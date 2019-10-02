 Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування іноземця представниками "МДБ ДНР". ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідчі спецслужби встановили, що випускник донецького вишу регулярно відвідував з особистих питань тимчасово окуповані території Донбасу. Під час одного з візитів в ОРДЛО на нього "вийшов" співробітник "МДБ ДНР", в минулому офіцер українських правоохоронних органів, що зрадив присязі на вірність Україні. Під час "розмови" працівник псевдоспецслужби під тиском змусив іноземця підписати документ про надання сприяння "МДБ". Чоловік був змушений пообіцяти збирати конфіденційну інформацію про інших іноземців, які перебувають або відвідують окуповані території Донбасу.

Після приїзду на підконтрольну українській владі територію іноземець звернувся до слідчих СБУ і надав докладні свідчення про всі обставини свого вербування і поставлені завдання.

З огляду на наявність в діях представника псевдоспецслужби ознак державної зради, СБУ розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.