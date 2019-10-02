 Українці Америки створили анімаційний ролик про історію Криму англійською мовою. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Когорта" і "Разом" півроку тому запустили проєкт ZnaU зі створення серії анімаційних відео з історії України для іноземців у доступному і швидкому форматі. Всі відео створені силами волонтерів.

1 жовтня вийшов новий ролик про Крим.

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