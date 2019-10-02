EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1536  114
Все про:бізнес (367) зростання (48) Гончарук_Олексій (131)

 "Економічне зростання в 40% - це не самоціль, а наслідок. Якщо дати українцям можливість розвитку бізнесу і дешеві ресурси, буде зростання", - Гончарук. ВIДЕО

Головні способи досягнення економічного зростання в 40% за 5 років - максимальні можливості розвитку бізнесу та пошуку легальної роботи.

Про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 2 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Економічне зростання в 40% - це не самоціль, а наслідок. Ми впевнені, що якщо дати українцям можливість розвитку бізнесу і дешеві ресурси, то буде зростання. Також потрібно зменшити час для пошуку легальної роботи українцями. Іноді це триває місяці. Це дуже довго, і характеризує ринок. Наша мета - щоб або українець міг швидко почати власну справу, або міг швидко знайти роботу", - сказав він.

Читайте: Законопроєкт 1210 спричинить тотальне закриття великого і середнього бізнесу до кінця року, - Южаніна

Гончарук виділив три сфери, в які держава повинна направляти інвестиції найперше: "Якщо говорити абстрактно макрокатегоріями, то держава повинна інвестувати в 3 речі: енергоресурси, інфраструктуру і в людський капітал (освіта та охорона здоров'я). Все інше теж важливо. Окремо стоїть фінансування Збройних сил, бо очевидно, що ми перебуваємо в ситуації агресії з Російською Федерацією. Але щоб держава могла себе захищати, нам потрібне економічне зростання".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151667
 
 
 Топ коментарі
 
пиар гончарука - он такой... "дать возможности для развития бизнеса" - и ввести десяток новых налогов для малого и среднего бизнеса
 показати весь коментар
 
Все валится в тартарары а это оптимист или идиот
 показати весь коментар
 
23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Судя по новым законодательным инициативам в налоговой политике , бизнес просто в шоке от тех «возможностях» развития которые вы вводите !
Ну а три направления предлагаемого развития ну просто под конкретных людей )))
 показати весь коментар
 
 
предоставьте два ресурса по доступной цене и я покажу вам настоящее зростання:
краски и бумагу с водяньіми знаками, клише вьірежу сам.
 показати весь коментар
 
Хотим 40% роста ?
1) Ввести уголовную ответственность за невыполненные обещания чиновниками и депутатами.
2) Материальную и уголовную ответственность мешающим бизнесу.
3) Безопасность граждан и уверенность в завтрашнем дне.
4) головная ответственность законодателей за ухудшение бизнес климата.
 показати весь коментар
 
а нащо, аби більше виплачувати у відсотках ВВП? Українцям від того приросту легше не стане.
 показати весь коментар
 
"Економічне зростання в 40% - це не самоціль, а наслідок. Якщо дати українцям можливість розвитку бізнесу і дешеві ресурси, буде зростання", - Гончарук - Цензор.НЕТ 9669
Рост ВВП - это рост производства товаров и услуг.
Что бы украинцам было лучше, нужно развивать не просто производство, а высокотехнологичное производство.
 показати весь коментар
 
Наконец что за 6 последних лет, об экономике стали думать. А то всё пращавай орал Дякула.
 показати весь коментар
 
у него расстройство мышления с возникновением не соответствующих реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов, в которых больной полностью, непоколебимо убеждён и которые не поддаются коррекции "Економічне зростання в 40% - це не самоціль, а наслідок. Якщо дати українцям можливість розвитку бізнесу і дешеві ресурси, буде зростання", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5926
 показати весь коментар
 
 
Приходить час виплати контрибуцій Порошенко-Яресько-Яценюка, тому потрібно показати зростання ВВП більше на 1,5 відсотки від 2013 року, аби беніфіціари отримали свою частину від ВВП.
 показати весь коментар
 
Воно забуло сказати що це буде рост доллара на 40%
 показати весь коментар
 
 
Во-во , в гривнях или в долларах зростання?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору