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Все про:Нацполіція (8282) Правоохоронні органи (184) КОРД (98) Крищенко (252)

 Поліція оприлюднила відео перестрілки КОРДу з іноземцем під час затримання на Київщині. ВIДЕО

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко під час брифінгу, який відбувся за участю керівника київського КОРДу, повідомив подробиці спецоперації в Хотянівці на Київщині. У результаті перестрілки двоє спецпризначенців зазнали вогнепальних поранень, а зловмисника було ліквідовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Крищенко нагадав, що в селі Хотянівка Київської області проводилася спеціальна операція із затримання громадянина іншої держави, який 10 днів тому на столичній Оболоні стріляв у спецпризначенців:

"Спецоперація була чітко спланована. Однак під час затримання чоловік відкрив вогонь і поранив двох спецпризначенців. Тож правоохоронцям нічого не залишилося, як ліквідувати його. Згодом при огляді місця події ми виявили три пістолети іноземного виробництва, один - із глушником, та магазини до них. Також вилучили кілька паспортів різних держав на ім’я різних чоловіків, тож будемо призначати експертизу", - сказав він.

За словами начальника управління КОРД, перед початком операції спецпризначенці на поліцейському авто з відповідним маркуванням запропонували іноземцю здатися. Однак той почав хаотичну стрілянину у бік правоохоронців, внаслідок чого один із поліцейських отримав вогнепальне поранення плеча та передпліччя, інший – непроникаюче поранення грудної клітини. Нині їх здоров’ю нічого не загрожує.

"Першочергове завдання будь-якого поліцейського – затримання правопорушника, а не його знешкодження. Але з’явилася загроза здоров’ю та життю штурмової групи, тож групи прикриття застосували зброю на ураження стрільця", - зазначив командир КОРДу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

"Крім того, Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, аби перевірити правомірність дій поліцейських. Я ж у свою чергу призначив службове розслідування, тож усі матеріали, у тому числі відео проведення операції будуть передані у ДБР", - повідомив Крищенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151768
 
   
 Топ коментарі
 
Нихера себе,четко спланирована? Втроем у дверей толклись. А светошумовая граната в окно,никак? Это шо, профи?
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А той з собакою навіть зброї не тримав, просто вигулював песика. Де їх так вчать?
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- Пацаньі, я маслину поймал!
(с) бандюки зі Сталкера
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почитав нажче коменти і висновок такий-коментатори вважають тих поліцаїв нубами і дуже переживали за собаку.проаналізувавши її дії прийшли до висновку що пес діяв професійно та адекватно до ситуації і заслуговує як мінімум на подвійну вечерю та гарний шмат мняса.
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Та ні, з собакою там, слава яйцям, начебто все норм )))))
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Капец які лохи! Їх там четверо стояло - і все одно вислизнув.
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ну они же не ожидали, что он стрелять начнет
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ага..Напевно думали що він з короваєм їх за дверима чекає.
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А той з собакою навіть зброї не тримав, просто вигулював песика. Де їх так вчать?
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самое интересное что у них там был бронированный штурмовой щит, первые должны были стоять с ним. Короче ещё учится и учится
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а головою цеглину перебивають, тільки в голові пусто )
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через те що пусто цеглина і ламається
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Олежка, а чё ж ты ещё на свободе? такой горластый Петесос и на воле))
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"Иностранный гражданин" - звучит очень загадочно.
К какому государству принадлежал этот гражданин? Шо, это тоже военная тайна? Шо за мусорской мутняк?
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Где такое сказали? Я не слышал и не читал. Може я шо-то пропустил...
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Обычно если так пишут то это хач 100%, чтобы типа не провоцировать межнациональную вражду. А то что их в Киеве дохренища таких безработных, и все они подобными способами на жизнь зарабатывает это вроде как никого не волнует.
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Собачку жалко, она офигела, наверное, как никогда в жизни.
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Нихера себе,четко спланирована? Втроем у дверей толклись. А светошумовая граната в окно,никак? Это шо, профи?
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Молодцы, но неоправданная хаотичная стрельба в поселке, пули с автомата поражают до 1 километра, как они друг друга не перестреляли, зафиксировали дверь, погрузили вагончик в авто, вывезли в безлюдное место, подождали и он бы сам попросился без оружия выйти и сдаться, а так труп и никакой информации, и раненые.
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я думав що КОРД взагалі усіляких приколів має як у кіно-наприклад пластид на двері щоб не гепати прикладами чи цвяходерами не ламати.Чи тепловізора якого щоби подивитися хто там за стіною і де розташований... Поліція оприлюднила відео перестрілки КОРДу з іноземцем під час затримання на Київщині - Цензор.НЕТ 5902
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по задержанию гражданина другого государства

