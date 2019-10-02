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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:війна (1746) Єлісєєв (135) Росія (20065) Донбас (13166)

 ОБСЄ ніколи не дає однозначних оцінок і визначити демократичність виборів буде важко, - Єлісєєв про місцеві вибори в ОРДЛО. ВIДЕО

Визначити рівень демократичності місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу буде дуже складно навіть якщо вони проходитимуть під наглядом спостерігачів ОБСЄ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив український дипломат Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю Ірині Ромалійській на телеканалі Настоящее время.

"Звісно, це оцінюватиме ОБСЄ, і ми сподіваємося, що вони дійсно посилатимуть спостерігачів. Але ще раз скажу, що ми знаємо, що ОБСЄ ніколи не дає однозначну оцінку виборам, і дуже важко буде їм оцінити, демократичні вони чи недемократичні. Тим більше знаючи, що на сьогодні в ОБСЄ також є така країна, як Росія. Тому будуть певні труднощі", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" - російська вигадка. Її не існує в природі, - Порошенко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151739
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко - АРМІЯ, МОВА, ВІРА. Зеленський - КАПІТУЛЯЦІЯ, ЗРАДА, ГАНЬБА!!!!!
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Хроника одного презЕдента ...
02.10.2019 г.
Правительство Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому с требованиям содействовать расследованию роли Украины в уничтожении "Боинга." Зеленский отдал России Цемаха? А отвечать будет Украина.

У вернувшегося в ОПУ Зеленского форменная истерика. Со всеми клиническими проявлениями. Прибежал Богдан. Охрана отправила обычную машину за врачами в "Феофанию". Яростный рык начальника охраны в коридоре "Ты что дебил, хочешь чтобы она сюда с мигалкой приехала? Пошлите микроавтобус !"

В общем получилось так - все хотели обмануть друг друга, в результате все недовольны. Россия выдвинула новые требования, ОРДЛо заявило, что никакого контроля за границей Украина не получит, Украина заявило что закон про особый статус будет рассматривать после Нормандской "встречи". Полный провал. Копия американской ситуации.

Государственный секретарь Майк Помпео пытался задержать предоставление документов и свидетельских показаний в ходе расследования импичмента, которые могут привести к обвинениям против Дональда Трампа. Но попытка провалилась и демократы смогли назначить закрытые показания в четверг для бывшего специального посланника в Украине Курта Волкера и на следующей неделе для бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

По тексту "Формулы Штайенмаера"
"После принятия решения ОБСЕ о соответствии выборов демократическим нормам стороны обязаны..."
Императивная обязательность выполнения решения международного органа, не обусловленная выполнением норм украинского законодательства есть прямое нарушение суверенитета и государственной независимости Украины. Чтобы там не подписывал кто, в случае несоответствия украинскому законодательству - это государственная измена и заговор с целью свержения конституционного строя.
..
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...В министерстве юстиции Украины разрабатывается законопроект под рабочим названием
" Про внесення до Кримінального та Кримінально-процесуального Кодексу України змін та доповнень поняття і принципів застосування процедури амністії" За этим скромным названием кроется законодательное закрепление возможности внесудебного использования амнистии для категорий и групп граждан Украины по отдельному законодательному решению. Отсюда явно следует, что амнистия боевиков тоже планируется.

Встреча представителя группы бизнесменов интересующихся вопросом купли-продажи украинских земель сельскохозяйственного назначения Оскаром Дойчем, руководителем еврейского сообщества Австрии и Зеленским состоится ориентировочно 5-6 октября.

Появившиеся сообщения о возможном разводе войск в районе н.п. Золотое вызвало крайне негативную реакцию жителей населенного пункта находящихся под контролем украинских войск. Они всерьез опасаются превращение этого места в "серую, неконтролируемую зону" и мести незаконных вооруженных формирований.
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Краще вже нехай Державна дума Мокшандії визначає демократичність виборів. Буде менше лицемірства.
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Хроника одного презЕдента ...
02.10.2019 г.
Правительство Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому с требованиям содействовать расследованию роли Украины в уничтожении "Боинга." Зеленский отдал России Цемаха? А отвечать будет Украина.

У вернувшегося в ОПУ Зеленского форменная истерика. Со всеми клиническими проявлениями. Прибежал Богдан. Охрана отправила обычную машину за врачами в "Феофанию". Яростный рык начальника охраны в коридоре "Ты что дебил, хочешь чтобы она сюда с мигалкой приехала? Пошлите микроавтобус !"

В общем получилось так - все хотели обмануть друг друга, в результате все недовольны. Россия выдвинула новые требования, ОРДЛо заявило, что никакого контроля за границей Украина не получит, Украина заявило что закон про особый статус будет рассматривать после Нормандской "встречи". Полный провал. Копия американской ситуации.

Государственный секретарь Майк Помпео пытался задержать предоставление документов и свидетельских показаний в ходе расследования импичмента, которые могут привести к обвинениям против Дональда Трампа. Но попытка провалилась и демократы смогли назначить закрытые показания в четверг для бывшего специального посланника в Украине Курта Волкера и на следующей неделе для бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

По тексту "Формулы Штайенмаера"
"После принятия решения ОБСЕ о соответствии выборов демократическим нормам стороны обязаны..."
Императивная обязательность выполнения решения международного органа, не обусловленная выполнением норм украинского законодательства есть прямое нарушение суверенитета и государственной независимости Украины. Чтобы там не подписывал кто, в случае несоответствия украинскому законодательству - это государственная измена и заговор с целью свержения конституционного строя.
..
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...В министерстве юстиции Украины разрабатывается законопроект под рабочим названием
" Про внесення до Кримінального та Кримінально-процесуального Кодексу України змін та доповнень поняття і принципів застосування процедури амністії" За этим скромным названием кроется законодательное закрепление возможности внесудебного использования амнистии для категорий и групп граждан Украины по отдельному законодательному решению. Отсюда явно следует, что амнистия боевиков тоже планируется.

