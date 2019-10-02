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 Політика України
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Все про:банкрутство (43) Кабмін (3173) Prozorro (86) Гончарук_Олексій (131)

 Майно боржників продаватиметься через ProZorro, - Гончарук. ВIДЕО

Майно боржників, яке раніше було продано не прозоро, що виявилося в межах процедури відновлення платоспроможності та банкрутства, в подальшому буде продаватися через систему Prozorro.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 2 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За словами глави уряду, ухвалено рішення про продаж цього майна через програму Prozorro.

"Раніше аукціони проводилися під когось. Тільки я особисто знаю 10 випадків, коли не було довіри до конкурсів. Ми ухвалили рішення використовувати систему, до якої є довіра ... Ми в уряді припиняємо співпрацю з особами, з приводу яких є підозри в махінаціях на продажі майна", - зазначив Гончарук.

Прем'єр додав, що порушниками мають займатися правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зобов'язав уряд продавати підприємства-банкрути лише через ProZorro.

Читайте також: Увесь митний конфіскат буде виставлений на продаж у системі Prozorro, - Нефьодов

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3151664
 
 
 Топ коментарі
 
Закортіло українцям халявної долі
За дешеві кіловати ПРОДАЛИ ГЕРОЇВ...
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ахахахаха, так вот из-за кого людей нормальных целый дом отключают Имущество должников будет продаваться через ProZorro, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6943
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помнится мы продавали излишки а тут не прошло и 5 лет как уже не хватает🤣🤣дякуемо дякуемо
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Оце і є мародерство. Справжнє. Загнати у борги в забрати майно. Так плодять рабів.
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ахахахаха, так вот из-за кого людей нормальных целый дом отключают
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Закортіло українцям халявної долі
За дешеві кіловати ПРОДАЛИ ГЕРОЇВ...
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Какая такая торговля на крови? Не то у пороха, а у нас просто прагматичные деловые отношения.
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" Имущество должников, которое ранее было продано не прозрачно, что обнаружилось в рамках процедуры восстановления платежеспособности и банкротства, в дальнейшем будет продаваться через систему Prozorro "

Я знаю одного такого , с удовольствием напишу донос и готов в суде дать все показания Имущество должников будет продаваться через ProZorro, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3700
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Страну тоже через ProZorro продадите или по "схемам"?
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Все на продажу!
Бене надо выплатить
Дамбасу надо выплатить
За МН 17 надо выплатить
За... надо выплатить
.... надо выплатить...

Пришла беда (зеленая), открывай ворота
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Вопрос кто это все будет прозоро покупать, тут 80% должников
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поздно уже.... все продано, у нас при прошлой власти последний заводик прикупили винницкие друзья Гройсмана за десятую часть стоимости
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зебилы, быстро ткнулись носом в платежки и перепроверили задолженности. Если будет неуплата, то квартиры отнимут.
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а скільки цей Гончарук отримує зарплатні, цікаво він спроможний платити комуналку, якщо зарплатня та пенсія не дозволяє це робити чи то неякісні послуги були отримані від установ і люди за це не бажають платити, де компенсація за ці неякісні послуги??
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