 Телеканали Медведчука закрили роти своїм журналістам. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким флешмобом співробітники цих телеканалів протестують "проти утисків свободи слова в Україні".
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Мова ворожнечі на NewsOne: чи закриють телеканал Медведчука? ВIДЕО
"Медведчук зустрівся з терористами", - титр в ефірі телеканалу ZIK, який належить Медведчуку. ВIДЕО
"Фігура Медведчука - токсична для всіх", - ексжурналісти ZIKу про масові звільнення з телеканалу. ВIДЕО
"У мене нема соросівських ґрантів. Тому ходжу туди, куди запрошують", - Білецький про те, чому з'являється на телеканалі Медведчука. ВIДЕО
Після купівлі Медведчуком телеканалу ZIK журналісти Кіпіані та Недзельський закривають свої проекти на каналі. Про звільнення заявляють і топ-менеджери
+36
клоуны, с заклеенными жопами пусть в эфир выйдут. Есть журналисты а есть журнашлюхи
+33
ТАК ТРИМАТИ!!! І гнилі пельки не відкривати!!!! Ще б дупи заліпили, бо не можна розібрати, чи дупою зверху, чи дупою знизу вєщают!
+24
Дайте свободу російській дезінформації !
Я солидарен с журналистами и в знак протеста удалил 112 и NewsOne со списка спутниковых каналов!
подивлюсь обовязково за багато років !!
Кума Путлера вже давно треба зарештувати, та обміняти на українських полонених!
Ці журналюги реально порушують 34 статтю конституції....
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
Вони реально ***********, краще би конституція читали.....