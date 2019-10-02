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 Політика України
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Все про:Порошенко (9742) Формула Штайнмаєра (1)

 "Формула Штайнмаєра" - російська вигадка. Її не існує в природі, - Порошенко. ВIДЕО

Лідер фракції у Верховній Раді "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав "формулу Штайнмаєра" російською вигадкою.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніякої формули Штайнмаєра не існує в природі. Це російська вигадка. Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України, ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював її. Я Вам це кажу як безпосередній учасник самітів Нормандського формату, де неодноразово Путін намагався протягнути цю версію й українська сторона завжди давала рішучу відсіч, і наші німецькі, французькі та американські партнери завжди підтримували українську сторону", - сказав п'ятий президент України.

Водночас він підкреслив ту оцінку, яку дав формулі міністр закордонних справ РФ.

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"Оцінка формули Штайнмаєра вже висловлена, після схвалення Україною, міністром закордонних справ Російської Федерації. На питання - а що ж буде на окупованих територіях, Лавров сказав - буде так, як у Придністров'ї. На жаль, зараз єдине, що ми отримали - це удар по світовій солідарності на підтримку України, який стався після розголошення відповідної розмови. Атака і по наших німецьких, і по наших французьких партнерах, атака на двопартійну єдність і підтримку, над якою ми працювали п'ять років", - сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151683
 
   
 Топ коментарі
 
Вот настоящий президент Украины. Сказал как отрезал. А не сопли жевал вчера на брифинге и не адекавтно отвечал заучиеными фразами на инглише, которые вообще не в тему были "Формула Штайнмайера" - российская выдумка. Ее не существует в природе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7942
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Я ничего не пропустил?
Говорят Майдан уже закончился... "Формула Штайнмайера" - российская выдумка. Ее не существует в природе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5787
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На мапу бойових дій ще раз подивіться і перелічіть, які міста вдалоось відвоювати Пороху, а тоді кажіть.

До речі, уклоніст-Моніка ще жодного кілометра не відвоювала, тільки відходить і віддає усе тяжко відвойоване кровью і життям тисяч людей.
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Представитель Украины подписал Минские соглашения. А согласовывал их текст лично Порох в компании с х..йлом, Меркель и Роландом. И именно в этих соглашениях прямо написано - передача границы после выборов
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Минские соглашения - это минские соглашения, а формула штангенциркуля - это формула штангенциркуля.
Собственно попыткой перевести тему на минские соглашения, вы, ответили на мой вопрос. А, именно, что во время президентства Порошенко формулу штангенциркуля никто от Украины не подписал.
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Оба президента предатели. Первый принял закон об особом статусе ОРДЛО, а другой делает всё, чтобы подписать с врагом те документы, которые согласовал первый.
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Шкода що тебе не вибрали. Ти б точно знав що робити. )))
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Только тупые порохоботы не могут пояянть, что ***** боится встречаться, хочет чтобы бы до этого неподписали каую то бумагу. Вот и подтопасили обычнюую БУМАГУ, котрая была согасвана еще с Петей. Все будет решаться НА ПЕРЕГОВОРАХ!!!!!
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Хм. И как, вы, оцениваете результаты переговоров Зеленского с Трампом?
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Как и весь мир ОТЛИЧНО!!!!
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Походу, что со ссылкой на "весь мир" вы погорячились .
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...так оно и еть. Все кроме отпетых порохоботов эту встречу очень хорошо оценили. Что вас конкретно не устроило?
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Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых Германии, - Süddeutsche Zeitung
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Вы не согласны что немцы нам ударили под дых СП-2 и тем что пустили рашу в ПАСЕ?
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Я не согласен, что все оценивают результаты встречи на "отлично". А, сп-2 и пасе - это уже другая история.
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Когда начинают делить украинцев на порохоботов и зелеботов - это говорит о многом
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Вы когда-нибудь слышали на ТВ про самую большую площадку востока Украины?
А про найбільший майданчик заходу України???
Подивіться "Говорить ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ" на ЗIK.