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Що це за назва держави? Щось нове на мапі з]явилося...
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Здається Грузію хотілі перейменувати у якесь начебто ~ Сакраменто , а не на "Друга держава".
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В общем, только чёрная служебная собака Тисса вела себя себя правильно и профессионально, а вот двуногие спецназовцы явно облажались:

целой толпой без щитов собрались в зоне прямого поражения на расстоянии 4-х метров от стрелка, медленно и неловко копошась с кувалдой и ломами, как в замедленной киносъёмке,

один урка воевал с пистолетами против целого спецназа, вооруженного до зубов, в броне и в спецкасках, и в итоге этот урка все автомобили спецназа превратил пулями в сплошное решето, поразил выстрелами двух спецназовцев, нелепо валяющихся на земле на спине и не предпринимающих никаких мер самозащиты(накрыться щитом, перевернуться и т.п.)
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Західні силовики мабуть вже животи понадривали від сміху. Просто позорище.
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у нас в страйкбольной команде в два раза профессиональней штурмуют помещение
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Западные силовики просто произвели бы с безопасного расстояния выстрел гранатой с газом(слезоточивым или инкапаситантом) в открытое окно вагончика: и на этом операция бы закончилась.

В 2015 году французский спецназ брал штурмом в здании бумажно-картонной фабрики двух забаррикадировавшихся там террористов, подготовленных в лагерях ИГИЛ, вооруженных до зубов автоматами Калашникова с 12-ю магазинами патронов и гранатами:

штурм длился 1 минуту 27 секунд : оба террориста были убиты на месте, в спецназе никаких потерь.

Вот что можно назвать фразой : "тщательно подготовленная спецоперация".
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могли б в село грейдера пригнати і ним двері виломати, а не життями ризикувати.
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Все равно как-то бестолково. Он мог и в голову попасть.
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А звичайних поліцейських " супер-пупер професіоналів" швидше за все б перестріляв.Сумне видовище.
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Служебной собаке Тиссе респект и почтение : двуногие участники "спецоперации" выглядели позорнейше и бестолково...
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Что это за съёмка такая? Чудак не снимал видео а прятался за машиной. Толку мало, в-основном только звук информативным оказался...
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Окно открыто, а они двери ломают... Где ваши гранаты с газом ? Для разгона демонстраций бережёте ? Полиция обнародовала видео перестрелки КОРДа с иностранцем при задержании на Киевщине - Цензор.НЕТ 8817 Собака и то умнее оказалась ! Полиция обнародовала видео перестрелки КОРДа с иностранцем при задержании на Киевщине - Цензор.НЕТ 9393
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Короче из всех только собака отлично сработала
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в общем, нормально (если учесть что обычно нихрена нет, все держится на честном слове, а заканчивается парой убитых и свалившим бандюком\адептом Х#йла)
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Хорошо что не взорвал их там и не добавил с автомата. Везунчики. У них туалетная бумага с собой была? Теперь будет - надо же так обосраться, еще бы перекур там устроили.

И так ржут амеры с нас, надо теперь еще шоб показывали: вон, мы их учили как правильно, а вот как они "научились".
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ммм-да.если бы их было двое то кордовцам пришлось считать двухсотых.Топорно сработали.Повезло что без жертв
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це не демонстрантів кийками і газом херачити
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Пристрелили, и слава Богу! Людей похищал, гад. Полиция обнародовала видео перестрелки КОРДа с иностранцем при задержании на Киевщине - Цензор.НЕТ 4095
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І це тіпа крута спецслужба ! Добре хоч яйця собі не відстрелили. )
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КОРД? А здається тупі непрофесійні менти. А якби він їх з автомата розстрілював? А якби гранату взірвав? Дуже непрофесійно
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позорная работа корда,.....

