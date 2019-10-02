 Нардеп з Опоблоку Ківа мастурбував у залі Ради після листування з моделлю. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, кадри із залу ВР розміщено на you tube.
Нардеп завершив спілкування по месенжеру з абонентом "Юля конкурс краси Одеса"
Після цього він почав торкати себе руками в районі геніталій.
Як передає Цензор.НЕТ, кадри із залу ВР розміщено на you tube.
Нардеп завершив спілкування по месенжеру з абонентом "Юля конкурс краси Одеса"
Після цього він почав торкати себе руками в районі геніталій.
это уже не Цирк а Дурдом!)))
Мой пост именно об этом , они нам обещают играть на всем а как выберем оказывается что смычок........ короткий
- ой, rозочка, всє мальчікі в йєго возrастє етім увлєкаюца
лишь бы не пропасть, стал вести передачу, там же очутилась верная медведчуку, героиня надька, ведёт передачу на зик с рыгами.
боссы рабинович и медведчук.
позорище бла.
Страшно за Україну...😱