардеп из Оппоблока Кива мастурбировал в зале Рады после переписки с моделью - Цензор.НЕТ 5698 Круто! До такого ще ніхто не додумався...Рада бачила усіляких нардепів,алкашів наркоманів,несповна розуму...Але дрочерів-уперше!!! Нардеп из Оппоблока Кива мастурбировал в зале Рады после переписки с моделью - Цензор.НЕТ 2672
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Надо было дать значок почётного пожарника, он своим брандспойтом может такое устроить, что корова-рекордистка обзавидуется.
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А не виноваты ли в этом мы сами? Вот так вот выберим себе ............... а потом один дрочит другой подписывает не спрося а третий еще что. Сначала даем им мандаты а потом буквально тутже видим что они только и делают что воруют и дрочат
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адин на пианино играет,другой трочит,третья с минометом бегает..

это уже не Цирк а Дурдом!)))
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Да на рояли -это мало кто так Но на скрипке было бы ................. Нардеп з Опоблоку Ківа мастурбував у залі Ради після листування з моделлю - Цензор.НЕТ 1894 вааще
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Так он же не в Паганини избирался Нардеп з Опоблоку Ківа мастурбував у залі Ради після листування з моделлю - Цензор.НЕТ 3110 ??? аа занимаймой должности главное чтоб избрали.
Мой пост именно об этом , они нам обещают играть на всем а как выберем оказывается что смычок........ короткий Нардеп з Опоблоку Ківа мастурбував у залі Ради після листування з моделлю - Цензор.НЕТ 3110
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теперь трансляции из рады будут транслироваться с пометкой 18+
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Во времена пошли,уже и подрочить мужику спокойно не дают!
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...и таких придурков в партее Зажоп полно....и такие же и за них голосовали...**.й-стыд, не парламент, а дурка...ну что, поржем, Рыбанович и Ко?...дрочеры гр**анные синежопые....
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Регулярный онанизм укрепляет организм!
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- саrа, вашь мойші увлєкаєца сіонізьмом
- ой, rозочка, всє мальчікі в йєго возrастє етім увлєкаюца
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Как он работал в очистке. Он же столько лет был правой рукой Авакова. Нардеп з Опоблоку Ківа мастурбував у залі Ради після листування з моделлю - Цензор.НЕТ 8950
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Если был правой рукой то ....... пора и самому себе
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Походу будет лидер партии дрочеров в будущем созыве
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чувак бегал, прыгал, строил из себя героя и плавно перешёл в пятую колонну кремля.
лишь бы не пропасть, стал вести передачу, там же очутилась верная медведчуку, героиня надька, ведёт передачу на зик с рыгами.
боссы рабинович и медведчук.

позорище бла.
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пане депутат, у вас у Верховній Раді два шляхи, або виводити гроші в обшори або дроч..ти
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...председатель профсоюза ментов...давно я так не ржал)))))))))))...авака на повышение отправил,для обмен опытом......)))))))))))))))))))))))))))))))) Нардеп з Опоблоку Ківа мастурбував у залі Ради після листування з моделлю - Цензор.НЕТ 5984
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З цими політичними "світилами" вже страшно відкривати сторінки інтернет ресурсів. Хоча з країною зараз відбувається така фантасмогорія, що якщо завтра журналісти викинуть новину з відео, як прогресивні нардепи діджиталізують один одному причинні місця на робочих місцях, не здивуюся...
Страшно за Україну...😱
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Все про державу думає, переживає...Приїхали.
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А шо такое ? Писюном по пианине при полном зале стучать можно, а этого делать в ВР нельзя ? Нардеп з Опоблоку Ківа мастурбував у залі Ради після листування з моделлю - Цензор.НЕТ 288
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Ви не плутайте «іскусство» з рукоблудієм!)))))
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Ну почесал мужик яйца и что с того? Самим журналюгам хоть не стыдно?
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Чешет яйца депутат, а стыдно должно быть журналистам!
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а потом єтимьі самьіми руками и голо сует!
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Нема слів... І оці подібні тварини вирішують як нам з вами жити...
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Кива все по-честному, не прячется по углам. Расслабился чутка, а если журнашл.хи напряглись то пусть подадут в суд за изнасилование. Смаковали ведь, получали удовольствие.
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И почему я телеканал "Рада" не смотрю? Там такое!!!!
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Вот смотришь на эту уродину и думаешь, - а на хрен нам такие депутаты в Раде??? Нардеп з Опоблоку Ківа мастурбував у залі Ради після листування з моделлю - Цензор.НЕТ 9753
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Так если презедент на рояле ху...м играл,то нардепу простительно. Но такой рады веселой я еще не помню.
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Позорище. Онанизм в Раде. Это станет мемом.
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У свій день народження чому б не попустувати
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Вот оно как, а какже его горячо любмый любимый окурок путя? Не порядок!))
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ну "мастурбировал" здесь не видно. Похоже "новость" высосана из... не хочу дальше разбираться.
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сборный образ 73%, думаете они щас начнут его осуждать, накинутся на меня, что подтверждает )
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тридцать лет назад видел подобное в клетке с одиноким шимпанзе, в Ростовском зоопарке
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