Встреча представителя группы бизнесменов интересующихся вопросом купли-продажи украинских земель сельскохозяйственного назначения Оскаром Дойчем, руководителем еврейского сообщества Австрии и Зеленским состоится ориентировочно 5-6 октября.

Появившиеся сообщения о возможном разводе войск в районе н.п. Золотое вызвало крайне негативную реакцию жителей населенного пункта находящихся под контролем украинских войск. Они всерьез опасаются превращение этого места в "серую, неконтролируемую зону" и мести незаконных вооруженных формирований.
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ты же в курсе, что "tze" - скорее всего кацапская помойка для продавливания в дальнейшем своих идей?
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это зебилам так на г+г сказали.. "скорее всего" ОБСЄ ніколи не дає однозначних оцінок і визначити демократичність виборів буде важко, - Єлісєєв про місцеві вибори в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6545
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этот tze не раз уже палился на кацапских фразах
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Порошенко - АРМІЯ, МОВА, ВІРА. Зеленський - КАПІТУЛЯЦІЯ, ЗРАДА, ГАНЬБА!!!!!
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Не переживайте, Путинские друзяки из ОБСЕ выдадут все нужные справки
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Как этот "филиал ГРУ" может дать информацию, отличную от желания Пукина?... ОБСЕ никогда не дает однозначных оценок и определить демократичность выборов будет трудно, - Елисеев о местных выборах в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8723
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Да ОБСЕ, это насквозь продажная, кремлядьская контора, о какой объективности можно вести речь..!?!?
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Рейчел Меддов канал MSNBC: "Закінчення війни Росії з Україною на умовах Росії, за якими вона отримує Крим і вплив на окупованому нею сході України, це російська перемога у війні. Це те, чого Росія хотіла: перемогти так, щоб були скасовані американські й міжнародні санкції..."
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Да тут даже не в выборах дело,они могут и не состояться. Дело в том что с РФ снимут санкции потому что Украина станет страной не выполняющей Минские соглашения.
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ОБСЕ))) Да на окружной в Одессе меньше шансов быть кинутым. Короче, все это херня на постном масле. Моника окончательно ********. Разгребать как обычно простым людям сначала на Майдане, а потом на фронте. Этого хотели, жрем теперь.
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сліпе обсє напише, що їм фуйло підкаже, а зе погодиться.
в цьому немає ЖОДНИХ сумнівів.
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Цього не може бути!!! - батько Президент Зе стоїть на сторожі нашої країни і не допустить жодного збитку для України!
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Ще в 2009 році китайці зробили для кацапського ринку отаку добірку значків - але ґепічно зафейлили переклад... Принаймні так здавалося тоді.
Але пройшло 10 років - і оцей витриманий, немов стара бормотуха, значок віртуально вручаємо Моніці як нагороду за потужні політичні "перемоги":

ОБСЄ ніколи не дає однозначних оцінок і визначити демократичність виборів буде важко, - Єлісєєв про місцеві вибори в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7322
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всё так , обсе продажная контора , может включить слепого и ... признать всё шо хочешь , но какой другой путь закончить войну ?
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закончить войну можно разными способами
1. победа
2 капитуляция
3.капитуляция
........................
100500. капитуляция
))))))))))))))))))))))
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Да тама парашник парашника погоняет...
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Наблюдательная миссия ОБСЕ признала эффективными и открытыми прошедшие президентские выборы в России. Об этом говорится в общем заявлении миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как указано в документе, зачитанном спецкоординатором ОБСЕ Михаэлем Георгом Линком, в то же время миссия зафиксировала ограничение свобод и снижение конкуренции.

«Выборы президента РФ 18 марта прошли в избыточно контролируемом юридическом и политическом окружении и сопровождались регулярным подавлением критики. В то же время ЦИК проводил выборы эффективно и открыто», - приводит его слова ТАСС.

При этом Михаэль Георг Линк заявил, что пространство для политического взаимодействия не было достаточно широким из-за «ограничения на фундаментальные свободы - собраний, выражения мнений».

И нормуль, признали.
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Ладно допустим в ОРДЛО будт НЕ демокртические выборы (у нас их тоже никогда небыло), что это измиенит? Даже ели выбирут покойного мотороллу, все равно придтся паРаше валить с Донбаса! Не уйдет, все эти выборы отменим.
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а КТО будет зачищать???
народная милиция длнры???
а Шо мешает зачистить сегодня???
плохой из тебя пропагандон )))))))))))
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да уж не диванные бойцы как ты это будут делать.
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так не работают международные документы! произойдет признание ДНР и это снимет ответственность с РФ за войну потому что Украина в документах признает ДНР стороной конфликта и это будет считаться гражданский конфликт и РФ не причем и с нее можно снять санкции. Особый статус Донбасса - это будет юридически федерализация Украины и тогда другие регионы, как Закарпатье Особый статус, особый статус Буковины, особый статус Черновцов, и т.д. Тогда начнется развал страны! Путин начнет делать на отдельных регионах референдумы и признавать их желания о вступлении в РФ или Венгрия будет так делать и т.д. Это запустит алгоритм развала Украины! можно продолжать еще долго все опасности потому что это многогранная ловушка с кучей граней критических!
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"так не работают международные документы! "

Нет никаких междунродных документов. Их нужно составлять.
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Народ своей пассивностью отдает страну Путину!
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