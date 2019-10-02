 "Формула Штайнмаєра" - російська вигадка. Її не існує в природі, - Порошенко. ВIДЕО

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніякої формули Штайнмаєра не існує в природі. Це російська вигадка. Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України, ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював її. Я Вам це кажу як безпосередній учасник самітів Нормандського формату, де неодноразово Путін намагався протягнути цю версію й українська сторона завжди давала рішучу відсіч, і наші німецькі, французькі та американські партнери завжди підтримували українську сторону", - сказав п'ятий президент України.

Водночас він підкреслив ту оцінку, яку дав формулі міністр закордонних справ РФ.

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"Оцінка формули Штайнмаєра вже висловлена, після схвалення Україною, міністром закордонних справ Російської Федерації. На питання - а що ж буде на окупованих територіях, Лавров сказав - буде так, як у Придністров'ї. На жаль, зараз єдине, що ми отримали - це удар по світовій солідарності на підтримку України, який стався після розголошення відповідної розмови. Атака і по наших німецьких, і по наших французьких партнерах, атака на двопартійну єдність і підтримку, над якою ми працювали п'ять років", - сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".