Доставил третий номер с собакой, непонятно нахрена он там стоял и шо делал ) момент после вскрытия дверей - вообще мрачно... удивительно как их всех там не положили... ну и вишенка на торте это то как был наложен турникет на руке у раненого )
В целом картина ясна )


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Должен сказать, что таких дерзких преступников, которые бросаются на штурмовую группу, мало. Полиция рассчитывала, что преступник будет сидеть и ждать их, а потом начнет стрелять, а они пустят собаку. Но преступник решил действовать на опережение. В условиях, когда идет война, а "гости", с оружием, шатаются по Украине, надо менять тактику и действовать на опережение, использовать роботов, при проникновении в помещении. Но, в целом, когда нет погибших и тяжело раненых, операция прошла нормально. А в США, бывает и так, например:https://youtu.be/0Qu0PJpjuW0
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Саакашвілі цього вкрай небезпечного злочинця посадив на 22 роки, і *********** агент Іванішвілі звільнив і заслав в Україну, і схоже щоб вбити самого Саакашвілі. Грузія - ВСЕ, ********* підстилка, вже спецслужби наповнені виключно агентурою *****.
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Вспомнились видео на цензора про российский ОМОН, который то не мог с дверью справится, то в окно залезть... Вот примерно такой же уровень и у нашего КОРДа.
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Андрій Крищенко- це та людина, під керівництвом якої грабували маєтки в Княжичах, і та людина, яка дала наказ КОРДу розстріляти поліцію охорони та затриманих поліціянтів- крадіїв.
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Попробую прокомментировать: тот что ломал монтировкой двери и замок должен был стоять слева от дверей и открывать на себя. Штурмовая группа должна была стоять с правого угла вне зоны линии огня противника, при открытии двери им бы сразу открывался обзор. Первый в штурмовой группе в левой руке бронированный щит в правой руке пистолет, второй стоит за первым номером, автомат на плече первого для открытия огня, к томуже он закидает в дверной проем светошумовую или газовую гранату. Третий номер обычно командир штурмовой группы. Собака вообще должна была стоять вне огневого контакта, держать периметр на случай побега боевика (роль штурмового рекса - это что то новое). Вторая линия ну тройка с минусом +- с пивом потянет. И эти азы я ещё курсантом на 3 курсе проходил в далеком 98.
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Да заблокировать дверь, выстрелами сделать дырку и кинуть туда пару-тройку гранат со слезоточивым газом и предупредить, что следующая будет боевая.
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А может сперва нужно было попытаться выкурить таракана?
Нельзя так подставляться
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Грустно видеть такое, хорошо хоть никто из людей не был убит, ну а животное, пусть сдохнет!
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да...уж. Повністю розгубились, в т.ч. і пес. Окрім одного бійця, що прикривав. Добре, що в нього гранат не було, а то б так легко не минулось. І добре що знимали, хоч ДБР їх не посадить))
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Ого сколько тут профи собралось! Небось на своих ПК за три копейки в Контру мировую войну выиграли 😂😂😂﻿
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По началу видео подумал что он собаку подстрелил. А нет собака там оказалась самой умной.
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Это только у наших дебилов "спецоперация была четко спланирована",а он негодяй неожиданно взял,и подстрелил двух мусоров!
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1 Гуманный. Одну гранату со слезоточивым газом в неполностью открытую дверь и сразу закрыть. И повторять процедуру пока сам не запросится.
2. Негуманный. Обложить хворостом, полить бензином и поджечь.
3. Быстрый. Перед открытием двери дать сквозь нее очередь и после открытия - сразу туда гранату.
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Я так и не понял,там первая собака обосралась, или тот перец что ее держал?
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Ну ніякої сноровки, кмітливості, хитрості - тупо лізти в залізний гараж, а якщо до дверей привязали парочку гранат або МОН-50 ? Виглядає по совковому, тіпа "Взять любой ценой". Дебіли, а ще дебільніше начальство що не навчило - та просто напхали би звичайних димовух у вікно а двері підперли ломом, та й по всьому.
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та краще б заварили зваркою двері і пішли собі по домівках, через пару днів сам би здався, голод не тітка
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І на цих непрофесійних бездар йдуть наші податки? А там суми немалі крутяться.
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