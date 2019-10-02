 Українці Америки створили анімаційний ролик про історію Криму англійською мовою. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Когорта" і "Разом" півроку тому запустили проєкт ZnaU зі створення серії анімаційних відео з історії України для іноземців у доступному і швидкому форматі. Всі відео створені силами волонтерів.
1 жовтня вийшов новий ролик про Крим.
всё ,что сказано в ролике, можно сформулировать лаконично - раша это параша, путин это )(уйло
А в украинских учебниках такое есть?
Крыма (первый в истории СССР референдум) состоялся 20 января 1991 г. Решение о его проведении было принято 12 ноября 1990 г. на внеочередной сессии крымского областного Совета народных депутатов. На голосование был вынесен вопрос: «Вы за воссоздание
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора.» Право голоса имели 1,777,841 млн крымчан. В референдуме приняли участие 1,441 млн человек (81,3%), включая жителей Севастополя. Положительно ответили 1,343,855 млн человек (93,26%).
Но12 февраля 1991 г. Верховный Совет УССР ввел в Крым украинский спецназ и свою милицию, и принял закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики» в составе Украинской ССР, что противоречило формулировке общекрымского референдума.
Через четыре месяца соответствующие изменения незаконно были внесены в Конституцию УССР 1978 г., и Крымская область была преобразована в Крымскую АССР.