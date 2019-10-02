 Поліція оприлюднила відео перестрілки КОРДу з іноземцем під час затримання на Київщині. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Крищенко нагадав, що в селі Хотянівка Київської області проводилася спеціальна операція із затримання громадянина іншої держави, який 10 днів тому на столичній Оболоні стріляв у спецпризначенців:

"Спецоперація була чітко спланована. Однак під час затримання чоловік відкрив вогонь і поранив двох спецпризначенців. Тож правоохоронцям нічого не залишилося, як ліквідувати його. Згодом при огляді місця події ми виявили три пістолети іноземного виробництва, один - із глушником, та магазини до них. Також вилучили кілька паспортів різних держав на ім’я різних чоловіків, тож будемо призначати експертизу", - сказав він.

За словами начальника управління КОРД, перед початком операції спецпризначенці на поліцейському авто з відповідним маркуванням запропонували іноземцю здатися. Однак той почав хаотичну стрілянину у бік правоохоронців, внаслідок чого один із поліцейських отримав вогнепальне поранення плеча та передпліччя, інший – непроникаюче поранення грудної клітини. Нині їх здоров’ю нічого не загрожує.

"Першочергове завдання будь-якого поліцейського – затримання правопорушника, а не його знешкодження. Але з’явилася загроза здоров’ю та життю штурмової групи, тож групи прикриття застосували зброю на ураження стрільця", - зазначив командир КОРДу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

"Крім того, Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, аби перевірити правомірність дій поліцейських. Я ж у свою чергу призначив службове розслідування, тож усі матеріали, у тому числі відео проведення операції будуть передані у ДБР", - повідомив Крищенко.