Вас само название не смущает? Ничего не напоминает?
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Хотите верьте, хотите нет, но тв, я, к счастью, не смотрю уже несколько лет .
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ты в своем даунизме добрую половину прессы и тв США назвал порохоботами, а заодно и бульшую часть масмедиа западной Европы
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никто кроме прохоботов не оценивает плохо встречу Зели с Трампом.
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еще разок почитай, что я написал и снова попробуй ответить.... хотя нет, дай номер кого то из своих родителей, я их отчитаю, что на лечение сына забили и не смотрят за повзрослевшим имбицилом, как врачи настаивают
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"Американцы за свободную прессу - это я, тот, кто за все это платит."(с)
"Формула Штайнмаєра" - російська вигадка. Її не існує в природі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2607
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Пэтя не п зди ! Вспомни , как ты говорил о ф Штайнмайера , об имплементации . Твое говно чуть не повторил Зе.
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самая большая интрига придет ли петя на майдан? или как всегда чужими руками ?
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кажуть шо Петя, обв'язаний гранатами, на Троєщині за російським танком ганяється )))
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Ребята порохоботы, включите мозги и вспомите конец 2014 года! Как Петя ломал через колено депутатов подписвывая особй статус ОРДЛО! При этом каждый год его продлевая. Это и есть формула Штанмайера. Только тогда ***** не хотел проводить выборы по Украинским законам, тепетрь решил это сдалть. Почему, не известно, наверное агония режима.
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Что значит не известно, узнай и доложи, зебиленыш
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Бреше, петляє, але від тюрми не відкрутиться петрушка.
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свынюка, а почему твои киевские торты в москве продают и канфетки рашенки? народ пусть убивается а тебе бизнес ?
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Правильно свыня говорит.Никаких штанов нэма.Есть только минская формула **********
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Когда Петр Порошенко подписал Минские соглашения, он признал б) фактический отказ Украины от контроля части Донбасса и Крыма; Источник: https://censor.net.ua/r3151611
-----------------------------------------------Так перед Порошенко бродит призрак УД по ст.111 за Минские догооворняки Наконец то Бутусов написал то, что знали и говорили патриоты Украины
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Вот интересно, почему порохоботы так уверены, что хитрый Пётр всех нае...л, но даже мысли не допускают, что Зеленский с Богданом будут после выборов "ненужных" "гибридно амнистировать"? Что можно было делать раньше, заключив этот "мир" ещё в 2014-ом. "Формула Штайнмаєра" - російська вигадка. Її не існує в природі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5773
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не думав шо Петя себе таким ідіотом перед суспільством покаже
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и че? Порошенко прав в том, что четкой формулы Штанмайера не существовало.

вот что писали об этом тогда:
https://www.segodnya.ua/politics/formula-shtaynmayera-s-tremya-neizvestnymi-vybory-osobyy-status-donbassa-i-kontrol-granicy-763758.html

и то, что подписали сейчас, отличается от формулы тогдашней - нет ничего о контроле за границей.
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от ти - доганяєш, про що мова. Але є ще більш свіжіші пояснення; які я, зокрема, наводив в 02.10.2019 15:43 Але зебілам це не подобається, вони мене заспамили...
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Если не существует того, вокруг чего соевые боты на говно исходят, то тогда из-за чего столько шума?
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они для этого созданы, болше ничего не умеют.
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коли вже це соєве непорозуміння на допит з"явиться?
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Формула Штайнмаера если не выдумка то существует точно только на словах. На деле в виде подписанных международных документов существует капитуляция при Минске дважды подписанная Петром-полководцем в двух редакциях.
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Как это не существует на бумаге? В 2016 Петро Лексеевич говорил, что собирается ее имплементировать, явно что-то было прописано, надо у него спрашивать, что там он собирался реализовывать.
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Шо ж ти Поця підписував Мінські договорняки, проштовхував закон "Про особливості самоврядування ОРДЛО", Намагався внести поправки до Конституції 31 серпня 2015 року. Це, Порошенко заклав основи, а Зеленський просто продовжує його політику.
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поклонники сериала Сваты конечно же не помнят, что вторые минские готовились в условиях масштабнейших кровопролитных боев, и поэтому их надо было подписывать для остановки. Да, скорее всего, Порошенко их и не собирался выполнять целиком, главное, первые пункты о разведении и прекращении, которые сработали. А Зеленский вдруг кинулся эти соглашения выполнять, причем фактически в одностороннем порядке.
А Путину тогда на бои было все равно, и он и это подписывать не хотел, сработали только угрозы Меркель о полномасштабных экономических санкциях.
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Конешно, иначе никто денег барыге офшорному ничего не даст без картинки норм
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Шо бы не говорил порошенко,а зе действительно сдает суверенитет Украины
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свыномародер выдумка. а скорее вредитель Украине. это ты
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