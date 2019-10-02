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 Події
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Матеріали за темою:
Все про:Правоохоронні органи (184) СБУ (4768) Донбас (13166) вербування (95) найманці РФ (881)

 Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування іноземця представниками "МДБ ДНР". ВIДЕО

Контррозвідники Служби безпеки України викрили факт вербування громадянина однієї з країн Східної Азії представниками "міністерства державної безпеки ДНР", які діють під контролем спецслужб Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідчі спецслужби встановили, що випускник донецького вишу регулярно відвідував з особистих питань тимчасово окуповані території Донбасу. Під час одного з візитів в ОРДЛО на нього "вийшов" співробітник "МДБ ДНР", в минулому офіцер українських правоохоронних органів, що зрадив присязі на вірність Україні. Під час "розмови" працівник псевдоспецслужби під тиском змусив іноземця підписати документ про надання сприяння "МДБ". Чоловік був змушений пообіцяти збирати конфіденційну інформацію про інших іноземців, які перебувають або відвідують окуповані території Донбасу.

Після приїзду на підконтрольну українській владі територію іноземець звернувся до слідчих СБУ і надав докладні свідчення про всі обставини свого вербування і поставлені завдання.

З огляду на наявність в діях представника псевдоспецслужби ознак державної зради, СБУ розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151744
 
 
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Вот и маладца! А то только подразделение " К" в новостях. Покажите стране ублюдка!
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да ,квартал чешет по ушам )))
только, раньше они это делали с артистической сцены а сейчас на государственном уровне гастролируют)
сами засылают и сами ловят)и галочка о проделанной работе в зачёт)
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вы читали последний абзац? Учитывая наличие в действиях представителя псевдоспецслужбы признаков государственной измены, СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакамИсточник: https://censor.net.ua/v3151744
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Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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По заголовку стало понятно что вербовщик вышел на Макрона.
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Да насрите уже на это. По сравнению что будет это уже ничто.
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