 ОБСЄ ніколи не дає однозначних оцінок і визначити демократичність виборів буде важко, - Єлісєєв про місцеві вибори в ОРДЛО. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив український дипломат Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю Ірині Ромалійській на телеканалі Настоящее время.

"Звісно, це оцінюватиме ОБСЄ, і ми сподіваємося, що вони дійсно посилатимуть спостерігачів. Але ще раз скажу, що ми знаємо, що ОБСЄ ніколи не дає однозначну оцінку виборам, і дуже важко буде їм оцінити, демократичні вони чи недемократичні. Тим більше знаючи, що на сьогодні в ОБСЄ також є така країна, як Росія. Тому будуть певні труднощі", - сказав він.

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