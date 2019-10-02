 Телеканали Медведчука закрили роти своїм журналістам. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким флешмобом співробітники цих телеканалів протестують "проти утисків свободи слова в Україні".

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