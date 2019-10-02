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Все про:журналістика (865) Медведчук (506) Нацрада_ТРМ (228) свобода слова (198) флешмоб (65)

 Телеканали Медведчука закрили роти своїм журналістам. ВIДЕО

Журналісти українських телеканалів 112, ZIK і NEWSONE, які підконтрольні куму Путіна Віктору Медведчуку, вийшли в прямий ефір із закритими ротами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким флешмобом співробітники цих телеканалів протестують "проти утисків свободи слова в Україні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мова ворожнечі на NewsOne: чи закриють телеканал Медведчука? ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151696
 
   
 Топ коментарі
 
клоуны, с заклеенными жопами пусть в эфир выйдут. Есть журналисты а есть журнашлюхи
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ТАК ТРИМАТИ!!! І гнилі пельки не відкривати!!!! Ще б дупи заліпили, бо не можна розібрати, чи дупою зверху, чи дупою знизу вєщают!
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Дайте свободу російській дезінформації !
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Хоть что-то правильно сделали. Еще бы самовыпилялись из эфира -вааще нормас был бы.
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Нацраде должно быть стыдно за свои действия!
Я солидарен с журналистами и в знак протеста удалил 112 и NewsOne со списка спутниковых каналов!
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Раз их нет в моем пакете DVB-T2, то не будет и на спутнике. Вот так! Нацраде позор! Телеканали Медведчука закрили роти своїм журналістам - Цензор.НЕТ 7204
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Нехай ще західний прохід заклеюють щоб не смерділи мертвечуковою дохлятиною а то знудить всю Україну. Все нехай заклеюють і повільним кроком за поребрик до Московії на чолі з своїм поводирем і там пропагують "руській мір" .
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коли буде прямий ефір із заткнутими пельками?

подивлюсь обовязково за багато років !! Телеканали Медведчука закрили роти своїм журналістам - Цензор.НЕТ 2509
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Добра новина,хоч деякий час россійськім духом смердіти не буде
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Фу, ни капли жалости, одно презрение к беспринципным работничкам кума твари ботоксной
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Прикольно, эти журнашлюхи волают о свободе слова, но трындят по темникам Медведчука, особенно тело Пиховшек с 2003-го
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Це вони проти хАзяїна мертветчука протестують ? Поставила лайк під статтею . А взагалі , чи неможна просто звільнитися з цієї клоаки ?Це ж так просто !
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Розповсюдження інформації і пропаганди у воюючей країні, то є дві великі різниці!
Кума Путлера вже давно треба зарештувати, та обміняти на українських полонених!
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В конституції так і прописане це обмеження..... Якби вони ретранслювали думки польських, німецьких політиків.... Ніхто би їм слова не сказав.... Але вони ретранслюють пропогандистські штампи Кремля, країни, яка офіційно окупувала Крим....
Ці журналюги реально порушують 34 статтю конституції....
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Не можу натішитись з трансляцій відстійників. Такі гасла! Такі заголовки! Шкода, що вас ще в 2014 разом з цвинтарем не спалили.
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Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
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В Україні законодавчо прописано,що РОССІЯ - КРАЇНА АГРЕСОР, відповідно всі ті хто ретранслює пропогандистські тези росіян, також підпадають під це обмеження в Конституції...

Вони реально ***********, краще би конституція читали.....


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Після підписання формули Штайнмаєра можна вже не боротися з медведчуковськими каналами. Вони доносять в м'якій формі думку ОРДЛО.
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По заказу хозяина сделали картинку для ************* журношлюх. Сейчас посмотрим сколько "экстренных новостей" и "тематических вечеров" будет посвещено этому в кацапии
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Бажано щоб ще Медведчук та його фракція позакривали рти до кінця їх каденції!
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При пете такой фигни не было... Сепарские каналы раскачивали ситуацию в Украине круглосуточно и соевую власть это устраивало.
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