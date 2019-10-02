 Поліція оприлюднила відео перестрілки КОРДу з іноземцем під час затримання на Київщині. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Крищенко нагадав, що в селі Хотянівка Київської області проводилася спеціальна операція із затримання громадянина іншої держави, який 10 днів тому на столичній Оболоні стріляв у спецпризначенців:
"Спецоперація була чітко спланована. Однак під час затримання чоловік відкрив вогонь і поранив двох спецпризначенців. Тож правоохоронцям нічого не залишилося, як ліквідувати його. Згодом при огляді місця події ми виявили три пістолети іноземного виробництва, один - із глушником, та магазини до них. Також вилучили кілька паспортів різних держав на ім’я різних чоловіків, тож будемо призначати експертизу", - сказав він.
За словами начальника управління КОРД, перед початком операції спецпризначенці на поліцейському авто з відповідним маркуванням запропонували іноземцю здатися. Однак той почав хаотичну стрілянину у бік правоохоронців, внаслідок чого один із поліцейських отримав вогнепальне поранення плеча та передпліччя, інший – непроникаюче поранення грудної клітини. Нині їх здоров’ю нічого не загрожує.
"Першочергове завдання будь-якого поліцейського – затримання правопорушника, а не його знешкодження. Але з’явилася загроза здоров’ю та життю штурмової групи, тож групи прикриття застосували зброю на ураження стрільця", - зазначив командир КОРДу.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
"Крім того, Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, аби перевірити правомірність дій поліцейських. Я ж у свою чергу призначив службове розслідування, тож усі матеріали, у тому числі відео проведення операції будуть передані у ДБР", - повідомив Крищенко.
(с) бандюки зі Сталкера
К какому государству принадлежал этот гражданин? Шо, это тоже военная тайна? Шо за мусорской мутняк?
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Що це за назва держави? Щось нове на мапі з]явилося...
целой толпой без щитов собрались в зоне прямого поражения на расстоянии 4-х метров от стрелка, медленно и неловко копошась с кувалдой и ломами, как в замедленной киносъёмке,
один урка воевал с пистолетами против целого спецназа, вооруженного до зубов, в броне и в спецкасках, и в итоге этот урка все автомобили спецназа превратил пулями в сплошное решето, поразил выстрелами двух спецназовцев, нелепо валяющихся на земле на спине и не предпринимающих никаких мер самозащиты(накрыться щитом, перевернуться и т.п.)
В 2015 году французский спецназ брал штурмом в здании бумажно-картонной фабрики двух забаррикадировавшихся там террористов, подготовленных в лагерях ИГИЛ, вооруженных до зубов автоматами Калашникова с 12-ю магазинами патронов и гранатами:
штурм длился 1 минуту 27 секунд : оба террориста были убиты на месте, в спецназе никаких потерь.
Вот что можно назвать фразой : "тщательно подготовленная спецоперация".
И так ржут амеры с нас, надо теперь еще шоб показывали: вон, мы их учили как правильно, а вот как они "научились".
Доставил третий номер с собакой, непонятно нахрена он там стоял и шо делал ) момент после вскрытия дверей - вообще мрачно... удивительно как их всех там не положили... ну и вишенка на торте это то как был наложен турникет на руке у раненого )
В целом картина ясна )
Нельзя так подставляться
2. Негуманный. Обложить хворостом, полить бензином и поджечь.
3. Быстрый. Перед открытием двери дать сквозь нее очередь и после открытия - сразу туда гранату.